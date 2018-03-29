DHA YURT BÜLTENİ - 5

Çiftlik Bank benzeri bir şirkete daha operasyon

İstanbul merkezli Çiftlik Bank benzeri Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sahibi Serkan Erden\'in babası Enser Erden Konya\'da gözaltına alınarak İstanbul\'a gönderildi. Şirketin çiftliğinde bulunan 2 büyükbaş hayvana el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın başlattığı soruşturma kapsamında Çiftlik Bank benzeri Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Jandarma ekiplerinin destek verdiği operasyonda şirketin Konya\'nın Çumra ilçesinde bulunan çiftliğine baskın düzenlendi. Baskında şirket sahibi Serkan Erden\'in babası Enser Erden Konya\'daki ofisin üzerine kayıtlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Şirketin çiftliğinde bulunan 2 büyükbaş hayvana da el konuldu. Gözaltına alınan Enser Erden İstanbul\'a gönderilirken, şirketin faaliyetlerini İstanbul\'da yürüttüğü öğrenildi.

Haber:KONYA,(DHA)

===================================================

Kanalda susuz kalan balıklara TOMA\'lı müdahale

Iğdır merkez Yaycı köyündeki su kanalının yanındaki tahliye kanalında suyun çekilmesi nedeniyle mahsur kalan binlerce balık, ölmek üzereyken, polislerin TOMA ile su takviyesinde bulunması ile hayat buldu.

Geçen yıl Eylül ayında suyu kesilen kanalın içinde kalan balıklar, 6 ay boyunca gölet haline gelen ve oksijensiz kalan suda yaşam mücadelesi verdi. Havaların ısınıp suların iyice çekilmesi ile karaya vuran binlerce balık ölmek üzereyken itfaiye ve polisten yardım istendi. Yapılan ihbar sonucu olay yerine giden doğa koruma ekipleri, balıkları önce damacanaların içine koymayı düşündü ancak binlerce balığı bu şekilde kurtaramayacakları için Iğdır Belediyesi\'nin itfaiye aracı ve emniyetin toplumsal olaylarda kullandığı TOMA ile kanala su bırakma kararı aldılar. İtfaiye araçları yaklaşık 30 ton suyu su kanalına bıraktı. Daha sonra TOMA ile kanalın içindeki göllete tazyikli su boşaltıldı. Suyla oksijenin artması ile balıklarda canlanma gözlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polisin TOMA ile kanala su basararak balıkları ölümden kurtardığını söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, \"Bu balıklar 5-6 aydır burada mahsur kalmışlar, üremişler çoğalmışlar. Bize yapılan ihbar sonucu olay yerine geldik. Kanalda caner, sazan ve kara balık türü var. Su ortamı oluşturarak kurtardık sayılır. Balıkları toplayıp Aras Nehri\'nin kenarına bırakacağız. Belediye ve emniyet müdürlüğüne teşekkür ederiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Balıkların ağlarla toplanması

-İtfayenin su vermesi

-Mete Türkoğlu ile röp.

-Zeynep Yıldırım ile röp.

-Toma\'nın su sıkması

Haber-Kamera: Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)

=============================================

Bu köy kanserden ölüyor

Trabzon\'un Düzköy ilçesi Çayırbağı köyünde son yıllarda yaşanan ölümlerin kanser hastalıkları sonucu gerçekleşmesi vatandaşları tedirgin ediyor. Kanser vakaları sonucu ölenlerin fotoğraflarının kahvehane duvarında sıralandığı köyde \'Kanser teşhisi konulur\' endişesi ile vatandaşlar hastanelere başvurmaya korkar hale geldi. TBMM’ye önerge veren CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, köyde yapılan taramada son yıllarda yüzde 85’inin kanser vakalarından kaynaklı olan ölümlerin araştırılmasını istedi.

