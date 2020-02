DHA YURT BÜLTENİ - 5

1 - Karatede sakatlanan Yeliz, boccede milli takıma seçildi - ÖZEL HABER

BURDUR\'da üniversite öğrencisi Yeliz Gider (20), lise yıllarında karate yaparken, sakatlanınca ailesi, spor yapmasını yasakladı. Ailesinden habersiz sınava girip, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi\'ni (MAKÜ) kazanan Gider, 2 yıl önce başladığı bocce sporunda da Türkiye dereceleri elde etti. Milli takım aday kadrosuna çağrılan Gider, \"İnşallah her şey güzel olur\" dedi.

Ailesinin spor yapmasına yasak koyduğu Yeliz Gider, onlardan habersiz MAKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu\'nun (BESYO) yetenek sınavlarına girdi ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü\'nü kazandı. 2 yıl önce geldiği Burdur\'da bocce antrenörleri Davut Aksu ve Yusuf Ali Çelik ile tanışan Gider, bocceye yöneldi. Bu branşta Türkiye dereceleri elde eden Gider, geçen yılın Ekim ayında Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu\'nca (TBBDF) düzenlenen uluslararası turnuvada Nadide Kaya ile birlikte \'çift kadınlar\' kategorisinde 3\'üncü oldu. Yeliz Gider, bu yıl ise Kemer\'de 12- 15 Nisan günlerinde yapılan ve 52 takımın katıldığı 3\'lü Kadınlar Petank Turnuvası\'nda Burcu Nur Yağız, Yeliz Gider ve Aysel Bozca\'dan oluşan Burdur Gençlik Merkezi Gençlikspor Kulübü Bocce Takımı ile Türkiye 2\'ncisi oldu.

\'AİLEM DE BU DURUMU KABULLENDİ\'

Yeliz Gider, lise yıllarında karateyle ilgilendiğini ve geçirdiği uzun sakatlık sonrası ailesinin, spor yapmasına izin vermediğini söyledi. Bu yıl Beden Eğitimi Öğretmenliği 2\'nci sınıfı başarıyla tamamlayarak, üst sınıfa geçen Gider, \"Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordum; ama ailem izin vermiyordu. Ailemden habersiz Burdur\'a gelerek, MAKÜ BESYO\'nun mülakat sınavına girip, kazandım. Ailem de daha sonra bu durumu kabullendi\" dedi.

\'HEDEFİM TURNUVALARA KENDİ ÖĞRENCİLERİMİ GÖTÜREBİLMEK\'

Burdur\'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nde bocce antrenörleri Davut Aksu ve Yusuf Ali Çelik ile tanıştığını ve 2 yıl önce bu spora başladığını aktaran Gider, \"Hocalarım sayesinde bocce sporuna başladım. Katıldığımız turnuvalardan dereceyle döndük. Şu an Bocce Milli Takım aday kadrosuna davet edildik. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah her şey güzel olur. Şu an boccede 2\'nci kademe antrenörüyüm. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nde fahri antrenörlük yapıyorum. En büyük hedefim bu yıl turnuvalara kendi öğrencilerimi götürebilmek\" diye konuştu.

Bocce antrenörü Yusuf Ali Çelik ise \"Sporcumuz hafta içi her gün 2 saat antrenman yaparak, turnuvalara hazırlandı ve katıldıkları turnuvalarda dereceler yaptı. Yeliz Gider, başlarda çekiniyordu; ancak bu sporda sakatlık riskinin az ve daha zevkli bir spor olduğunu gördü. Takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlarına devam ediyor. Türkiye Bocce Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Burdur’umuzu bocce sporunda en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum\" dedi.

2 - İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

İZMİR merkezli 4 ilde, iki farklı uyuşturucu çetesine yönelik gerçekleştirilen hava destekli uyuşturucu operasyonlarında, 18 şüpheli yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışı bağlantıları olan iki farklı örgütün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir merkezli olarak Aydın, Hatay ve Diyarbakır\'da gerçekleştirilen, 2 narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı hava destekli operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, satışa hazır 1600 paket çeşitli uyuşturucu madde, 570 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 25 fişek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 795 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. Emniyetten yapılan açıklamada, aynı örgütlerin faaliyetleri çerçevesinde daha önce gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 şüphelinin de tutuklandığı belirtildi.

