DHA YURT BÜLTENİ - 8

Diyarbakır\'da yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı (2) - Yeniden

DİYARBAKIR ile Elazığ arasında yolcu taşıyan Fırat Turizm firmasına ait midibüsün, Ergani ve Maden ilçeleri arasında sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5\'i ağır 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahale ettikleri kalbi duran 2 yaralıyı hayata döndürdü. Ekiplerin, sürücü Mehmet Karabulut\'un kopan 4 parmağını arama çalışması ise sonuçsuz kaldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Diyarbakır-Elazığ yolunda meydana geldi. Elazığ\'ın Maden ilçesi yönüne giden Mehmet Karabulut yönetimindeki 23 HT 077 plakalı yolcu midibüsü, Diyarbakır\'ın Ergani ilçesini geçtikten 13 kilometre sonra Kalendam Köprüsü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Midibüsün devrilmesi sonucu araç içerisinde bulunan yolculardan Hacer Karabulut, ağır yaralı olarak Maden\'deki bir hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Kaza haberi üzerine Ergani ve Maden ilçelerindeki itfaiye, 112 Acil Servis, UMKE ve AFAD ekipleri, olay yerine sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN KOPAN 4 PARMAĞI BULUNAMADI

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran 2 yaralıya müdahale etti. Kısa süreli müdahalenin ardından kalbi yeniden çalıştırılan yaralılar, önce Maden\'deki bir hastaneye kaldırıldı ardından Elazığ\'daki hastaneye sevk edildi.

Midibüsün devrildiği sırada sürücü Mehmet Karabulut\'un sağ elinin 4 parmağının koptuğunu fark eden ekipler, yerine dikilmesi için kopan parmakları olay yerinde uzun süre aradı. Aracın devrildiği bölgede ve ana cadde yapılan arama çalışmaları, sonuçsuz kaldı ve kopan parmaklar, bulunamadı.

Kazada midibüsün içinde bulunan sürücü Karabulut ile birlikte yaralanan toplam 30 kişiden 1\'i Ergani ve Diyarbakır\'da, 13\'ü ise Maden ve Elazığ\'daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan 5\'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili başlattığı soruşturma başlattı.

Haber : Esat TAŞTEKİN-Erkan BAY/ERGANİ(Diyarbakır)-ELAZIĞ

Erdoğan’dan, Bayburt ve Gümüşhane’ye havaalanı müjdesi (2)

\'PAROLAMIZ DEĞİŞİM VE YENİLENMEDİR\'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Bayburt İl Kongresi’nde partililere hitap etti. Bayburtlular\'ı selamlayarak sözlerine başlayan Erdoğan, kongrenin hayırlı olmasını diledi. 16 Nisan’la beraber Türkiye’nin istikrarsızlıkların tarihe kavuştuğu, gayrimeşru güç odaklarının artık hükmünü kaybettiği yepyeni bir döneme girdiğini ifade eden Erdoğan, şöyle dedi: \"İnşallah girilen bu yol önce bizi 2023 hedeflerimizde buluşturacak, ardından da 2053 ve 2071 vizyonuna taşıyacak. 2019 yılında yapılacak seçimler, Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesinin en kritik dönüm noktalarıdır. Türkiye 2019 kavşağını da geçtikten sonra inşallah çok daha güçlü ve hızlı bir şekilde hedeflerine ilerleyecektir. Bu anlayışla 2019 hazırlıklarına şimdiden başladık. Önümüzdeki sürecin parolası değişim ve yenilenmedir. Şimdi bunun adımlarını atıyoruz. Kim ne derse desin. Yere sağlam basarak yolumuza devam ediyoruz. Ak Parti’yi siyasi tarihteki gelmiş geçmiş diğer tüm partilerden ayıran değişime ve dönüşüme açık olmasıdır. Ülkemizde kuruluş felsefesinden ve ilkelerinden taviz vermeden sürekli güncellemeyi başarabilen yegane hareket AK Parti’dir. Biz kendimizi günün şartları ve geleceğin ihtiyaçlarına göre yenilemekten asla korkmadık, korkmayız. Hz. Mevlana’nın pergel misalinde olduğu gibi, bir ayağımızı kadim değerlerimize sabitliyoruz, diğeriyle de daha güzeli, daha yeninin peşinde koşuyoruz. Hem kendimizi, hem de partimizi yeniliyoruz.ö

