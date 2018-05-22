DHA YURT BÜLTENİ - 6

Düzce\'de heyelan yolu kapattı

Düzce Gölormanı Köyü\'nde heyelan nedeniyle yol kapandı. DSİ ve İl Özel İdare ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Düzce Gölormanı Köyü\'nde Güzeldere Şelalesi ile Top Tepe mesire alanı gibi turistik bölgelere giden yolda heyelan meydana geldi. Dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle tonlarca toprak ve ağaçlar kökünden sökülerek yolu kapattı. Sabah erken saatlerden itibaren DSİ Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri yolun açılması için çalışmalara başladı. Köy sakinlerinden Yusuf Çiçekoğlu, \"Dün akşam üstü oldu. Ben aşağıda hayvanları otlatıyordum. Bir gürültü oldu, herhalde ormandan bir araba geliyor dedim. Gelip baktığımızda heyelan olduğunu gördük\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaş ile röp

-Çalışmalardan görüntü

-Kayan topraklardan görüntü

-Heyelan alanından görüntü ve detaylar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Artvin\'de otomobil nehre uçtu: 2 ölü, 1 kayıp /EK

CESEDİ İŞ MAKİNESİ ÇIKARDI

Artvin\'de Çoruh Nehri\'ne uçan otomobilde akıntıya kapılarak kaybolan ve cesedi olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta deniz polisi dalgıçlarınca bulunanan otomobil sürücüsü Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi\'nin (44) cesedi, iş makinesi yardımıyla kıyıya çıkartıldı. Çiftçi\'nin kazada hayatını kaybeden kayınpederi Dursun Gül\'ü tedavisi için aracıyla Artvin\'e götürdüğü, dönüş yolunda ise kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazada kaybolan Selim Aksakal\'ı (65) ise AFAD, Jandarma, tfaiye ile deniz polisi dalgıçlarınca arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cesedin iş makinesiyle çıkarılışı

-Detaylar

HABER KAMERA: Adem GÜNGÖR/ARTVİN,(DHA)

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Sınırda \'bayram\' izdihamı

Bayramı ülkelerinde geçirmek için Suriye\'ye gitmek isteyenler Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı önünde izdihama yol açtı.

Kilis Valiliği tarafından verilen izinle 13 Haziran tarihine kadar online randevu sistemine kayıt olduktan sonra ülkelerine gitmek için randevu alan Suriyeliler, gece saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında oluşturulan merkez önünde sıraya girdi. Sıcaktan etkilenmemesi için AFAD tarafından kurulan çadırların altında bekleyen Suriyeliler, biran önce ülkelerine gitmek için izdihama yol açtı. İzdiham nedeniyle görevlilerin yaşadığı zorluk polislerin, Suriyelileri sıraya koyması ile engellendi. Dün başlayan ve bugün de devam eden geçişlerde şu ana kadar 5 bin civarında Suriyeli ülkesine giderken, bayrama kadar devam edecek geçişlerde sayının 50 bine ulaşması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öncüpınar Sınır Kapısı

- Sınır hattındaki yoğunluk

- İzdihama yol açan Suriyeliler

- Eşyalarını taşıyan Suriyeliler

- Yapılan röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 264 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA)

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Pikabı yutan göçükteki çalışmada, doğal gaz hattı patladı

Sağanak nedeniyle hayatın felç olduğu Erzurum\'da, dün merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara Caddesi\'ndeki göçükle oluşan ve bir pikabı yutan çukurda, çalışmalar sırasında kepçe doğal gaz boru hattını patlattı. Çevrede önlem alan zabıta, polis ve diğer görevliler bölgeden hızla uzaklaştı. Doğal gaz firması ekiplerinin müdahalesinin ardından çalışmalara kaldığı yerden devam edildi.

Erzurum\'da dün öğle saatlerinde başlayan ve hayatı felç eden sağanakta, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı, yollar göle döndü. Yaraların sarılmaya çalışıldığı kentte, ekipler çalışmalarını, yolda göçük meydana gelen merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara Caddesi\'nde yoğunlaştırdı. Göçükle birlikte oluşan ve park halindeki bir pikabı yutan çukurun kapatılma çalışmaları sırasında, kepçenin doğal gaz borusunu patlatmasıyla büyük panik yaşandı. Borulardan gaz sızıntısı başlarken, çevrede önlem alan zabıta, polis, diğer görevliler ve vatandaşlar bölgeden uzaklaştı. Bu sırada doğal gaz firmasının bir görevlisi, doğal gaz borusunu katlayarak sızıntısı durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Palen Doğalgaz Acil ekipleri müdahale ederek, sızıntıyı giderdi. Ekiplerin müdahalesinin ardından çalışmalara kaldığı yerden devam edildi.

