DHA YURT BÜLTENİ - 7

1)BAŞBAKAN YILDIRIM AĞIN KÖPRÜSÜ\'NDE MAKAM ARACINI KULLANDI

Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yaptığı dönemde temelini attığı Ağın Köprüsü\'nü, Elazığ ziyareti sırasında yerinde inceledi. Yıldırım, Köprü üzerinde makam aracını da kendi kullandı. Keban Barajı sonrasında su altında kalan yol nedeniyle Ağın\'a ulaşım, Baraja su tutulduğu 1975 yılından bu yana feribotla sağlanıyordu. Karayolu ulaşımı ise köprü yapımı öncesi Elazığ\'a Arapgir ilçesi üzerinden gerçekleştiriliyordu. Ağın (Karamağara) Köprüsü ile, hem karayolu ile seyahat süresinde 1 saatlik kısalma yaşandı hem de kesintisiz ulaşım sağlandı. 520 metre uzunluğundaki Ağın Köprüsü, gergin eğik askılı köprüler içinde, orta açıklık açısından Türkiye\'nin 2. Köprüsü özelliğini de taşıyor.

AĞIN KÖPRÜSÜNDE MAKAM ARACINI KULLANDI

Başbakan Yıldırım, Elazığ programı sırasında helikopterle Ağın ilçesine geçerek temelini attığı Ağın Köprüsü\'nde incelemeler yaptı. Başbakan köprüde makam aracının sürücü koltuğuna da geçti. Başbakan Yıldırım köylülerin \'Hoşgeldiniz, çok mutlu olduk\' karşılaması sonrasında onlarla bir süre sohbet etti.

2)BAKAN AĞBAL: BİRÇOK MESELE ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, TBMM\'ye sevk edilen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının içeriğiyle ilgili konuştu. Bakan Ağbal \"130\'dan fazla maddeyi içeren bu düzenleme aslında birçok bakanlığı ilgilendiren meseleleri de topluca çözüyor. İnşallah pazartesi Plan ve Bütçe Komisyonu\'na gittikten sonra süratle genel kurula gelecek tasarı yıl bitmeden önce de yasalaşarak birçok mesele çözülmüş olacak\" dedi. Geceyi memleketi Bayburt\'ta geçiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, partisinin 6\'ıncı Olağan Merkez İlçe Kongresi\'nde katıldı. Burada konuşan Bakan Ağbal AK Parti hükümetlerinin yatırımlarından bahsetti, ülkelerin gelişmesinde siyasi ve ekonomik istikrarın önemine vurgu yaptı.

\"BÜTÇELER FAİZE GİDİYORDU\"

Millete hizmet edecek bütçe hazırlamayı amaç edindiklerini belirten Bakan Ağbal, \"2018 yılında yine milletimize hizmet edecek bir bütçe hazırlıyoruz. Faiz bütçelerinden hizmet bütçelerine geçtik. 90\'lı yıllarda hazırlanan bütçelerin yarısı faize giderdi. Neden? Çünkü o dönem ülkede siyasi ve ekonomik istikrar yoktu. Türkiye bir borç batağının içerisinde batırılmıştı. Ekonomide sürekli bir kargaşa, milletten toplanan paralar millete hizmet olarak gelmiyor bir takım başka yerlere gidiyordu. Türkiye ekonomisi bu sürdürülemezlik içerisinde 3-4 yılda bir tökezliyordu. Her tökezlediğimizde de banklar batıyor, ülke bütçesi adeta tarumar ediliyordu. Ekonomik krizler yaşanıyordu. O dönemde nasıl bütçe yapıyorlardı? Kaynak bulmak isteseniz kaynak bulamıyordunuz. IMF programları altında ihlal edilen bir Türkiye vardı. Böyle bir ortamda 100 liralık bir bütçe yapıyordunuz, yarısını faizle ayırıyordunuz. Geri kalan yarısıyla da ne yapıyordunuz? Hiçbir şey yapamıyordunuz\" dedi.

Tek liste olarak gidilen kongrede Resul Kaya AK Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanı oldu.

