DHA YURT BÜLTENİ - 5

1)RAHİP BRUNSON İLE İLGİLİ İTİRAZ MAHKEME TARAFINDAN REDDEDİLDİ

İZMİR\'de, ev hapsinde bulunan ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'un avukatı İsmal Cem Halavurt\'un, müvekkilinin ev hapsi ve yurt dışına çıkış yaşağının kaldırılması için İzmir 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne yaptığı itiraz reddedildi.

\'Terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek\' ve \'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek\' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak, verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'ın avukatı İsmal Cem Halavurt, dün yeni bir girişimde bulundu. Avukat Halavurt, ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için davanın görüldüğü İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne başvuruda bulundu. Brunson\'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağına yapılan itiraz, geçen 30 Temmuz\'da olduğu gibi yine reddedildi. Avukatı İsmal Cem Halavurt, bu karara karşı bir üst mahkeme olan İzmir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne başvuracağını belirtti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında dava açıldı. İddianamede, Brunson\'ın, din adamı görüntüsü altında terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı kaydedildi. Brunson\'ın, FETÖ\'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski \'Ege Bölgesi imamı\' firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi. Brunson\'ın ABD\'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki \'Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa\'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi, ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız\' mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson\'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ firarisi Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi. Davanın görüldüğü İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Temmuz 2018 tarihinde dosya üzerinden yaptığı incelemede, Brunson\'ın tutukluluğunu sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine çevirdi, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

2)HASTANE BAHÇESİNDE ÖLÜMÜN ARDINDAN DRAM ÇIKTI



MANİSA\'da acil tıp uzmanı Hüseyin Ayılmazer (35), cilt kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin bahçesindeki bankın üzerinde ölü bulundu. Geçen yıl da kemoterapi ilaçları çalınan Ayılmazer\'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Manisa Devlet Hastanesi bahçesinde, dün saat 07.00 sıralarında, bankta hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden temizlik işçileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, banktaki kişinin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Ölen kişinin, hastanede bir süredir cilt kanseri nedeniyle tedavi gören Hüseyin Ayılmazer olduğu belirlendi.

Bekâr olan Ayyılmazer\'in ölümünün altından dram çıktı. 2014 yılına kadar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde acil tıp uzmanı olarak çalışan Hüseyin Ayılmazer, cilt kanserine yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedavisine başlanan Ayılmazer, durumun her geçen gün daha da kötüye gitmesi üzerine hastanedeki görevinden ayrılıp sırasıyla Ankara, Denizli, İzmir, Gaziantep ve son olarak da Manisa\'daki çeşitli hastanelerde tedavisini sürdürdü. Hepatit B olması, verem ve enfeksiyon kapma gibi çeşitli sıkıntılar da yaşayan Hüseyin Ayılmazer, bir yıl önce geldiği Manisa\'daki tedavisi sırasında kalacak yeri olmaması nedeniyle bugüne kadar hastane bahçesinde yaşadı. Olay günü de Ayılmazer\'in tedavisinin ardından taburcu edilmesinden sonra, yine yattığı hastane bahçesindeki bankta ölü bulunduğu öğrenildi. Hüseyin Ayılmazer\'in cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

İLAÇLARI ÇALINMIŞTI

Yaşamını yitiren Hüseyin Ayılmazer\'in geçen yıl kasım ayında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi gördüğü sırada, kalacak yeri olmadığı için yatıp kalktığı hastane bahçesinde, valizinden kemoterapi ilaçları çalınmıştı.

3)SAKARYA\'DA DARBE GİRİŞİMİNİ YÖNETEN KOMUTANLARI MÜEBBET HAPİS

15 TEMMUZ gecesi Sakarya Valiliği\'ni işgal girişiminde bulunan askerler hakkında karar verilmeye başlandı. 86\'sı tutuklu 222 kişinin yargılandığı davada Sakarya\'da darbeyi yöneten Eski Tugay Komutanı Kurmay Albay Uğur Coşkun ve Eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer \'Anayasayı ihlal\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuzda FETÖ/PDY\'nin gerçekleştirdiği darbe girişiminde Sakarya Valiliği\'ni işgal etmeye çalışan askerler bugün son kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşması bugün Ferizli ilçesindeki darbe girişimi davalarının görüldüğü Ferizli Spor Salonu\'ndaki Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde gerçekleştirildi. 15 Temmuz gecesi darbe girişimine katılan 86\'sı tutuklu 222 sanık için karar verilmeye başlandı. Sakarya\'da darbeyi yöneten Eski Tugay Komutanı Kurmay Albay Uğur Coşkun ve Eski Merkez Komutanı Ahmet Üzer \'Anayasayı ihlal\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında kararlar açıklanmaya devam ediyor.

