DHA YURT BÜLTENİ - 8

Çanakkale\'de 53 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale\'nin Ayvacık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adasına geçiş yapmak isteyen 53 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde sabah karşı saat 04.30 sıralarında yol kontrolü yapan Jandarma ekipleri şüphe üzerine durdukları bir minibüsün içinde Afgan uyruklu 23 kaçak göçmen yakaladı. Minibüs sürücüsü M.K.K gözaltına alındı. Yine sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Ahmetçe altı mevkiinde denizden 1 mil açıkta bir grup kaçağın lastik botla Midilli istikametine gittiğini tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı \'TCSG 28\' Bot komutanlığı düzenlediği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Senegal, Kongo ve İran uyruklu 30 kaçak yakalandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iki ayrı operasyonda yakalanan toplam 53 kaçak işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bayburtlu hemşehrilerinden Korgeneral Temel\'e destek

Bayburt\'un merkeze bağlı Taht köyü sakinleri, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin \'Apoletlerini sökeceğim\' dediği hemşehrileri 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'e destek verdi. Köylüler, gurur duyduklarını belirttiği Korgeneral Temel\'in her zaman arkasında olduklarını söyledi.

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 31 Mayıs’ta, Malatya\'da, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından organize edilen iftar yemeğinde, kendisini eleştirdiği konuşmasını alkışladığı için 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'e yönelik \"Apoletlerini sökeceğim\" ifadeleri ile tepki göstermişti. Korgeneral Temel\'in baba ocağı Bayburt\'un merkeze bağlı Taht köyündeki vatandaşlar İnce\'nin sözlerini eleştirdi. Köylüler, hemşehrileri Korgeneral İsmail Metin Temel ile gurur duyduklarını belirterek, kendisinin arkasında olduklarını söyledi.

\'PAŞAMLA GURUR DUYUYORUM\'

Korgeneral İsmail Metin Temel\'in akrabası Cengiz Gürbüz, \"Komutanımız burada doğdu, 15 yaşında kadar büyüdüğü ev işte burası; Bayburt taht köyü. Babasının seferberlik görevinden sonra kendisinin buraya dönüşü olmadı. Onun her zaman yanındayız. Ben Paşamla gurur duyuyorum. Öyle bir Paşayı da her ana doğurmaz\" dedi.

\'KİMSE ONA LAF SÖYLEYEMEZ\'

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başarılı olduğunu hatırlatan köylüler, \"Afrin\'deydi, orada askerlerle birlikte çorbasını içer, cephede birlikte savaşırdı o adam. Öyle komutana canımız kurban. Bayburtlu olarak her zaman kendisiyle gurur ve şeref duyuyoruz. Paşamızın arkasındayız. Kimseye onu yem ettirmeyiz, kimseye yedirmeyiz onu. Kimse ona laf söyleyemez. Onunla bırakın Bayburt, tüm dünya gurur duyuyor\" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN DA DESTEK

Öte yandan, sosyal medyada birçok Bayburtlu takipçi de üniformalı fotoğrafını paylaştıkları 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'e destek verdi, apoletlerinin hiç kimse tarafından sökülemeyeceğini belirtti.

Adaylığı reddedilen İYİ Parti\'li Çelik: Mağdur edildim

Afyonkarahisar\'da İYİ Parti\'nin 5\'inci sıradan aday gösterdiği Adnan Çelik (65), İl Seçim Kurulu tarafından kaybettiği diploması yerine teslim ettiği öğrenim belgesinin kabul edilmediğini ve adaylığının reddedildiğini ileri sürdü. Daha önce aynı belgeyle CHP\'den iki dönem aday olduğunu belirten Çelik, \"Hakkım zayi olmuştur. Mağdur edildiğimi düşünüyorum\" dedi.