TORBA YASAYI DEĞERLENDİRDİ

Kongrenin ardından Bakan Ağbal, TBMM\'ye sevk edilen ve \"Torba Yasa\" olarak bilinen \"Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı\'nın\" içeriğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çok farklı konuları içeren bir Torba Yasa yapıldığını belirten Bakan Ağbal şöyle konuştu:

\"Görüşmeler devam ediyor. Umut ediyorum ki Torba Yasa ile ilgili görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlayacağız. Burada çok farklı konuları içeren bir Torba Yasa yapıyoruz. Özellikle vergi konusunda vatandaşlarımızın Özel İletişim Vergisi\'nin aşağıya çekilmesi için çok önemli bir düzenleme var. Yine biliniyor ki, emlak vergi değerlerinin tespitine getirilen yüzde 50 bir üst sınır var. Vatandaşların tarım arazilerini doğrudan satın almalarının önünü açıyoruz. Yaklaşık 54 bin adet bu şekilde yer var. Turizm sektörü açısından çok önemli düzenleme yapıyoruz. Özellikle Antalya ve Muğla yöresinde olan çok sayıda yatırımcıyı ilgilendiren bir düzenleme getiriyoruz. 1980 ve 90\'lı yıllarda verilen hazineye ait yerlerin süreleri bitmeye yakın. Burada turizm yatırımcımız önünü görmek ve bu yerlerin süresinin uzatılmasını ve böylelikle bu tesislere yatırım yapmak istiyor. Bu anlamda yasayla yaptığımız düzenlemede turizm yatırımcılarımıza bu yerler için 49 yıl yeniden süre verme imkânı getiriyoruz. Bu aslında turizm sektörünün geleceği için son derece hayati ve önemli bir düzenleme. Böylelikle bu sektörde 2\'inci hamleyi başlatan bir adım olacak, bu da turizm yatırımcımızın önünü açacak. Yine bu düzenlemede turizm yatırımcımız isterse kullanmış olduğu bu yeri satın alabilecek\"

\"1 MİLYAR LİRA EK GELİR BEKLİYORUZ\"

Torba Yasa\'da kamu lojmanların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin önemli düzenlemelerin yer aldığını kaydeden Bakan Ağbal \"Yine kamu lojmanların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin çok önemli bir düzenlemeleri getiriyoruz. Burada kamu lojmanlarında oturan kamu görevlilerine burayı satın alma hakkı getiriyoruz. Çok sayıda düzenleme var. Bu satış 1 yılda başlayıp bitecek bir proje değil. Yıllar içerinde biz kurumlarla bunu çalışarak belirleyeceğiz. Yerine göre bazılarından 500 milyon bazılarından 1 milyar lira ek gelir bekliyoruz\" ifadelerinde bulundu.

\"BİRÇOK MESELE ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK\"

130\'dan fazla maddeyi içeren Torba Yasa\'da birçok bakanlığı da ilgilendiren sorunların çözüme kavuşacağının altını çizen Bakan Ağbal şunları söyledi: \"Burada bu torbanın geneline ilişkin benim önemsediğim konu, birçok sektör ve alanda uzun süredir bekleyen konuları çözen çok önemli düzenlemeler var. Mesela Telekom sektörünün vergilendirilmesiyle ilgili. Bu sektörün sorunlarını çözecek çok önemli radikal kararları bir bütün içerisinde bu pakette çözüyoruz. Yine madencilik sektörüyle ilgili Enerji Bakanlığımızca getirilen önemli düzenlemeler var. Madencilik sektöründe ön görülebilirliği arttırıyor hem de geleceğe ilişkin madencilik sektörünün önünü açan düzenlemeler var. Yine burada birçok sosyal kesimi etkileyen düzenlemeler getiriyoruz. 130\'dan fazla maddeyi içeren bu düzenleme aslında birçok bakanlığı ilgilendiren meseleleri de topluca çözüyor. İnşallah pazartesi Plan ve Bütçe Komisyonu\'na gittikten sonra süratle genel kurula gelecek tasarı yıl bitmeden önce de yasalaşarak birçok mesele çözülmüş olacak\"

\"KAÇAK YAPILAŞMAYA HER TÜRLÜ KARŞIYIZ\"

Bakan Ağbal, bir soru üzerine düzenlemelerin Karadeniz Bölgesi yaylalarındaki kaçak yapılaşmaları kapsamadığını ifade ederek şöyle dedi:

