DHA YURT BÜLTENİ - 8

Şehit Uzman Onbaşı Sağlam\'ın cenazesi, Van\'da toprağa verildi



Diyarbakır\'ın Lice ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı GATA\'daki 16 günlük yaşam savaşını kaybedip, şehit olan Jandarma Komando Uzman Onbaşı Uğur Sağlam\'ın (26) cenazesi, memleketi Van\'ın Erciş ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehidin nişanlısı Tuba Bıçakçı, törene asker üniformasıyla katılırken, çiftin gelecek yıl için düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Lice\'nin Birlik köyü kırsalında güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlar sırasında, 24 Mayıs günü bir grup PKK\'lı teröristle çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanan Uzman Onbaşı Uğur Sağlam, Diyarbakır\'da kaldırıldığı hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara\'daki GATA\'ya sevk edildi. GATA\'da 16 gündür tedavi altına tutulan Sağlam, dün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu. Sağlam\'ın cenazesi, dün gece Van\'a getirildi. Buradan helikopterle Erciş\'e getirilen cenaze, hastanenin morguna konuldu. Şehit Sağlam\'ın cenazesi, sabah saatlerinde morgdan alınıp, helallik istenmesi için ilçenin Camikebir Mahallesi\'nde bulunan babaevine getirildi. Şehidin babası Yaşar, annesi Nardane Sağlam, nişanlısı Tuba Bıçakçı ve yakınları, cenaze aracındaki tabuta sarılarak, ağıtlar yakıp, gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını askeri yetkililer, teskin etmeye çalıştı.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI YAPIYORDU

Mahalleliden helallik alınmasının ardından Şehit Uzman Onbaşı Sağlam\'ın cenazesi, Vanyolu Camii’nin avlusuna götürüldü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan şehit cenazesi, törenin yapıldığı Kaymakamlık binasının önüne getirildi. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Erciş 108. Topçu Alayı Komutanı Albay Kamil Tumba, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, asker ve polisler ile şehidin annesi Nardane, babası Yaşar Sağlam ile nişanlısı Tuba Bıçakçı katıldı. Törene asker üniformasıyla katılan Bıçakçı\'nın, Diyarbakır\'ın Ergani ilçesinde yaşadığı, çiftin gelecek yıl için düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Şehit Sağlam\'ın öz geçmişinin okunmasının ardından dualar edildi. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler ile törene katılanların omuzlarında taşınarak, cenaze aracına konuldu. Jandarma Komando Uzman Onbaşı Uğur Sağlam\'ın cenazesi, getirildiği Vanyolu Mahallesi\'ndeki Halim Hoca Mezarlığı\'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Polisten ecstasy operasyonu

Antalya\'da polisin düzenlediği operasyonda 2 bin 950 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik uygulamalarını artırdı. Narkotik ekipleri, önceki gün Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi\'nde saat 19.00 sıralarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik madde arama köpeği ile birlikte yapılan aramada, otomobilin gizli bölmelerine saklanmış 6 paket halinde 2 bin 950 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda M.A, E.Ş, Ş.Ö. ve M.K.M. \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muhtar Kent\'ten gençlere altın öğütler

Mersin’de 47 yıl önce mezun olduğu Tarsus Amerikan Koleji (TAC) öğrencileri ile bir araya gelen Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, gençlere altın öğütlerde bulundu.

Muhtar Kent, 1971 yılında diplomasını aldığı TAC’nin mezuniyet töreni için ABD\'den Türkiye\'ye geldi. Okulun mezunları ile buluşan Kent, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Kent, kamyon tepelerinde başlayıp bugün 200’den fazla ülkede 70 bin çalışanı olan uluslararası bir şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olmasına kadar uzanan kariyer yolculuğunda, TAC mezunu olmasının önemli katkısı olduğunu söyledi.

Anlatacaklarının son 40 yıldır, 4 ayrı kıtada ve 11 ülkede çalışmış birinin tavsiyeleri olarak değil, sadece hayatta edindiği tecrübeler olarak alınmasını isteyen Kent, \"Aldığınız eğitimi sakın küçümsemeyin. Dışarıda en az sizler kadar farklı yetenekli gençler var ancak sizlerin sahip olduğu olanaklara sahip değiller. Sizler bugün ülkenizde ve dünyanın birçok yerindeki akranlarınıza göre yeni hayatınıza daha avantajlı başlıyorsunuz. Bu, hepinize ayrı ayrı sorumluluk yüklüyor. Sizlerin sahip olduğu avantajlara sahip olmayanları lütfen unutmayın\" dedi.

MARKA TUTULMUŞ SÖZDÜR

Çok kültürlü bir şirketi yönetmesinde TAC’de aldığım bütünsel eğitimin katkısının çok büyük olduğunu ifade eden Kent, \"Bana verdiği özgüven, tecrübe, kişisel gelişim yeteneği burada, bu kampüste başladı. Hep söylerim; marka bir sözdür, iyi bir marka ise tutulmuş, yerine getirilmiş bir sözdür. TAC\'de öyle bir markadır. Siz mezunlar ve arkanızdan gelen jenerasyon da o sözün tutulduğuna dair en büyük örneklerdir. Hiçbir şey hayatta doğru bir çizgi olarak gitmeyecektir. Özel, iş hayatı, ülkelerin ekonomileri, şirketlerde de hep böyle olacak. Sizlerin de kariyeri hiçbir zaman bir çizgi olarak daimi yükselmeyecek. İnişler de çıkışlar da olacak. İnişlerde bütün tecrübelerinizi de edinin, çıkışlarda da bütün fırsatlardan yararlanmaya bakın. Mütevazı olun. Her zaman söylerim, kendi çantanızı kendiniz taşıyın. Ben hiçbir zaman kimseye çantamı vermem, otellere girerken, uçağa binerken kendim taşırım\" diye konuştu.

