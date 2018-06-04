DHA YURT BÜLTENİ - 5

5 çocuğunun cenazesine bakmaya dayanamadı

Antalya\'nın Demre ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isterken batan sürat teknesindeki 5 çocuğunu kaybeden Suriyeli İdris Raşit, teşhis için çocuklarının cenazesine bakmaya dayanamadı.

Demre\'ye bağlı Kekova Geyikova Adası\'nın 2,5 deniz mili güney batısında, dün saat 02.22\'de, içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Korveti, 4 Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan arama- kurtarma faaliyetleri sonucu havadan da yapılan incelemeyle tespit edilen 3 erkek ve 1 kadın hemen kurtarıldı. Ayrıca bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesiyle de 1 erkek kurtarıldı. Kurtarılan Suriyeli Mahmut Alus (30), İdris Raşit (38), Ahmet Şerif (34), Zeynep Osman (33) ve Mahmut Zeydan (40) Demre Devlet Hastanesi\'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Kurtarılanların, teknede 14- 15 kişi oldukları yönündeki ifadeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması için yapılan çalışmalar sonucu da Giyas Vahod (24), sağ olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

9 KİŞİ ÖLDÜ

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar (8) ile Dicvar Raşit (8) isimli ikizler, Emine Raşit (3), Mehmet Bilal (14), Hüseyin Bilal (45), Elif Bilal (35) ve Zehra Bilal\'in (10) cansız bedenleri sudan çıkarılarak, Demre Devlet Hastanesi\'nin morguna konuldu. Cenazeler, işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

5 ÇOCUKLARI BİRDEN ÖLDÜ

Tekne faciasından kurtarılan Zeynep Osman ve İdris Raşit çifti, 5 çocuklarını birden kaybetmenin acısıyla yıkıldı. Çift, tedavilerinin sürdüğü hastane önünde uzun süre gözyaşı döktü. Burada güçlükle gazetecilerin sorularını yanıtlayan İdris Raşit, Hatay Kırıkhan\'dan geldiklerini belirterek, tekneye nereden bindiklerini bilmediğini söyledi. Kimsenin tekneyi kullanmayı bilmediğini kaydeden Raşit, \"Tekneye attılar, \'Gidin\' dediler. 2 saat denizde kaldık. Sonra tekne battı. Benim çocuklarım vardı\" diyerek, gözyaşı döktü.

CENAZELERİNE BAKAMADI

Yaşamını yitiren Derin, Dildar, Şiar, Dicver ve Emine Raşit\'in babası İdris Raşit, teşhis için bugün Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Morga alınan Raşit, çocuklarının cenazesine bakmaya dayanamayıp dışarı çıktı. Morg duvarına kapanarak gözyaşı döken Raşit\'i, kendisine eşlik eden Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli teskin etmeye çalıştı. Sakinleştikten sonra çocuklarını teşhis eden Raşit,

Demre ilçesine götürüldü. Cenazelerin Antalya\'dan Hatay\'a gönderileceği, buradan da toprağa verilmek üzere Suriye\'ye götürülüceği kaydedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (TEKRAR)

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- Kekova adasından genel görüntü

- Üçağız Limanı’ndaki ambulanstan detay

- Ambulansın gidişi

- Limandan genel ve detay görüntüler

- Hastane morgu önündeki cenaze araçları

- Cenazelerin araçlarla morgdan götürülmesi

- Morg önünden ve hastane önünden detay görüntüler

- Ağlayan babanın görüntüsü

- Babanın gazetecilerin sorularını yanıtlaması

- Kaymakam Murat Uz röportaj

- Kaymakam Murat Uz’un hastaneye gelişi

- Kaymakam Uz’un karı- kocaya başsağlığı dilemesi

HABER- KAMERA Ramazan SARIKAYALIDEMRE (Antalya), (DHA)

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Erdek\'te 5 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

Balıkesir\'in Erdek ilçesinde meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Erdek-Bandırma karayolunun 9\'uncu kilometresindeki kaza, dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre hatalı sollama yapan Sezer Doğan\'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, karşıdan gelen Uğur Öztürk yönetimindeki 10 ABR 77 plakalı kamyonete çarptı. Sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek, Mert Elma\'nın kullandığı mermer yüklü 10 JB 844 plakalı TIR\'a çarparak devrilmesine neden oldu. Daha sonra ise arkadan gelen 1\'i kamyonet 2 araç da kaza yapan araçlara çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan sürücüler Uğur Öztürk, Mert Elma, Hakan Yardım, Sezer Doğan ve Yağmur Melek Durmuş, ambulanslar ile Erdek ve Bandırma devlet hastanelerine kaldırıldılar. Erdek-Bandırma karayolunun uzun süre trafiğe kapanmasına neden olan kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu ile kaza yerinden görüntü

-Sıkışan kişinin araç içersinde görülmesi

-Detaylar

Haber:Tuncay ERTAN/ERDEK(Balıkesir)(DHA)

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Kelkit Çayı\'nda, 7 yaşındaki Halil\'i arama çalışması sürüyor

Tokat\'ın Reşadiye ilçesinde, parkta oynarken kaçan topunu almak isterken Kelkit Çayı\'na düşerek kaybolan Halil Karaçam\'ın(7) bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına Ordu\'dan gelen dalgıç polisler ve JAK ekipleri de katıldı.