\"Hükümet olarak yaylarda yapılan kaçak yapılaşmaya her türlü karşıyız. Hükümet olarak bu kaçak yapıların engellenmesiyle ilgili de bakanlıklarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Dolayısıyla bizim burada yaptığımız düzenlemeler kesinlikle yaylalardaki yapılaşmalara bir düzenlemeler getirmiyor. Yaptığımız düzenleme 2009-2010 yılından önce kent merkezlerinde hazine arazileri üzerinde yapılan yapılaşmalarla ilgilidir. Aslında bunla ilgili 2003 yılında bir düzenleme vardı. Biz de bu süreyi 2009\'a çekiyoruz. Yaylalar konusunda son derece hassasız. Özellikle Karadeniz Bölgesi\'ndeki Yeşil Yol projemizi çok önemsiyoruz. Türkiye\'nin turizmi açısında son derece önemli bir potansiyel. Dedelerimizden, atalarımızda gelen bu yeşil kuşak aynen gelecek nesillere aktarılması lazım. Bölgede kaçak yapılaşmanın ortadan kalması içinde her türlü tedbiri de gerekli bakanlıklarımız alacaktır\"

3)AK PARTİ SÖZCÜSÜ: AK PARTİ İŞLERİNİ İSTİŞARE İLE GÖRÜR, BELEDİYE BAŞKANLARI RİAYET EDER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ak Parti\'nin bütün işlerini istişare ile gördüğünü ve milletvekilleri ile belediye başkanlarının da istişareye riayet etmeleri gerektiğini söyledi. Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş\'ta düzenlenen Ulaştırma Çalıştayı\'nda yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

\"Ak Parti bir millet hareketidir, bir dava hareketidir. İşlerini istişareyle görür, merkez yönetim kurulu da, MYK\'sı da, milletvekili de, belediye başkanı da, il başkanı da, meclis üyesi de, o davanın bütün neferleri bu istişareye riayet ederler. Ve Ak Parti \'Sandıkla gelen sandıkla gider\' der. Bizim siyasetimiz bütün bir siyasettir. Biz siyasetin riskini beraberce alırken Ak Parti siyasetçisi sandıkla gelir sandıkla gider ama işlerini istişare ile görür. Bu istişareye riayet etmeyenler de bu davanın bir neferi olduğu söyleyemezler.\"

4)YANINDA ŞEHİT OLAN ARKADAŞININ ACISINA DAHA FAZLA DAYANAMADI

Ankara\'nın Kahramankazan ilçesinde 10 gün önce mevsimlik işçi olarak çalışan iki aile arasında kız kaçırma davasıyla ilgili olarak hastane acil servisinde yaşanan silahlı saldırıda bir polis memuru Muhammet Uz şehit olmuş polis arkadaşı Fetih Seven yaralanmıştı. 23 yıllık polis memuru Fetih Seven şehit olan arkadaşının acısına daha fazla dayanamayarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kahramankazan ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Fetih Seven (46) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabalarına rağmen yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Fetih Seven\'in mesai arkadaşının yanında şehit olmasının ardından olayın etkisini üzerinden atamayarak 10 gün rapor aldığı öğrenildi. Mesai arkadaşı Şehit Muhammet Uz\'un baba evinde okutulan Mevlid-i Şerif\'e katılmak için dün Aksaray\'a gittiği ve akşam saatlerinde Aksaray\'dan döndüğü öğrenilen Seven, akşam saatlerinde eşi ve çocuklarıyla yediği yemekte eşine Muhammet Uz\'a ve kundaktaki bebeğine ailesinin durumuna çok üzüldüğünü belirttiği öğrenildi.



Elazığ nüfusuna kayıtlı Polis memuru Fetih Seven, eşinin isteği üzerine yarın Kahramankazan Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından öğle namazına müteakip Kızılcahamam\'ın Karacaören mahallesine defnedileceği öğrenildi.



5)İSTANBUL\'A YÜRÜYÜŞLERİ YASAKLANAN CAM İŞÇİLERİNİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde kurulu bulunan Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası\'ndan işten çıkarılan 90 işçi, aileleri ve kendilerine destek verenlerle birlikte önceki gün İstanbul\'a başlattıkları yürüyüş Kırklareli Valiliği tarafından yasaklandı. Bir akaryakıt istasyonunda bekleyen işçilerden .Aydın Şahin, en büyük umutlarının yarın yapılacak olan işveren ile görüşme sonrasında işe dönecekleri inançları olduğunu söyledi.

Lüleburgaz\'ın Büyükkarıştıran Beldesi\'nde kurulu bulunan Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası\'nda çalışan 90 işçi, fırının kapatılması nedeniyle 90 işçi işten çıkarıldı. Lüleburgaz\'da 17 gün hak arayışında bulunan işçiler bir sonuç alamayınca önceki gün kendilerine destek veren aileleri ve sendikacılarla toplam 120 kişi ile Şişecam\'ın İstanbul Tuzla\'daki genel merkezine yürüyüş başlattı. 10 sonra İstanbul\'da olmayı hedefleyen işçilerin yürüyüşleri dün akşam Kırklareli Valiliği tarafından yasaklandı. Yarın işverenle yapılacak görüşmeyi beklemeleri istenen işçiler, bunun üzerinde Lüleburgaz\'ın Büyükkarıştıran Beldesi\'nde bir akaryakıt istasyonuna girdi.