Düzköy ilçesi Çayırbağı köyü, son yıllarda kanser hastalıkları sonucu yaşanan ölümlerle anılmaya başlandı. Köyde, genç-yaşlı, kadın-erkek her yaşta görülen kanser hastalığı sonucu artan ölümler vatandaşları da tedirgin ediyor. Kanser hastalığı sonucu hayatlarını kaybedenlerin fotoğraflarının kahvehane duvarına asıldığı köyde kanser teşhisi konulur endişesi ile vatandaşlar hastanelere başvurmaya korkar hale geldi. Köyde yapılan taramada ölümlerin yüzde 85’inin kanser hastalıkları sonucu meydana geldiği belirlendi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar köyde kapsamlı bir çalışma ile kanser hastalıkları sonucu ölümlerin araştırılmasını istedi.

‘HASTANELERE YANAŞAMAZ OLDUK’

Çayırbağı Köyü eski Muhtarı Mehmet Ali İshak, vatandaşların hastanelere gitmeye korktuğunu belirterek endişeli olduklarını ifade etti. İshak, \"Vatandaşlarımız \'Eğer gidersem doktor bana kanser diyecek\' diye hastanelere bile yanaşamaz oldu. Çoluk çocuk, genç yaşlı herkes tedirgin. Köyde kanseri tetikleyen unsurlar olmalı. Biz köy halkı olarak içme suyundan şüpheleniyoruzö diyerek köyde araştırma yapılmasını istedi. Sabahattin İshak ise \"İnsanlarımız kanser taramasından geçirilmeli. Devletimizden yardım istiyoruz\" dedi.

KAHVEHANENİN DUVARI DOLDU, TAŞTI

Köyde kahvehane işleten Suat İshak kanser hastalığı sonucu ölenlerin fotoğraflarını duvara astıklarını ve manevi hatıralarını yaşattıklarını belirterek “Kanserden ölen gençlerimiz var. 15 yaşında, 20 yaşında bu illet hastalık yüzünden hayata veda ettiler. İşlettiğim bu köy kahvesine kanserden ölen köylülerimizin fotoğraflarını astık. Artık duvarlarda yer kalmadı. Gelip kimse tahlil alıp da bu insanların neden kanserden öldüklerini halen daha kimse açıklayabilmiş değil\" diyerek tepkisini dile getirdi.

‘BABAM, AMCAM, HALALARIM….’

Köyde bağ ve bahçe işlerinde çalışan kadınlarda kanser hastalığı sonucu ölümlerden yakınıyor. Kâtibe Yılmaz “Ölen herkesi kanserden toprağa verdik. Köyde normal ölümlerimizde var ama çok fazla değil. Herkes kanserden ölüyor\" dedi. Yeter Küçükaslan ise “Bu durumu artık kabullendik. Babam, amcam, halalarım kanserden yaşamlarını kaybettiler. Ne yapacağız bilemiyoruzö ifadelerini kullandı. Havva Küçükaslan köyün kaderinin bu olduğunu ifade etti, “Artık bu durumu kabullendik\" dedi.

CHP’Lİ PEKŞEN: KANSER VAKALARI ARAŞTIRILMALI

TBMM’ye önerge veren CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, yapılan taramada Çayırbağı köyünde son yıllarda ölümlerin yüzde 85’inin kanser vakalarından olduğunu açıkladı, ölümlerin araştırılmasını istedi. Pekşen, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Aslında kanser Trabzon\'da sadece bir köy ya da ilçe için değil bütün il genelinde büyük bir sorun. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi o bölgedeki içme suyu kaynaklarının kimyasal etkilere maruz kalması.Fındık, çaya verilen kimyasal gübrelerin su kaynaklarına karışması. Karadeniz bölgesinde çoğu yerlerde içme suyu kaynağı yok. Dolayısı ile kırsal alanlarda bulunan vatandaşlarımız kendi içme suyu kaynaklarını kendileri oluşturuyorlar. Temel nedenlerden bir tanesi kesinlikle bu. Çayırbağı mevkiinde yapılan taramalarda gördük ki ölüm sebeplerinin yüzde 85\'i kanser vakası. Kanser vakası sayımlarını durdurdukları için bilimsel verilere ulaşmak mümkün değil. Sadece hastaya konulan teşhislerde ve tedavi sürecinde yapılan işlemlerle bu verilere ulaşılabiliyor. Trabzon\'da kanser vakaları ile ilgili yaptığımız araştırmalara göre ülke ortalamasının 6 kat üstünde olduğu görülüyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Köy detayları

-Vatandaş detayları

-Kahvehanedeki fotoğraflar

-Vatandaşlarla röp.

