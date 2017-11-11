DHA YURT BÜLTENİ - 6 

Kılıçdaroğlu, Bursa\'da şehit ailesini ziyaret etti (2)



PATLAMAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa programları kapsamında muhtarlar ile toplantı ardından Gürsu\'da, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yunus Aydın\'ı ziyaret etti. Basına kapalı ziyarette geçtiğimiz günlerde 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı fabrikadaki patlama ile ilgili bilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Patlamada yaşamlarını yitirenler için başsağlığı dileyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, \"Üzücü bir olay. Bugünden sorumlu arama gibi bir düşüncem yok. Firmanın denetlenmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Gerekli araştırmaların ardından rapor çıktığında düşüncelerimizi daha net ifade edeceğiz. İnşallah bu tür olaylar bir daha olmaz. Umuyorum ki, insanlar güvenlikli koşullarda çalışırlar, üretirler, emeklerinin karşılığını alırlar ve Türkiye böylece mutlu olur. Bu tür patlamalar bizi son derece üzüyor ve kaygılandırıyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: BURSA (DHA)

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Bakan Özlü: Cam filminde kriter belirleyeceğiz (2)

AK PARTİ İLÇE KONGRESİNE KATILDI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Besni İlçesi\'nde düzenlenen AK Parti olağan kongresine katıldı. Burada konuşan Bakan Özlü, Türkiye\'nin kritik yol ayrımından geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi: \"Türkiye çok kritik yol ayrımından ve dönemeçten geçiyor. 2019 seçimleri en az 3 Kasım seçimleri kadar önem taşıyor. 3 Kasım 2002\'de iktidar, bu toprakların gerçek evlatlarına geçmiştir. 15 yıl boyunca milletimizin emanetini başarıyla taşıdık. Emaneti daha da yukarı taşımak, bölgesel güç, küresel güç olmak için hedefler koyduk. 2023, 2053, 2071 vizyonumuzu bunun için belirledik. Bunun için 2019 çok kritik bir süreçtir ve çok büyük önem taşıyor. Ya Türkiye 15 yıldır olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde devam edecek ya da eskiye dönüm karanlık günlere geri dönecektir.\"

Bakan Özlü, AK Parti\'nin herhangi bir siyasi parti olmadığını, güçlü Türkiye\'nin güçlü hareketi olduğunu, tüm partililerin bu gerçeğin farkında olması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında yerli otomobil konusuna da değinen Özlü, şöyle dedi: \"Türkiye\'nin yerli marka otomobil için uzun araştırmalar ve çalışmalara yaptık. Kendimize inandık ve Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yola çıktık. Bazı muhalefet partileri \'Bu proje tutmaz, havada kalır, dünyanın otomobilleriyle yarışamazsınız\' dediler. Cevap vermek bize zül geliyor ama bu nasıl bir özgüvensizliktir. \'Kendi tankımızı yapacağız\' dedik inanmadılar, \'Uydumuzu göndereceğiz\' dedik inanmadılar, \'3\'üncü boğaz köprüsü yapacağız\' dedik inanmadılar, \'Denizin altında tüp geçit yapacağız\' dedik inanmadılar. Biz bunların hepsini yaptık. Onlar inanmasa da biz bunu başaracağız. Milletimize söz verdik, bu sözü yerine getireceğiz. \'Dünya ile yarışamazsınız\' diyenlere inat dünya ile yarışacağız.\"

Tek liste ile gidilen kongrede Mustafa Çiğdem yeniden AK Parti Besni İlçe Başkanlığına seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Faruk Özlü\'nün kongre salonuna gelişi

- Bakan Özlü\'nün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Özhaseki; Binalara, işyerlerine otopark zorunluluğu getirildi (2)

