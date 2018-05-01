DHA YURT BÜLTENİ - 6

Bolu\'da 1 Mayıs coşkusu

Bolu\'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Yürüyüşte, Yol-İş Sendikası üyeleri işçi ölümlerini protesto etmek amacıyla giysilerini çıkarıp yere yattı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında sendikalar İzzet Baysal Caddesi\'nde bulunan Demokrasi Meydanı\'nda toplandı. Yaklaşık 500 işçi, ellerinde Türk bayrağı ve flamalarla İzzet Baysal Caddesi\'nde yürüdü. İşçiler, yürüyüş sırasında \'Eşit işe eşit ücret\' yazılı dövizler ve \'Türkiye\'nin Zencileri Karayolları İşçileri\' yazılı pankartlar taşıdı. Yol-İş Sendikası üyeleri işçi ölümlerini protesto etmek amacıyla giysilerini çıkarıp yere yattı. İşçiler daha sonra yürüyüşlerine ayakkabısız olarak devam etti. Yürüyüş sırasında Bolu Belediyesi\'nin yeni hizmet binasında çalışan işçiler, işlerini bırakıp yürüyüş yapanları izledi. Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı taşeron firmada temizlik işçisi olarak çalışan Nevzat Güler\'in işçiler yürürken işine devam etmesi dikkat çekti. Bazı kişiler çocukları birlikte kutlamalara katılırken, yürüyüş Kent Meydanı\'nda son buldu. Burada türküler söylenip halaylar çekilerek 1 Mayıs kutlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İnşaatta çalışan işçiler

-Yürüyüşten görüntüler

-Temizlik İşçisi Nevzat Güler ile röportaj

-Yol-İş Sendikası üyelerinin soyunmaları ve yere yatmaları

-Yol-İş Sendikası Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Şaban Çekil’in açıklamaları

-Saygı duruşu, İstiklal Marşı

-Detaylar

03:26-Boyut: 385 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Bağlardaki işçilere karanfilli 1 Mayıs kutlaması

Manisa\'nın Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarında çalışan tarım işçilerini ziyaret ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı, karanfil dağıttı.

Sarıgöl üzüm bağlarında 28 dereceye varan sıcakta çalışan tarım işçilerini ziyaret eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı. Oda Başkanı Ülgen, \"Bugün de bağda, bahçede çalışmakta olan emekçi arkadaşlarım zor şartlar altında emek paralarını kazanmakta. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nüzü kutluyorum\" dedi. İşçiler, karanfil veren Ülgen\'e teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen konuşma

- İşçilerin konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

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Adana\'da mehterli 1 Mayıs kutlaması

Adana\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda Çorum Belediyesi Mehter Takımı\'nın gösterisi büyük ilgi gördü.

Hak-İş Konfederasyonu, 1 Mayıs\'ı Türkiye genelinden katılımcılarla Adana\'da mitingle kutladı. Uğur Mumcu Meydanı\'nda gerçekleştirilen kutlamalara binlerce kişi katıldı. Geniş güvenlik önlemi alan polisler, 3 ayrı yerde arama noktası kurdu. Türk bayraklarının taşındığı mitinge katılanlar, halay çekip eğlendi. Mitingde Çorum Belediyesi Mehter Takımı\'nın gösterisi büyük ilgi gördü. Gösteriyi izleyenler, cep telefonlarıyla da görüntü çekti. Mitingde konuşan Hak-İş Konfederasyonu Mahmut Arslan ise herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı.

Görüntü Dökümü

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- Arama noktasının görüntüsü

- Mehteran görüntüsü

- Muhabir Yusuf Baştuğ anons

- Selfi çekilen vatandaşlar

- Hak-İş Konfederasyonu Mahmut Arslan konuşması

- Muhabir Yusuf Baştuğ ara anons

- Vatandaşlar ile röp

- Halay çekip oynayan vatandaşlar

- Miting alanı genel ve detay görüntüler

- Güvenlik önlemi alan Özel harekat

- Miting alanına gelen küçük çocuklar

- Sahneden vatandaşlara çiçek atılması

- Havaya balon bırakılması

SÜRE: 03:38,BOYUT: 221 MB

HaberYusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA, (DHA)

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Adana\'da termometreler 40 dereceyi gösterdi

Adana\'da parklardaki termometreler, 40 derece sıcaklığı gösterdi. Kent merkezinde gölgede hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülürken, yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklığın oldukça yükseldiği kentte, dışarıya çıkanlar serin ve gölge yerleri tercih etti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Atatürk Parkı\'nda ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Bazı kişiler, serinlik için süs havuzundaki suda el, yüz ve başını yıkadı.

Görüntü Dökümü:

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- Gölgede oturan vatandaşlar

- Muhabir Yusuf Baştuğ anons

- Güneş görüntüsü

- Serinleyen Güvercinlerin görüntüsü

- Yüzünü havuzda yıkayan vatandaş

SÜRE: 01:24 BOYUT: 85,7 MB

HaberYusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA, (DHA)

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U17 maçında bıçaklı, sopalı kavga: 2\'si futbulcu 3 kişi yaralandı

Muğla U 17 B Ligi\'nde mücadele eden Marmaris ve Ortaca Belediyespor takımları arasındaki play-off maçında taraftarlar, bıçak ve soplarla sahaya indi. Çıkan olaylarda 2 futbolcu ve 1 taraftar yaralandı.

