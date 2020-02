DHA YURT BÜLTENİ - 5

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nın askeri yüzer havuzu boğazdan geçirildi



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait \'Y-136\' borda numaralı askeri yüzer havuz, planlı bakım faaliyetleri kapsamında, Çanakkale Boğazı\'ndan geçirilerek, Yalova Tersanesi\'ne götürüldü. Boğaz, havuzun geçirilişi sırasında, kuzeyden güneye gemi geçişlerine kapatıldı.

Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na, saat 06.00\'da giriş yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait \'Y-136\' borda numaralı askeri yüzer havuz, saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan \'Dur Yolcu\' yazısı önünden geçirilen askeri yüzer havuz, saat 09.30 sıralarında, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu\'nu döndükten Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. \'A-583\' borda numaralı, 68 metre uzunluğundaki \'TCG Işın\' römorkörü tarafından çekilen havuza \'TCG Darıca\', \'TCG Önder\' ve \'TCG Öncü\' askeri römorkörleri eşlik etti. Çanakkale Boğazı, yedekli boyu 470 metre olan dev havuzun geçişi sırasında, güvenlik amacıyla 02.30 ile 14.00 saatleri arasında kuzeyden güneye gemi geçişlerine kapatıldı. \'Y-136\' borda numaralı askeri yüzer havuz, planlı bakım faaliyetleri kapsamında Yalova Tersanesi\'ne götürüldü.

Haber: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

Park etmek isterken denize uçtu : 2 yaralı

Muğla\'nın Milas ilçesinde park edilmek istenen minibüsün denize uçtuğu kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında, Seyirtepe Mevkii\'nde meydana geldi. Milas\'tan Bodrum yönüne giden Vahap Özadenç, kullandığı 48 VP 978 plakalı minibüsü deniz kenarına park etmek istedi. Minibüs yaklaşık 20 metre yükseklikten denize uçtu. Sürücü Vahap Özadenç ile araçtaki Fatma Suvorina (32), kazada yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak, yamaca tırmandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Özadenç\'n ifadesinde park etmek isterken kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denize uçan aracın çıkarılma görüntüleri

-Genel ve detay

Haber- Kamera:Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)

Çorum\'daki \'gizemli kız\' yakalandı



Çorum’da geceleri Ulu Mezarlık\'a gelip, Fatma Çiftçi\'ye ait mezarın başında konuşup, ağlamasıyla gündeme gelen gizemli kız, dün gece yine geldi. Görevliler tarafından yakalanan 17-18 yaşlarındaki genç kız, \"Ne olur beni bırakın da gideyim“ dedi.

Çepni Mahallesi\'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah giysili, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi\'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Birkaç gün üst üste yine aynı mezarın başına gelen genç kız için görevliler, \'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak\' yazılı not bıraktı. Görevlilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, genç kızı yakalamak için mezarlıkta önlem aldı. Çorum Belediyesi de mezarlıkta Fatma Çiftçi\'nin mezarını görebilecek şekilde bir ağaca kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı.

GİZEMLİ KIZ EFSANE OLDU

Olayın duyulmasının ardından \'gizemli kız\', Türkiye\'nin gündemine oturdu. Olay, günlerce görsel ve yazılı medyada geniş yer buldu. Genç kızı yakalayabilmek için Çorum ve çevre illerden akın akın insanlar mezarlığa geldi. Vatandaşlar, genç kızın başında konuşup ağladığı Fatma Çiftçi\'ye ait mezarın başında dua etti.Polis ekipleri, mezarlık ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, seyyar satıcılar da yoğunluk nedeniyle bölgede tezgah kurdu.

\'TANITIMDA KULLANILSIN\' TARTIŞMASI

Gizemli kızın, şehrin tanıtımına da katkı sağlayacağı yönünde fikirler ortaya atıldı. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, \"Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz\" şeklinde açıklama yaptı.Ancak Belediye Başkanı Zeki Gül ise bu tür bir değerlendirmeye katılmadığını söyledi.

RUHSAL SORUNLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Günlerce konuşulan olayla ilgili araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, genç kızın mezarlık yakınlarındaki bir evde yaşadığını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın ruhsal sorunları olduğu saptandı. Genç kız hastanede tedavi ettirildi, ardından da emniyette ifadesi alındıktan sonra yakınlarına teslim edildi.

\'İDARİ VEYA ADLİ İŞLEM YAPILMADI\'

Çorum Valiliği de bir kişinin özelindeki sebeplerden dolayı mezarlıkta ağlamasının emniyet ve asayişe müessir bir yönü bulunmadığından, idari veya adli herhangi bir işlem yapılmadığını dair açıklama yaptı.

