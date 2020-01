DHA YURT BÜLTENİ - 8

Bakan Tüfenkci: Gelişmelere göre her an Habur sınır kapısını kapatabiliriz

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur sınır kapısının şu anda açık olduğunu belirterek, \"Gelişmelere göre her an Habur sınır kapısını kapatabiliriz\" dedi.

Türkiye Esnaf Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) eğitim toplantısı Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'ndeki Sueno Hotel\'de başladı. Toplantının açılışına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Müsteşar Cenap Aşçı, Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül\'le esnaf ve kefalet kooperatifleri başkanları ve yöneticileri katıldı.

\"ESNAF DEVLETİN VE MİLLETİN YANINDA DURDU\"

Toplantıda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son birkaç yıl içinde ülkenin değişik badireler içinden geçtiğini, Gezi olaylarıyla başlayan sürecin 15 Temmuz\'da yaşanan hain darbe girişimine kadar sürdüğünü belirtti. Bu sürece Türkiye dışında başka bir ülkenin maruz kalması durumunda çok zorlanacağını anlatan Bakan Tüfenkci, esnafın özellikle 15 Temmuz\'da yaşanan hain darbe girişiminde demokrasinin, devletin ve milletin yanında durduğunu anlattı.

\"100 SENE ÖNCEKİ ESNAFLIK YOK\"

Son yıllarda özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte ekonomik ve ticari şartların da değiştiğini anlatan Bakan Tüfenkci, \"Artık 100 sene önceki esnaflık yok, 50 sene önceki esnaflık da kalmadı. Şimdi yeni esnaf türleri, yeni esnaf meslekleri, yeni ticaret şekilleri ortaya çıkmaya başladı. Örneğin e-ticaret diye bir ticaret şekli ortaya çıktı\" dedi.

\"E-TİCARETİN İÇİNDE ESNAF KARDEŞİM DE OLACAK\"

Bakanlık olarak e-ticaret platformu konusunda çalışma yaptıklarını aktaran Tüfenkci, \"Ben buradan başkanlarıma, sizlere söylüyorum ve ben genel müdürlerime de bu noktada talimatı verdim. E-ticaretin içinde mutlaka ve mutlaka esnaf kardeşim de olacak ve olması gerekiyor. Çünkü ticaretin nüvesi sizlersiniz. O platformlarda olacaksınız, arkadaşlarımız bir platform geliştiriyor, çok cüzi rakamlarla esnaf kardeşim de orada olacak. Dükkanında sattığı ürünleri orada satar ve pazarlar hale getiriyoruz, getireceğiz de\" diye konuştu.

\"HABUR ŞU ANDA KAPI AÇIK\"

Toplantının ardından otelden ayrılırken Bakan Bülent Tüfenkci, Kuzey Irak\'ta yapılan referandumun ardından yaşanan gelişmeler hakkında gazetecilere açıklamada bulundu. Bakan Tüfenkci, Türkiye\'nin Irak\'a açılan sınır kapısının Habur olduğunu, Habur\'un durumu ve Ovaköy sınır kapısının açılması konusunda, \"Ovaköy\'le ilgili Irak tarafının çalışmalarını bitirmelerini ve Irak\'ın atacağı adımları bekliyoruz. Habur\'la ilgili olarak şu anda kapı açık. Gelişmelere göre her an Habur sınır kapısını kapatabiliriz ama şu anda açık\" dedi.

Bakan Fakıbaba\'dan pamuk yığını arasında ölen çocukların ailelerine ziyaret (2)

FAKIBABA: TOHUMUNUZ İYİ OLDUĞU TAKTİRDE, HER ŞEYİMİZ İYİ OLACAK

Şanlıurfa’da temaslarını sürdüren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir otelde düzenlenen Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği Sertifikalı Tohumluk İstişare Toplantısı\'na katıldı. Burada ürün tohumlarının kaliteli olması gerektiğine dikkat çekti. Fakıbaba, şunları söyledi:

\"Tohumumuz iyi olduğu taktirde, her şeyimiz iyi olacaktır. Bunun için çok çalışmamız gerektiğine de inanıyorum. Esasında Tarım Bakanlığı\'nın çok zor oluğunu söylüyorlar, ben öyle düşünmüyorum, çok zevkli bir bakanlıktır. Benim sizlere söylemek istediğim şudur. Biz emekçinin hep yanındayız, buna emin olun. Üreticinin hep yanındayız, buna da emin olun. Bir üretici hanımefendi gelmişti benim kızımın yaşındaydı; \'Şu nasırlı ellerime bakın\' dedi. Ben de hemen o nasırlı elleri öptüm. Kadıncağız utandı. Hakikaten nasırlı eller öpülür.\"