3- Domuz sanıp, arkadaşını vurdu

BURDUR\'un Bucak ilçesinde çıktıkları avda Muhammet Kuzgun\'un domuz sanıp vurduğu arkadaşı Ömer Yıldırım (47), yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Taşyayla köyünde oturan Muhammet Kuzgun ile arkadaşı Ömer Yıldırım, ekili arazilere zarar veren domuzları avlamak için gece yarısı motosikletle ormanlık alana gitti. İki arkadaş, yolda önlerine çıkan domuz sürüsüne ateş edip, birkaç domuzu avladı. Muhammet Kuzgun ile Ömer Yıldırım, ardından ormana kaçan domuzların peşine düştü. Bir süre sonra Muhammet Kuzgun, ormanda seslerin geldiği çalılıklara doğru ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Ömer Yıldırım, acı içinde arkadaşına seslendi. Ömer Yıldırım\'ın yanına giden Muhammet Kuzgun, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Yıldırım\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kuzgun gözaltına alınırken, Ömer Yıldırım\'ın cansız bedeni ise Antalya Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. 3 çocuk babası Ömer Yıldırım\'ın 16 yıldır çalıştığı Bucak Devlet Hastanesi\'nde yeni kadro aldığı, Muhammet Kuzgun\'un ise sanayide esnaf olduğu kaydedildi. Yapılan otopsinin ardından Yıldırım\'ın cenazesini teslim alan yeğeni Nevzat Kasap, bölgede domuz sürülerinin ekili arazilere zarar verdiğini, bu nedenle köylünün zaman zaman domuz avına çıktığını söyledi. Osman Yıldırım\'ın cenazesi, Taşyayla köyünde toprağa verilecek.



4 - \'Oturulamaz raporu\' verilen evde oturuyorlar

ZONGULDAK\'ta işsiz Mustafa Yılmaz(54) ve ailesi, maddi imkansızlık nedeniyle heyelan sonrası oturulamaz raporu verilen ve yıkılma tehlikesi bulunan tek katlı evde yaşıyor.

Ontemmuz Mahallesi Faik Ertaman Sokak\'ta tek katlı gecekondu evde felçli eşi Hava Yılmaz(53) ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Mustafa Yılmaz\'ın 3 yıl önce meydana gelen heyelan sonrası evi oturulamaz hale geldi. Epilepsi rahatsızlığı ve eşine baktığı için çalışmadığını, 3 ayda bir engelli maaşı aldığını ifade eden Mustafa Yılmaz, heyelanın ardından AFAD ve belediyeden gelen ekiplerin verdiği \'oturulamaz raporu\'nun ardından başka bir eve taşındıklarını söyledi. Valiliğin bir süre kirasını ödediğini belirten Mustafa Yılmaz, 1 yıl sonra kira yardımının kesilmesiyle kendi evine geçmek zorunda kaldığını ifade etti. Yetkililerden alınan bilgiye göre Mustafa Yılmaz\'a 3 yıl önce olan heyelan nedeniyle kira yardımının yanı sıra 3 bin lira ek maddi yardım yapıldığı öğrenildi.

Mustafa Yılmaz, geçen yıl ikinci bir heyelanla evinin daha da kötü duruma düştüğünü belirterek, \"3 yıl önce heyelan meydana geldi ve evimin arkasındaki istinat duvarı çöktü. Zonguldak Belediyesi yetkililerine ve AFAD ekiplerine haber verdim. AFAD ekipleri aynı gün gelip incelemeleri yaparak tutanak tuttu ve evin boşaltılması gerektiğini söyledi. 10 gün boyunca komşular da kalmak zorunda kaldım. Daha sonra kiraya çıkmak zorunda kaldım. Evimin kirasını Valilik ve AFAD ödedi. Ardından evime tekrar geri döndüm. Yaklaşık bir ay sonra yeni bir heyelan yaşandı. Ardından Zonguldak Belediyesi\'ne giderek durumu izah ettim. Paramın olmadığını gidecek bir yerimin olmadığını söyledim. Zabıta ekipleri geldi evde can güvenliğiniz olmadığı için evi boşaltmamız gerektiğini söylediler. Bana yardım edecek hiç kimsem yok. Evimin içi de dışı da perişan haldedir. Kış ayında bu evde zaten oturamam. Önce Allah\'tan sonra devletten yardım bekliyorum.\" dedi.