\"DEPREM OLDUĞUNDA İÇİNDE İNSANLAR KALACAK DİYE ÖDÜMÜZ KOPUYOR\"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, beklenen olası İstanbul depremine değinirken \"Bir deprem olduğunda içinde insanlar kalacak diye ödümüz kopuyor. Onun için bütçeler hazırlayıp planlar yapıyoruz\" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi\'nde TOKİ ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) işbirliğinde gerçekleştirilen 834 konutun kura çekimine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları ve esnaflar ve aileleri katıldı. Kura çekim töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şöyle dedi: \"Allah sizlere ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Geçenlerde İstanbul üzerindeki imar tartışmaları olduğunda rakamlara baktım 1960\'lı yılların sonuna doğru İstanbul\'da 70 bin civarı gecekondu var. 1994 yılında cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 640 bin olmuş. Gecekondunun yanına bir o kadar da kaçak yapı yapılmış. Bu rakam 1 milyon 400 bin olmuş. Hadi sorunları çözünde göreyim. Kendi elimizle karıştırıyoruz sonra da çözmeye uğraşıyoruz. Şimdi İstanbul\'da deprem olacak (Allah korusun) diye bir hazırlığımız var. İşte onların hepsi yıkılmaya hazır vaziyette. Bir deprem olduğunda içinde insanlar kalacak diye ödümüz kopuyor. Onun için bütçeler hazırlayıp planlar yapıyoruz. Aylarca bu işi bilen insanlarla tartışıp yasalar hazırlamaya çalışıyoruz.\"

Ülkenin sıkıntılı günlerden geçtiğini belirten Özhaseki, \"Ülke olarak biraz sıkıntılarımız var ama bunları aşıyoruz. Avrupa\'nın ortasında keyif yapan bir coğrafyada değiliz. Etrafımız ateş çemberi. Komşu ülkelerimiz paramparça. Onun için canlarını kurtarmaya çalışıyor. Allah bizim başımıza böyle belalar vermesin. Bizim öyle gidecek bir yerimiz de yok. Ne kadar mazlum insanlar varsa kapıları açmışız gelmişler buraya. Bu hamd olsun inancımızın temelidir. Hangi tür belalar gelirse gelsin dimdik ayakta duran bir liderimiz var. Hiçbir ülkede PKK diye bir bela yoktu. Biz bitirdik inşallah. Ara ara tuzak kurmaya çalışıyorlar. FETÖ diye bir bela hiçbir ülkede yok. Onun da altından kalktık. DEAŞ diye bir bela vardı onu da atlattık. Hepsine karşı dimdik ayaktayız\" diye konuştu.

HALEP\'E YARDIM TIR\'LARINI UĞURLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ kura çekiminin ardından İl Müftülüğü ile Şeker Fabrikası tarafından Halep\'e gönderilecek 10 TIR gıda yardımının uğurlama törenine katıldı. Düzenlenen törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Sıkıntılarımıza rağmen insanlığın umudu olmaya devam ediyoruz. Bu coğrafya son dönemde mazlumların sığınma noktası oldu. Dimdik ayakta duruyoruz. Biz PKK, FETÖ, DEAŞ gibi belaları atlattık ve ayaktayız\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KAYSERİ (DHA)

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Sivas\'ta kaldırımdaki engelli bandı görenleri şaşırttı

SİVAS\'ta Belediye tarafından yaya kaldırımlarına yapılan görme engelli şürüyüş bandı görenleri şaşırttı.

Ferhatbostan Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde Sivas Belediyesi tarafından kaldırım ve yol çalışmaları kapsamında yaya kaldırımlarına yapılan görme engelli bandının şekli şaşkınlığa neden oldu. Görme engelli vatandaşların yürümesini kolaylaştırmak için yapılan bantların önüne çıkan trafo ve direkler nedeniyle sıklıkla yön değiştirerek zik zak şeklinde oluşturulduğu görüldü.

\"ENGELLİLER İÇİN PARKUR YAPMIŞLAR\"

Kaldırım üzerinde yürüyenler, bantların görme engelliler için yapıldığını belirterek bu tip çalışmaların daha dikkatli ve özenle yapılması gerektiğini söyledi. Mahalle sakinlerinden Ferhat Yavuz, \"Yapılan çalışmada kaldırım güzel olmuş. Burada engelli vatandaşlarımızı hiç düşünmeden çalışmışlar. Burada engellilere bildiğin parkur yapmışlar. Daha düşünceli olmalarını öneriyorum. Madem yeniliyorsunuz engellileri de düşünmeniz gerekiyor. Düzeltilmesi gerekir’’ dedi. Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise kaldırımların taşeron bir firma tarafından yapıldığını belirterek konu hakkında inceleme yapacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaldırımın görüntüsü

-Zik zaklı engelli bandı

-Çevredekilerin konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Ölü bulunan mimar toprağa verildi

