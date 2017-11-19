DHA YURT BÜLTENİ - 6 

Bozdağ : Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk\'ü ve arkadaşlarını yenemedikleri gibi Tayip Erdoğan ve arkadaşlarını yenemeyecekler



BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, \"Dünyadaki bütün alçaklar, bütün reziller, Türkiye düşmanları bir araya gelse, tıpkı Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk\'ü ve arkadaşlarını yenemedikleri gibi Tayip Erdoğan ve arkadaşlarını yenemeyecekler. Yine kaybedecekler, yine arkalarına baka baka gidecekler. 2019\'a giderken sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz Türkiye hakkında, Türk halkının bu Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, Ak Parti\'ye ve Cumhurbaşkanımıza karşı bakışlarını olumsuza çevirmek için pek çok iftiraya, Türkiye aleyhindeki karara da şahit olacağız. Bütün bu oyunları, karalamaları, iftiraları, kumpasları Allah\'ın izniyle milletimiz bozacaktır. dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, temaslarda bulunmak üzere Adıyaman\'a geldi. Adıyaman\'da Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bozdağ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bölge Müdürlüğü\'nde, sanayici ve STK temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, Norveç’te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezi’nde 8-17 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen \'Trident Javelin\' adlı NATO tatbikatının son safhasında, ‘Karşıt Kuvvet’ ülke liderleri fotoğrafları arasına Mustafa Kemal Atatürk resmi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın isminin yer almasına tepki gösterdi. NATO\'nun saygın ve güçlü bir üyesi Türkiye\'nin, askeri pakttaki en fazla askeri gücü olan ülkelerin başında geldiğini belirten Bozdağ, Türk askerinin bölge ve uluslararası platformlarda dünya barışına büyük katkılar sunduğunu kaydetti. Bozdağ, şöyle konuştu:

\"Şu anda Somali, Afganistan, Bosna, Kosova\'da, pek çok yerde askerimiz görev başındadır. Uluslararası güvenlik ve barışını sağlama çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Tabii şu an yapılan NATO tatbikatı sırasında bazı askerlerin düşman hedeflemesi yaparken kurucu ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhuriyetimizin bugünkü Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayip Erdoğan beyefendinin resminin düşman olarak seçilmesi, hedefe konulması izah edilebilir, kabul edilebilir bir durum kesinlikle değildir. Esasında Türkiye aleyhtarlığı bakımından dünyada oluşturulmak istenen algıya, NATO içerisindeki bazı askerlerin nasıl kendini kaptırdığını da açıkça ortaya koymaktadır. Biz hep şunu söylüyoruz; Türkiye\'ye terör örgütlerinine, Türkiye düşmanlarının, teröristlerin gözüyle bakarsanız onların gördüğü gibi Türkiye\'yi görürsünüz. Maalesef bazı ülkeler, bazı ülke siyasetçileri, bu gözle Türkiye\'ye baktıkları için ne yapıyorlar; Türkiye hakkında haksız yanlış değerlendirmede bulunuyorlar ve bu değerlendirmeler, bu ülkedeki kurumlara da yansıyor ve orada çalışanlar, orada görev yapanlarla ilgilide bakıyorsunuz, o duygular, o düşünceler, kirli ve yanlış algılar orada yer alıyor.\"

\'TÜRKİYE\'DEN RAHATSIZLAR\'

Bazı güçlerin, Türkiye\'den rahatsız olduklarını ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti: \"Avrupa\'da; Almanya, Avustralya, Hollanda\'da seçimler oldu, İngiltere\'de zannedersiniz ki bu seçimlerin tamamı Adıyaman\'da yapılıyor. Adıyamanlılar, Türkiye\'nin hükümeti kim olacak, ona oy verecekmiş gibi yapılıyor. Sanki oradaki seçimlere Türk halkı oy verecekmiş gibi, bir seçim kampanyası yürütüldü. Ülkelerin ana gündemi Türkiye oldu. Türkiye\'de de halk oylaması yapıldı 16 Nisan\'da bir dünya halk oylamasında \'hayır\'dan yana taraf oldu. Sanki halk oylamasında onların hükümet sistemini değiştiriyoruz. Tüm bunlar bir şeyi gösteriyor; uluslararası bazı güçler, güçlenen Türkiye\'den, gelişen Türkiye\'den, kalkınan Türkiye\'den, her türlü olumsuzluğa rağmen yatırım yapan Türkiye\'den ve ekonomik göstergeleri her türlü olumsuz baskıya rağmen bozulmayan bir Türkiye\'den rahatsızlar.\"

