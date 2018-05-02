 DHA YURT BÜLTENİ - 5

Harran\'da yarım saatlik yağmur sele neden oldu

Şanlıurfa\'nın Harran ilçesinde yarım saat etkili olan şiddetli yağmur sele dönüşünce bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. Yağışta taban suyunun yükselmesi nedeniyle evler sular altında kaldı, ekili alanlarda büyük zarar meydana gelirken, 14 hayvan ise telef oldu.

Harran\'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız yarım saat yağan şiddetli yağmur, sele neden oldu. İlçeyi kırsal mahallelere bağlayan yollarda göçükler meydana geldi. Eyyübiye Belediyesi\'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle, yağış nedeniyle kapanan yolları trafiğe açtı. Yaşamı olumsuz etkileyen yarım saatlik yağışın ardından su taşkını sonucu Alaca Mahallesi\'nde 4 evi, Özlü Mahallesi\'nde ise iki ahırı su bastı, 14 hayvan telef oldu, ekili tarım arazileri ise büyük zarar gördü.

Akdilek Mahallesi\'nde yağışa gece uyudukları sırada yakalanan Halil Toprak\'ın evinin bir bölümü çöktü. Çocuklarını zamanında evinden çıkardığı için can kaybının yaşanmadığını ifade eden Toprak, cep telefonuyla çekim yaparak, \"Evimiz başımıza yıkıldı. Odalarımız göle döndü. Bu evde abimle birlikte toplam 14 kişi yaşıyoruz. Bütün eşyalarımız sular altında kaldı. Yaşadığım bu durum için aradığımız yetkililer, bu saatte kadar daha bize ulaşamadılar\" diyerek tepkisini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Evi sular altında kalan Halil Toprak

- Evdeki eşyaları çıkartan kadın ve çocuklar

- Yıkılan evini cep telefonuyla kaydeden Halil Toprak

- Sular altında kalan alanlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 458 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Mardin\'de pompalı saldırı: 1 ölü



Mardin\'in Kızıltepe ilçesi Medya Mahallesi\'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfek ile vurulan Ali Eren (23), hayatını kaybetti.

Olay, Kızıltepe Medya Mahallesi Yoldere yolu üzerinde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Eren ve adı açıklanmayan bir kuzeni telefonla görüştükleri ve adı bilinmeyen başka bir kişiyle görüşmek üzere randevulaştı. Randevu yerine giden Eren ve kuzeni, araçla olay yerine gelen kişi ile bir süre görüştü. Görüşme sonrası Ali Eren araçtan çıkarken, araç içerisinde bulunan kişi Eren\'e ve kuzenine pompalı tüfekle ateş açtı. Eren, saldırıda hayatını kaybederken, kuzeni yara almadan kurtuldu. Saldırgan ise tutukluk yapan pompalı tüfeğini de olay yerinde bırakarak kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Eren\'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilince Cumhuriyet Savcısı\'na haber verildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Eren\'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Adı açıklanmayan kuzeninin alınan ifadesinin ardından, kaçan saldırganın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Haber:Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)

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Karaman\'da kaza: 2 yaralı

Karaman\'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımın kenarındaki boş arazide bulunan mermer bloklara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü Ubeyit Yılmaz (28) ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza,bugün saat 00.15 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesinde meydana geldi. Ubeyit Yılmaz yönetimindeki 70 BH 247 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp kaldırımın kenarındaki boş arazide bulunan mermer bloklara çarptı. Kazada sürücü Yılmaz ve yanındaki Mahmut Kara (25) yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü Yılmaz, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden detay

- Sıkışan sürücünün kurtarılması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN, (DHA)

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Aksaray\'da gaygubet evine operasyon: 2 gözaltı

Aksaray\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün \'Gaygubet\' olarak adlandırılan evlerine yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haklarında yakalama kararı çıkartılan Levent Ö.\'nün Afyonkarahisar\'da, İbrahim M. \'nin de Aksaray\'da, \'Gaygubet \' evlerinde saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine bugün polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY,(DHA)

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Para Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Gaziantep\'te, Esat Kaplan (49), 30 yıldır topladığı değişik ülkelere ve dönemlere ait yaklaşık 3 ton ağırlığındaki para koleksiyonuyla 9 yıl önce, Devri Alem Para Müzesi\'ni kurdu. Kaplan, tüm vatandaşları müzeye davet etti.