Güvenlik güçleri de işçilerin çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldı.

İşçiler adına bugün basın açıklaması yapan Aydın Şahin, en büyük umutlarının yarın yapılacak olan işveren ile görüşme sonrasında işe dönecekleri inançları olduğunu söyledi. Şahin, \"Direnişimizin 17\'nci günü ve ikinci etabı. Kırklareli Şişe Cam Fabrikası\'nın çalışan işçileriyiz. Fırın kapatma bahanesiyle işten çıkartıldık. İkinci etabımızda 25 kilometre yürüdük ve buraya kadar geldik. \'İş, aş, adalet\' sloganıyla yürüyorduk. Fakat dün akşam itibariyle emniyet yetkilileri tarafından bu yürüyüşün devam ettirilemeyeceği ve hatta burada konaklayamayacağımız bildirildi. Bu esnada da farklı bir gelişme olarak Pazartesi günü bizim durumumuza ilişkin Şişecam yönetim kurulunun bir toplantısı olacağını öğrendik. Bizler de emniyet mensuplarının aldığı bu kararı kendi arkadaşlarımızla değerlendireceğimizi söyledik. Değerlendirmemiz de bu toplantının sonuçlanacağına kadar burada kalma isteğimizi yeniledik. Milletvekillerimiz de bizim yanımızdaydı. Hep birlikte yaptığımız görüşmeler sonucunda Pazartesi akşamı bu toplantının sonucunu görünceye kadar yürüyüşümüze ara verdik. Bizim durumumuzla ilgili olarak bugüne kadar hiçbir somut girişim olmamıştı. Bunu en azından bir kazanım olarak görüyoruz. Bu noktada bu toplantı bizim için önemli. Bunun sonuçlarını merakla bekliyoruz. Bu kamp alanında Pazartesi saat 18.00\'e kadar bekleyişimizin anlamı sadece ve sadece Pazartesi yapılacak olan görüşmeden işe dönüşümüzün sağlanacağına dair olan inancımızdır. Aksi halde başlattığımız bu mücadelenin başarıya ulaşacağına kadar devam edeceğinden hiç kimsesinin kuşkusu olmasın\" dedi.

Akaryakıt istasyonunda bekleyişlerini sürdüren işçiler, zaman zaman halaylar çekerken, sloganlar da attı.

6)JANDARMA HIRSIZ KOVALAMACASI TARLADA BİTTİ: 5 YARALI

ADAPAZARI\'nda, jandarma 30 bin liralık sigara çalıp kaçan 5 kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı. Otomobil tarlaya uçarken, 5 kişi yaralandı.

Gece saat 03.00 sıralarında, Sakarya\'nın Söğütlü İlçesi Orta Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir markete giren hırsızlar 30 bin liralık sigara çalıp kaçtı. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede devriye gezen jandarma hırsızların kaçtığı aracı tespit edip takibe aldı. Jandarmayla yaşanan kovalamaca sırasında kontrolden çıkan hırsızların bulunduğu otomobil Adapazarı-Söğütlü yolunda takla atarak tarlaya uçtu. Kazada araç paramparça olurken, sürücü Murat Ş, Halil Ş, Deha G, Ramazan Y. ve Şahin Ş. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenikent Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Araçtaki yüzlerce sigara ise kaza sırasında tarlaya savruldu. Ekipler, gün aydınlanınca sigaraları markalarına göre ayırarak bir araya topladı. Huradaya dönen araç çekiciyle bulunduğu yerden alınırken, 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

7)FRANSA\'DAN YAPILAN İHBAR ÜZERİNE BURSA\'DA KEDİ KURTARMA OPERASYONU

BURSA\'da, kullanılmayan 2 katlı binanın çatısında yavru kedilerin mahsur kaldığı haberi sosyal medyada yer alınca Fransa\'daki hayvan hakları temsilcileri Bursa İtfaiye Müdürlüğü\'nü aradı. İhbar üzerine belirtilen adrese giden Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kurtarma operasyonu düzenledi. Yavru kedilerden ikisi korkup kaçarken, diğeri ise itfaiye ekibi tarafından çatıdan indirildi.

