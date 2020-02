DHA YURT BÜLTENİ - 8

İzmir\'de İşçi Bayramı coşkuyla kutlandı

İzmir\'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Alsancak Gündoğdu Meydanı\'nda coşkulu başladı. Kutlamaya katılanlar gruplar, renkli görüntüler oluşturdu.

Katılımcılar üzerinde \"Kadınlara yönelik ayrımcı politikalara hayır\", \"Kadınız sevgi ve barıştan yanayız\", \"Devlette, eşte, işte erken egemen istemiyoruz\", \"Ne patron ne devlet itaat etme isyan et\" pankartları taşıdı. Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği birbirinden farklı ve dikkat çeken kıyafetlerle kortejde yer aldı. Gündoğdu Meydanı\'ndaki kutlama öncesinde, hem polis hem de tertip komitesi, güvenliğe özel önem verdi. Etrafı tamamen bariyerlerle kapatılmış olan kutlamanın yapılacağı meydanda önce polis ve bomba uzmanı köpekler, arama yaptı. Sahne ve kullanılacak malzemelere kadar her noktası didik didik aranan meydan, gerekli güvenlik onayını aldıktan sonra kutlama için tertip komitesine teslim edildi.

KORTEJLER ÜÇ FARKLI NOKTADA OLUŞTU

Konfederasyonlara bağlı sendikalar, tertip komitesinin belirlediği noktalarda toplandı. TÜRK- İŞ\'e bağlı sendikalar ile bazı odalar, Alsancak Liman önünde toplanıp alana yürüdü. Önceki yıllarda Basmane Meydanı\'nda kortej oluşturan DİSK ve KESK, bu yıl Konak Sümerbank eski binası ile Konak Pier AVM önünde, bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler ise Cumhuriyet Meydanı\'nda buluştu. CHP ise partinin il binasının olduğu Montrö Meydanı\'nda toplandı. Tertip komitesinin talepleri doğrultusunda, güvenlik önlemleri de ön plana alındı. TÜRK- İŞ\'e bağlı sendikaların toplandığı noktada arama yapıldı ardından kortej oluşturuldu. Konak Pier AVM önünde toplanan kortejler için de sırasıyla, Konak Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Subay Ordu Evi önünde arama noktası oluşturuldu. Katılımcılar bu noktalardaki sıkı aramalardan sonra alana gilebildi. Arama sırasında, polisle katılımcılar arasında sorun yaşanmaması için tertip komitesinin görevlendirdiği kişiler buralarda hazır bulundu ve kesinlikle üst araması yapılmayan kişilerin alana alınmasına izin verilmedi. 1 Mayıs kutlamalarına katılacak kişilerden, kortejlerinde tanımadıkları kişilerin olması halinde görevlilere haber vermeleri de istendi. Kontejler alana girmeden önce zaman zaman gerginlikler yaşandı. Kordon\'daki arama noktasının plansız olduğunu söyleyen DİSK üyeleri, oturma eylemi yaptı. Kısa süren eylemden sonra polisle yapılan görüşmeden sonra katılımcılar alana giriş yaptı.

MESAJLAR PANKARTLAR VE SLOGANLARLA VERİLDİ

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında en çok pankartlar ve farklı kıyafetler dikkat çekti. İşçiler, 1 Mayıs İşçi Marşı ve şarkıların yanı sıra sloganlar attı. Taşıdıkları dövizlerle mesaj verdi. Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği birbirinden farklı ve dikkat çeken kıyafetlerle kortejde yer aldı. Bunun yanı sıra CHP\'liler de üzerinde \"Bıçak kemiğe dayandı\" yazılı tişörtlerle alana geldi. Ayrıca kutlamalara katılanlar, \"Kadınlara yönelik ayrımcı politikalara hayır\", \"Hak Hukuk Adalet\", \"Yaşasın 1 Mayıs\", \"Birleşe birleşe kazanacağız\" sloganları attı, \"Emek adalet ve insanca yaşamak için alanlardayız\", \"İşten çıkarmalara karşı, baskılara ve sömürüye karşı 1 Mayıs\'ta alanlardayız\", \"Kadınız sevgi ve barıştan yanayız\", \"Devlette, eşte, işte erken egemen istemiyoruz\", \"Ne patron ne devlet itaat etme isyan et\", pankartları taşıdı. Ayrıca CHP\'den İzmir milletvekili adayı olmak için istifa eden DİSK eski Genel Başkanı Kani Beko, DİSK kortejinin önünde yürüdü. CHP İzmir Milletvekili olan DİSK eski Genel Sekreteri Musa Çam da yine sendikacılarla yürüdü, grubun en önünde sloganlarla işçilere destek verdi. CHP İzmir milletvekilleri Zeynep Altıok, Kamil Okyay Sındır, Ali Yiğit ve ilçe belediye başkanları da CHP kortejinde yeraldı.

