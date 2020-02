DHA YURT BÜLTENİ - 7

Viranşehir\'de kavgada ölen 3 kişi toprağa verildi, sahurda davul çalınmadı

Şanlıurfa\'nın Viranşehir ilçesinde, geçen ay çocuklarının tartışması nedeniyle aralarında husumet oluşan akraba iki ailenin dünkü silahlı kavgasında ölen Ahmet Kırmızı (45), oğlu Şeyhmus Kırmızı (25) ve kuzeni Sabri Kırmızı\'nın (38) cenazeleri, yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi. Davulculuk yapan aileler arasındaki olay nedeniyle ilçede sahurda davul çalınmadı.

Viranşehir\'e bağlı Yeni Mahalle\'de oturan ve düğünlerde davul çalan Kırmızı Ailesi\'ne mensup akrabalar arasında geçen ay çocuklarının kavgası nedeniyle husumet başladı. Dün taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Sait (60), İbrahim Halil (33), Şeyhmus, Ahmet, Sabri ve Hacı Kırmızı (48) yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Polis tarafları ayırırken, sağlık görevlileri ise yaralıları ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Ahmet, Sabri ve Şeyhmus Kırmızı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından ilçeye getirilerek, Yenişehir Mahallesi\'ndeki mezarlıkta tören düzenlendi. Ahmet, Sabri ve Şeyhmus Kırmızı\'nın cenazeleri, mezarlıkta kıldırılan cenaze namazlarının ardından yan yana toprağa verildi. Bu arada, davulculuk yapan aileler arasındaki olay nedeniyle ilçede sahurda davul çalınmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Cenaze töreni

- Törene katılanlar

- Cenaze namazlarının kılınması

- Tabutların taşınması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 74 MB

Haber - Kamera: Mustafa MERT/ŞANLIURFA,(DHA)

============================================

Sudan\'da MİT\'in operasyonuyla yakalanan FETÖ sanığına 10 yıl hapis



Çorum\'da, FETÖ/PDY üyesi oldukları, örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan, aralarında Sudan\'da MİT\'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye\'ye getirilen işadamı Memduh Çıkmaz\'ın da bulunduğu 11\'i tutuklu, 21 sanıktan 19\'una, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 11\'İ tutuklu, 21 sanık, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. MİT operasyonuyla Sudan\'da yakalanarak Türkiye\'ye getirilen tutuklu işadamı Memduh Çıkmaz, tutuklu bulunduğu İstanbul\'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Çıkmaz, savunmasında, \"15 Temmuz’dan sonra bu cemaatte yer aldığıma pişman oldumö dedi. Örgütle 1995 yılında oturduğu apartman dairesinin alt katına taşınan üniversite öğrencileri vasıtasıyla tanıştığını, İlahiyat Fakültesi\'nde okuyan öğrencilere yardımcı olmak için yemek götürdüğünü ve beraber namaz kıldıklarını anlatan Çıkmaz, 2014 yılında örgütün Çorum imamı olarak tanıdığı \'Hamza\' adlı kişinin kendisine, \"Sen artık iyice piştin. Seni mütevelli yapıyorum\" demesiyle haftada iki gün toplantılara katılmaya başladığını söyledi.

\'CEMAAT, İÇİNDE OLDUĞUM DÖNEMDE ÖRGÜT DEĞİLDİ\'

Örgüte kurban, burs ve himmet adı altında bağışlarda bulunduğunu, ancak kimseden zorla himmet toplamadığını söyleyen Çıkmaz, örgüt toplantılarında genellikle dini içerikli sohbetler yapıldığını söyledi. Çıkmaz, şöyle konuştu: \"2014 yılının başından itibaren toplantılara katılmadım. Sadece şirketlerimin işleriyle ilgilendim. İyi ve güzel günlerde birlikte olduğumuz arkadaşlarımdan bir anda kopmak çok zor oldu. Ben vatanını ve milletini seven, sözüne itibar edilen, Çorum\'un sayılı işadamlarından biriyim. Birçok kez vergi rekortmeni oldum. 2010 yılında Çorum’da vergi rekortmeni olduğum dönemde, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, plaket vermişti. Sudan\'da 6 ay önce tutuklandım. Beni, Türkiye\'deki suçlardan dolayı cezaevine attılar. Üç ay Sudan\'da cezaevinde kaldım. Çok kötü şartlarda kaldım. Ben vejeteryanım. Vücuduma et, et ürünleri ve et suyu girince rahatsızlanıyorum. Arapça bilmediğim için orada derdimi de anlatamadım. Daha sonra beni Türkiye\'ye getirdiler. Ben terörist değilim. Cemaat, benim içerisinde olduğum dönemlerde örgüt değildi.\" 17-25 Aralık süreciyle birlikte örgütle bağını kopardığını belirten Memduh Çıkmaz, \"Allah rızasını düşünerek 17-25 Aralık sürecine kadar örgütün toplantılarına katıldım, yardımda bulundum, bağış yaptım. Zaten o süreçten sonra örgüt ile bağımı kopardım. 15 Temmuz\'da o hain darbe girişimi yapan, o kadar insanı şehit edip, yaralayan bu canilerle geçmişte bir arada olduğum için üzgün ve pişmanım\" dedi. İşadamı Çıkmaz’ın ardından diğer 20 sanık da savunmasını yaptı. Sanıklar, suçsuz olduklarını belirtip, beraatlerini istedi.