Merkez Nilüfer İlçesi Eski Karaman Mahallesi Sevgi Sokakta kullanılmayan iki katlı evin çatısındaki 3 yavru kedi, görenleri telaşlandırdı. Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ile Nilüfer Belediyesi\'ni arayanlar, yavru kedilerin kurtarılmasını istedi. Bu arada kedilerin durumu sosyal medyaya taşınınca durumdan haberdar olan Fransa\'daki hayvan hakları derneklerinin temsilcileri de Büyükşehir Belediye İtfaiyesi\'ni arayarak kedilerin kurtarılmasını istedi.

İhbar yağmuru üzerine Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kedilerin bulunduğu binanın çatı katına operasyon düzenledi. Kiremitleri tek tek çıkararak çatı katına giren ekipler, bir anne kedinin buraya yuva yaptığını, 3 yavru kedinin de yuvada olduğunu belirledi. Operasyon sırasında yavru kedilerden ikisi kaçarak uzaklaştı, diğeri ise itfaiyeciler tarafından yakalanıp indirildi. Kurtarılan yavru kedi daha sonra salındı.

8)MERSİN\'E \'MİYAV PARK\'

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, sokak kedileri için \'Miyav Park Projesi\' ile kedilerin konaklayacağı, oyun oynayabileceği ve beslenebileceği bir yaşam alanı oluşturdu.

Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Mersin İdman Yurdu Meydanı’na yakın bir lokasyonda, atıl durumda bulunan eski antik tiyatro sahasının yerini değerlendiren ekipler, burada Miyav Park kurdu. Güvenlik kamerası ile 7/24 kontrol edilecek alanda sokak hayvanlarının korunmasını sağlayacak proje, oyun alanları, mama ve su kapları, kedilerin uyumaları için minik kulübeler, gece ışıklandırmaları için enerjisini kendisi üreten güneş panelleri, tuvaletler ve doğal çim alanlarını içinde barındırıyor.

Sokak kedilerine uygun hale getirilen, insanların ve köpeklerin giremeyeceği şekilde tasarlanan alanda, kediler hem konaklayacak ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de oyun alanlarında oyun oynayacak. Parkta bulunan güvenlik kamerası ile kediler sürekli kontrol edilerek, olası tehlikelere karşı korunacak. Hastalık, yaralanma gibi durumlar da bu sayede anında tespit edilecek. Kedilerin günlük bakım ve kontrollerinin de yapılacağı tam donanımlı bu parkta hasta olduğu tespit edilen kedilerin bakımevlerine nakilleri yapılacak. Kediler tedavi ve kısırlaştırılma işlemleri yapıldıktan sonra Miyav Park’a yeniden bırakılacak. Bu sayede kediler kontrol altına alınarak, sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürecek ve hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıkların da önüne geçilecek.

9)İSVİÇRELİ İKİ MİLYARDER BODRUM\'DA

İSVİÇRELİ dünyaca ünlü medya patronu Marco Stettler ve ünlü doktor Cornelia Romang, haftalığı 140 bin euroya kiraladıkları lüks yat ile Bodrum\'a tatile geldi. Bodrum koylarını dolaşan İsviçreli iki milyarder, bir mağazadan toplam 65 bin dolar vererek toplam 4 kilim aldı.

İsviçre\'nin Zürih şehrinde yaşayan dünyaca ünlü doktor Cornelia Romang ile ünlü yayın organlarının İsviçre temsilciliğini yapan medya patronu Marco Stettler arkadaşları ile kiraladıkları \"Azzurra 2\" isimli 50 metelik süper lüks yat ile Bodrum\'a tatile geldi. Haftalık 140 bin euroya kiraladıkları 50 metelik süper lüks yat ile Yunanistan\'ın Tilos Adası\'ndan Bodrum\'a gelen ve Gümüşlük koyuna demirleyen yattan inen Romang ve Stettler ile beraberlerindeki arkadaşları, öğle yemeğine gitti. Gümüşlük Sahili\'ndeki bir restoranda (Nazmi Restoran) kalamar, çipura, salata ve şaraptan oluşan öğle yemeği yiyen grup, daha sonra çarşıda alışveriş yaptı. Mütevazı davranışları ile dikkat çeken grup, Gümüşlük\'teki bir halı mağazasından toplakm 65 bin dolara el dokuma 4 kilim satın aldı. Ardından Yalıkavak, Göltürkbükü ve Torba koylarını gezen İsviçreli milyarderlerin iki hafta boyunca Yunan adaları ve Bodrum koylarında tatillerini sürdürecekleri öğrenildi.

