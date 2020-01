DHA YURT BÜLTENİ - 7

Tokat\'ta kadına yönelik şiddete kornalı protesto

TOKAT\'ta bir grup kadın, \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü\' dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla, otomobillerine binerek kent merkezinde korna çalarak konvoy yaptı.

Kentte gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak için sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. Sosyal medya üzerinde yapılan çağrı üzerine bir grup kadın otomobilleriyle Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde toplandı. El bileklerine ve otomobillerin yan aynalarına kadına şiddetin simgesi olan mor kurdele bağlayan kadınlar, ayrıca araç camlarına \"Plaka 60 Tokatlıyız, Kadına Şiddete Karşıyız\" şeklinde yazı yapıştırdı.

\"LÜTFEN KADINLARA YOL AÇIN\"

Kadına şiddete karşı olduklarını göstermek amacı ile toplandıklarını kaydeden Fatma Esin Tuna, \"Şiddet görmüyor olmamız, şiddete karşı çıkıyor anlamına gelmez. Herkes bu konuda duyarlı olmalıdır. Genelde şiddet görenlerin sessiz kaldığı yerlerde sessiz çığlığın bozulmasını ve artık sesli çığlık atılmasını savunuyoruz. Aynı zamana erkek kültüründe olan konvoy kültürümüz var. Biz de bugün konvoy yapacağız. Konvoyumuz da Tokat\'ımızı gezeceğiz. Amacımız farkındalık oluşturmak. İnsanlar genelde konvoylara bakıyorlar. Bizim konvoyumuz farklı bir konvoy olacak. Çok fazla sürat yapmayacak.Son derecede saygılı bir konvoy olacak. Kadınlar biraz araç kullanırken zorlanıyorlar. Erkekler hayatın her alanında olduğu gibi yollarda da hakim olmak istiyor. Lütfen kadınlara yol açın, kadınlar ilerlesinler.\" dedi.

Açıklamanın ardından kadınlar otomobillerine binerek, korna çalarak kent merkezinde konvoy yaptı.

TEM\'de kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet önünde seyreden kamyonete çarpaması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolunun Çorlu gişeler mevkiinde meydana geldi. Edirne\'den İstanbul istikametine giden Yasin Dikmen\'in kullandığı 34 FE 8876 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu önünde seyreden Faruk Küpoğlu yönetimindeki kamyonete arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Yasin Dikmen ile yanında bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Benzin zammına tepki: Bir depo benzine ödenen vergi 4 kilo kırmızı et parası

BENZİNDE her geçen gün tüketicinin aynı paraya daha az yakıt satın aldığını belirten Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, son 4 yılda 50 lira ödenerek ne kadar benzin alınabildiğini rakamlarla sıraladı. Yılmaz, son zamla birlikte 50 litrelik bir depo benzine ödenen verginin 4 kilo kırmızı et parasına eşit olduğunu da belirterek, \"Tüketici zamlardan bunalmıştırö dedi.

Benzin pompa fiyatına son olarak yapılan 9 kuruşluk zamma Bursa Tüketici Derneği’nden tepki geldi. “Tüketici, aslında benzin istasyonlarına devlete olan vergisini ödüyor, benzin istasyonları da devlet adına tüketiciye eşantiyon olarak benzin veriyorlarö şeklinde tepkisini dile getiren Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, “Ülkemiz enerjide dışa bağımlı bir ülkedir. Bu bağımlılığın ağır yükü zamlarla tüketiciye fatura edilmektedir. Sorun kronik bir sorundur. Yılların birikmiş bir sorunudur. Ancak son yıllarda akaryakıt ürünlerine yapılan yoğun zamlar tüketiciyi son derece mağdur etmiş, aracını kullanamaz hale getirmiştirö dedi.