\'BİR HAFTAYA KADAR HALKIM UCUZ ET YİYECEK\'

Et üreticisi ve besicilerin çok mağdur olduklarını bu şikayetleri sık sık aldığını ifade eden Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, \"Merak etmeyin Allah’ın izniyle bir haftaya kadar göreceksiniz, bu mağduriyetinizin nasıl giderildiğini ama benim gariban halkımın da nasıl ucuza et yiyeceğini de bütün Türkiye’ye Allah’ın izniyle göstereceğim. Bu konuda çok spekülasyonlar yapıyorlar. Ama şuna emin olun ki biz hep doğrunun yanındayız. Haktan ve adaletten yanayız. Cumhurbaşkanımızın bize ilk talimatı budur. Halkımız gerçekten ucuz et yiyecekler. Bundan rahatsız olan çevreler, bırakın rahatsız olsunlar. Ben bu konuştuklarımın ne anlama geldiğini iyi biliyorum. Emekçi, besici, sanayici ve üretici kardeşim benim ne demek isteğimi iyi biliyor. Allah’ın izniyle hak ve adaletten bu bakanlığın hakkını vereceğiz\" diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, toplantının ardından Şırnak’a hareket etti.

Evlilik vaadiyle dolandıran \'sözde nişanlı\' yeniden gözaltında

ŞANLIURFA\'da evlenmek vaadiyle Afyonlu Tahsin Gökhasan’ı 50 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İlknur Üçok, Tokatlı İpek ailesini de aynı yöntemle 20 bin lira dolandırdığı belirlenince 2 kişiyle birlikte yeniden gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da yaşayan mermer ustası Satılmış Gökhasan\'ın, oğlu Tahsin Gökhasan ile nişanlanıp daha sonra 50 bin liralık dolandırıcılık yaptıktan sonra ortadan kaybolan \'Nur Demir\' takma ismini kullanan İlknur Üçok, dün yakalanıp gözaltına alındı ancak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TELEVİZYONDAN GÖRÜNCE TANIDILAR

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayı televizyonda izleyen Tokatlı Özkan İpek ve babası Mustafa İpek de polise başvurup, İlknur Üçok’un bir süre önce kendilerini de aynı yöntemle Ağustos ayında 20 bin lira dolandıran kişi olduğunu iddia etti. Hakkında daha önce şikayetçi oldukları ancak gerçek ismi bilinmediği için yakalanamayan Üçok, gazete ve televizyonlardaki görüntülerinden teşhis ettiklerini belirten ailenin başvurusu üzerine kendisine aracı olduğu belirtilen Mehmet Garip Demirkan ve Kadriye Yılmaz ile birlikte yeniden gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kamyon viyadüğün ayağına çarptı: 1 ölü

İZMİR\'in Balçova İlçesi\'nde, Karabağlar Belediyesi\'ne ait kamyonla viyadüğün ayağına çarpan şoför Ahmet Çelik, araçta sıkışıp, yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu Balçova İlçesi çıkışında meydana geldi. Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'nde çalışan 53 yaşındaki Ahmet Çelik, yönetimindeki 35 VN 302 plakalı asfalt yüklü kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyon önce bariyerlere, ardından da Balçova Viyadüğü\'nün beton ayağına çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık, AKS 110 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS 110 ekipleri, yaptığı kontrolde kamyonda sıkışan ve 32 yıldır belediye şoförlük yapan Çelik\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve iki çocuk babası Çelik\'in araçtan çıkarılan cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, kamyonun kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğrencilerden örnek davranış

MERSİN’in Anamur İlçesi’nde ortaokul öğrencileri yolda buldukları içi para dolu cüzdanı polise teslim etti.

Anamur Vakıfbank Atatürk Ortaokulu 8’nci sınıf öğrencileri Hasan Akpınar, Alper Duman ve Erkan Tüfekçi, okul çıkışında gezerken, Sağlık Mahallesi üzerinde özel bir marketin önünde içi para dolu bir cüzdan buldu. Öğrenciler merak edip cüzdanın içine bile bakmadan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü. Emniyette yapılan kontrollerde cüzdanın içerisinde 514 lira para olduğu tespit edildi. Öğrencileri kutlayan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, örnek davranışları nedeniyle teşekkür etti. Bulunan cüzdan da, daha sonra sahibine teslim edildi.