Duruşma öncesi salon önünde toplanan 15 Temmuz Milli İrade Derneği üyeleri bir basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı, AK Parti eski Sakarya Milletvekili Ali İnci, hainlerin hak ettikleri cezayı alacaklarını belirterek, \"Tabi o gece çok karanlık bir geceydi. O gece insanlar silahlara karşı, toplara, tüfeklere, uçaklara karşı vücudunu siper etti. O geceki felakette şarapnellere karşı vücudunu siper etti ve canını ortaya koydu, büyük bir mücadele verdi. O gece Sakarya Valiliği 1,5 saat işgal altında kaldı. Geldiler ve teslim aldılar Sakarya Valiliğini, aldıktan sonra Sakarya halkı ile birlikte bugün gördüğünüz 15 Temmuz Derneğinden arkadaşlarımızla birlikte büyük bir mücadele ettik. Orada yaralanan vurulan 14 tane arkadaşımız vardı. Belimizde silah olmasına rağmen silahsız olarak silahımızı çekmeden bize kurşun sıkanlara karşı yürüdük ve o gece valiliği geri aldık. O gece büyük bir mücadeleydi Ankara\'da, İstanbul\'da başta Cumhurbaşkanımızın emriyle sokaklara çıkan milletimizi tebrik ediyoruz. O gece onlara ne söylediysek gözleri kararmıştı, emir almış oldukları yerden muhakkak bu işi başarmış ve başaracakları inancıyla duran o insanları gerçekten hak ettikleri cezayı o gün de söyledik, o gece de söyledik sabahında da hak etmedikleri asker elbiselerini çıkardıklarında da söyledik. Hak ettikleri cezayı alacaklar. İçlerinde bulunan gerçekten bu işe karışmamış insanların ceza almasını gönlümüz asla kabul etmez, böyle bir şey de bulunmamız söz konusu değildir. Hainler hak ettikleri cezayı alacaklardır.\" dedi.

15 Temmuz gecesi her şeyi bırakıp savaşmak için valiliğe koştuklarını belirten İnci, \"O gece bire bir ilk kapıdan içeri giren yanımızda yine Ekrem Sağlık arkadaşımız benim bir adım önümdeydi. 3 tane yavrusuyla, kızımızın düğünü vardı düğünü bırakarak geldik. Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri, bakanların dolu olduğu düğünü bırakarak savaşa geldik. Biz bu işi o gece başardık. Şimdi onlar bugüne kadar yattılar ama şimdi cezalarını almalarını hararetle, hassasiyetle istiyoruz. İnşallah bir daha Türkiye\'de böyle bir şeye kimse kalkışmayacak bir ceza aldıkları zaman bir daha kimse böyle bir şeye asla kalkışmayacak olduğunu hepimiz görüyoruz. Allah Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin, onun dik duruşu Türkiye\'nin bağımsızlığını sağlamıştır. O gece selalar okundu, ezanlar okundu, işte bu ülkenin üzerinden ezanları susturamayacaklar ve bayraklarımızı indiremeyecekler. Onu bu millet bir kez daha ortaya koydu. Biz 15 Temmuz\'u unutmadık, unutmayacağız ve asla unutturmayacağız.\" diye konuştu.

4)DENİZDE KAYBOLAN HAYRETTİN\'İN CESEDİ 5 GÜN SONRA SAHİLE VURDU

ZONGULDAK\'ta, 10 Ağustos\'ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan 19 yaşındaki Hayrettin Taşdemir\'in cesedi 5 gün sonra Kozlu ilçe sahiline vuran cesedi balıkçılar tarafından bulundu.