Can güvenliklerini olmadığını ifade eden Mustafa Yılmaz, yetkililerden destek beklediklerini söyledi. Çok zor durumda yaşamaya çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, \"Geceleri hastalanıyorum, sağlık görevlileri gelip beni hastaneye götürüyorlar. Yaşamamız Allah\'a bağlıdır. Hiçbir yardım eli uzatan yok. Yardım bekliyoruz.\" diye konuştu.

5 - Kayıp alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

BURSA\'nın Keles ilçesinde dün öğle saatlerinde kızıyla birlikte tarlaya giden alzheimer hastası Ümmügülsüm Bozkuş (85) tarladan uzaklaşarak kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine arama kurtarma ekiplerinin gece boyunca sürdürdüğü çalışmalarda kayıp kadına ulaşılamadı.

Edinilen bilgiye göre dün öğle saatlerinde kızı ile beraber tarlaya giden alzheimer hastası Gülsüm Bozkuş, bir ara ortadan kayboldu. Annesini tarlaçevresinde bulamayan kızı eve dönerek aramayı sürdürdü, ancak bulamadı. Komşuların da katılımıyla yapılan çevre aramasında yaşlı kadının izine rastlanmayınca arama kurtarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen NAK, AFAD, JAK, BAKUT, AKUT, YAK, ANDA arama kurtarma ekipleri alzheimer hastası Ümmügülsüm Bozkuş\'u bulmak için arama çalışması başlattı. Gece boyunca süren çalışmalarda yaşlı kadına ulaşılamadı. Arama çalışmalarına Jandarma köpek timi ve köylüler de katılıyor.

6 - Manavgat\'ta orman yangını

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Manavgat\'ın Sarılar Mahallesi Çamlık mevkiinde saat 10.00 sıralarında koru ve bozuk koru vasfındaki Melemen Devlet Ormanı\'nda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada başlayan yangına çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait 3 müdahale aracı, 2 tanker, dozer ve helikopter, Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 5 itfaiye aracı ve 2 tanker, Manavgat Belediyesi\'ne ait 2 su tankeriyle müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yapılan inceleme ve olayı görenlerin ifadesinde sabah başlayan yangının 2 çocuk tarafından çıkarıldığı, oradaki kadın ve erkeğin yangını söndürmeye çalıştığı, söndüremeyince bölgeden ayrıldıkları belirtildi.

7 - Yaralı oğlağı kurtarıp böyle taşıdılar

BURSA\'nın Keles ilçesindeki bir arama kurtarma çalışmasına katılan Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekibi, ormanlık alandaki duydukları sese yönelince, yaralı oğlakla karşılaştı. BAKUT ekibinde görevli veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan oğlak, ekip üyesinin omuzlarında köye götürülerek muhtara teslim edildi.

Kayıp ihbarı üzerine dün gece Bursa’nın Keles ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan BAKUT ekibi, çalışmalarını ormanlık alanda sürdürürken, ağaçların arasından gelen hayvan sesi duydu. Sese yönelen ekip yaralı bir oğlakla karşılaştı. Ekipte görevli veteriner tarafından muayene edilen oğlağın sol ön bacağında tendom kopması olduğu belirlendi. İlk müdahalesi yapılan oğlak, bir ekip üyesinin omuzlarında 2 kilometre taşınarak, kırsal Doğuluşah Mahallesi’ne getirilip muhtara teslim edildi.