Her geçen gün tüketicinin aynı paraya daha az benzin satın alabildiğini kaydeden Başkan Sıtkı Yılmaz, “Tüketici; 2013 yılında 50 liraya 12. 25 litre kurşunsuz benzin alabilirken 2014 yılında aynı parayla 11.69 litre, 2016 yılında 11.25 litre, yeni zamla birlikte bugün ise aynı parayla ancak 8.83 litre kurşunsuz benzin alabilmektedirö diye konuştu. Başkan Sıtkı Yılmaz, şöyle konuştu:

\'TÜKETİCİ ZAMLAR KARŞISINDA ŞAŞKINDIR\'

“2003 yılında bir litre kurşunsuz benzini 1.55 TL’ye alan tüketici, yapılan son 9 kuruşluk zamla bir litre benzini 5.66 TL’ye almaktadır. Bir litre benzinin üçte ikisi vergi olarak ödenmektedir. Başka bir deyişle 50 litrelik bir depo benzin karşılığında tüketici, Devlete 4 kilo kırmızı et bedeli vergi ödemektedir. Buna karşılık ayda bir kilo et kendi ihtiyacı için alamamaktadır. Tüketici zamlardan bunalmıştır. Çaresizdir. Zamlar karşısında şaşkındır. Nihai çözüm sürdürülebilir bir enerji politikası ile yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi yatırım yapmaktır. Tüketicinin acil beklentisi ve isteği bu politikanın bir an önce uygulamaya konulması ve akaryakıt ürünlerinde vergi adaletinin sağlanmasıdır. Hiçbir sosyal hukuk devletinde alınan vergi, satın alınan bir mal ve hizmetin maliyetinden daha yüksek olamaz. Hem araç fiyatlarında, hem benzinden alınan vergi maliyetlerinden fazladır. Uygulanan bu zamlı sistemin sürdürülebilirliği mümkün değildir. Bu alanda tüketicinin vergi yükünü hafifletmek ve vergi adaletini sağlamak gerekir.Tüketici bu zam yüküne daha fazla dayanamaz. Bir yerden başlamak gerekir. En doğru başlama noktası ise; Dünyada örneği olmayan verginin vergisini alma uygulamasını terk etmek ve akaryakıta uygulanan ÖTV’yi kaldırmaktır.ö

Derikli öğretmenler günlerini sıra gecesiyle kutladı

MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde dün akşam düzenlenen bir etkinlikle, 24 Kasım Öğretmenler Günü Şanlıurfa sıra gecesi müzik grubunun seslendirdiği yöresel türküler eşliğinde, coşkuyla kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Derik İlçesi\'nde Şanlıurfa sıra gecesinin seslendirdiği yöresel türküler ve çiğköfte ile kutlandı. Aydın Ayaydın Öğretmenevi\'ndeki etkinliğe, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Şahinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, ilçe ve köylerde görevli öğretmenler katıldı. Etkinlikte, çiğköfte yoğurulurak, yöresel müzik eşliğinde coşkulu anlar yaşandı. Müzik grubunun söylediği yöresel türkülere eşlik eden öğretmenler, zaman zaman oturdukları masalarda mendiller sallayarak, bir dönemin stresini atmaya çalıştı.

Sıra gecesi sanatçısı Tennur Ulusoy, böylesi bir etkinliği öğretmenlere motivasyon olsun diye yaptıklarını belirterek, \"Bu tür eğlenceler, bütün gün yorulan öğretmelerimiz için güzel bir motivasyon oluyor. Bunların tekrarlanması, öğretmenlerimizin derslere daha motive olmaları açısından çok güzel\" dedi.