\'ÖNEMLİ OLAN YANLIŞTA ISRAR ETMEMEK\'

Türkiye’yi 2019’a taşıyacak kadroları oluşturduklarını ifade eden Erdoğan, siyasetin bir bayrak, millete hizmet etme yarışı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: \"Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Bizi diğerlerinden ayıran budur. Ak Parti bir dava hareketidir. Şahsım dahil herkes bu kutlu davada sadece birer nefer konumdadır. Zaten nefer olmayı hazmedebiliyorsak, zafer yakındır. Makamlar gelip geçicidir. Milletimize ve canımızdan aziz bildiğimiz vatanımıza hizmet için makamlar birer araçtır, fırsattır. Kimsenin bu unvanları, makamları araç olmaktan çıkartıp, amaç haline getirmesine bizler rıza göstermeyiz. Bizler oturduğu koltuktan, sahip olduğu payelerden güç alan, hayata bu pencereden bakan insanlar olamayız. Hep birlikte dünya hayatının tıpkı bir ağacın gölgesinde dinlenmek kadar gibi kısa bir yolculuk olduğunu unutmadan, geride hoş bir seda bırakmak için çalışan insanlar olmanın mücadelesini veriyoruz, vermeliyiz. Sonunda gideceğimiz yer boyumuz kadar bir mezar. Servetler, makamlar bizimle gelmeyecek. Bu dünyada bıraktığınız eserlerle \'Bir Cumhurbaşkanımız, bir başbakanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız vardı. Güzel hizmetler yaptılar, büyük mücadele verdiler, teröristlerle mücadele ettiler. Onları gömdüler. Allah onlardan razı olsun.\' Bunun için sürekli nefsimizi hesaba çekmeli, eksik ve hatalarımızla yüzleşerek yolumuza devam etmeliyiz. Elbette eksiğimiz, hatamız, noksanımız olacaktır. Önemli olan yanlışlarda ısrar etmemek, kendimizi düzeltmektir.\"

\'AK PARTİ’YE DİL UZATMA HADSİZLİĞİNİ GÖSTERİYOR\'

CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Koltuğa oturduğu günden beri girdiği tüm seçimleri kaybetmiş bir zat kendi başarısızlıklarının bedelini aklına getirmemiş olmamasına rağmen, AK Parti’ye dil uzatma hadsizliği gösteriyor; \'Şark kurnazı.\' Biz onlara diyoruz ki siz dönün önce bir kendinize bakın. Bize laf edenler, ucundan kıyısından demokrat olsa, inanın zerre kadar içerlenmeyeceğiz. Ancak demokrasi karneleri, özgürlük anlayışları, hukuk algıları o kadar kötü ki, bunların pişkinliğini hayretle takip ediyoruz. Kimse kusura bakmasın. Artık bunların ikiyüzlülüğüne tahammül göstermeyeceğiz. Gazete köşelerini tutmuş, televizyon ekranlarına ipotek koymuş, kültür ve sanat dünyasını esir almış, bir avuç millet düşmanının ülkemizin ortak değerlerini sömürmesine sessiz kalmayacağız bunu böyle bilsinler. Bunların zihinleri öyle bulanmış ki, terör örgütünün prangasına çevirdikleri gazetelerinde şehitlerimize şehit demeye bile dilleri varmazö ifadelerini kullandı.

\'KURT GİTTİ YAZIYA, MEYDAN KALDI CINGILLI TAZIYA\'

