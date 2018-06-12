DHA YURT BÜLTENİ - 8

Başbakan Yıldırım: Avusturya hükümetinin bu yanlıştan vazgeçmesini bekliyoruz (2)

40 BİN BEYİN ÇALIŞACAK

Başbakan Binali Yıldırım çeşitli açılışlar için geldiği İzmir\'de, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile de görüşmesinden sonra gençlerle bir araya geldi. Basına kapılı yapılan görüşmeden sonra Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Teknoloji Üssü tanıtım toplantısına geçti. Açılış toplantısını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yaptı. Faruk Özlü, \"İzmir\'in potansiyelini gücünü bütünleştiren projedir. İzmir\'in sahip olduğu projeyle sahip olduğu değerleri hayata geçiriyoruz. Dünyanın parmakla gösterileceği projemiz, Türk bilim dünyasına da kaldıraç görevi görecektir. Proje için tüm paydaşların görüşlerini aldık. Bir yıldır çalışmamız sürüyor. Bu kapsamda aralarında yatırımcılar, üniversiteler ile STK\'larla istişarelerde bulunuldu. Üssün Urla\'da 9.5 milyon metrekare arazi üzerine inşa edeceğiz. Eko sistemde küresel büyük yatırımcılar laboratuvarlar ve sosyal konutlar yapacak. Sadece ulusal değil uluslar arası bir cazibe merkezi olacak. 800 şirket faaliyet gösterecek uzun vadede dolaylı etkileriyle 40 binden fazla istihdam sağlamasını planlıyoruz. 10 yılda 1.4 milyar TL yatırım gerçekleştireceğiz\" dedi.

\'BİLİŞİM İÇİN AR-GE FAALİYETLERİ İÇİN İZMİR BULUNMAZ BİR ŞEHİR\'

Başbakan Binali Yıldırım ise İzmir Teknoloji Üssü projesinin esasında kendilerinin 2011 seçimleri öncesinde açıkladıkları 35 İzmir proje içerisinde yer aldığını söyledi. Başbakan Yıldırım, \"O gün Urla\'ya ziyaretimiz öncesinde orada başlayan teknopark İzmir\'i görünce oradaki muazzam potansiyeli görünce oranın teknoloji üssü olmasına karar verdik ve bunu İzmirlilere söz olarak ifade ettik. Geçen süre içerisinde teknopark İzmir yaptığımız teşviklerle gelişti. 150 firmaya çıktı. Bin çalışanı var. İzmir Teknoloji Üssü\'nün alt yapısı hazır hale geldi. Bu sefer yaptığımız İzmir Teknoloji Üssü şirketini kuruyoruz. Büyük tarihi bir adım atıyoruz. Yeni de müstesna bir yer. Bilişim için Ar-Ge faaliyetleri için İzmir bulunmaz bir şehir. Sakin iklimi, insanı gayet güzel. Bu projenin hayata geçmesi için bugün adım atılıyor olmasını büyük mutlulukla ifade etmek isterim\" dedi.

\'10 YILLIK ZAMANDA 800 ŞİRKET FAALİYET GÖSTERECEK\'

Projeyi başarılı kılacak olan en önemli performansı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü\'nün göstereceğini de vurgulayan Başbakan Yıldırım, \"Projenin geleceği için en önemli avantaj. Ümit vaat eden bir durum. Bu avantajı da katma değere, ülkemizin gelecek hedeflerine en güzel şekilde dönüştürmüş olacağız. Yerli ve küresel yatırımcılar şirket kurabilecek, Ar-Ge ve yenilikçilik desteklerinden yararlanabilecekler. 10 yıllık bir zaman dilimi içerisinde toplam 800 şirkete çıkmasını hedefliyoruz. Uzun vadede doğrudan ve dolaylı katkılarıyla birlikte 40 bin civarında beyne akıl teri üreten iş, aş imkanı sağlayacağız. Bu İzmir için çok önemli bir şey. Türkiye için çok önemli 40 bin beyin. Türkiye için dünya için yenilikçi ürünler üretecek. Bunun ekonomimize katkısı 10 yıl içinde 15 milyar dolar civarında milli gelirimize katkı sağlanacak. Bu projeyi İzmir\'in gelecek yılları için lokomotif bir proje olarak görüyorum. Yüksek teknoloji gerektiren işler durup dururken ortaya çıkmıyor. Bu alanlar Türkiye\'nin son 16 yılda gelişim vizyonunun bir sonucudur\" dedi.