216 EV VE 16 İŞ YERİ SULAR ALTINDA KALDI

Erzurum Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, kentteki durum hakkında yaptığı açıklamada, yoğun yağışta rögarların tıkanması sonucu çok sayıda bodrum katını su bastığını bildirdi. Merkez Yakutiye, Palandöken, Aziziye ile Narman ve Karaçoban ilçelerinde 216 ev, 16 iş yeri, 2 ahır ve 1 samanlığın sular altında kaldığı kaydedildi. Narman ilçesindeki cami, okul ve Halk Eğitim Merkezi\'nin bodrum katları da suyla doldu. Yağış nedeniyle Yakutiye ilçesine bağlı Yoncalık Mahallesi\'nde Zeynep Hamza\'ya ait gecekondunun oturma odasının tabanında çökme meydana geldi. Olay sırasında evde hiç kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Gölbaşı semtinde de bir evin duvarı, yıldırım düşmesi sonucu yıkıldı. Evin boş olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirdi.

OLTU ÇAYI TAŞTI

Öte yandan, Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşan sular iş yerlerine ve ekili alanlara zarar verdi. Arazi sahiplerihden Filiz Şimşek, \"Oltu Çayının kenarı yapıldığında nerdeydiler. Bu bostanı yaparken kolum sakat oldu. Benim gibi niceleri var. Yazık, günah bütün emeklerimiz boşa gitti\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polislerin uzaktan bakması

-Çıkan gaz sesi

-Bir görevlinin hortuma kürekle müdahalesi

-Gazın çıktığı hortumun kapatılması

-Doğalgaz ekiplerinin gelişi

-İnceleme

(384 mb-3.32)

Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ / ERZURUM, (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: OLTU

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-Oltu çayından detaylar

-Köprü altından görüntü

-Oltu çayından detay

-Ekili alanlar

-Vatandaşın iş yerine su dolması için önlem alması

-Vatandaşlarlar röp.

(Süre: 3.34 DK /395 MB)

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

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Kayseri\'de kalp krizinden ölen polis için tören

Kayseri\'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Atilla Kaya \'nın(44) cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş\'a uğurlandı.

Melikgazi Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesi\'nde görevli 24 yıllık polis memuru Atilla Kaya, dün ilçedeki evinde kalp krizi geçirdi. Eve gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan evli 2 çocuk babası Kaya, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru Kaya için bugün Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve polis arkadaşları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından polis memuru Atilla Kaya\'nın Türk bayrağı sarılı tabutu, eşi Duygu ve Kaya ve silah arkadaşları tarafından cenaze aracına konuldu. Kaya\'nın cenazesi memleketi Kahramanmaraş\'a uğurlandı.

Görüntü Dökümü:

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- Hayatını kaybeden polisin cenaze töreninden genel görüntü

- Ailesi ve mesai arkadaşlarından görüntü

- Kuran-ı Kerim\'in okunması

- Hayatını kaybeden polisin ay yıldıza sarılı tabutunun cenaze arabasına taşınması

- Diğer detay görüntüler

3 dakika 14 saniye / 361 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ(DHA)

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Yıkılan okullarının yerine yeni okul yapılmasını istediler

Sakarya\'nın Erenler ilçesinde, yıkılan Küpçüler İlkokulu\'nun enkazında toplanan veliler, çocukların 2 kilometre uzaklıktaki okula gittiklerini, yıkılan okulun yerine yeni okul yapılmasını istedi.

Erenler Küpçüler Mahallesi\'nde bulunan prefabrik yapıdaki Küpçüler İlkokulu, yaklaşık 1 yıl önce eğitim için yetersiz kaldığı gerekçesiyle yıkıldı. Yıkılan okulun yerine yeni okul yapılmamasına tepki gösteren veliler, yıkılan okulun enkazında bir araya gelerek tepki gösterdi. Yıkım sonrası 2 kilometre uzaklıktaki Nurettin Tepe İlkokulu\'na yaklaşık 120 öğrencinin transfer edildiğini belirten veliler, okulun güzergahından Adapazarı-Karasu yolunun geçtiğini, olası kazalar nedeniyle çocuklarının hayatından endişe ettiklerini belirtti. Çocuklarının perişan olduğunu belirten Kenan Bak, \"Prefabrik bir okuldu, bazı sıkıntıları vardı. Yağmur, su alıyordu. Yıkılıp yapılması iyi olandı. Ancak, 11 ay oldu bir kazma vurulmadı. Bize söylenen 2 ay içinde yapımına başlanacağıydı. Çocuklarımız şu anda uzak bir okula gidiyor. Perişan bir haldeler. Okulun bir an önce yapılmasını istiyoruz\" dedi. Sevda Uzunoğlu ise çocuklarının okula giderken geçtiği yolun çok tehlikeli olduğunu ifade ederek, yıkılan okulun yerine okul yapılmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eylemden görüntü

-Yıkılan okul alanı

-Röportaj

Haber:Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya),(DHA)