FETÖ terör örgütü ve Avrupa’ya yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: \"Bir taraftan FETÖ’nün söylemlerine borazanlık yapanlar, Avrupa kapılarını ağlama duvarına çevirirler, diğer taraftan da Cumhuriyetimize sahip çıkmaktan bahsederler. Bayburtluların dediği gibi ‘kurt gitti yazıya, meydan kaldı cıngıllı tazıya’ Bunların da sesleri sadece meydanı boş zannettiklerinde çıkıyor. Meydanı asla bunlara bırakmayacağız. Bu ruhu faşist, beslenme kaynağı komünist, söylemi popülist çevreye sesleniyorum. Türkiye’de, Cumhuriyetimizin ortak değerleri adına demokrasi, millet düşmanlığı, ezan, bayrak düşmanlığı yaptığınız günler artık sona ermiştir. Bunlara ihtiyacı olan mühimmatı sağlayan Pensilvanya\'daki şarlatan gibi ihanet şebekelerinin devri kapanmıştır. Türkiye, ne 1400 yıllık medeniyet değerlerinden, ne 2000 yıllık devlet geleneğinden, ne de 94 yıllık cumhuriyet kazanımlarından asla geri adım atmayacaktır. 80 milyon vatandaşı ve 81 vilayetiyle ülkemiz bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak yolculuğuna devam ediyor. Ne iplerini ellerinde tutan güçler, ne de onların üzerimize saldığı örgütler bizi yolumuzdan asla alıkoyamayacaktır. Sabreden kimse Allah’ın izniyle zafere ulaşır. Biz sabrettik zafere ulaştık. Şimdi de bunu kalıcı kılacağız. Bizim derdimiz başka diyorsanız, o da birilerinin bileceği iştir. Biz kendi yolumuzdan dönmeyeceğiz.ö

\'YAPILAN AÇIKLAMALARI OLUMLU BULUYORUM\'

‘Tayyip Erdoğan ve AK Parti aradan çekilirse her şey düzelecektir’ diyenler olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Halbuki köpürtülmeye çalışılan İslam karşıtlığı Türk düşmanlığının sebebi Türkiye’nin sıratı müstakim olmasıdır. Bu onları çıldırtıyor. Bizi devre dışı bırakmanın ülkemizin durduramayacaklarını bildikleri için şahsımızı hedef tahtasına oturtuyorlar. NATO tatbikatında hem Cumhuriyetimizin Kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hem de şahsımı hedef tahtasına yerleştirdiler bir skandala imza attılar. Bugüne kadar bize yapılan saldırıları gizleyemedikleri bir sevinçle karşılayanların işin içine Atatürk de dahil edilince meselenin gerçek yüzünün anlaşmış olduklarını ümit ediyorum. Bu çerçevede yapılan açıklamaları da olumlu buluyorum. Artık hepimizde çok iyi biliyoruz ki mesele şahıs meselesi, parti meselesi değildir. Hedef Türkiye’dir, Türk milletidir. Önümüzdeki dönemin çok daha çetin sınamalarla geçeceğini tahmin etmek zor değil. Ama hamdolsun biz her şeye hazırlıklıyız. Bugün ekonomiden, savunma sanayine, ticaretten diplomasiye kadar her alanda 15 yıl öncesi ile karşılaştırılamayacak bir Türkiye var. Şimdi kendi silahını yapan bir Türkiye var. Kendi tankını imal eden, terörle mücadelesini kendi İnsansız Hava Araçları ile sürdüren bir Türkiye var. Şimdi yerli otomobilini yapmaya hazırlanan bir Türkiye var.ö

\'İNŞALLAH 2019 SEÇİM KAMPANYASINA UÇAĞIMIZLA GELİRİZ\'

Son 15 yılda hem Türkiye’nin hem de Bayburt’un nereden nereye geldiğini vatandaşların çok iyi bildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle dedi: \"15 yılda Bayburt’a bazı yatırımlar hariç yaptığımız net 3 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bunlar yeterli değil. İnşallah bunları tarihi nitelikle bir proje ile taçlandırıyoruz. Bayburt ve Gümüşhane’ye hizmet verecek Salyazı Beldesi’nde yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı yapıyoruz. Benim yurt dışındaki kardeşlerim de Trabzon veya başka havaalanına değil, pisti büyük düşündük ve buraya rahatlıkla büyük boyutlu uçaklarda inecek. Benim yurt dışındaki Bayburtlu, Gümüşhaneli kardeşlerim havalimanına inecek. 285 milyon lira maliyetli olan havalimanı proje ve ihale hazırlıkları sürüyor. Ahmet bey işi hızlı tutacağız ve inşallah 2020 diye bana tarih verdiniz ben diyorum ki seçim öncesi bu bitecek. Yoğun çalışacağız. Bize yakışanı yapacağız. İnşallah 2019 seçim kampanyasına uçağımızla geliriz. Olur dimi? Olur. Şuanda 200 yataklı hastane inşaatı da başladı. Onu da seçime yetiştireceğiz. 450 gün sonra hastane açılışını yapacağız. Baraj çalışmalarımız devam ediyor. Sadece Bayburt’a değil ülkemizin tüm şehirlerinde benzer tarihi projeleri hayata geçiriyoruz. Bir taraftan bağımsızlığımıza sonuna kadar sahip çıkarken diğer taraftan yatırım hamlelerimizi devam ettiriyoruz.ö