Haber: Selçuk BAŞAR Kamera: Aleyna BAYRAM TRABZON,(DHA)

=============================================

Yedikleri tavuktan zehirlenen üniversiteli öğrenciler taburcu edildi

Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsü\'nde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu\'na (KYK) bağlı Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu\'nda dün yedikleri akşam yemeğinden zehirlenen 148 öğrenci UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü\'nde bulunan 1150 öğrenci kapasiteli KYK\'ya bağlı Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu\'nda, akşam yemeğinden sonra öğrencilerde mide bulantısı, kusma, ateş gibi rahatsızlıklar başladı. Yedikleri tavuk yemeğinden kaynaklı gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler yurda gelen ambulanslarla UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada midesi yıkanan öğrencilerden bazıları ise tedavi altına alındı. Sağlık durumları iyiye giden öğrenciler daha sonra taburcu edildiler. KYK Bursa İl Müdürü Hüseyin Uysal, hastanelere müracat eden öğrenci sayısının 148 olduğunu belirterek \"Çocuklarımızın durumu çok iyi. Taburcu edildiler. Yemek numuneleri inceleniyor. Zehirlenmenin büyük bir ihtimalle yenilen tavuktan olduğunu düşünüyoruz. Olayla ilgili olarak idari soruşturma da başlattık\" dedi.

Haber:Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

======================================

Çiçekle karşısına çıkan eşinin barışma teklifini kabul etmedi

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde emlakçı Serhan Tüfekçi(32), 25 gündür ayrı yaşadığı 2 çocuğunun annesi eşi Demet Tüfekçi(32) ile barışmak için otomobilini balonlarla süsleyerek üzerine \'lütfen beni affet, seni çok seviyorum\' yazıp karşısına çıktı. Demet Tüfekçi ise eşinin verdiği çiçeği alsa da barışma teklifini kabul etmedi.

Emlakçılık yapan Serhan Tüfekçi (32), 10 yıllık eşi özel eğitim öğretmeni Demet Tüfekçi ile tartıştı. Demet Tüfekçi 25 gün önce evi terk ederek ailesinin yanında yaşamaya başladı. Serhan Tüfekçi, kabahatin kendisinde olduğunu kabul ederek eşiyle barışmak istedi. Demet Tüfekçi ise eşinin barışma tekliflerini reddetti. Serhan Tüfekçi eşinin gönlünü kazanmak için otomobilini balonlarla süsleyerek üzerine \'lütfen beni affet, seni çok seviyorum\' yazıp çalıştığı iş yerinin önüne gitti. Dışarı çıkan Demet Tüfekçi\'ye elindeki çiçeği veren Serhan Tüfekçi, kendisini affetmesini istedi. Demet Tüfekçi eşinin barışma teklifini bir kez daha reddetti. Gazetecilerin \'af ettiniz mi?\' sorusuna \'hayır\' yanıtını veren Demet Tüfekçi, \"Ben kendisine 10 yıldır hep son şansı verdim. Ama güvenim bitti. Her sene son şansını benden aldı\" dedi. Serhan Tüfekçi ise eşinin kendisini affetmesi için her şeyi yapacağını söyledikten sonra süslediği aracıyla uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Serhan Tüfekçi\'nin arabasını süslemesi

-Serhan Tüfekçi ile röportaj

-Serhan Tüfekçi\'nin okul önüne gelmesi

-Okul kapısında eşini beklemesi

-Okuldan çıkan öğretmenler ve öğrenciler

-Demet Tüfekçi\'nin eşinin yanına gelmesi

-Çiçeği alması ve eşi ile yürümesi

-Demet Tüfekçi ile röp.