TUTKUNUZU BULUN

Tutkunun başarının vazgeçilmezi olduğunu kaydeden Kent, şunları söyledi: \"Ben yaptığım işi çok seviyorum o yüzden 40 yıldır yapıyorum. 40 yıldır haftada bir dükkan gezerim, hep yeni bir şey öğrenmişimdir. Her günü heyecanla karşılarım. Sizlere de o tutkuyu bulmanızı tavsiye ediyorum. Her neye karşı tutkulu iseniz o konuda pozitif bir iz bırakabilirsiniz. Profesyonel, iş insanı, girişimci, öğretmen, sanatçı, yazar, doktor, mühendis ya da anne ve baba olarak iz bırakabilirsiniz. Bir konuda iş kurmak ya da başarılı bir kariyere sahip olmak, tek başına bir başarı olabilir. Ama daha önemlisi başarının tekrarlanmasıdır. Başarı elde ederseniz sevinin ama çok uzun zaman sevinmeyin. Onu nasıl tekrarlayacağım diye bakın.\"

ÖĞRENDİKÇE BÜYÜRSÜNÜZ

Gençlere her gün yeni bir şeyler öğrenme tavsiyesinde bulunan Kent, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Öğrendiğiniz müddetçe gelişiyor ve büyüyorsunuz. Büyümek, günümüzde çok önemli bir kavramdır. Şirketler aynı yerde kalmıyor, ya geriye ya yukarıya gidiyor. Ülkeler büyümediği zaman istihdam sağlayamıyor. Kişisel anlamda da bu böyledir. Öğrenmeye devam ettiğiniz müddetçe gelişiyor, büyüyorsunuz. Geldiğiniz yeri unutursanız gideceğiniz yere doğru bir şekilde varamazsınız. Sosyal sorumluluk çok önemlidir. Bu nedenle 5 yıl önce Defne Muhtar Kent Eğitim Vakfı\'nı kurduk. Her yıl ABD’ye bursla 4 öğrenci gönderiyoruz. Şimdi 16 öğrencimiz okuyor. Her yıl 4 mezun veriyoruz. Ayrıca TAC’de de şu anda bir öğrencimiz, Defne Muhtar Kent Tuğla Bursu’yla eğitim görüyor. Siz de insanların hayatına dokunmanın yollarını arayın.\"

YANLIŞ YAPMAKTAN KORKMAYIN

Risk almayan insanın başarılı da olmayacağını kaydeden Kent, \"Şirketimde çalışanlara hep söylerim; akıllı riskler almaktan, başarısız olmaktan korkmayın. Yanlış yapmaktan korkmayın ama yanlışları tekrarlamayın. Çünkü yanlış yapılmazsa yeteri kadar risk alınmamıştır. Ben her zaman başarısızlıklarımdan çok büyük dersler çıkarmışımdır\" dedi. TAC’deki yolculuğunun yarım asır önce başladığını dile getiren Kent, sözlerini şöyle tamamladı: \"Bu süre çok uzun gibi görünse de aslında çok eski bir tarih değil. Zaman dünyadaki en önemli varlık, hiçbir zaman durmuyor. Harcamazsanız parayı durdurabilirsiniz ama sıhhat ve zaman öyle değil. Bu iki unsura çok dikkat edin, değerini bilin. TAC’deki 71 mezunu sınıf arkadaşlarımla ABD’de yaşamama rağmen halen bugün yılda bir veya iki defa bir araya geliyoruz. Ben tek çocuğum, kardeşim yok ama buradaki sınıfımdan onlarca kardeşim oldu. Hepsi benim kardeşim öyle görüyorum hepsini.\"

Antalya\'da denizin keyfini çıkardılar

Antalya\'da 30 dereceyi bulan sıcak ve nemli havadan bunalanlar, denize akın etti. Antalyalılar, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini doldurdu.

Dalgalı denizin keyfini çıkaranlar, renkli görüntüler oluşturdu. Birçok vatandaş sahilde serinlemeye çalışırken, bazıları da şemsiyelerin altında ve ağaç gölgelerine oturarak güneşin etkisinden korunmaya çalıştı. İstanbul\'dan ailesiyle Antalya\'ya gelen Kenan Polat, bunaltıcı neme rağmen sahil kenarında serinlemeye çalıştıklarını belirtti. Polat, “Antalya sahilinde torunlarımla keyif yapıyoruz. Biraz dalga var ama yine de keyifli bir pazar geçiriyoruz\" dedi.

Aç kalan tilki kent merkezine indi

KARABÜK’te, ormanda yiyecek bulamayan tilki, kent merkezine indi. Tilkinin çöp konteynerinde yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

100’üncü Yıl Mahallesi’nde sahur vakti sokakta yürüyen bir kişi, yol kenarında bulunan çöp konteynerinde yiyecek arayan tilki ile karşılaştı. Cep telefonuyla tilkiyi görüntüleyen kişi evin balkonunda ki komşusuna ‘’Komşum ne yapıyorsun? Tilki var burada. Nereden gelmiş bu? Zararlı mı, bir şey yapmaz dimi? diye sordu. Komşusu da ‘ Ne zamandır burada geziyor’ diyerek yanıtlarken bu sırada tilki çöp poşetini ağzına alıp ormanlık alana doğru giderek gözlerden kayboldu.