Hayrettin Taşdemir, geçen cuma günü Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahilde serinlemek için denize girdi. Dalgaların arasında kaybolan Hayrettin Taşdemir için, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri helikopter desteğiyle deniz ve karadan arama çalışması yaptı. Taşdemir\'in ağabeyi Ferman Taşdemir çalışmaları sahilden takip etti. Taşdemir\'in cesedi, sabah saatlerinde olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Kozlu ilçesi sahilinde bulundu. Sahilde balık tutan vatandaşlar, sahili vuran Taşdemir\'in cesedini görerek polise haber verdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taşdemir\'in cenazesi Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi morguna kaldırıldı. Taşdemir, inşaatlarda çalışmak için 1 ay önce Ağrı\'dan Zonguldak\'a gelmişti. Taşdemir\'in cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği bildirildi.

5)ÜRETİCİ FINDIĞI İLKEL TELEFERİKLE TAŞIYOR

KARADENİZ\'de dik ve yamaç arazilerde toplanan fındıklar, vadiler üzerine kurulan ilkel teleferikle harmana taşınıyor.

Giresun ve Ordu\'da 29 Temmuz günü başlayan fındık hasadı halen devam ediyor. Yüksek rakımlı köylerde dik ve yamaç arazilerde toplanan fındıklar, bazı üreticilerin kilometrelerce uzunluktaki vadiler üzerine kurduğu yüzlerce ilkel teleferiklerle taşınıyor.

Turnasuyu Vadisi üzerinde Gerce Mahallesi\'nde, kendisi gibi fındık üreticisi olan komşusunun kurduğu ilkel teleferik sistemiyle fındığını taşıyan İsmail Özbucak, bu sistemle taşıma maliyetini azalttığını söyledi. Bahçesinin yüksek rakımlı köyde bulunması ve bahçede araç yolunun olmaması nedeniyle, insan gücüyle sırtta bir araya taşınan fındık çuvallarının daha sonra teleferik sistemiyle vadi üzerinden karşıdan karşıya taşıdıklarını belirten Özbucak \"Bahçelerimizde maliyet oldukça yüksek. Gübresi, ilacı, bakımı, taşıması, patozlanması fındığın her şeyi pahalı. Arazi yapısı engebeli olunca maliyette haliyle fazla çıkıyor. Yevmiye ücretleri 80 TL ile 120 TL arasında değişiyor. Fındığı toplatıyoruz, bahçede yol yok, katır yok. Teleferik için malzemeler aldık, onunda maliyetleri var. Bahçeden çuvalla taşımadaki 1 günlük işi teleferikle 1 saatte yapıyoruz. Fakat bunda da aksamalar oluyor, o da öyle kolay olmuyor. Makara sisteminde aksama olursa 1 saatlik iş bir günde ancak bitiyor. Teleferiğin olduğu yere sırtta yada katırla fındık çuvalları taşınıyor, sonra teleferikle vadi, ırmak üzerinden karşıdan karşıya taşınıyor. Sonra arabaya yükleyip harmana götürüyoruz. Harmanda patozlayıp kurutuyoruz. Teleferikle taşıma işinde de 4 kişi çalışıyor\" dedi.

FINDIK FİYATI 15 TL\'NİN ÜZERİNDE AÇIKLANMALI

Fındık fiyatının 15 TL\'nin üzerinde açıklanması gerektiğini, altında açıklanacak fiyatında üreticiyi zarar ettireceğini iddia eden Özbucak, \"Fındık özellikle yükseklerde çok maliyetli. Bu arazilerden de ne kadar maliyetli olduğu zaten görünüyor. 15 TL\'nin altında satılması halinde üretici boşuna çalışmış olur. Teleferikle taşımak için bile 4 kişi çalışıyoruz. 2 kişi çuvalları karşıdan yüklüyor, 2 kişide varış noktasında o çuvalları alıyor. Her şey maliyet, işçi ücretleride yüksek, ancak her istenildiği anda işçide bulunmuyor. TMO\'dan iyi bir fiyat bekliyoruz. Bakalım ne olacak\" şeklinde konuştu.

FINDIK SERBEST PİYASADA 11.50 TL

Öte yandan bu yıl Ordu\'da tahmini 200 bin ton fındık rekoltesi beklenirken, geçen hafta 6 ilçede sel felaketinin olması nedeniyle rekoltenin yüzde 30 azalacağı belirtildi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından henüz fındık taban fiyatı açıklanmazken, serbest piyasada ise fındık 11.50 TL\'den işlem görüyor.