\'15 YIL İÇİNDE TAM ZAMANLI AR-GE ÇALIŞANI 29 BİNDEN 137 BİNE ÇIKARDIK\'

Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bütün bunları neden yapıyoruz? Sebep çok açık, Türkiye genç bir nüfusa sahip. Türkiye kalkınması çok dinamik bir şekilde devam eden bir ülke dolayısıyla Türkiye\'nin gelişen değişen dünyada hak ettiği yeri alması lazım. Güçlü olması lazım. Ekonomisiyle savunmasıyla yenilikçe teknolojilerdeki başarısıyla. Çok büyük sermayeye ihtiyacımızı yok. O kadar zengin ülke değiliz ama en büyük zenginliğimiz insanımız. Bunun sayesinde gelişmiş ülkeler arasındaki farkı önümüzdeki 10- 15 sene içerisinde kapatabiliriz. Bilgi dünyada en büyük güç haline geldi. Tanklar, toplar füzeler güçlü olmak için yeterli değil. Bilgiyi satabiliyorsanız o zaman güçlüsünüz teknoloji üssünün amaçlarından bir tanesi de bu. 15 yıl içinde tam zamanlı Ar-Ge çalışanı 29 binden 137 bine çıkardık. 6 bin olan özel sektörün çalışan sayısını 72 bine çıkardık. Eskiden \'Ar-Ge\' deyince devlet akla gelirdi. Devletin araştırma geliştirme yaparak yol alması akılcı değil bunun için özel sektöre geçişi yapalım ve kaynakları oraya aktaralım. Rakamlar bunun ne kadar önemli bir karar olduğunu gösteriyor\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşmasından sonra İzmir Teknoloji Üssü kurulum lansman imzaları atıldı. Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İmza töreninden görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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TEKİRDAĞ\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

TEKİRDAĞ\'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.E.Ö., polisin yaptığı operasyonla otomobilinde 1 kilo 100 gram esrar ile birlikte yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını belirlediği M.E.Ö.\'nün İstanbul\'dan aldığı uyuşturucu maddeyi Tekirdağ üzerinde Edirne\'nin Keşan ilçesindeki \'torbacı\' diye tabir edilen sokak satıcılarına götüreceğini belirledi. Polis, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin kullandığı 06 AV 3372 plakalı otomobili Tekirdağ\'ın Malkara ilçesinde durdurup aramaya aldı. Aramada otomobilde 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan M.E.Ö. ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Narkotik polisleri

-Polisin otomobilde arama yapması

-Otomobilde bulunan poşet

-Poşetlerin içinden çıkarılan uyuşturucu

-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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SİVAS\'TA 438 TOKİ KONUTU İÇİN KURA ÇEKİLDİ

SİVAS\'ta Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan 438 konutun kura çekimi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TOKİ tarafından Yenimahalle\'de 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilen konutlar için 4 Eylül Spor Salonunda kura çekimi yapıldı. Kura çekim törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ile Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan kura çekiminde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Toplu Konut İdaresi kura çekimi hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Burada inşaatlar yarı yarıya bitmiş durumda, gelecek yıl Haziran ayında teslim edilecek. Burada evlerden şehit yakınlarımıza veriyoruz, engellilere veriyoruz ve diğer Sivaslı hemşehrilerimize veriyoruz. Bu ana kadar Sivas\'ta 8 binin üzerinde toplu konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Allah nasip ederse vatandaşlarımız \'biz toplu konuttan ev almak istiyoruz\' derlerse her birisinin taleplerini karşılayana kadar TOKİ Sivas\'ta ev yapmaya devam edecektir. Allah sevdiklerinizle bu evlerin içerisinde bayram kutlamayı nasip etsin\" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz kura çekimini yaparak ilk konutun hak sahibini belirledi. Kurada ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük sevinç yaşadı.

Görüntü Dökümü:

-Kura çekim töreni

-Kura için bekleyenler

-Bakan Yılmaz\'ın konuşması

-Kuraların çekilmesi

-Ev çıkanların mutluluğu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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RİZE\'DE VATANDAŞLARDAN DOĞALGAZ BORU HATTI TEPKİSİ

RİZE\'nin Akarsu köyünde kendilerinden habersiz arazilerinden doğalgaz boru hattı geçirildiğini belirten vatandaşlar çalışmaya tepki gösterdi. Tepkiler üzerine çalışma durduruldu.

Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerine götürülecek doğalgaz için boru hattı döşeme çalışmaları sürüyor. Akarsu köyünde kendilerinden habersiz arazilerinden doğalgaz boru hattı geçirildiğini belirten vatandaşlar çalışmaya tepki gösterdi. Kazı yapılan alana gelen vatandaşlar çalışanlarla tartıştı. Vatandaşların tepkileri üzerine çalışma durduruldu.

Akarsu Köyü Muhtarı Bayram Dinç, köyün içinden doğalgaz boru hattının geçirildiğini belirterek bu çalışmadan haberdar edilmediklerini savuncu. Dinç, \"Tamamen arsalarımız, yollarımız ve evlerimiz bozulacak. Alternatif var. Güneysu yolu üzerinden yol kenarından gidilebilir. Maalesef bu geçişi evlerimizin dibinden alarak hiç kimseye de haber vermiyorlar. Muhtar olarak benim haberim yok, arazi sahibin haberi yok. Müteahhit arazilerimize şerit çekmeye başladı. Kendi kafasına göre hareket ediyorlar, bu nasıl bir sistemdir. Biz şaşırdık. Kamulaştırılmış istimlak yapılmış bizim haberimiz yok. \'Jandarma ile gireriz biz buradan geçeriz\' diyerek birde bize çıkışıyorlar. Bizde buna karşı geliyoruz. Vatandaşımız bu doğalgaz borularını araziye sokmak istemiyor.ö dedi.

\'KOMŞUM ARAZİNE ŞERİT ÇEKİYORLAR DİYE ARADI\'

Sabah evden çıkıp cenazeye gittiğini ifade eden Şaban Dinç de, “Yoldayken bir komşum beni arayarak arazimde şeritler çekildiğini söyledi. Geldim baktım arazi karışmış. Çalışan ekibe \'siz ne yapıyorsunuz?\' diye tepki verdim. \'Siz kimin arazisindesiniz\' dedim. \'Harita çiziyoruz\' dediler. \'Kimin arazisindesiniz\' soruma \'senin arazindeyiz\' dediler. Ne yapıyorsunuz kime sordunuz deyince \'doğalgaz hattı döşüyoruz iznimiz var\' dediler. Benim haberim yok diyerek ekibi gönderdim, ardından da oluşturdukları şeritleri koparıp attımö diye konuştu.

\'BİZ DEVLETİN PROJESİNE KARŞI DEĞİLİZ\'

Vatandaşın arazilerinin doğalgaz hattı ile parçalanacağını belirten Adem Kambur ise \"Evimin hemen dibinden bu hat geçecek. Beni bombanın üzerine koyacaklar. Babamın geçmişimizin mezarlıklarını kaldıracaklar. Benim gibi bir çok komşumuzda aynı durumda. Bizi kandırmaya çalışıyorlar. Gelsinler köyümüze anlatsılar. Biz o zaman bu hattı buradan geçirelim. Biz devletin projesine karşı değiliz.ö diyerek tepkisini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Boru hattı geçirilen araziler

Vatandaşlardan detay

Vatandaşlarla röp.

Muhtar Bayram Dinç ile röp.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER / DHA

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ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

KARAMAN\'da ikinci el otomobil alıp, satan bekar Yaşin Şen (27), odasında tabancayla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Tabancayı Şen\'in sağ elinde bulan polis, intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Olay, dün Çeltek Mahallesi 386 Sokak\'ta meydana geldi. Yasin Şen\'in, yakınları eve geldiklerinde Şen\'i, odasında kanlar içinde buldu. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri başından vurulmuş olan Şen\'in, öldüğünü belirledi. Sinir krizi geçiren yakınları ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tabancayı Şen\'in sağ elinde bulan polis, intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. Şen\'in, dün Karaman Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki görülen bir cinayet davasında tanık olduğu; ancak duruşmaya katılmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Evin önündeki sağlık ekipleri ve polislerden detay

-Fenalaşanların ambulansa alınışı

-Olay yeri inceleme ekiplerinden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)

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