MAHKEME HEYETİ KARARINI AÇIKLADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti \"silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan sanıklardan Ali Arukan\'ı 10 yıl 7 ay 15 gün, iş adamı Memduh Çıkmaz\'ı 10 yıl, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Çorum Şubesi Başkanı Erkal Aykaç, Güven Şahin ve Oğuzhan Polat\'ı 8 yıl 9\'ar ay, Murat Haliloğlu ve Öner Erek\'i 8 yıl 1 ay 15\'er gün, Mehmet Çatar\'ı 7 yıl 6 ay, Recep Koçak ve Şaban Çırlan\'ı 6 yıl 6 ay 22 gün, Hüseyin Bostancı, Seydi Bilge ve Mahmut Altıkardeş\'i 6 yıl 10 ay 15 gün, Üzeyir Emir\'i 6 yıl 3 ay, Erdal Erdoğan\'ı 6 yıl, Tekin Mengüç\'ü de 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Ali Osman Bilge\'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası veren heyet, benzer suçlardan yargılanan diğer sanıklardan Necdet Karadayı, Osman Benli, Murat Akdemir ve Bülent Karadayı\'nın beraatına hükmetti. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Recep Koçak, Şaban Çırlan ve Mahmut Altıkardeş\'in, adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı.

Haber:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

============================================

Menderes Belediyesi ile Büyükşehir arasında gerginlik

İzmir\'in Menderes ilçesinde çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, önce ilçe belediyesi çalışanları, ardından Belediye Başkanı Bülent Soylu\'nun müdahale etmesi, olayın savcılığa taşınmasına neden oldu.

Menderes Belediye Başkanı AK Parti\'li Bülent Soylu, zaman zaman yaptığı açıklamalarla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı alt yapı çalışmaları sırasında kazılan yolların uzun süre bu şekilde bırakıldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Bununla ilgili sözlü tepkilerin yanı sıra bu yolları ilçe belediyesinin imkanlarıyla onarma ve asfaltlama çalışmaları da yaptı. CHP\'li Büyükşehir Belediyesi ile Menderes Belediyesi arasında farklı zamanlarda yaşanan krizler, dün (cuma) tırmandı. Menderes\'teki İbrahim Turhan Caddesi üzerinde yol ve parke taşı düzenlemesi yapmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi İZBETON ekiplerine ilçe belediyesi işçileri müdahale edip, çalışmaları engelledi. Bunun üzerine bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, Fen İşleri Daire Başkanı Murat Varlıtoprak, Zabıta Daire Başkan Vekili Olcay Ceviz ve Yol Altyapı Şube Müdürü Hamdi Ziya Aydın yaşanan krize müdahale etti. Ancak ilçe belediyesi işçileri, çalışmalara izin vermemekte direndi.

BELEDİYE BAŞKANI DA GELDİ

Yaşanan kriz, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu\'nun da dahil olmasıyla tırmandı. Büyükşehir ile ilçe belediye personelinin karşı karşıya geldiği gergin ortamda krizin yaşandığı yere yanında kalabalık bir grup ile giden Belediye Başkanı Bülent Soylu\'nun, \"Ben size burada çalıştırma yaptırmam\" dediği öne sürüldü, bu sözün de tutanaklara geçtiği belirtildi. Yaşananlar sırasında Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, durumu Kaymakamlık ve Emniyete bildirdi. Olay yerine polisler geldi. Yaşananlar ile ilgili tutanak tutularak, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Menderes\'te yaşanan gerginlikten görüntü

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

=============================================

Polis Başmüfettişinden, Sur çocuklarına bayram hediyesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde, 5 ilde, 10 bin çocuğa yaptığı tabloları tanıtarak, sanat konulu konferans veren Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, geçmişte terör olaylarının meydana geldiği Diyarbakır\'ın Sur ilçesinde yaşayan 100 çocuğa bayram hediyesi verdi.