ADAPAZARI\'nda, sevgilisi ve ortağı olan müteahhit ile birlikte başından vurulmuş halde bulunan mimar 39 yaşındaki Manolya Sarı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Dün, Adapazarı kent merkezinde yaşanan olayda müteahhit 41 yaşındaki Erol Bilek ile birlikte başından vurulmuş halde bulunan Manolya Sarı\'nın cenazesi otopsi sonrasında ailesine teslim edildi. Odada bir tabancayla birlikte başlarına tek kurşun sıkılmış halde ölü bulunan Monalya Sarı\'nın cenazesi, öğle vaktinde şehir merkezindeki İhsaniye Camii\'ne getirildi. Manolya Sarı\'nın ailesi taziyeleri kabul etti. Monalya Sarı, kılınan cenaze namazının ardından Emirdağ Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Erol Bilek\'in maddi sıkıntılar nedeniyle sorun yaşadığı, sevgilisini öldürüp daha sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi bugün ikindi namazının ardından Geyve İlçesi\'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazından görüntüler

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

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Cenevizliler\'den kalma kale kalıntılarının arasında insan kemikleri bulundu

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'ne bağlı Yayla Köyü sahilinde Cenevizliler\'den kalma kale kalıntılarının içerisinde insan kemikleri bulundu.

Saros Körfezi kıyısında Cenevizliler döneminde liman olarak kullanılan Keşan\'a bağlı Yayla Köyü sahilindeki kale kalıntılarının bulunduğu alandan geçenler yağmur yağışının ardından toprak üzerine çıkmış insan kemikleri olduğunu gördü. Çevrede bulunanlar durumu Edirne Müze Müdürlüğü\'ne bildirdi. Kemiklerin Cenevizliler döneminde bölgede yaşayan insanlara ait olduğu tahmin edilirken, müze müdürlüğü yetkililerinin inceleme yapmak üzere bölgeye gideceği kaydedildi.

Görüntü DÖkümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)-

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Palamut 1 ay önce 7.5 TL, 1 ay sonra 35 TL

ÇANAKKALE Balıkhalinde fiyatı ekim ayında gramına göre 7.5 TL\'ye kadar düşen palamutun fiyatı Kasım ayında 35 TL\'ye çıktı. Balıkçılar, bu durumu geçen yılki aşırı avlanma ve bu yıl bolluk olmamasına bağladı.

Çanakkale\'de av sezonunun başladığı eylül ayında 30 TL\'den tezgahlarda yerini alan palamut, ekim ayında bollaşmasıyla fiyatı gramına göre 7.5 TL\'ye kadar düştü. Lüfer sezonunun yaklaştığı kasım ayında ise palamut balıkçı tezgahlarında 35 TL\'den yerini aldı. Balıkçılar, geçen yıl bu dönemde 7 ila 8 TL arasından satılan palamutun, bu yıl aynı dönemde 35 TL\'den tezgahlarda satılmasını, geçen yılki aşırı avlanma ve bu yıl bolluk olmamasına bağladı. 15 gün daha tezgahlarda yerini olması beklenen palamutun yerini lüferin alması bekleniyor.

Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Hasan Uysal, \"Mevsim bugün Kasım\'ın 11\'i oldu. Yani gırgır sezonunu neredeyse yarıladık. Fakat bu devasa balıklar dediğimiz palamut, lüfer tarzı balıklar henüz daha deniz suyu yeterince soğumadığından göç yolunda değiller. Palamut sezon başında ilk hareketini yapmakla beraber bir bolluğu oldu. Geldiğimiz günlerde neredeyse son turfan artık. Bundan sonra olacak balıklardaki fiyatlar ilk sezon başındaki gibi olmayacaktır. Ama ben hala daha suların soğumasıyla lüfer olacağını düşünüyorum. Lüferde ümitliyim. Fiyatlar bu sene pahalı, palamut da pahalı. Hamsi de pahalı. Yeterince avcılık yok. Karadeniz\'de yeni bir hamsi çıktı. O da beklenildiği kadar çok bol değil. Onun için balık fiyatları bu sene normallerin üzerinde. Önümüzdeki günlerde fiyatların daha uygun seviyeye düşmesini bekliyoruz\" dedi.