Afyonkarahisar\'da müteahhitlik yapan Adnan Çelik, İYİ Parti\'ye milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. 24 Haziran\'da yapılacak genel seçim için İYİ Parti\'nin 21 Mayıs\'ta Yüksek Seçim Kurulu\'na (YSK) sunduğu listede yer almayan Çelik, 5\'inci sıra adayı Alper Yağcı\'nın 2 gün sonra istifa etmesinin ardından parti genel merkezince aynı sıradan listeye dahil edildi. Adnan Çelik\'in iddiasına göre, aday listelerinin kesinleştirildiği 30 Mayıs\'ta sürenin dolmasına yarım saat kala kendisine İl Seçim Kurulu\'ndan telefon geldi ve teslim etmesi gereken belgeler arasında diplomasının eksik olduğu bildirildi. Çelik ise 1971 yılında mezun olduğu Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulu\'ndan aldığı diplomayı kaybettiğini, bu nedenle evrakın içine Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden aldığına ve diploması olduğuna dair öğrenim belgesini teslim ettiğini bildirdi. Ancak buna rağmen evrakı kabul edilmeyen Çelik\'in adaylığı reddedildi. Bunun üzerine İYİ Parti\'nin Afyonkarahisar\'daki 5\'inci sıra adaylığına yedek listede bulunan Merve Balandı yazıldı.

\'30 DAKİKA KALA HABER VERDİLER\' İDDİASI

Adnan Çelik, daha önceki seçimlerde CHP\'den Afyonkarahisar milletvekili adayı gösterildiğinde aynı belgeleri İl Seçim Kurulu\'na teslim ettiğini belirterek, öğretmen okulu mezunu olduğunu ve 6 yıl da öğretmenlik yaptığını söyledi. Milletvekili kesin listelerinin açıklanmasına 30 dakika kala, seçim çalışmaları yaptığı sırada telefonla arandığını ve evrakının eksik olduğunun bildirildiğini öne süren Çelik, adaylığının elinden alındığını savundu.

\'DAHA ÖNCE BU EVRAKLA 2 DÖNEM ADAY OLDUM\'

Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulu\'ndan mezun olduğunu kaydeden Çelik, Olur ilçesine bağlı Yıldızkaya köyünde öğretmenlik yaptığına söyledi. Çelik, şöyle konuştu: \"İl Seçim Kurulu\'na evrakım tanzim edildikten sonra kesin aday listelerinin açıklanmasından 30 dakika önce evrakın eksik olduğu bildirildi. Normalde 48 saat önceden bildirilmesi gerekiyordu. Evrak eksikliği konusu biraz enteresandır. Daha önce \'eksik\' dedikleri evrakla iki dönem CHP\'den, 25\'inci ve 26\'ncı dönem milletvekili seçimlerine girdim; ama bu sefer evrakım iyi şekilde incelenmeden, öğrenim belgesi olmadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Bunun normal bir karar olmadığını düşünüyorum. Yarım saat önce verilen bu kararda benim yeniden evrakı hazırlamam nerdeyse imkansızdır. Partimizin yetkili organları bu süre içerisinde yeni bir evrak tanzim edemese Afyonkarahisar\'da İYİ Parti seçime katılamayacaktı. İYİ Parti\'nin seçime katılamaması demek Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal\'ın ve diğer milletvekili arkadaşların katılamaması demekti. Bunun hukuk skandalı olduğunu düşünüyorum.\"

\'MAĞDUR EDİLDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM\'

Hakkının zayi edildiğini ve mağdur olduğunu savunan Adnan Çelik, yargıya başvuracağını belirterek, şunları söyledi. \"Tabi ki haklarımı arama konusu saklıdır; ancak işin komik yanı bizden istenen diploma bile değildir. Sadece öğrenim belgesi, diploma sureti veya okur yazarlık belgesidir. Okuryazarlığı ve öğrenim belgesi olmayan bir kişi 6 sene nasıl öğretmenlik yapabilir? Öğretmenlik yapan bir kişinin okuryazarlık belgesi olmaması mümkün müdür? Böyle bir hukuk içerisinde seçime gidiyoruz. Belki de başkalarının da mağduriyeti söz konusu olacaktır. Hukuk herkes için vardır ve geçerlidir. Hukukun üstünlüğüne hepimizin inanması gerekir ve inanmalıyız. Hukukun işlemesi acısından adaletin kişinin eşit haklarının korunması en doğal hakkıdır. Bu hakkımın korunmasını ve tekrar incelenmesini istiyorum. 5\'inci sırada adayı olarak listede yer almıştım. Seçmenlerimin karşısına çıktım. Çalışmalarımı yaptım, afişlerimiz basıldı. Bütün seçmenlerim beni aday olarak biliyor.\"

Kastamonu\'da itfaiye ekiplerinden yılan operasyonu

Kastamonu’da son günlerde sıkça görülmeyen başlayan yılanlar halk arasında korku yaratmaya başlarken itfaiye ekipleri yapılan ihbarların ardandan yılan toplama operasyonu düzenliyor.