Olay 2 gün önce Reşadiye ilçesi, Kayalık Mahallesi\'nde meydana geldi. Hayrettin ve Sevim Karaçam çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Halil, arkadaşları ile birlikte parkta oynadığı sırada Kelkit Çayı kenarına kaçan topu almak için gidip bir daha dönmedi. Suya düştüğü sanılan çocuk için ilk gün yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Dün yapılan aramada ise en son görüldüğü yerden yaklaşık 1 kilometre ileride su içerisinde tek ayakkabısı bulundu. Dün gün boyu devam eden çalışmalardan sonuç alınamadı. Havanın kararması ile çalışmalar sonlandırıldı.

BU SABAH YENİDEN BAŞLADI

Bu sabah saatlerinde Kelkit Çayı\'nda arama çalışmaları yeniden başlatıldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Ordu\'dan gelen dalgıç polisler ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Arama çalışmalarının bugün de geniş bir alanı kapsayacak şekilde süreceği öğrenildi. Çalışmaları, Halil Karaçam\'ın yakınları da yakından takip ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Ekiplerin su içerisindeki çalışmaları

-Yakınlarının bekleyişi

(170 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA)

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Sakarya\'da DEAŞ operasyonunda 19 kişi adliyede

Sakarya\'da, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgüte eleman temin eden ve farklı sorumluluklar üstlenen 14 Türk vatandaşı ile örgütün Suriye yapılanmasında Rakka bölgesinde sözde kadı olan Suriyeli örgüt üyesi, örgütte üst düzey komutan olduğu belirlenen bir Suriyeli ve DEAŞ\'a Türkiye\'den para temin ederek aktarmakla görevli olan 4 Suriye ve Iraklı da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişiden 1\'i ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 19 kişi ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeye sevk edilmeleri

Haber:ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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Yolcu valizinden 3 kilo 800 gram esrar çıktı

Adana\'nın Ceyhan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Adana otoyolu Ceyhan gişeleri yakınında yol uygulamasında durdurduğu otobüste arama yaptı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada otobüste bir yolcuya ait valizde 3 kilo 800 gram esrar bulundu. Olayla ilgili 22 yaşındaki M.G. gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Narkotik köpeğinin otobüsün bagajında arama yapması

- Çantada bulunan narkotik madenin görüntüsü

- Emniyette çekilen narkotik maddenin fotosu

SÜRE:02\'12\" BOYUT:134 MB

Haber: Ceyhun ÖZER-Kamera:CEYHAN,(Adana),(DHA)

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Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarına havadan denetim

Mersin Büyükşehir Belediyesi, en büyük sorunlarından biri olan hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı atıkları ve kırsaldaki çevre kirliliğine, havadan mücadele başlattı.

Kentte yürütülen yoğun kentsel dönüşüm ve inşaat faaliyetlerinin sonucu olarak her ay ortaya çıkan binlerce ton hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı atıklarının kontrolsüz dökümü, karadan denetimlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesini harekete geçirdi. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Saçıkara önderliğinde kurulan denetim ekibi, ilk kez satın alınan helikopterle havadan denetimler yapmaya başladı. Belirlenen rotada farklı günlerde helikopterle uçan ekip, belediye tarafından merkez ve ilçelerde belirlenen 19 döküm sahasının dışındaki kaçak dökümleri ve çevre kirliliği yaratanları tespit ediyor. Hem kendi döküm alanlarının durumunu havadan kontrol eden ekipler hem de kaçak dökümlere geçit vermiyor. Hafriyat toprağını kullanarak eski maden ocaklarının tahrip ettiği ormanlık alanları rehabilite eden görevliler, inşaat ve yıkıntı atıklarını da işliyor.

HAFTANIN 3 GÜNÜ HAVADAN DENETİM

Helikopterle denetimin, çevre kirliliğini önleme yönünde uyarıcı bir yöntem olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, \"Gerek denizde gerek karada çevre kirliliğine yönelik sıkıntıları yerinde tespit edip gerekli yaptırımları uyguluyoruz. Helikopterimizle birlikte haftanın 3 günü arkadaşlarımız havadan denetimlerini sürdürüyor. Sadece ceza yazmak değil, caydırıcı bir hizmet olarak bu helikopteri yoğun bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Şehir içerisinde belli bölgelere rastgele atılan hafriyat atıklarıyla ilgili de bu helikopter anında tespitler yapıyor. İlgililer uyarılıyor, gerekirse cezalar yazılıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Denetim ekibi helikopterde