\'ARTIK IMF’NİN KAPISINDA BORÇ DİLENEN BİR ÜLKE YOK\'

Türkiye’nin artık IMF ile işi olmadığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: \"Artık IMF’nin kapısında borç dilenen, belli bir uluslararası örgütlere sadece ileri karakolluk yapan Türkiye de yok. Bugünkü Türkiye’yi 1990’ların, 1980’lerin Türkiye’si ile karşılaştıranlar çok büyük yanılgı içinde olduklarını elbette anlayacaklardır. Türkiye bağımsızlığını birilerinin ihsanına borçlu sınırları cetvelle çizilmiş bir ülke değildir. Türkiye istiklalini kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklara borçlu bir ülke de değildir. Onlar geçti, tarih oldu tarih. Biz 1071 yılından itibaren vatanımız olan bu topraklarda başı dik ve özgür yaşamanın mücadelesini veriyoruz. Siz yanımızda oldukça biz endişe etmeyiz. İşte biz asırlardır mabetlerimizin göğsüne namahrem el değmesin diye canlarımızı feda ediyoruz. Biz vatanımızı imanla seviyor, cumhuriyetimize tutkuyla sahip çıkıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı şuurla sürdüreceğiz.\"

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Osman ŞİŞKO / BAYBURT

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yeni sınav sistemi şikayet etmiş

CUMHURBAŞKKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma gecesi geldiği memleketi Rize’nin Güneysu İlçesi’nde kendisine seslenen genç bir kızı otobüse alarak bir süre görüşmüştü. İlgi odağı olan Güneysu Osman Erkan Kız İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ebrar Zehra Kandemir’in Erdoğan’a TEOG yerine gelen yeni sitemde 3 yanlışın 1 doğruyu götürmesinden yakındığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile otobüste yaptığı görüşmeyi anlatan Ebrar Zehra Kandemir, o anlarda çok heyecanlandığını söyledi. Erdoğan’ın kendisini ilgiyle dinlediğini anlatan Kandemir, “TEOG yerine gelen sistemde 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Bunun böyle olamamasını istedim. Oda bana ‘böylece tembellik başlar’ dedi. Bende ‘başlamaz’ dedim ve gülüştük. Daha öncede kendisini görüyordum ama bu kez yanına giderek konuştum. Cumhurbaşkanımız ile görüşmek çok güzel bir duyguyduö dedi.

Baba Sadık Kandemir de kızının Cumhurbaşkanı ile konuşmasını kendisinin de uzaktan izlediğini belirterek Erdoğan’ın kızını dinlemesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Haber-kamera: Aytekin KALENDER RİZE

AK Parti Diyarbakır il başkanı, kongrede aday olmayacağını açıkladı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, partisinin il kongresinde tekrar aday olmayacağını duyurdu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı görevini yürüten avukat Muhammed Akar, önümüzdeki dönemde yapılacak kongrede başkan adayı olmayacağını açıkladı. Akar, partisinin il başkanlığı binasında düzenlenen ve ilçe başkanları, il yöneticileri ile partililerin katıldığı basın toplantısında konuştu. Diyarbakır\'da sıkıntılı bir dönemde çalışma yürüttüklerini söyleyen Akar, \"Çok değerli Cumhurbaşkanı\'mızın talimatı ve gösterdiği istikamet içerisinde teşkilatlarda, önemli değişimler gerçekleşti. Dün itibarıyla Türkiye\'de, il kongreleri süreci başladı. Öyle zannediyorum ki yakın bir zamanda Diyarbakır İl Başkanlığı\'nın kongre tarihi açıklanacak. Bizler de bu kongre sürecinde vazifeyi bir başka arkadaşımıza devredeceğiz. Bu vazifeler, bizlere emanettir. Tıpkı hayatın bize emanet olduğu gibi. Diyarbakır\'da, zahmetli bir dönemde çalışmalar yürüttük. 14 yıldır AK Parti\'nin çeşitli kademelerinde, görev yaptım. Son 3 yıldır il başkanlığını yürütüyorum\" diye konuştu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Akar, ekibinin kentte 3 yıl içerisinde, zorlu bir süreçte iyi çalışmalar yaptığını belirterek, şunları söyledi: \"Sur ve Silvan ilçelerinde yaşanan olaylarda mağduriyetler yaşandı. Terör mağdurlarının ihtiyaçlarının giderilmesinde, onların yanında yer alması için bütün arkadaşlarımız, sahalarda çalıştı. Biz, bu uğurda bedel de ödedik. Bu kutlu davayı yürütürken, Deryan Aktert ve Orhan Mercan arkadaşlarımızı yitirdik. Kadrolarımız, dimdik ayakta. Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bize gösterilen istikamet doğrultusunda hedeflerimize yürüyeceğiz.\"