Gaziantepli Esat Kaplan, uzun yıllar yaşadığı Hollanda\'dan, 18 yıl önce Türkiye\'ye kesin dönüş yaptı. Hollanda\'da başladığı para koleksiyonuna memleketinde de devam eden Kaplan, onlarca ülkeye ait banknot ve madeni paraları 9 yıl önce kurduğu Devri Alem Para Müzesi\'nde sergilemeye başladı. Elinde yaklaşık 3 ton para bulunan Kaplan, hedefinin 4 tonluk bir koleksiyona sahip olmak olduğunu belirterek, vatandaşları paraları görmek için müzesine davet etti. Paraların büyük çoğunluğunu uluslararası uçuşlar yapan havayolları pilotlarının katkı amaçlı getirdiğini ifade eden Kaplan, topladığı koleksiyonun dünyanın en büyüğü olduğunu iddia ederek şunları dedi: \"Para koleksiyonumu ilk olarak 2002 yılında Gaziantep Ticaret Odası\'na hediye amaçlı getirdim. Hollanda\'da sıkıntılar yaşayarak Gaziantep\'e geldikten sonra böyle bir işe kalkıştım. Kendi iş imkânımı yaratmaya çalıştım. Şimdi dünya borsası bile buradan daha ağır işliyor. 3 tonu geçtik, hedefimiz bu yıl 4 tona ulaşmak. En son bize gelen para da bir ada ülkesi olan Macau\'dan. Türkiye\'de sağ olsun pilotlarımız bu konuda çok duyarlılar. Sosyal medyada kendi sayfalarında paylaştıkları için Gaziantep\'e gelen pilotlar bize para getiriyorlar. Ülkeleri bitirdik, artık adalardan para gelir oldu. Sayıyı bilmiyoruz, yani şimdi sayı olarak kaç ülke olduğunu bilmiyoruz. Paranın her şeyden önce tarihi bir kıymeti var. Dünyanın en büyük tarih para arşivi buradadır. Çünkü para, bir ülkenin sosyokültürel yaşam tarzını anlatır.\" Paralarını sergilediği müzede yaşayan Kaplan, \"Burası 18 odadan oluşan bir ev. 2 şöminesi ve 2 şadırvanı olan cennet gibi bir yer. Buraya gelen misafirler buranın huzurlu olduğunu söylerler. Ben diyorum ki; \'ben cennette yaşıyorum ve bu cennete herkesi davet ediyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devri Alem Para Müzesi

- Gelen ziyaretçiler

- Esat Kaplan Röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 484 MB

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

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Edirne\'de, Kakava bereketi

Edirne\'de 5-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri\'nde otel ve pansiyonlarda boş yer kalmadı. Edirne İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, otel ve pansiyonlardaki toplam 4 bin yatak sayısının aylar öncesinden kapatıldığını ve bu nedenle, 5-6 Mayıs tarihleri arasında kentte boş oda olmadığını söyledi. Kentte 6 Mayıs günü Bulgar Sveti Georgi Kilisesi\'nde de baharın gelişiyle kutlanan Aziz Georgi Günü\'nde ayin düzenlenecek ve Bulgaristan ile Yunanistan\'dan gelenler katılacak.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi\'ne giren ve her yıl Edirne Belediyesinin organizasyonuyla 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan ve baharın gelişini müjdeleyen Kakava Hıdırellez Şenlikleri\'nin hu yıl hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle kentte otel ve pansiyonlarda, boş oda kalmadı. Geçen yıl yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı şenliklere bu yıl 60 bin kişinin katılması bekleniyor.

\'KAKAVA\'YA GELECEKLER, EDİRNE\'DE BOŞ OTEL YOK\'

Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri\'nde boş otel odası olmadığını, şenliklere geçen yıl katılımdan yüzde yüz artarak 60 bine yakın ziyaretçi gelmesini beklediklerini söyledi. Gürkan, \"Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri 5-6 tarihleri arasında Sarayiçi\'nde yapılacak. Edirne\'nin turizm anlamında gitti yön belli. Şehre gelen ziyaretçi sayısı her geçen yıl daha da artıyor. 5-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak şenliklerde boş otel odası yok. Tamamen ful, dolu odalarımız. Buradaki turizm pastası gittikçe büyüyor, yatırımcıların bununla ilgili kentte yatırım yapmaya bekliyoruz. Kakava Hıdırellez Şenliklerine geçen yıl 30 bin kişi gelmişti. Bu yıl iki katı olmasa da buna yakın bir rakam 60 bine yakın kişi bekliyoruz.\"dedi.