-Ekip havadan denetim yaparken

-Ekip koordinatları incelerken

-Havadan alanların görüntüsü

-Hafriyat alanlarının görüntüsü

-Hafriyat araçlarından görüntüler

-Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04:07 BOYUT: 462 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)

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Diyarbakır\'da, köyde yaşayan 500 çocuk ilk kez tiyatroyla buluştu

Diyarbakır merkezli kurulan Mordem Sanat Merkezi, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi\'nin desteğiyle, 5 ilçenin kırsal kesimindeki çocuklara tiyatro oyunu sergileyerek çocukları ilk kez tiyatroyla buluşturdu. Merkezin Koordinatörü Gülidar Gürbüz, amaçlarının tiyatroyu ve sahneyi çocukların ayağına götürmek olduğunu ifade ederek, 5 farklı ilçede 5 köy okulunda \'Sihirli ülke\' adını verdikleri oyunu 500 öğrenciye oynadıklarını söyledi.

Diyarbakır\'da kurulan Mordem Sanat Merkezi, ilk kez Diyarbakır Barosu ile birlikte gerçekleştirdiği bir proje kapsamında kırsal alandaki çocukları tiyatro ile buluşyturdu. Bismil, Çınar, Hazro, Lice ve Silvan ilçelerindeki köy çocuklarını tiyatroyla buluşturmak için hazırlanan proje ile oyuncuların sahneye koyduğu, \'Sihirli Ülke\' oyunu köy çocukları ile buluşturuldu. Tiyatroy ile ilk kez buluşyan çocukların heyecan ve muktlulukları ekip tarafından görüntülenirken, 500 çocuğa ulaşan Mordem Sanat Merkezi Koordinatörü Gülidar Gürbüz, şimdiki hedeflerinin ise ilçelerde kuracakları sanat atölyeleriyle 15 gün boyunca sanat ve kültür eğitimi vermek olduğunu söyledi. Gürbüz, \"Köy okulların da oynamış olduğumuz tiyatro oyunlarının temeldeki amacı, hiç oyunları izlememiş çocuklara ulaşmak. Tiyatroyu ve sahneyi çocukların ayağına götürmektir. 5 farklı ilçede 5 köy okulunda sihirli ülke adını verdiğimiz oyunumuzu oynadık. Bu oyun süresince toplam 500 öğrenciye ulaştık\"dedi.

“İLK KEZ TİYATRO İZLEYEN ÇOCUKLAR ÇOK MUTLUYDULAR\"

Mordem Sanat Yönetmeni Barış Işık ise, sanattan yoksun olan çocuklara tiyatroyu ulaştırmak istediklerini dile getirerek, \"Bu kapsam da 5 merkezde köy çocuklarına oyunlar oynadık. İlk kez tiyatro izleyen çocuklar çok mutluydular. Bu anlamda bizde çok heyecanlandık. Onların heyecanı karşısında heyecanlandık. Geniş çaplı projenin ilk adımıydı. Daha sonrasın da o merkezler de 15 günlük atölyeler yapıp o atölyeler kapsamında böyle bir çalışma girişimimiz var. Onun için geniş bir kapsam gerekiyor. Yerimiz inşaat halinde olduğu için onun bitmesini bekliyoruz. Bu bittikten sonra çalışmalarımız sürecektir\"diye konuştu.

“ÇOCUKLARLA YAPILAN ETKİNLİKLERE ÖNEM VERİYORUZ\"

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi Ümit Asye Demir de, çocuk hakları merkezi olarak çocuklara destek olan her türlü projeye dahil olduklarını ve bu tür kültür sanat etkinliklerin de ise kendileri için önem arz ettiğini söyledi. Demir, çocukların hem rehabilitasyonu hem de dünyaya bakış açılarını değiştirmek açısından projenin önemli olduğunu da ifade ederek, \"Mordem sanat derneği köy okullarında hayatları boyunca hiç tiyatro izlememiş çocuklara tiyatro oyunu götürdü. Bizde onlara maddi anlamda destek verdik. Aynı zamanda çocuk hakları merkezi üyelerinin bir kısmı bu etkinlikte yer aldı. Çocuklarla yapılan etkinliklere çok önem veriyoruz. Bundan önce çatışmalı ortam ve sonrasında çocuk hakları desteklenmesiyle ilgili Baronun yürüttü proje kapsamında Sur\'daki çocuklara 20 Kasım\'da etkinlik düzenledik. Bu bizim ikinci etkinliğimiz oldu. Böyle kültür sanat etkinlikleri çocukların dünyaya bakış açısını değiştirmektedir. Çok farklı yapıya bürünmesini sağlamaktadır. Aynı zaman da çocukların suça karışmasını, uyuşturucuya verici maddeleri engellemektedir. Bu anlamda çocukların sokakta çalışmasındansa madde kullanmasındansa çocukların kültür sanata yönelmesini sağlamak çok önemlidir\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Çocukların izlemesi

-Oyunun sergilenmesi

-Röportajlar

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)