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR

Karakol bahçesinde, 13 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki çocuğu vurdu

KONYA\'da aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan iki aile, birbirlerini şikayete geldiği polis merkezinin bahçesinde karşılaşınca kavga etmeye başladı. Kavga da 13 yaşındaki Y.C.K., yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek karşı aileden 14 yaşındaki E.C.Z. ile 29 yaşındaki Gürcü Yeniçeri yaralandı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Köprübaşı Caddesi\'ndeki Köprübaşı Polis Merkezi bahçesinde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunan iki aile, kısa süre önce birbirlerinin evini tüfekle ateş ettiği için şikayette bulunmak amacıyla Köprübaşı Polis Merkezi\'ne geldi. Polis merkezinin bahçesinde iki aile burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C.K., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla kavgalı oldukları ailenin üzerine rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.C.Z karnı ve koltuk altından, teyzesi Gürcü Yeniçeri de sol kolundan yaralandı. Kanlar içinde saldırıdan kaçıp kurtulmak isteyen E.C.Z., polis merkezi bahçesinin dışındaki kaldırımda yere yığıldı. Polis merkezinde bulunan ekipler, şüpheli Y.C.K.\'yi gözaltına aldı. Acı içinde kaldırımda ambulans bekleyen E.C.Z.\'ye ilk müdahaleyi polis yaptı. İki yaralı çağrılan ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA

FETÖ\'nün mahrem imamı inşaatta saklanırken yakalandı

ÇORUM\'da Fettullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması\'nda (FETÖ/PDY) \'mahrem imam\' olduğu iddia edilen Yasin D., saklandığı inşaatta jandarma ekiplerince yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamlarından olduğu iddia edilen Yasin D., hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanması için çalışma başlatılılan şüphelinin, Çorum’un Alaca İlçesi Dedepınar Köyü\'nde saklandığı tespit edildi. Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Ekiplerin köydeki araştırmasından şüphelenen Yasin D , Alaca İlçe merkezine kaçarak bir inşaata saklandı. Jandarma ekiplerinin takibi sonrası Yasin D, saklandığı inşaatta yakalanarak gözaltına alındı. Yasin D., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tokat\'tan gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM

Hozat\'ta patlayıcı ve mühimmat bulundu

TUNCELİ\'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında bulunan magara ve sığınak içerisinde çok sayıda el yapımı patlayıcı madde ve patlayıcı yapımında kullanılan mühimmat ele geçirildi.

Hozat İlçesi kırsalında yapılan arazi aramaları ile ilgili Tunceli Valiliği\'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: \"Hozat 51\'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığımızca Hozat kırsalında icra edilen operasyon kapsamında; 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 1 el yapımı patlayıcı (gergiden kurtulma), 1 pil bloğuna bağlı el yapımı patlayıcı, 18’li-10’lu-4’lü-2’li pil blokları, 10 metre kablo, 3 çift mekap ayakkabı, 1 parka, 1 puşi, 1 sırt çantası, yazıcı, 3 üstü kapalı korunma yeri, 2 doğal mağara, 1 sığınak, branda ve birçok yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