Türkiye\'nin en büyük kayak tesisine 6 ülke talip

RİZE\'nin Kaçkar Dağları\'nda yapımı planlanan Türkiye\'nin en büyük kayak tesisi projesi ihale aşamasına geldi. 8 ayrı bölgede kayak pistlerinin yer alacağı 45 kilometrelik mekanik tesisi uzunluğu bulunan ve yaklaşık 100 milyon Euro\'ya mal olması beklenen projeye aralarında Rusya, Çin ve Araplarına yer aldığı 6 ülke talip oldu.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş Kaçkar Dağları\'nda yapılması ön görülen kayak tesisine ilişkin konuştu. Projenin Türkiye\'nin en büyük kış turizmi projesi olmaya aday olduğunu belirten Vali Bektaş \"Uzun zamandır Ayder Yaylası\'nda kış turizm tesisi yapma hayali vardı.Bu hayal bir proje ile de somutlaşmıştı. O proje maalesef hayata geçmedi. Geldiğimizde o projeyi ele aldık. Onu altlık alarak kullanıp çok daha geliştirdik. Şu an projenin nihayet son haline geldiğimiz bir proje ortaya çıktı. Ayder Yaylası merkezli olacak projede Palovit ve Kavron vadilerini de kapsayan 3-4 yaylayı ilgilendiren bir proje ortaya çıktı. Şu haliyle Türkiye’nin en büyük en güzel kış turizm projesi olmaya aday. Türkiye’de ki diğer projeleri de biliyorum böyle kapsamlısını, büyüğünü ve güzelini görmedim. Şartnameleri hazır. Son değerlendirmelerini yapıyoruz. Gerekli mutabakatlar sağlanırsa yap işlet devret modeli ile ihaleye çıkacağız. 90 ile 100 milyon avro bir kapasiteli proje. 40 kilometre boyunca mekanik bir tesis kurulacak. 10-12 kilometresi transfer hatları olacak. Diğerleri pistlere ulaşım ve kayak hatlarını oluşturuyor. 30 kilometrelik bir pist hattından bahsedersek 45 kilometreyi bulacak bir pist varlığına ulaşmak mümkün olabilir. Proje 3 etaplı düşünüldü. Toplamda 9 yılda gerçekleşmesi söz konusu. Niye böyle çünkü Türkiye’de çok canlı bir kayak sektörü yok. Proje aynı zamanda kayak sektörünün gelişmeleriyle gelişiyor. Gelişmeye yönelik bir kayak sektörü var ama. Atıl bir kapasite olmadan makul bir süre içerisinde projemizi tamamlamayı ön görüyoruzö dedi.

HAVALİMANINA 45 KİLOMETRE UZAKTA

Projeyi takip eden işletmecilerin de olduğunu kaydeden Vali Bektaş, “Bu işletmelerin sayısı şu an 6\'ya çıktı. Projeye aralarında Rusya, Çin ve Araplarına yer aldığı 6 ülke talip. Ne kadar ciddi ne kadar gayri ciddi olduklarını ihaleyi açtığımızda göreceğiz. Bunlardan bir ki tanesinin bu projeyi yapıp işletebileceğini düşünüyoruz. Umarız mutlu sonuca ulaşırız. Projeyi tetikleyen en önemli sebep Rize Artvin Havalimanıdır. Havalimanı bizim alt istasyonumuza 45 kilometre mesafededir. Bu bölge için büyük bir avantajdır. Kaçkarların tamda omurgasında bu işi yapıyor ve havalimanına dayalı bir sistem kuruyoruz. Bu proje dağdan dağa genişletilebilir. Ana omurgayı bu şekilde kurmuş olacağızö diyerek projenin gelecekte önemli bir turizm yatırımı olacağını söyledi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYARAK İLERLEMEK İSTİYORUZ

Projenin iki yönü hizmet vereceğini bunlardan birinin kayak ve kış turizmi diğerinin ise yaz turizmi olduğunu ifadeden Vali Bektaşi şöyle konuştu:

“Türkiye’de olan kayak tesislerini doyuracak kayak müşterisi yok. Dolayısıyla Türkiye yurt dışından kayak müşterisi bulmak zorunda. Bu süreç her yıl gelişiyor. Dışarıdan kayak müşterisi bulmak lazım. Bunu ise yap, işlet, devret sitemiyle bulacağımız şirketin pazarlamasına bırakacağız. Bu projeyi devlet eli ile yapmak istemememizin bir nedeni de bu. Projeyi yaparsın ama işletmek ayrı bir şey. Profesyonellik istiyor. Özel sektörün dinamizmi hareket kabiliyeti ile bu başarılabilir. Dokuz yıllı süre uzun çünkü beklentileri karşılayarak ilerlemek istiyoruz. Diğer taraftan Kaçkarlar endemik türleri doğal güzellikleriyle önemli bir yer. Dereleri, şelaleleri, yaylaları ve gölleriyle bölgemiz turizmin bir cazibe noktası olmuş durumda. Proje yazında tepedeki yaylalara yaklaşıyoruz. Yaz boyunca bu proje bölgeye hizmet etmeye de devam edecektir\"