\'OLAĞAN ÜSTÜ YOĞUNLUK BEKLİYORUZ\'

Edirne İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentte bulunan otel ve pansiyonlardaki toplam 4 bin yatak sayısının 6 ay önceden rezervasyon yapılarak kapatıldığını ve bu nedenle, 5-6 Mayıs tarihleri arasında kentte boş oda olmadığını söyledi. Şenliklere olağanüstü bir katılım beklediklerini belirten Hacıoğlu, \"Çünkü bu sene şenliklerin 5-6 Mayıs tarihlerine denk gelmesi, Edirne\'nin İstanbul\'a çok yakın olması, ulaşım probleminin olmaması nedeniyle olağanüstü bir katılım bekliyoruz. Bizim ön görümüz 300 civarında otobüs ve bunun dışında yüzlerce araç beklemekteyiz. Tahmini beklediğimiz 50 bin civarında kişi bekliyoruz. Ben şimdiden Edirne\'nin tüm sektör temsilcilerine çağrıda bulunuyorum, lütfen hazırlıklarınızı 50 bin kişi gelecekmiş gibi yapın. Çünkü UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi\'nde olması sebebiyle Hıdırellez\'in ayrı bir ilgi çekecektir. Bu ilgide daha çok balkanlardan kaynaklanacaktır. Çünkü biz Hıdırellez\'i Makedonya ile birlikte teklif ettik ve UNESCO 2017 yılının sonunda kabul etti. Dolayısıyla Kakava, Hıdırellez, UNESCO Kültür Mirası, İstanbul\'a yakın ve güvenilir, temiz bir kent olması nedeniyle olağanüstü bir yoğunluk beklemekteyiz\"dedi.

\'6 AY ÖNCEDEN REZERVASYON YAPILDI\'

\'Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri\'ne katılacakların 6 ay önceden otel ve pansiyon odalarını rezerve ederek doldurduklarından boş oda kalmadığın söyleyen Hacıoğlu, \"Tam 6 ay önceden Edirne\'deki oteller ve pansiyonlar rezervasyonlarını yapılmıştır. Şuan şenliklere gelecekler evlerde yer aramakta. Hatta gelecekler akraba ve yakınlarını arayarak gelmek istiyor. Edirne merkezde otel kapasitesinde 3 bin 300 yatağımız mevcut. Pansiyonlarla birlikte bu sayı 4 binin üzerinde. Dolayısıyla bunlar 6 ay önceden satılmış durumda\" dedi.Edirne\'de 140 yataklı bir otelin işletme Müdürü Çiler Gökalp, odaların 10 ay önceden rezervasyonla satıldığını belirterek, \"Şehrimizde Hıdırellez şenlikleri nedeniyle yoğun bir ziyaretçi akını var. Edirne\'deki tüm oteller 8 ay önceden rezervasyonlarını doldurmuş durumda. Bizim 70 yatak, 140 yatak kapasiteli otellerimizde 10 ay önceden rezervasyonlar yapıldığı için kapatmış durumdayız. Bizimde arayanlardan öğrendiğimiz Edirne\'de, 5-6 Mayıs tarihleri arasında hiç bir otelde boş oda kalmadığını söylüyorlar\" diye konuştu. Diğer otel işletmecileri de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri\'nin yapılacağı, 5-6 Mayıs tarihlerinde boş odalarının aylar öncesinden rezervasyon yapılarak satıldığından boş yataklarının olmadığını ifade etti.

BULGAR KİLİSESİ\'NDE AYİN

Edirne\'deki Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi\'nde de 6 Mayıs günü baharın gelişiyle kutlanan Aziz Georgi Günü\'nde ayin düzenlenecek. Ayine Bulgaristan ve Yunanistan\'dan metropolitler, rahipler ile çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otellerden genel detay

-Otel odalarından genel detay

-Ahmet Hacıoglu ıle röp.

-Recep Gürkan ile röp.

-Çiler Gökalp ile röp.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