Haber: TUNCELİ

Van\'da terör operasyonu: 5 gözaltı

VAN\'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, terör örgütü PKK\'nın şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik düzenlenen \'Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz\' operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise silah, mühimmat, bilgisayar kasası, cep telefonları ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı, Erciş ilçesi Jandarma Komutanlığı ekiplerini PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapınlanmaları ile PKK terör örgütünün kırsal alandaki sığınaklarına düzenlenen \'Şehit Jandarma Eyüp Öksüz\' operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"PKK/KCK terör örgütünün şehir ve Mahalle yapılanmasına yönelik olarak, örgüte yardım- yataklık yaptığı ve PKK/KCK terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere ve teröristlere ait olduğu tespit edilen sığınaklara yönelik olarak; Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca verilen arama kararına istinaden; 18 Kasım 2017 günü, Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz operasyonu icra edilmiştir. Yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanmış olup, 1 ruhsatsız ve markasız 7.65 mm. tabanca, 9 adet 7.65 mm.tabanca fişeği, 1 tek kırma av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, 1 av tüfeği kütüklüğü, 1 dürbün, 1 bilgisayar kasası, 8 transformatör (elektrik akım dengeleyici), 2 cep telefonu, 2 sim kart, 1 dışı siyah, iç kısmı folyo şemsiye, 4 terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 1 piknik tüpü, 3 adet 20x50 metre çapında branda, 2 sofra bezi ele geçirildi.\"

Haber: VAN

Bu dağlarda ağıtların yerine, sevda türküleri söylensin

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, partisinin Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'nde 6\'ncı olağan kongresinde konuştu. Köseoğlu, \"Bu dağlarda artık anneler ağlamasın. Bugüne kadar hep ağıtların yakıldığı bu dağlarda, artık sevda türküleri söylensin. Bizler de el ele verip halaylar çekelim\" dedi.

Yüksekova İlçesi\'nde AK Parti 6\'ıncı Olağan Kongresi yapıldı. Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi\'ndeki kongreye, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, ilçe ve belde yöneticileri ile partililer katıldı. Hakkari\'den sorumlu Koordinatör Milletvekili Köseoğlu, Hakkari dağlarında ağıt yerine artık sevda türküleri söylenmesi gerektiğini söyledi. Köseoğlu şöyle dedi: \"Bu dağlarda artık anneler ağlamasın. Sevda türküleri söylensin. Artık halayı hep beraber , el ele, kol kola, gönül gönüle beraber oynayalım. 2019\'da yeni bir yüzyılın, yeni bir Türkiye\'nin, yeni bir dünyanın inşasının başlangıç tarihine doğru yol alacağız. 2019 seçiminin o önemli virajlarına götürecek olan süreçte bu teşkilatlarımız sayesinde güçlü bir şekilde Hakkari\'yi, Yüksekova\'yı ve diğer ilçelerimizi hizmetle buluşturan ve ülkemizin seyrini değiştiren, bu kongrelerin oluşumu son derece önemlidir.\"

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ise, HDP\'yi çukur siyaseti üzerinden eleştirdi. Gür şöyle konuştu: \"Çukur siyasetinden\' sonra ne kadar değiştiğini, genel seçimlerimizde daha güçlü bir oyla çıkacağına inanıyoruz. Bugün CHP ve HDP\'nin ülke genelinde oluşturmak istediği kaosu limizde de oynanmak istediğini net biliyoruz. AK Parti olarak, bu ülkenin bütünlüğü ve kardeşliğinin teminatlarıyız. Terör örgütleriyle bizi birbirimize düşürmek isteyen, engellemeye çalışanlara karşı, bizler bugün burada bir olduğumuzu, tek yürek olduğumuzu yek vücut olduğumuzu tekrar kanıtlamış olduk.\"

Tek liste ile gidilen kongre sonunda bir süre önce AK Parti Genel Merkezi tarafından atama ile görevlendirilen Naci Bilici, yeniden AK Parti\'nin Yüksekova İlçe Başkanı seçildi.

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari)

Rus milyarderin dünyada tek olan yatı Marmaris\'te 2.2 milyon lira bıraktı

MARMARİS\'te gümrüklü limanda demirli Rus milyarder Andrey Igorevıch Melnichenko\'nun \'dünyanın en pahallısı\' olma özelliğine sahip \'Sailing Yacht A\' isimli yelkenli yatı servet bıraktı. Akaryakıt, yiyecek-içecek ikmali ve liman ücreti dahil yaklaşık 2 milyon 200 bin lira ödediği öne sürüldü.