Kastamonu Üniversitesi kampüsü içerisindeki bir rögar kapağından çıkmaya çalışan yılanı gören öğrenciler durumu Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışılan yılan tekrar kuyuya geri düştü. Kastamonu kent merkezi ve ilçelerinde son günlerde sıkça yılan görmeye başlayan vatandaşlar ise tedirgin. Yılanların deprem habercisi olduğunu düşünen vatandaşlar 17 Ağustos 1999 depremi öncesinde de bölgede sıkça yılanlara rastlandığını söyledi.

NEDENİ EKOLOJİK DENGENİN BOZULMASI

Kastamonu\'da veterinerlik yapan Veteriner İhsan Özbay ise Kastamonu\'da son günlerde sıkça görülmeye başlanan yılan görülme vakalarının nedeninin ekolojik dengenin bozulması ve yağışların bölgede sıkça yaşanmasına bağlıyor.

Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından açılan Kutsal Emanetler resim sergisi kapsamında Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif\'i de sergilendi.

Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Belediyesi\'nin sergi salonunda kutsal emanetler sergisi açtı. Sergide Peygamber efendimiz ile çocuklarına ait giysiler, kılıç ve yayların bulunduğu resimler sergilendi. Düzce İl Müftülüğü tarafından muhafaza edilen Sakal-ı Şerif de ziyarete açıldı. Serginin açılışını Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can ve okul yöneticileri yaptı. Sergi, Sakal-ı Şerif\'in muhafazasında gereken şartların yerine getirilmesi için bir gün boyunca açık kaldı.

Sevdiği takımın renkleri kabrini süsledi

Manisa\'nın Sarıgöl ilçesinde geçen yıl kalp krizinden ölen ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan 51 yaşındaki Mehmet Çoban\'a, vasiyeti üzerine eşi 50 yaşındaki Aynur Çoban tarafından, tuttuğu takımın renkleri olan sarı-laciverte boyalı mezar yaptırıldı.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Sarıgöllü evli ve 2 çocuk babası Mehmet Çoban, 10 yıl önce, olası ölümünde kullanılması için, üzerinde tuttuğu takımın arması ve renkleri yer alan mezar taşı yaptırdı. Hatta sarı-lacivert renkte kefen bile diktirdi. Mehmet Çoban, geçen yıl kalp krizinden yaşamını yitirdi. Bu kefenle defnedilen Mehmet Çoban, kabrinin de aynı renklerle süslenmesini istedi. Eşi Aynur Çoban, kocasının ölümünden bir yıl sonra, vasiyeti yerine getirdi. Çoban\'a, Sarı- lacivert renklerde, üzerinde Fenerbahçe\'nin arması da bulunan mezar yaptırdı. Eşi Aynur Çoban, kızı Canan Tuğçe Çoban, oğlu Atacan Çoban ve arkadaşları, Mehmet Çoban\'ın mezarı başında Fatiha okudu. Son arzusunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Merhum Mehmet Çoban\'ın eşi Aynur Çoban, \"Eşim çok sevdiği Fenerbahçe\'nin maçı sırasında, 17 Şubat 2017 tarihinde vefat etti. Öleceğini bilircesine, Fenerbahçe logolu mezar taşını 10 yıl önce yaptırmıştı. Kefenini aldı, sarı-lacivert boyadı. \'Ölürsem beni bununla gömün\' diyerek vasiyet etti. Vasiyetine göre gömüldü. Şimdi de mezarını çok sevdiği Fenerbahçe armalı ve sarı-lacivert renkli mermerden yaptırdım. Ruhu şad olsun. Yeni yaptırdığımız evi de sarı-lacivert boyatacaktı. Bunu da yapacağım\" dedi. Arkadaşı Ali Eroğlu ise, \"Türk ve Fenerbahçe bayrağı da dikeceğiz. Ruhu şad olsun\" dedi. Çoban\'ın bir diğer arkadaşı Halis Aslan ise, \"Kendisi, \'Benim iki sevdam var. Biri Fenerbahçe, diğeri Atatürk\' derdi. Biz de son isteğini yerine getirdiğimiz için mutluyuz\" dedi.