Eylül ayında yasakların bitmesiyle palamutun 7.5 lira, 10 lira ve 15 liraya gramajına göre satıldığını belirten 21 yıllık balıkçı Volkan Kaşıkçı ise, \"Bu böyle bir müddet daha devam etti. Ama bu zamanlarda palamutun fiyatı gramajına göre 15 lira, 20 lira, 30 lira, 35 liraya çıktı. Geçen sene palamut çok avlandı. Avlanılan balık tüketilmedi. Belli bir kotası yok. Herkes avlayabildiği kadar avlıyor. Onun için geçen sene balık çok kırıldı. Bu sene de olmadı. Biz de zaten bolluk beklemiyorduk. Palamutun son dönemleri artık. Yavaş yavaş lüfer gelmeye başlayacak. Aşağı yukarı 10 yada 15 gün daha tezgaha palamut koyarız. Ondan sonra tezgahlara lüfer gelirse, oda pek olacak gibi görünmüyor ama olursa lüfer olacak. Geçen sene ile bu yılki palamut fiyatları arasında neredeyse 5 katı fark var. Şimdi 35 lira olan palamut geçen sene 7 ile 8 lira arasında satılıyordu\" diye konuştu.

Diğer balık çeşitleri hamsi 20, uskumru 35, çipura 25, levrek 40, sardalya 10, yeşil istavrit 20, kolyoz 20, karadeniz mezgit 20, tekir 40, karides 25 ve mercan 50 liradan tezgahlarda yerini aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çanakkale Balıkhalinden görüntü

- Balıkçı tezgahlarından görüntü

- Palamuttan görüntü

- Hasan Uysal röp.

- Volkan Kaşıkçı röp.

Haber- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Terör mağduru Silopili öğrenciler, özel uçak ile Antalya gezisine gönderildi

ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi\'nde terör olaylarından etkilenen 184 öğrenci, \"Biz Anadoluyuz\" projesi kapsamında özel uçakla 2 günlük Antalya gezisine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı\'nca yürütülen, \"Biz Anadoluyuz\" projesi kapsamında Antalya gezisine gönderilecek terör mağduru 184 öğrenci ile velileri, sabah erken saatlerinde Silopi Dicle İlk ve Ortaokulu bahçesinde toplandı. Burada aileleri ile vedalaşan çocuklar 3 farklı otobüs ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı\'na götürüldü. Öğretmenlerinin gözetiminde kendilerine tahsis edilen özel uçakla Antalya’da 5 yıldızlı otelde, 2 gün konaklayacak öğrenciler ilk kez uçağa binmenin mutluluğunu yaşadı. Antalya’da çeşitli tarihi ve kültürel yerleri dolaşacak olan öğrenciler 2 günlük gezinin ardından tekrar Silopi\'ye geri dönecek.

Öğrencileri uğurlamaya gelen Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, proje hakkında bilgi vererek, gezinin çocuklar üzerinde olumlu etkiler yaratacağına inandığını söyledi.

İlk kez Antalya\'ya gideceğini ve ilk kez uçağa bineceği için heyecanlı olduğunu belirten öğrencilerden Afşin Öymen de, geziyi düzenleyenlere teşekkür etti. Emirhan Demir de, Şırnak dışına ilk kez çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Okul bahçesinde toplanan öğrenciler

-Çantaları ile bekleyen öğrenciler

-Velileri ile konuşan öğrenciler

-Dayanan’ın açıklaması

-Toplu fotoğraf çekilmesi

-Otobüste öğrencilerden röportajlar

-Otobüslerin gidişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

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Evlilik obeziyeti artırıyor

AİLE Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı\'nın (ARGEV) obezite araştırma raporuna göre Türkiye\'de obezite görülme oranı yüzde 44 olarak açıklandı. Araştırmada, obezite görülme riskinin kadınlarda erkeklere göre 1,9 kat, evli kişilerde ise bekarlara oranla 1,5 kat daha fazla olduğu kaydedildi

ARGEV tarafından bu yıl 2\'ncisi düzenlenen, \'Ulusal Aile Hekimleri Kongresi\', Antalya\'nın Belek bölgesindeki Titanik Deluxe Otel\'de gerçekleştirildi. 700\'e yakın aile hekiminin katıldığı kongrede, obezite araştırma sonuçları açıklandı. Türkiye\'de her iki kişiden birinin obezite riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanırken, evli olanlarda obezite görülme riskinin bekarlara oranla daha 1,5 kat daha fazla olduğu belirtildi. Obezitenin kadınları daha çok tehdit ettiğinin kaydedildiği araştırma sonuçlarına göre, kadınlarda obezite görülme riskinin erkeklere kıyasla 1,9 kat daha yüksek olduğu ifade edildi.

ARGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Girginer, Bursa\'da görev yapan 19 aile hekiminin 17 bin 812 hasta üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarına göre, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kolesterol hastalarının obezite için risk taşıdığına da dikkati çekti.

OBEZİTE GÖRÜLME ORANLARI

Dr. Girginer, \"Sigara kullanan ve hipotiroidi değişkenlik gösteren bireylerde de obezite görülme sıklığı artıyor. Obezite görülme riski hipertansiyon hastalarında 1,9, dislipidemi (kolesterol) hastalarında 1,2 ve hipotiroidi olan hastalarda 1,2 kat daha fazladır. Sigara içen bireylerde obezite görülme riski 1,2 olurken, antidiyabetik ilaç kullananlarda 1,6 kat daha fazladır\" dedi.

OBEZİTE SALGIN BİR HASTALIK GİBİ ARTIYOR

Türkiye ve dünya için obezitenin çok önemli bir sorun olduğuna işaret eden Dr. Murat Girginer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

\"Dünya Sağlık Örgütü\'nün 2017 yılında açıkladığı rakamlara göre tüm dünyada obezite salgın bir hastalık gibi artıyor ve bu konu tüm dünyanın gündemini tehdit eden bir sağlık sorunu haline geldi. Obezite ülkemizde şişmanlık denilip geçilebiliyor. Oysa obezite çok dikkat edilmesi gereken sinsi bir hastalık. İnsanların yaşam kalitesini ve yaşam süresini bile derinden etkiliyor.\"

TÜRKİYE\'DE GÖRÜLME ORANI YÜZDE 44

ARGEV olarak Türkiye\'nin obezite tablosunu ortaya koymak üzeri bir araştırma yaptıklarını belirten Dr. Girginer, bu kapsamda hem doğudan, hem batıdan yoğun göç aldığı için Türkiye\'yi temsil yeteneği olan Bursa\'yı pilot il olarak aldıklarını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü\'nün bel çevresi kritiklerine göre Türkiye\'de obezite görülme oranının yüzde 44 olduğu sonucuna ulaştıklarına değinen Dr. Murat Girginer, \"Ülkemizde neredeyse her iki kişiden biri obeziteyle mücadele ediliyor. Bunun önüne geçilmesi için de sağlıklı bir toplum yaratmalıyız. Beden kitle indeksi kriterlerine göre obezite gelişimini etkileyen risk faktörleri arasında; yaş, cinsiyet, medeni durum, obezite öyküsü ve eğitim düzeyi geliyor\" diye konuştu.

HAREKETSİZLİK OBEZİYETİ TETİKLİYOR

Özellikle yaşam koşullarının değişmesinin de obeziteyi arttırdığına işaret eden Dr. Girginer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Artık her yere araçla gider olduk. Beslenme alışkanlığımız değişti. Az yürüyoruz. Unutmamalıyız ki hareketsiz yaşam obezitenin sebeplerinden birisidir. Çocukluk çağında gelen abur cubur da obezite de önemli rol oynuyor. Ayrıca kadınlar çocuk sahibi olduktan sonra dikkat etmedikleri için de obez olabiliyor. Ayrıca, stres de obeziteyi artırıyor. Bursa\'da aile hekimleri kadınlara parkta yürüyüş yaptırıyor. Aile hekimleri aslında eğitim de vermeli. Hekimlerin özellikle mesleklerini doğru ve düzgün yapabilmelerinin yanında, bir mesleki memnuniyet de ortaya koyması için bu tür araştırmalar çoğaltılmalı ve desteklenmelidir.\"

Kongreye katılan diğer konuşmacılar da obezite ile mücadele konusunda bilgiler paylaştı. Kongrenin son oturumundan sonra aile hekimleri obeziteye dikkat çekmek ve hareket etmenin önemini vurgulamak amacıyla otel içerisinden sahile kadar yürüyüş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dr. Murat Girginer konuşurken

- Konuklardan görüntü

- Gazetecilerden görüntü

- Konuşmacılardan görüntü

- Kameramanlardan görüntü

- Dr. Murat Girginer röp

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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