\'TÜRKİYE\'NİN KREDİ NOTUNU OLUMSUZA ÇEVİRİYORLAR\'

Bozdağ, kredi derecelendirme kuruluşlarının aldıkları talimatlarla Türkiye\'nin notlarını olumsuza çevirdiklerini, buna rağmen ekonominin gidişatını bozamadıklarını söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Aksine IMF dahil Türkiye hakkındaki büyüme rakamlarının Türkiye\'nin lehine revize etmek durumunda kaldı. Bütün bunlar Türkiye\'nin bu gelişmesinden ne kadar büyük bir rahatsızlığın olduğunu gösteriyor. Cumhuriyet\'in kuruluşundan önceki yıllarda Kurtuluş Savaşı yıllarında yedi düel Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü ve onunla beraber bu milletin ve devletin barışı, istiklali için mücadele edenleri yok etmek için uğraştılar, yok edebildiler mi? Aradan geçen 100 yıl, süreç şimdi Türkiye\'yi bugün daha ileri noktaya taşımak için mücadele eden millet, devletin ve ümmetin hukukunu en üst düzeyde koruyan ve geliştiren, ileri götüren, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve liderimiz sayın Recep Tayip Erdoğan\'a karşı adeta bir dünya birleşti. Dünyadaki bütün alçaklar, bütün reziller, Türkiye düşmanları bir araya gelse, tıpkı Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk\'ü ve arkadaşlarını yenemedikleri gibi Tayip Erdoğan ve arkadaşlarını yenemeyecekler. Yine kaybedecekler, yine arkalarına baka baka gidecekler. 2019\'a giderken sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz Türkiye hakkında, Türk halkının bu Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, Ak Parti\'ye ve Cumhurbaşkanımıza karşı bakışlarını olumsuza çevirmek için pek çok iftiraya, Türkiye aleyhindeki karara da şahit olacağız. Bütün bu oyunları, karalamaları, iftiraları, kumpasları Allah\'ın izniyle milletimiz bozacaktır. 2019\'un her iki sandığında da onlara hak ettiği cevabı verecektir. Türkiye\'de kimin Cumhurbaşkanı olacağına batının gazeteleri veya hükümetleri veya uluslararası güçleri değil, Adıyaman\'ın aziz insanları, Türk halkı karar verdi diyeceklerdir. Yeniden onları baka baka sandıktan geri gönderecektir. Bu tür alçaklıklar, Türkiye\'nin yükselişini durduramayaca, bu tür kepazelikler, Cumhurbaşkanımızın milletimiz tarafından sevilmesine, sayılmasına mani olamayacaktır. Ancak bu tür alçaklık ve kepazelikleri yapanları kepaze edecek, yapanları rezil edecek, yaptıranları onları aynı şekilde alçaltacak ve rezil edecektir. Türkiye\'ye, Türk milletine bunun bir zarar vermesi söz konusu değildir. Biz yolumuza devam ediyoruz.\"

Samsat ilçesinde meydana gelen deprem sonrası hasara da değinen Bozdağ, ilçenin inşası için yapılan yasal düzenlemenin kısa sürede Kanun Hükmende Kararname (KHK) ile açıklanacağını ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Bozdağ\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

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Orhangazi\'de kaza: 2\'si öğrenci 9 yaralı

Bursa Orhangazi - İznik karayolunda cip, akaryakıt istasyonundan anayola çıkan, içinde öğrencilerin de olduğu yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, cipte bulunan 5 kişi ile minibüsteki 2’si öğrenci 4 kişi yaralandı. Yürekleri ağza getiren kazada yaralanan 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, Bursa\'da Orhangazi - İznik karayolu Üreğil Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orhangazi’den aldığı bazıları dershane öğrencisi olan yolcularını Keramet Mahallesi’ne götürmek isteyen Hüseyin Yel (50) yönetimindeki 16 RCP 71 plakalı minibüs, Üreğil Kavşağı yakınlarında yakıt almak üzere akaryakıt istasyonuna girdi. Yakıt aldıktan sonra yeniden karayoluna çıkmak isteyen minibüse, İznik\'ten Orhangazi yönüne giden Tuğba İsmailçebi (29) yönetimindeki 16 NZR 61 plakalı cip çarptı. Savrulan araçlar yolun karşı şeridine sürüklendi.