POLİS DE 5 BİN KİŞİYLE ÖNLEM ALDI

Bomba uzmanı polisler ile bomba eğitimi alan köpeklerin arama yaptığı Gündoğdu Meydanı\'nın çevresi demir bariyerlerle kapatıldı. Yine meydanın çevresinde ve kortejlerin yürüyüş güzergahında, yaklaşık 5 bin polis görev aldı. Ancak kutlamaya katılanlar ile polis arasında gerginlik yaşanmaması için tarafların dikkatli oldukları gözlendi. Olası olaylara müdahale için de çevik kuvvet polisleriyle TOMA\'lar kutlama alanına yakın ancak çok dikkat çekmeyen

yerlere konuşlandırıldı. Helikopterle, dronelerle da alan ve arama noktalarında havadan denetim yapıldı. Alanda, polisin yerden 3G ile havadan da helikopterle alınan görüntüler canlı yayında, İzmir Valiliği binasında vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan kriz masasına anında iletildi. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının güvenliği buradan yönetildi.

Eskişehir Şeker Fabrikası önünde 1 Mayıs kutlaması

Eskişehir\'de Türk-İş, 1 Mayıs\'ı şeker fabrikası önünde düzenlenen etkinlikle kutladı.

Türk-İş tarafından düzenlenen, çeşitli siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliği Şeker Mahallesi\'ndeki Büyükşehir Belediyesi Opera Binası önünde başladı. CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP\'li Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç\'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 kişi, Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası\'na doğru yürüyüşe geçti. Kalabalık sık sık \'Şeker vatandır, vatan satılamaz\', \'Şekeri satanı biz de satarız\' ve \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' sloganları attı. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası önünde tamamlanan yürüyüşün ardından Şeker-İş Şube Başkanı Hamit Dokuzlar kalabalığa hitaben konuşma yaptı. Dokuzlar şunları söyledi: \"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü sevinçle kutladığı bu önemli günde şeker işçisi ne yazık ki bu sevinçten mahrum, boynu bükük bir şekilde güzel bir bahar gününde baharı yaşayamamaktadır. Binlerce şeker işçisi yıllardır emeğiyle değer üretmenin, alın teriyle helal kazancının arayışında ve çabasında iken bir anda özelleştirmenin soğuk nefesiyle adeta şoka girmiştir. Özelleştirme planlanan 14 şeker fabrikasından 11 tanesi özelleştirilmiş, 3 tanesinin ihale süreci devam etmektedir. Kapanacak şeker fabrikalarından ortaya çıkacak şeker açığı nişasta bazlı şekerler ile kapatılmaya çalışılacak. Bu mücadelemiz nişasta bazlı şeker lobisi denilen sentetik bazlı zehrin eline düşmemesi için şeker vatandır, vatan satılamaz.\" Yapılan konuşmaların ardından Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Hamit Dokuzlar beyaz güvercin uçurdu. Kalabalık daha sonra şeker fabrikası önünden ayrıldı.

Muğla\'da renkli 1 Mayıs kutlaması

Muğla\'da, 13 ilçeden yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe yöresel kıyafetleriyle kadınlar büyük ilgi gördü.

Menteşe ilçesinde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Tertip Komitesi\'nin çağrısı üzerine binlerce kişi, Atatürk Stadyumu altındaki boş arazide araya geldi. Siyasi partiler ve birçok sendikanın da katıldığı kutlamalar, \'İnsanca, Özgürce, Kardeşçe, Yaşam\' adı verilen yürüyüşle başladı. CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP\'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve birçok ilçe belediye başkanının katıldığı yürüyüşte, \"Faşizme karşı omuz omuza\", \"OHAL kaldırılsın\", \"Direne direne kazanacağız\", \"Yaşasın 1 Mayıs\", \"Susma sustukça sıra sana gelecek\", sloganları atıldı. Kutlamalarda en fazla ilgiyi ise yöresel kıyafetleri yürüyen kadınlar çekti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyo Kültürel Alanı\'nda bir araya gelen işçiler, yerel sanatçıların verdiği konserler ile keyifli vakit geçirdi. Az sayıda polis ekibinin güvenlik önlemi aldığı kutlamalar, olaysız bir şekilde sona erdi.