Dünya\'nın 14\'üncü zengini Rus milyarder Andrey Igorevıch Melnichenko\'nun sipariş üzerine 2 yıl önce denize indirilen 290 milyon sterlin (1 milyar 21 milyon lira) değerindeki dünyanın en büyük ve en pahalı yelkenli yatı \'Sailing Yacht A\', dün saat 16.00 sıralarından Körfez\'e giriş yaparak Marmaris İlçesi\'ndeki gümrüklü limana demirledi. Görünümü ve rengi ile halkın ilgisini çeken yelkenli yat için İzmir\'in Aliağa Rafinesi\'nden 23 tanker getirildi. 4 saat içinde 1 milyon 600 bin lira değerinde 750 bin litrelik akaryakıt ikmali yapıldı. 5 vidanjör ile yatın atık suları alındı. Yiyecek-içecek ikmalinin yapıldığı yelkenli yata ayrıca sipariş üzerine tanesi 20 kilo ağırlığında 3 teneke Marmaris çam balı getirildi. Lüks yelkenli yatın liman demirleme ücreti, akaryakıt ve yiyecek-içecek ikmali ile birlikte yaklaşık 2 milyon 200 bin lira ödediği kaydedildi. Ultra Lüks yatın mürettebatına verilecek talimata göre bu akşam üzeri geldiği Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na oradan Fransa\'ya gideceği ifade edildi. 50 personelin hummalı bir temizlik çalışması yaptığı lüks yatta Rus milyarderin bir akrabasının bulunduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR / İZMİT

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

MHP üye olan 626 kişinin parti rozetleri törenle takıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi İlçe Başkanlığının düzenlediği üye katılım programı kapsamında 626 kişi düzenlenen törenle rozetlerini takarak parti saflarına katıldı.

Geçtiğimiz hafta MHP Melikgazi İlçe Teşkilatının Cumhuriyet meydanında düzenlemiş olduğu üye kayıt çalışmasında parti saflarına katılan 626 yeni üye düzenlenen program ile parti rozetlerini taktı. Üye katılım programına, MHP 25.dönem milletvekilleri Hasan Ali Kilci ve Süleyman Korkmaz, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş ve partililer katıldı.

Düzenlenen katılım töreninde konuşan MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, \" Vatandaşlarımız 15 Temmuz darbe girişimi sonrası partimize büyük teveccüh gösterdi. Bizlerde bu ilgi karşısında vatandaşlarımızın ayağına gitmek için Cumhuriyet meydanında kurmuş olduğumuz üye kayıt standında 3 gün için bin 44 vatandaşımız üye olduğu diğer partilerden istifa ederek partimize üye oldu. Melikgazi ilçesinde oturan 626 kişi bugün Melikgazi saflarına katıldı. Aramıza katılan kıymetli dava arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum\" dedi.

\"SİZ HANGİ ÜLKÜCÜ ŞUURUNA SAHİPSİNİZ\"

MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy ise yaptığı konuşmada \" Bu dönemde MHP\'ye olmak çatısı altında mücadele etmek çok anlamlıdır. MHP Türkiye Cumhuriyetinin teminatıdır. Zamanında bize ip atanlar oldu. Bizi eleştirenler oldu ve parti kuranlar oldu. MHP saflarında yer almış, makam ve mevki için yer tutmuş kişiler MHP\'yi, MHP liderini ve yöneticilerini hedef alarak yola çıkmışlar. Bunlar ne diyordu ? Ülkücülüğümüz bize yeter diyorlardı. Eski CHP\'li bir Genel Sekreter ve kurucuları kurulunda yer alan HDP\'liyi içlerine sindiriyorlar. Bu nasıl ülkücülük şuurudur. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'de ve kadrolarının çizgisinde hiçbir değişiklik yoktur\" diye konuştu

Konuşmaların ardından MHP saflarına katılan 626 kişinin parti rozetleri İl Başkanı ve parti ilçe başkanları tarafından takıldı.

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ

Bodrum Cemevi\'ne kavuştu

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde projesine 5 yıl önce başlanan Bodrum Cemevi, bugün sevgi hoşgörü mesajları, alkışlar ve Anadolu ezgileri ile ibadete açıldı. Açılışa Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan\'ın \"Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının sayesinde bugün burada bulunuyoruz. Bize hem laik Cumhuriyet değerlerini hediye etmiştir hem de bize yaşama hakkını vermiştir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurmuş olduğu laik Cumhuriyet ile beraber Ebu Suud fetvaları, Kemal Paşazade\'nin (İbni Kemal) fetvaları ki Yavuz Sultan Selim\'in şeyhülislamıdır, Hamza Efendi\'nin Alevi katliamına cevaz veren fetvaları, çok şükür ki kalkmıştır\" sözleri damgasını vurdu.