Süre: (5.15) Boyut: (314 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

==============================================

Oltulu öğrencilerin ürünleri ile Mehmetçiğe 78 bin lira bağış

Erzurum\'un Oltu ilçesinde öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek vermek için mutfağa girerek, hünerlerini sergileyip, kermes düzenledi. Öğrenciler, kermesten elde ettiği 78 bin 183 lirayı Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı.

Oltu\'daki tüm okullardan öğrencilerin katılımıyla \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev alan asker ve polislere destek için Efkan Ala Kültür Merkezi\'nde kermes düzenlendi. Kermes kapsamında, Oltu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yufka açıp, sacın üzerinde gözleme yaparak, ziyaretçilere ikram etti. Çeşit çeşit yiyeceklerin ve tatlıların yer aldığı kermeste, ayrıca el işleri ve resimler de sergilendi. Öğrenciler, Mehmetçik\'e destek için kolları sıvayıp, mutfağa girerek, 78 bin 183 lira para topladı. Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, 3 gün açık kalan kermese ilçe halkının rağbet gösterdiğini, hatta zaman zaman izdihama bile neden olduğunu belirtti. Öğrencilerdeki milli birlik, milli dayanışma ile birlikte vatan, millet ve bayrak sevgisinin değerlerle yetiştiğini görmenin gururu içinde olduklarını ifade eden Zengin, \"Geleceğimiz, emin ellerde. Öğrencilerimizin buradaki amacı, yardım toplamak değil, birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu ve farkındalık oluşturmaktı. Bunu da çok iyi başardılar. Kermesten elde edilen 78 bin 183 liralık makbuzu Garnizon Komutanlığına teslim ettik\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

------------------------

-Kermes afişi

-Ana sınıfı öğrencileri

-Hediyelik eşyalar stantı

-Tatlı çeşitleri

-Öğrenciler mutfak önlükleri ile

-Salondan detay

-Garnizon komutanına verilecek plaket ve makbuzun görüntüsü

-Kermes öğrencileri hamur işi yaparken ve stantlardan görüntü

-Milli eğitim Müdürü röp

-Detay

Süre:1,31(166MB)

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

===============================================

Öğrenciler robot yapmayı öğreniyor

Antalya\'nın Finike ilçesindeki Bilim Sanat Merkezi\'nde (BİLSEM) okul sonrası saatlerde bilişim teknolojileri eğitimi alan öğrenciler robot yapmayı öğreniyor.