9 KİŞİ YARALANDI

Kaza ardından Orhangazi İznik Karayolu adeta savaş alanına döndü. Kazada, minibüs sürücüsü Hüseyin Yel, araçta yolcu Naşit Kuzu (71), öğrenci oldukları dershaneden eve döndükleri belirtilen R.Ç. (15) ve C.D. (17) ile cip sürücüsü Tuğba İsmailçebi (29), annesi Rabia İsmailçebi, kardeşleri Büşra İsmailçebi (25), Esra İsmailçebi (18) ve kuzeni olan Hale İsmailçebi (34) yaralandı.

Kaza yerine bölgeden ambulanslarla birlikte itfaiye bünyesindeki kesici aracı ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerine sevk edildi. Kaza sebebiyle Orhangazi İznik karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

Kaza yeri, yaralılara müdahale, yaralıların ambulanslara taşınması

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa)-

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Vatan Partisi\'nden \'İncirlik Üssü kapatılsın\' eylemi



ADANA\'da Vatan Partisi üyeleri, İncirlik Üssü\'nün kapatılması için eylem yaptı.

Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Mahallesi\'nde bulunan İncirlik Üssü önünde toplanan yaklaşık 50 kişi, NATO\'nun Norveç\'teki Ortak Harp Merkezi\'nde yapılan \'Trident Javelin\' tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarının \'karşıt kuvvet liderleri\' arasında gösterilmesine tepki gösterdi.

Eylemciler, \'İncirlik Üssü kapatılsın\' ve \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' sloganları attı.

Vatan Partisi Adana İl Başkanı Selver Kaplan, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde, ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup üyeleri adına konuştu. Kaplan, \"NATO, Atatürk ve Türkiye düşmanı olduğunu bir kez daha ispatladı. İncirlik Üssü, hemen kapatılmalı ve Türkiye, NATO üyeliğinden çıkmalıdır\" dedi.

Grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Toplanan kalabalıktan görüntüler

- Bir partilinin elindeki pankarttan detay

- İncirlik Mahallesi tabelası

- Parti üyelerinin ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşünden görüntü

- Slogan atmaları

- Vatan Partisi Adana İl Başkanı Selver Kaplan\'ın konuşması

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Besni\'de çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen çöp kamyonunun sürücüsü ile 2 işçi yaralandı.

Kaza, bu sabah Besni-Gölbaşı karayolunda meydana geldi. Topladıkları çöpü boşaltmaya giden belediyeye ait Şahin Özbey yönetimindeki 02 DD 625 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Şahin Özbey ile yanında bulunan temizlik işçileri Şerif Biçeroğlu ve Mehmet Gence yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Şerif Biçeroğlu, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Kaza sonrası kapanan yol, kamyonun çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kaza yapan çöp kamyonu

- Çöp kamyonunun yan yatmış hali

- Belediyeye ait kepçenin yan yatan kamyona müdahalesi

- Polis ve jandarmanın kaza yeri incelemesi

- Kapanan trafikte bekleyen araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

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Ayakları bağlanarak öldürülmüş

İZMİR\'de bir kedi ayakları bağlı kaldırımda ölü halde bulundu.

İzmir\'in Balçova ilçesinde Pazar sabahı evniden alışveriş için çıkan Erdem Karayer, ilçenin en işlek yeri olan Ata Caddesi Kahveler Durağı önünde ayakları bağlı bir kediyi ölmüş halde kaldırım üzerinde buldu. Karayer, telefonla 155 Polis İhbar hattını aradı, tutunak tutuldu. Karayer, \"Sabah bu görüntüyü görünce şok oldum. Bir kedi, ayakları emniyet şeridi naylonu ile bağlanmış, ağzı burnu kan içinde ki işkence gördüğü belli ölü halde kaldırımın ortasında duruyordu. bunu yapanlar insan olamaz. Burada her yerde kamera var. Caddede kuyumcuların, banka şubelerinin de kameraları var. Bu canilerin bulunması lazım. Hayvana bunu yapan insana da yapar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kedi kaldırımda alakları bağlı ölü halde yatarken

- Çevre görüntüleri

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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Zeytinyağı Müzesi açıldı

İZMİR\'in Urla ilçesinin Uzunkuyu Köyü\'ndeki, dünyanın en büyük zeytinyağı müzesi olma özelliğine sahip, Köstem Zeytinyağı Müzesi açıldı. Türkiye\'nin ikinci sanayi müzesi özelliğini de taşıyan mekanda üst katına gelecek yıl Sabun ve Hijyen Müzesi açılacak.

Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Levent Köstem tarafından uzun yıllar süren uğraş sonucunda açılan Köstem Zeytinyağı Müzesi, 20 bin metrekare alan içerisinde, 5 bin 650 metrekare kapalı alanda, Anadolu topraklarında bugüne kadar kullanılan tüm zeytinyağı ezme sistemlerini 1/1 ölçekte sergiliyor. Özellikle Ege ve Urla yarımadası ile Anadolu zeytinciliğini ve kültürünü tanıtmayı amaçlıyor. Dünya Zeytin Günü kapsamında düzenlenen açılış törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak, Urla Kaymakamı Önder Can, CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP\'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, CHP\'li Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Başkanı Ümmühan Tibet, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

\"TÜRKİYE KALKINACAKSA TARIMLA KALKINIR\"

Müzenin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ülkenin tarımla kalkınacağına vurgu yaparak, potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve şöyle konuştu:

\"Ne yaparsanız yapın, ne kadar iyi yaparsanız yapın, tanıtamıyorsanız, belirli bir kaliteyi tutturamıyorsanız önemi yok. Ayrıca, katkılı ve çeşitli problemleri olan ürünleri bir kişi bile yapsa, üç kişi de yapsa, binlerce müessesenin kirlendiğini hepimiz biliyoruz. İzmir\'de 2 yıldır tanıtım yapıyoruz. Fuarlar da çok önemli. Türkiye\'de ilk defa zeytin ve zeytinyağı fuarını biz yapıyoruz. Aklın ve bilimin rehberliğinde, kontrolü de elden bırakmıyoruz. Bizim insanımızın en büyük zaafı, kontrol konusunda biraz zayıf olmasıdır. İdare edelim diyerek, aslında kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz. Kontrolü elden bırakmadan, ürünleri giderek kaliteli kılmaya çalışarak, çuvalla toplanan zeytinin ve zeytinyağının kalitesi düştüğü için, üreticiye zeytin kasası dağıtıyoruz. Biz bir taraftan, bakanlıklarımız bir taraftan, \'Türkiye eğer kalkınacaksa tarımla kalkınır\' anlayışıyla hareket ediyoruz. Büyüyecekse, tarım potansiyelini kullanarak büyüyecek. Sanayiye, turizme, hizmet sektörüne yatırım için sermaye yaratacaksa, tarımla yaratacak. Bu ülkenin tarım potansiyeli çok fazla. Hayvancılık ve tarım çok önemli. Biz, elbirliğiyle geliştirebilirsek, katma değer üretebilirsek hem kalkınacak sermayeyi bulacağız hem de kimseye muhtaç olmayacağız. Vatandaşın da refah düzeyini arttıracağız. Bunu, İzmir\'de ve ülkemizde, merkezi ve yerel yönetimle birlikte başaracağımıza inanıyorum. Yeter ki, birbirimize sımsıkı sarılalım. Başımızdaki problemleri, birlik ve beraberlik içinde defedelim.\"

\"ZEYTİN KUTSAL BİR BİTKİ\"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk da yaptığı konuşmada, Zeytin ve zeytinyağı ile ilgili dünyaya örnek bir müzede bulunduklarının altını çizerek, \"Zeytin dediğimiz bitki, semavi kitaplara göre kutsal bir bitki. Mutlaka bu bitkinin mahsulünün de, insan sağlığı üzerinde ciddi anlamda etkisi var. Bundan da faydalanmamız lazım\" diye konuştu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak da dünyada sıralamaya girecek bir müzeyi hizmete açtığı için Levent Köstem\'e teşekkür ederek, \"Bu müzenin önemli bir kültürel değer olacağını biliyorum. Zeytin ve zeytinyağı, hassas bir konu. Türk zeytinyağının bir marka olarak Amerika\'da bir dergide yayınlanması, Avrupa\'da, \'Türkiye\'de kaliteli zeytinyağı varmış\' denilmesi gerçekten çok önemli\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'NİN İKİNCİ SANAYİ MÜZESİ\"

Köstem Zeytinyağı Müzesi\'nin kurucusu Doç. Dr. Levent Köstem ise eşi Güler Köstem ile birlikte 17 yıldır müzeyi kurmak için mücadele ettiklerini vurgulayıp, şunları söyledi:

\"Anadolu\'yu dolaşarak gerekli malzemeleri toplamak için çok çalıştık. Bu müzeyi örnek bir yer yapmayı çok arzu ettik. Yaşayan bir müze kavramında yaptığımız zeytinyağı müzesi, dünyanın en büyük müzesi oldu. Bir takım arkadaşlarımızın, dostlarımızın da bilgi desteği ile müzemizi yaratmaya çalıştık. Aslında burada iki müze olacak. Birisi Zeytinyağı Müzesi, seneye de üst katta Sabun ve Hijyen Müzesi\'ni açacağız. Şu anda açtığımız, Zeytinyağı Teknoloji Müzesi. Burası, Koç\'un açtığı müzeden sonra, Türkiye\'nin ikinci sanayi müzesi. Ama sadece Zeytinyağı Müzesi olarak açtık. Bütün amacımız, burada çocuklara eğitim verebilmek. Burasını bir eğitim kurumuna dönüştürmek istiyorum. Zeytin, sanat, kültür, tarih ve el becerilerini geliştirmeye yönelik bir çalışma hedefliyoruz. Burası sadece müzeden oluşmuyor. Arka tarafta modern bir zeytinyağı fabrikamız var. Restoran, satış dükkanları, sanat atölyeleri, çocuk beceri salonları ve bir butik otelimiz de var. Ayrıca 7 dönüme yakın çocuk tarım bahçemiz var. Muayenehaneme gelen çocuklara, \'Elma ağacı gördün mü?\' diye soruyordum. Çocuk 7 yaşına gelmiş, elma ağacını görmemiş. Çocuklar için çok çeşitli meyve ağaçları diktim. Bizlere tarım dersinde öğretilenleri öğrensinler istedim. Buranın sürekliliğini sağlamak için eşimle birlikte, Köstem Kültür Eğitim ve Müzecilik Vakfı\'nı kurduk.\"

Konuşmaların ardından, sembolik olarak açılış kurdelesi kesildi. Etkinlik, alternatif tıp uzmanı Dr. Ender Saraç, Kardiyolog Prof. Dr. Murat Gençbay, araştırmacı-yazar Sefa Taşkın ve TV yapımcısı Coşkun Aral\'ın sunumları ve müzik gösterileri ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Müzenin açılış kurdelesinin kesilmesinden görüntü

-Köstem Zeytinyağı Müzesi\'nin kurucusu Doç. Dr. Levent Köstem\'in konuşması

-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun konuşması

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk\'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

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Kırmızı pancar, çiftinin yüzünü güldürdü

KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde yeni yetiştirilmeye başlayan kırımız pancar, çiftçinin yüzünü güldürdü. 5 yıl kırmızı pancar ürettiğini belirten Uçman Tatır, kilosunu 25 kuruşa sattıkları kırmızı pancarın, renklendirici olarak gıda sanayinde kullanıldığını belirtti.

Konya\'nın güneydoğusunda ve yaklaşık 150 bin nüfusa sahip Ereğli, ilçesinde tarım ve hayvancılık ön planda yer alıyor. Tarım sektöründe siyah havuç üretimiyle de adını duyuran Ereğli\'de çiftçiler artık kırmızı pancar üretmeye başladı. Türkiye\'nin farklı yerlerinde de üretilen pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen kırmızı pancar, gıda sanayinde renklendirici olarak kullanılıyor.

Hortu Mahallesi\'nde oturan çiftçi Uçman Tatır, kırmızı pancarı yaklaşık 5 yıldır ürettiğini belirtti. Tatır,\" Çiftçi olarak yöremizde farklı ürünler üretmek zorundayız. Yaklaşık 5 yıldır kırmızı pancar ekiyorum. Geçtiğimiz yıllar 4-5 ton ürün elde ediyorduk. Bu yıl 10 ton kırmızı pancar elde ettik. Kilosunu 25 kuruşa, ihracatçı bir firmaya satıyoruz. Oda yurt dışına ithal ediyor. Gıda sanayiinde renklendirici olarak kullanıyor. Üretimi şeker pancarıyla aynı şekilde yapılıyor. Diğer tarlalarımda da yine son dönemlerde kırmızı pancar ektim.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Pancar tarlasından ve hasat edilmesinden detay

- Röportajlar

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

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