Bodrum\'da projesine 5 yıl önce Cem Vakfı Bodrum Şubesi tarafından başlanan Konacık Mahallesi, Kırlar Mevkii\'nde yapımı tamamlanan ve yaklaşık 1,5 milyon TL\'ye mal olan 1700 metrekare kapalı alana sahip Bodrum Cem Evi\'nin açılışı bugün törenle yapıldı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan, Cem Vakfı Bodrum Şube Başkanı Cafer Doğan, CHP ilçe Başkanı Recai Seymen, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu\'nun da aralarında bulunduğu 1400 kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

\"CEMEVİMİZ, DİN DİL IRK AYRIMI OLMADAN HERKESE AÇIK\"

Açılış öncesi konuşma yapan Cem Vakfı Bodrum Şube Başkanı Cafer Doğan, yaklaşık 2 yıl içerisinde bağışlar, yerel yöneticiler ve Bodrumlu mimarların turizmcilerin büyük desteği ile tamamlanan Cemevi\'nin tüm inançlara, din, dil ve ırk ayrımı olmadan herkese açık olduğunu belirtip, \"Buradan cenazelerimizi kaldıracağımız gibi, kültür sanat etkinlikleri ile tüm dünyaya sevgi ve barış mesajları vermeye devam edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan, cemevimizin kapısı, \'insanım\' diyen gönlü sevgiden barıştan geçen herkese açıktır\" dedi.

SARIGÜL \"DÜŞMANINIZIN BİLE İNSAN OLDUĞUNU UNUTMAYINIZ\"

İçerisinde ibadethane, kütüphane, toplantı salonu, yemekhane, çalışma odalarının bulunduğu Cemevi\'nin açılışında konuşan Şişli Belediyesi eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise \"Vefasız toplumun muvaffak olması söz konusu değildir. İzzetin Doğan Hocam bütün yaşamını Hacı Bektaş kültürüne, Alevi kültürüne vermiş, dil, din ve kültür farkı asla gözetmemiştir. Cemevi\'nin ana felsefesi şudur. Düşmanınızın bile insan olduğunu asla unutmayınız, ayrıca ana felsefelerinden biri de şudur; \'Kadınlarınızı okutunuz, ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır\" dedi.

\"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAYESİNDE BUGÜN BURADAYIZ\"

Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan da konuşmasında, Allah\'ın isminin anıldığı her yerin ibadethane olduğunu dile getirerek \"Bu nedenle cemevlerinin ibadethane olup, olmadığı konusundaki tartışmalar anlamsızdır. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının sayesinde bugün burada bulunuyoruz. Bize hem laik Cumhuriyet değerlerini hediye etmiştir hem de bize yaşama hakkını vermiştir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurmuş olduğu laik Cumhuriyet ile beraber Ebu Suud fetvaları, Kemal Paşazade\'nin (İbni Kemal) fetvaları ki Yavuz Sultan Selim\'in şeyhülislamıdır; Hamza Efendi\'nin Alevi katliamına cevaz veren fetvaları, çok şükür ki kalkmıştır. Bugün Alevi, Sünni, Türk, Kürt ayrımı yapmadan herkes kardeşlik birliği içerisinde ülkenin felaketi sürüklenmemesi için mücadele vermektedir\" dedi. Doğan\'ın sözleri açılışa katılanlar tarafından dakikalarca alkışlandı,

Bahadır- Zafer -Turgay müzik grubunun Anadolu ezgileri ve türküleri ile renk kattığı açılışta konuşan Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner dede cemevlerini sadece ibadet yerleri değil barışın kardeşliğin, hoşgörünün, uzlaşının ülkemizin tamamına yaydığı, özgür yerler olarak ilim ve irfan yuvaları olarak çalıştırmak zorunda olduklarını söyledi. Açılış töreninde Cem Evi\'nin yapımında büyük emeği geçen turizmci Rıza Ersan, Cem Ersan ve eski Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun\'a plaket verilmesinin ardından protokolün kurdelayı kesmesi ile açılış yapıldı. Açılışın ardından konuklara lokma ikram edildi.

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla)