DÜN GECE YAKALANDI

Ulu Mezarlık görevlileri, dün gece \'gizemli kız\'ın yine geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Görevliler, el feneriyle mezarlıkta genç kızı aramaya başladı. Genç kız, bir mezarın arkasında saklanırken fark edildi. Kaçmaya çalışan kız, kovalamacayla yakalandı. Korktuğu gözlenen, \"Abi bırakın beni, gideyim\" diyen kızı, görevliler sakinleştirmeye çalıştı. Görevlilerden birisi, \"Kızım sen tek başına gecenin bir saati mezarlıkta ne ararsın, bir derdin mi var. Hadi bize söyle, sana her konuda yardımcı olacağız. Korkma, artık emin ellerdesin, bak biz yanındayız\" dedi. Görevliler, uzun süre sohbet ettikleri genç kızı bölgeden uzaklaştırdı.Ruhsal sorunları olan genç kızın zaman zaman özellikle geceleri tek başına mezarlığa gelip, mezarların arasında yatarak saatlerce kendi kendine konuşup, ağladığı öne sürüldü.



Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

Trabzon’da 3 milyon turist hedefi

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, turizmde her geçen yıl gelişim kaydedilen kenti, bu yıl 750 bini yabancı olmak üzere 3 milyon turistin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, ülke turizmi açısından önemli noktaya geldiklerini belirterek, Trabzon’da turizmin her geçen gün gelişim kaydettiğini söyledi. Geçen yıla göre, yılın ilk 4 ayında kenti ziyaret edenlerin sayısında yaklaşık yüzde 85 artış sağlandığını kaydeden Ayvazoğlu, \"Trabzon turizmi açısından önemli bir yıl geçireceğimiz inancındayım. Biz eğer Trabzon turizminde sürdürülebilirliğini artırmak istiyorsak halkımız, turizmcilerin ve tüm paydaşların yapması gereken bir şey var. O da Trabzon\'a gelecek olan turistin memnuniyetini artıracak tüm yapıları ortaya koymaktır. Bunu gerçekleştirmek zorundayız. Önemli olan turistin memnuniyetidir. Memnuniyet artarsa kalış süresi de artacaktır\" dedi.

‘3 MİLYON TURİSTİ HEDEFLİYORUZ’

Trabzon\'un Arap turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Ayvazoğlu, \"Trabzon\'un turizm rakamlarına bakacak olursak sadece yabancı turist açısından geçen yılın Nisan ayı ile bu yılın Nisan ayına oranla yüzde 300 artış var. Geçen yıl şehrimize 869 bin dış hatlardan direkt seferlerle yabancı turist gelmişti. Bu yılın bu turist sayısının yeni ek uçak seferi ile 1 milyonun üzerinde olacağı inancındayım. Aynı zamanda geçen yıl 2 milyon 190 bin kişi bazında turisti ağırlamışken bunun 500 bini yabancı turist oldu. Bu yıl toplamda 3 milyon turisti hedefliyoruz. Gelen yabancı turist sayısının en az 750 bin civarında olacağının beklediğini ifade etmek istiyorum. Bu rakamları EMİTT Fuarı\'nda, Arabistan\'daki Cidde Fuarı\'nda ve son Birleşik Arap Emirlikleri\'ndeki Dubai Fuarı\'nın geri dönüşlerinden almış bulunmaktayız. Trabzon turizmi bu yıl bence zirve noktasını yaşayacaktır\" diye konuştu. Trabzon’da yerli- yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında Uzungöl ve Sümela Manastırı geliyor. Turistler, Karadeniz yaylalarını da ziyaret ediyor.

-Trabzon Turizm merkezleri detayları

-Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu açıklaması

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON/TRABZON,(DHA)

Kaçan dana kent trafiğini birbirine kattı

İzmir Limanı\'na gelen gemiden indirilip kamyonlara bindirildikleri sırada kaçan dana, kent trafiğini birbirine kaçtı. Dananın kendisini yakalamak isteyenlere saldırması ise rodeo görüntülerini aratmadı.

İzmir\'de bu sabah Alsancak Limanı\'na gelen gemiden indirilip farklı illere götürülmek üzere kamyonlara bindirilen yüzlerce danadan biri kaçtı. Şehir içi trafiğin en yoğun olduğu saatlerde limandan çıkıp, Meles deltası üzerinden Altınyol\'a çıkan dana, trafiği birbirine kattı. Altınyol\'da otomobillerin arasından kaçan dana, ilginç görüntüler oluşturdu. Dananın kendisini yakalamak isteyenlere saldırması ise rodeo görüntülerini aratmadı. Dana saatler süren çabalar sonrasında yakalanabildi.