Türkiye\'nin farklı illerinde 30 yıldır terör ve istihbarat bölümlerinde görev yapan Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman\'da sanat konferansı düzenledi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ndeki 5 ilde, 8 ayrı program düzenleyen Sula, aralarında terör mağduru çocukların da bulunduğu 10 bin öğrenciye yaptığı tabloları tanıtarak sanatı anlattı. Konferanslarını tamamladıktan sonra Diyarbakır\'a dönen Sula\'ya ulaşan bir iş adamı, konferans verilen çocuklara destek olmak istediğini söyledi. Emniyet Müdürü Ahmet Sula, iş adamının yaptığı bağışla Sur\'da eğitim gören çocuklara kıyafet yardımında bulundu. Diyarbakır\'ın Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile birlikte Ziya Gökalp İlkokulunda öğrenim gören çocukları ziyaret eden Sula, çocuklarla sohbet etti. Kıyafet dağıtımı öncesi çocuklar ve aileleri ile sohbet eden Sula, hayırsever iş adamının bağışıyla yardım yaptıklarını belirterek, çocukların mutluluğunun her şeyden üstün olduğunu söyledi. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ise amaçlarının çocuklara güzel bir gelecek bırakmak olduğunu belirterek, çocukların güzel gülüşlerini eksiltmemek adına barış, huzur dolu bir gelecek için uğraş verdiklerini söyledi. Kaymakam Çiftçi ile Emniyet Müdürü Sula, daha sonra çocuklara kıyafet dağıtımı yaptı. Sula daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kaymakam Çiftçi ile Sula\'nın konuşması

- Öğrenciler ve ailelerle sohbet etmesi

- Sula\'nın konuşması

- Kaymakam Çiftçi\'nin konuşması

- Kıyafet yardımında bulunulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

============================================

Rus milyarder Bodrum\'dan ayrıldı

Muğla\'nın Bodrum ilçesine 3 gün önce eşi ve çocuklarıyla birlikte gelen, 144 metrelik ultra lüks yatında dinlenen Rus milyarder Viktor Rashnikov, dün (cuma) akşam Londra\'ya gitti. Ünlü milyarderin kızları ve yakınları ise bu sabah, Göltürkbükü Mahallesi\'nde sahile çıkarak korumalarıyla birlikte Bodrum ve Milas\'ta halı ve kültür turuna çıktı.

Yaklaşık 10 milyar dolarlık servetiyle \'Rusya\'nın zenginleri\' listesinin üst sıralarında yer alan Victor Rashnikov, 144 metre uzunluğunda ve 300 milyon dolar değerindeki 8 katlı ultra lüks yatıyla 3 gün önce Bodrum\'a geldi. Rashnikov, eşi ve kızları; yatla Bodrum ve Gökova koylarını gezdi. Rashnikov, dün akşam kendisine ait özel jetiyle Londra\'ya gitti. Ailesi ise Bodrum\'da kaldı. Rashnikov\'un eşi ve kızları bugün Göltürkbükü marinasında ıssız bir iskeleden korumaları eşliğinde karaya çıkarak, VIP minibüse binip, Bodrum ve Milas ilçesi ve köylerindeki el dokuma halı tezgahlarının bulunduğu köyleri gezdi; kültür turuna çıktı. Antik kentleri de gezen grubun 2 ayrı halı mağazasından yaklaşık 450 bin Euro\'ya 6 halı ile 14 kilim, el dokuma yastık kılıfları, otantik Muğla ipeği ile dokunmuş yazlık elbiseler aldıkları öğrenildi. Rashnikov\'un 3 gün sonra tekrar Bodrum\'a geleceği ve tatilini Bodrum ve Ege adalarında sürdüreceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yattan ayrılan bot ile koyları gezen yakınları

- Yattan görüntü

- Gurubun bottan karaya çıkması VIP araca gitmeleri

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)