Muğla U17 B Ligi\'nde mücadele eden Marmarisspor, play-off 3\'üncü maçında hafta sonu sahasında Ortaca Belediyespor\'u konuk etti. Misafir takım karşılaşmanın 3\'üncü dakikasında Metehan Işık\'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maç bu skorlu tamamlandı. Karşılaşmanın bitiş düğünün çalmasının ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme, tokat kavgaya dönüştü. Taraftarların da sahaya inmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Bıçak ve sopalar havada uçuşurken polis olayları yatıştırmak için havaya 6-7 el kadar ateş açtı ve takviye ekip istedi. Güçlükle yatıştırılan kavga sonunda konuk takımdan Eren Kargın\'ın omzu kırılırken, Meriç Hız ile Ortacalı taraftar Burhan Öz de hafif yaralandı. Yaralanan Ortacalı futbolcular hastanedeki tedavilerinin ardından polise gidip, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kavgadan görüntü

-Sahaya inen taraftarlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

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40 yıllık eşini öldürdü :\"Hiç de pişman değilim\" dedi

Çorum’da 40 yıllık eşinin başına çekiçle vurup yatak odasında öldüren Ali Bicil (64) ifadesinde, “Hiç pişman değilim\" dedi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay Çorum\'un Çöplü Mahallesi\'nde dün meydana geldi. 4 çocuk babası Ali Bicil, evde tartıştığı eşi Hanife Bicil\'i (64) başına çekiçle vurarak öldürdü. Ardından da polise giderek teslim oldu. Ali Bicil emniyetteki ifadesinde, “Her gün tartışıyorduk, her şeye karışıyordu. Hiç kimseye huzur ve rahat vermiyordu. Olayın olduğu sabah yine benimle tartışmaya başladı. Ceviz kabuğunu doldurmayan konularda tartışma yaratıyordu. Pişman değilim” dedi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilirken, gazetecilerin \"pişmanmısınız\" sorusuna “Hiç pişman değilim” dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Cinayetin işlendiği ev

-Katil zanlısı adliyeye getirilişi

-Katil Zanlısı Hiçte pişman değilim sözleri

-Detaylar

(SÜRE: 130) - (BOYUT: 70 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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PTT Şubesinin kapısını açık unuttular

Antalya\'da, PTT Şubesi\'nin açık unutulan kapısı, soygun ihtimali üzerine polisi alarma geçirdi. Yapılan araştırmada kapının dün akşam mesai bitiminde kilitlenmediği ortaya çıktı.

Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı\'ndaki Kızılarık PTT Şubesi\'nin kapısının açık olduğunu fark edenler, kontrol etmek istedi. Alarmın devreye girmesi durum polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri, soygun ihtimaline karşı şubeye girerek kontrol etti. Olumsuz bir durumla karşılaşmayan ekipler, şube görevlilerine haber verdi. Polis ekipleri PTT çalışanları gelinceye kadar giriş kapısında nöbet tuttu. Gelen görevliler, alarmı devre dışı bırakarak içerde kısa süre inceleme yaptı. Herhangi bir sorun olmadığı tespit edilirken, kapının dün akşam mesai bitiminde açık unutulduğu belirlendi.

Polis, tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şube dış plan görüntü

-Polislerin görüntüsü

-Polislerin kapıyı incelerken görüntüsü

-Şube müdürünün gelmesi ( Kırmızı gömlekli )

-Müdür ve polislerin şubeye girmesi

-Polislerin inceleme yapmaları

-Detaylar

139 MB ///01.17

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Minik Özge\'nin babası, milletvekili aday adayı

Antalya\'da evinde yaptığı 150 liralık düzenekle, sol bacağı dizinin üstünden kesilen 3.5 yaşındaki kızı Özge Yıldırım\'a yürümeyi öğreten Ali İhsan Yıldırım, İYİ Parti\'ye milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım, sol bacağı dizinin üstünden kesilen kızı Özge\'nin yürümeyi öğrenmesi için 150 liralık bir düzenek yaptı. Bu sayede kızının yürümesini sağlayan Yıldırım, ardından Özge\'nin bacağın kesilmesinde ihmali olduğu iddiasıyla özel hastaneye yönelik hukuki mücadele başlattı. Hukuki mücadeleden sonuç elde edemediğini belirten Yıldırım, olayın siyasileştiğini ileri sürerek, kendisinin de bu alanda mücadelesini sürdüreceğini dile getirdi.

\'MİLLETVEKİLİ OLURSAM\'

Ali İhsan Yıldırım, bugün kızı Özge\'yi yanına alarak, İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı\'na milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Milletvekili olursa Özge ve onun gibi çocukların haklarını meclis çatısı altında arayacağını söyleyen Yıldırım, \"Anladım ki siyaset yoksa adalet de yok. Yıllardan beri mücadele ediyorum. Özge\'nin hakkını aramak için Ankara\'da dayıya ihtiyaç yok, ben kızımın hakkını kendim arayacağım. Milletvekili olursam ilk işim çocukların hakkını korumak ve yargıya yapılan müdahaleleri önlemek olacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İyi Parti İl Başkanlığı dış plan görüntü

-Ali İhsan Yıldıran\'ın küçük Özge ile adaylık başvurusunda bulunması

-RÖP: Ali İhsan Yıldırım

-Baba kızın parti binası önünde görüntüsü

313 MB /// 02.51 (HD)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Arşiv)

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- Özge Yıldırım balkondan dışarıyı izlerken

- Özge Yıldırım babası ve annesiyle

- Özge Yıldırım\'î askı aparatıyla yürümesi

- Baba Ali İhsan Yıldırım\'ın yönlendirmesi

- BabaAli İhsan Yıldırım Röp

- Anne ve kızından detay

- Kızdan detay

472 MB /// 4.27

Haber- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,(DHA)