Finike Bilim Sanat Merkezi\'nde Bilişim Teknolojileri eğitimi alan öğrenciler, kodlama ve robotik atölyesinde, teknoloji kullanarak fikirlerini hayata geçirme becerisi kazanmaya çalışıyor. Her öğrenci kendi hayal gücüyle ürettiği robota, kodlama tekniğini kullanarak can veriyor. Hazırladıkları mekanizmaları sensörler ve motor kullanarak çalıştıran öğrenciler nisan ayında Bilim Sanat Merkezleri arasında yapılacak yarışmada da en iyi dereceyi almayı hedefliyor. Finike BİLSEM Müdürü Mehmet Ali Özkan, BİLSEM\'in Özel Hizmetler ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü\'ne bağlı olarak görev yaptığını ve batı Antalya\'daki tek kurum olduğunu söyledi. Batı Antalya\'da Kaş, Elmalı, Demre, Kumluca ve Finike\'ye hizmet verdiklerini belirten Özkan, \"Öğrencilerimiz genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanında burada eğitim görmekte. Şu anda 40 öğrencimiz var. Sonraki süreçte buradan hizmet alacak öğrenci sayısının artacağını düşünüyorum. Buraya gelen öğrencilerimiz destek 1 eğitiminden başlayarak projeyle eğitimlerini tamamlıyor. İlkokul 2\'den lise 12\'nci sınıf seviyesine kadar eğitimlerine devam ediyor\" dedi. Bilişim Teknolojileri öğretmeni İsmail Uğurcu, \"Amacımız öğrencilerimizin projeler geliştirerek ürünler ortaya koyabilmesine imkan sunmak. Burada bulunan en küçük öğrencilerimiz ilkokul 2\'nci sınıf seviyesinden başlayan destek gruplarımız. Onlara oyun oynar gibi temel programlama bilgilerini ve algoritma mantığını öğretiyoruz. Bu temel aşamayı geçtiklerinde farklı programlama dilleriyle tanıştırıyoruz ve buna paralel olarak robotik eğitimlerine devam ediyoruz. Aldıkları eğitimlerde amacımız yerel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda en iyi dereceleri almak ve öğrencilerimiz için başarma duygusunu aşılamak, kendini daha iyi ifade edebilme yeteneğini geliştirmek ve gelecekteki mesleklerinde onlara yeni bakış açıları kazandırmak\" diye konuştu. Öğrenci Kadir Mete Güler, \"3 yıldır BİLSEM\'de robotik ve bilişim eğitimi alıyorum. Derslerde yaptığımız robotlarla nisanda yapılacak yarışmaya hazırlanıyoruz. BİLSEM\'de daha çok kodlamayı öğrendik. Kodlama bilgim bayağı gelişti. Makine mühendisi olmak istiyorum. Makine mühendisliğinde kodlama benim işime çok yarayacak. BİLSEM ilerde yapmak istediğim mesleğime ilk adım olacak. Matematik görsel sanat derslerimiz de var ama ben daha çok bilişim ve robotik alanında ilerleme kaydettim\" dedi. 3 yıldır Finike BİLSEM\'de bilişim teknolojileri eğitimi aldığını aktaran Alper Özer de \"Bilişim teknolojileri dersinde temel programlar, kodlama programını, devre elemanlarını sürükle- bırak tekniğini öğreniyoruz. Nisan ayında BİLSEM\'ler arasında yapılacak yarışmaya katılacağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Öğrenciler çalışma yaparken detaylar

- RÖP 1: BİLSEM Müdürü Mehmet Ali Özkan

- RÖP 2: Bilişim teknolojileri öğretmeni İsmail Uğurcu

- RÖP 3: Öğrenci Kadir Mete Güler

- RÖP 4: Öğrenci Alper Özen

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKEA(Antalya), (DHA)

===============================================

Tarihi Varda Köprüsü\'nde kitap okudular

Adana’nın Karaisalı İlçesi\'nde Şehit Mehmet Çalışkan İlkokulu öğrencileri, Tarihi Varda Köprüsü’nde kitap okuyarak farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Kütüphane Haftası dolayısıyla Karaisalı’da yapılan etkinlikte Tarihi Varda Köprüsü’ne karşı 130 öğrenci ve ilçe protokolü kitap okudu. Farkındalık oluşturmak için yaklaşık bir saat kitap okuyan öğrencilere Kaymakam Melih Aydoğan, Belediye Başkanı Saadettin Aslan, ilçe protokolü, öğretmenler ve vatandaşlar da eşlik eti. Minik öğrenciler, amaçlarının Karaisalı halkının kitap okuma alışkınlığı kazanmasına katkıda bulunmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak olduğunu söylediler. Karaisalı Kaymakamı Melih Aydoğan ise, \"Kütüphane Haftası dolayısıyla ilçemizde bulunan Tarihi Varda Köprüsü’ne karşı minik öğrencilerimiz ve ilçe protokolü ile birlikte kitap okuduk. Bu projemiz her gün akşam saat 8’de devam edecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Öğrencilerin ve ilçe protokolünün Varda Köprüsü\'ne karşı kitap okuması

-Kaymakam Melih Aydoğan\'ın konuşması

-Belediye Başkanı Saadettin Aslan\'ın konuşması

-Minik Öğrencilerin ve ilçe protokolünün \'Kitaplar Varda, Sen Yoksun\' sloganı atmaları

SÜRE: 01\'34\" BOYUT: 96 MB

Haber-Kamera: Oğuz KUŞÇU/KARAİSALI,(Adana),(DHA)