6)\'TIRNAKÇILAR\' TUTUKLANDI

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde \'hiç Türk parası görmedim\' diyerek bakma bahanesiyle E.U.\'nun (22) elinden aldıkları parayı \'tırnakçılık\' yöntemiyle çalan İranlı iki kişi,

tutuklandı.Derviş Eroğlu Bulvarı\'ndaki bir banka şubesinden para çeken E.U.\'nun (22) yanına otomobille yaklaşan İranlı biri kadın iki kişi, sohbet etmeye başladı. Hiç Türk parası görmediklerini söyleyen ikili, E.U.\'nun elindeki parayı alarak incelemeye başladı. Parayı veren ikili, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Parayı aldıktan sonra sayan E.U., 600 liranın eksik olduğunu fark etti.

E.U.\'nun durumu haber vermesi üzerine inceleme başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sait Golnari (32) ve Arvın Ahmadi\'yi (35) yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada \'tırnakçılık\' yoluyla elde ettikleri değerlendirilen yüklü miktarda çeşitli ülkelere ait para ele geçirildi. İncelemede, E.U\'dan alınan ve diğer paralardan ayrı tutulan 600 TL de ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

7)KEMER\'DE KAZA: 1 AĞIR YARALI

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

Arslanbucak Mahallesi\'ndeki kaza, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi\'nde ilçe merkezine seyreden Mehmet Can Değirmenci\'nin (24) kullandığı 48 SA 695 plakalı motosiklet virajda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Mehmet Can Değirmenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Can Değirmenci, ambulansla Kemer Devlet Hastanesine götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Değirmenci, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevkedildi.

8)MERZİFON OSB’YE 55 MİLYON LİRALIK YATIRIM

AMASYA\'da Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 71 bin 167 metre kare sanayi parseli tahsis edilen 10 firma 55 milyon lira yatırım yapacak. Metal, plastik ve tarım alet ve makineleri sanayi alanlarında bin 15 kişiyi istihdam edecek olan yatırımcılar yılda 10 milyon lira ihracat yapmayı hedefliyor.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1\'inci etap ilave alanlarının parsel çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda hemen yatırıma başlayacak 10 firmaya ilk etapta 71 bin 167 metre kare sanayi parseli tahsis edildi. 10 firma yaklaşık 55 milyon lira yatırım yaparak, bin 15 kişiye istihdam sağlayacak. Ayrıca yatırımlar sonucunda yıllık 10 milyon lira ihracat yapılması hedeflendiği belirtildi. Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon İlçe Belediye Başkanı Alp Kargı ve yatırım yapacak 10 firmanın yetkililerinin katıldığı program ile parsel tahsis belgeleri yatırımcılara verildi.

Burada konaşan Vali Varol, Türkiye\'nin zor sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek \"Bugün ekonomik alanda memleketimize yaşatılmaya çalışılan sıkıntılara verilebilecek en güzel cevaplardan bir tanesini Amasya olarak, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi olarak verdiğimizi düşünüyorum. Bugün burada 10 tane tesis ile ilgili tahsis gerçekleştirdik. Bu tesislerin taahhüt edilen istihdamı ki bunun üzerine de çıkması mümkündür. Çünkü arkadaşlarımız çok tedbirli söylerler o rakamları, bin 15 kişi, bin 15 tane vatandaşımız, kardeşimiz, arkadaşımız bu tesislerde ekmek yiyecekler, üretime katkıda bulunacaklar. Biliyorsunuz bugünlerde sloganımız kazanacağız. Eğer bu bir mücadeleyse, ülkemize açılan bir savaş varsa unutmamak gerekir ki bizim milletimizin, bizim ülkemizin tarihi kazanılmış savaşların tarihidir. Biz bu mücadeleyi de kazanacağız, bu savaşı da kazanacağız. Bunu kazanırken, Amasya olarak bu memlekete, bu büyük güzel ve güçlü ülkeye küçükte olsa bir mesaj veriyor olacak. Bin kardeşimize istihdam sağlayacak bu adımı atıyor olmaktan dolayı çok mutluyum ve bunu sağlayan cesur davranan girişimcilerimize özellikle teşekkür ediyorum\" dedi.