- Dananın kaçma ve yakalanmaya çalışıldığı anların görüntüsü

-Genel ve detay

Haber:İZMİR,(DHA)



(Özel) - Liselilerin yaptığı robotlar beğeni kazanıyor

Malatya\'da, Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencilerinin yaptığı çizgi izleyen ve güreşen robotlar ilgi görüyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen yarışmalara katılan öğrenciler, kendi dallarında derece elde etti.

Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü 11\'inci sınıf öğrencileri, yaptıkları robotlarla dikkat çekiyor. Farklı şehirlerde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, başarılı çalışmalar yapıyor. Öğrenciler tarafından oluşturulan robot arabalar, çizgi takibi yöntemiyle saniyede 70 kilometre hız yapıyor. Diğer çalışmada ise yuvarlak kurulan piste 2 robot koyuluyor. Güreşen robotlarda, karşısındaki rakibini dışarı attığında pistte kalan robot kazanmış oluyor. Güreşen robotlar hakkında bilgi veren 11\'inci sınıf öğrencisi Ahmetcan Gönültaş, önce robotların elektrik aksamlarını bir araya getirdiklerini söyledi. Gönültaş, \"Arduino\'yu programlıyoruz. 3 tane sensörümüz var. Solda, sağda ve önde var. İlk başta soldaki sensorlar tanıyor, rakibi gördüğü anda ona doğru dönüyor, öndeki sensör gördüğü anda motorlarına tam hız uygulayarak rakibimizi pistten dışarı atmaya çalışıyor. Biz bunu bilim ve teknoloji gününde yapmaya başladık. Fuar açtık hatta Bilim ve Teknoloji Fuarı. O zamandan beri yarışmalara hazırlanıyoruz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi\'nin hazırladığı Tekno Kent Robot Yarışması\'na katıldık. Burada 4- 5 Mayıs günlerinde düzenlenen İnönü Üniversitesi Yarışması\'na katıldık. Bir de Sivas\'ta Milli Eğitim Bakanlığı\'nın düzenlediği 12\'nci Uluslararası Robot Yarışması\'na katıldık. Oralarda ilk 10\'a girdik\" diye konuştu. Elektrik Elektronik Bölümü 11\'inci sınıf öğrencisi Basri Ergün ise yarışmalara katılmak için robot yapmaya başladıklarını belirterek, \"Bilim ve Teknoloji Kulübü\'ne tanıttık, sonradan robotlarımızı yapmaya başladık 1-2 ay süreyle. Sonra 3 yarışmaya katıldık Kahramanmaraş, Malatya ve Sivas\'ta. Sivas\'ta 10\'uncu olduk. Bundan sonra robotlarımızı geliştirip, 1\'inci olmayı hedefliyoruz. Daha iyi robotlar yapmayı hedefliyoruz\" dedi. Elektrik Elektronik Bölümü\'nde 37 yıldır öğretmenlik yapan Cevat Kızak da daha önce okullarında Bilim ve Teknoloji Kulübü olarak fuar düzenlediklerini söyledi. Kızak, \"Kahramanmaraş\'ta yapılan 1\'inci Uluslararası Robot Yarışması\'na katıldık. Ardından Malatya İnönü Üniversitesi\'nde yapılan Robot Şenliği\'ne katıldık. En sonda yine uluslararası olan 12\'nci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Robot Yarışması\'na katıldık ve bu sezonu kapattık; ama asıl hazırlığımız gelecek yıllara olacak. Tabi bu konuda malzemeler Malatya şartlarında bulamıyoruz. Hatta Türkiye şartlarında bile bulamıyoruz. Dışarıdan gelen malzemeler olduğu için şimdiden başlayıp, gelecek seneye hazırlık yapıyoruz\" diye konuştu. Okul müdürü Hüseyin Avcı ise lisenin, Türkiye\'nin çok köklü okullarından biri olduğunu anlatarak, \"Bu başarılarının altında son derece tecrübeli, kendisini, mesleğini, hayatını bu mesleğe adamış öğretmen arkadaşlarımızın çok büyük bir çabası söz konusu. Ben okul müdürü olarak 2016 Temmuz ayında atandım. Daha önceden de Malatyalı olmamız hasebiyle Şehit Kemal Özalper Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi\'ni takip ediyoruz, başarılarını da sürekli duyuyoruz\" dedi.



- Okuldan detaylar

- Yarış arabaları

- Güreşen robotlardan görüntü

- Öğrenci Ahmetcan Gönültaş röp.

- Güreşen robot

- Yarışan robottan görüntü

- Öğrenci Basri Ergün röp.

- Öğrencilerin uğraşması

- Öğretmen Cevat Kızak röp.

- Robotun düz çizgide hızlanması

- Müdür Hüseyin Avcı röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)