Ege\'deki 3 ilin açıklarında 24 saatte 303 kaçak yakalandı

İZMİR, Muğla ve Aydın açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan çoğunluğu Suriye uyruklu toplam 303 kaçak yakalandı.

Ege Denizi\'nde kaçak geçişlere karşı devriye görevini ara vermeden sürdüren sahil güvenlik ekipleri, Muğla\'nın Bodrum ilçesi Kargı Adası güney batısında ilerleyen ahşap bir tekneyi belirledi. Müdahale eden ekipler, ahşap tekneyi sahil güvenlik botuna yedekledi. Teknedeki aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı 17\'i Suriye ve 1\'i Filistin uyruklu 18 kişiyi yakaladı. Topluluk, Bodrum Limanı\'na getirildi.

Bir diğer operasyon ise İzmir\'in Çeşme ilçesi açıklarında gerçekleşti. Sahil güvenlik uçağı tarafından Çeşme\'nin Karaada önlerinde hareketli bir lastik bot tespit edildi. Bölgeye hareket eden ekiplerce durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 14 kişi yakalandı. Kadın ve çocukların da yer aldığı bu grup da kıyıla, sahil güvenlik komutanlığına getirildi.

İzmir\'in Foça ilçesi açıklarında düzenlenen 3 ayrı operasyonda ise sahil güvenlik mobil radarı tarafından Aslan Burnu kuzey batısında tespit edilen lastik botlarda kadın ve çocukların da yer aldığı Suriye uyruklu 176 kaçak yakalandı. Bu kaçaklarda gerekli işlemlerin yapılması için karaya getirildi.

Ayrıca aynı gün içinde yine İzmir Çeşme ve Aydın\'ın Didim ilçesi açıklarında gerçekleştirilen 2 ayrı olayda, çoğunluğu Suriyeli 95 kaçak jandarma ve polis ekiplerince karada yakalandı.

Ege\'deki 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan toplam 303 kaçak, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

\'Kargocu\' gasp çetesinin azmettiricisi arkadaş çıktı

İzmit\'te, \'kargocu\' yalanını kullanarak girdikleri evde yaşlı kadını darp ederek, ziynet eşyalarını çalan çete polisin operasyonu ile yakalandı. Olayın azmettiricisi kadının, gasp edilen kadının yakın arkadaşı olduğu, apartmanın kapı şifreleri ve evdeki ziynet eşyaları hakkında bilgi verdiği belirlendi.

9 Mart tarihinde İzmit Bağçeşme Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, 66 yaşındaki Melek Vonal\'ın kapısını çalarak kendilerini kargocu olarak tanıtan kar maskeli 2 kişi, yaşlı kadının darp ederek, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra boğazına bıçağı dayadı. Evin her yerini alt üst eden kişiler, ziynet eşyalarını çaldı. Bu sırada, Vonal\'ın sipariş ettiği çilekleri getiren market çalışanı apartmanın girişinde zili çaldı. Zil sesini duyan şahıslar panikleyerek kaçtı. Yaşlı kadın ise kendi çabaları sonucu ellerini çözerek kızı Fatma Vonal’ı aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği ekipleri, 12 Mart’ta yapılan operasyonda 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden A.Y ve H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheli olarak değerlendirilen şahısları teknik ve fiziki takibe alarak, olayın planlı ve organize şekilde yapıldığını belirledi. Soruşturma sonucunda, Fatma Vonal\'ın yakın arkadaşı olan 36 yaşındaki T.D. isimli kadının olayın azmettiricisi olduğu, kapı şifreleri ve evdeki ziynet eşyaları hakkındaki bilgileri temin ederek çete elemanlarına verdiği belirlendi.Olaya karışan tüm şahısların tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basan gasp büro amirliği ekipleri, İstanbul ve Kocaeli\'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Olayın azmettiricisi T.D. İstanbul Küçükçekmece\'de, İ.Y. (35), U.K.(31) ve B.A.(29) isimli kadın İstanbul Sancaktepe\'de ve T.D.\'nin kuzeni olduğu öğrenilen T.S. (29) ise İzmit’te düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamladıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden, İ.Y.\'nin hakkında 21 yıl 4 ay, T.S.\'nin 6 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu bildirildi.

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detay

