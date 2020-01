DHA YURT BÜLTENİ - 5

1)BAŞKALE\'DE 2 PKK\'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

VAN\'ın Başkale İlçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında 2 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.Başkale İlçesi, Tahıl Mezrası karsalında bir grup PKK\'lı teröristin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon yapıldı. Düzenlenen hava harekatında 2 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Haber: BAŞKALE (Van), (DHA)-

2)DARGEÇİT\'TE EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ

MARDİN\'in Dargeçit İlçesi\'nde, İlçe Emniyet Amirliği karşısındaki dağın zirvesinde, özel harekat timlerince yapılan aramalarda, poşet içerisinde bulunan el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.Dargeç İlçesi\'nde bulunan ve imha edilen el yapımı patlayıcı ile ilgili Emniyet Müdürlüğü\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Dargeçit İlçemiz Nizamül Mülk ortaokulunun (geçmiş tarihlerde yanan okul) üst kısmında, Dargeçit İlçe Emniyet Amirliği\'ni tam karşıdan gören dağın zirvesinde özel harekat ekiplerimizin yapmış olduğu keşif çalışmasında, poşet içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği buldu. Bulunan farklı düzeneklerdeki çok sayıdaki el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi\" denildi.

Bulanan el yapımı patlayıcının gece imha edilmesi anı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MARDİN, (DHA)-

3)11 BİN LİRA ÖDÜL İÇİN KAFEDEKİ 1 LİRAYI ARIYORLAR

SİVAS\'ta bir kafe, dükkan dekorasyonu için kullanılan 11 bin tuğladan birinin arkasına 1 lira sakladı. Yerini tarif için de bir bilmece hazırladı. 1 liranın saklı olduğu tuğlayı bulanın 11 bin lira ödül kazanacağı bilmece üniversite öğrencileri ilgi gösterdi.

Sivas\'ta inşaat mühendisi olan Muhammet Kuşçu, kardeşi Halil Kuşçu\'nun kent merkezinde yeni açtığı kafe için bir bilmece tavsiye etti. Kardeşinin işletmesinin reklamını yapmak için fikir geliştiren ağabey Kuşçu, dükkan içerisinde tadilat sırasında kullanılan 11 bin tuğlanın bir tanesinin arkasına 1 lira yerleştirerek, paranın yerini tarif eden bir bilmece hazırladı. Ertesi gün bunu kardeşi ile paylaşan Muhammet Kuşçu, 1 lirayı bulana 11 bin lira ödül vereceğini söyledi. Bulmacayı çözmeye çalışanlardan, tahmin ettikleri tuğlayı kırıp 1 lirayı kontrol etmek içinse 100 lira ücret alınması planlandı.

Kardeşinin işletmesinin reklamını yapmak için böyle bir yola başvurduğunu belirten Muhammet Kuşçu, \"Dükkanın tadilatı sırasında bir gece geldim. Kardeşime nasıl bir hediye verebilirim diye düşündüm. Bizim örf ve adetlerimizde vardır. Birisi bir işletme açtığında destek olunur. Bu bir de kardeşim olunca biraz daha fazla kafa yordum. Tanıtım için nasıl bir fayda sağlayabilirim diye düşündüm. Dükkanın iç dekorasyonunda kullanılan 11 bin tuğla var. Birinin arkasına bir lira saklayıp bir soru yazdık. Tabi soru içerisinde şifrelerimiz var. İnsanlar bu şifreleri çözüp adım adım cevaba yaklaşacak. Biz de bir gün birinin bu 1 lirayı bulacağına inanıyoruz. Şu anda çok yaklaşanlar var. Sorunun bir bölümüne kadar gelenler var. Bazen tedirgin olduğumuz oluyor çünkü 1 liraya bir hayli yaklaştılar. Kimin bulacağını bilmiyoruz. Şu anda bilmeceden dolayı işletmeye ilgi duyan ve gelip araştıran ciddi bir öğrenci kitlesi var. Hatta merak edip gelen emekliler var. \'Define cihazı getirip arasak mı\' diyenler var. Benim hiç düşünmediğim noktalara, bambaşka yerlere gelen insanlar var. Bu şekilde dükkanın reklam yapabileceğini ve yıllar geçtikçe de değerinin daha iyi anlaşılacağını düşündüğümüz bir bilmece hazırladık\" dedi.

ÖĞRENCİLER İLGİ GÖSTERDİ

Kafe müşterilerinden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi diş hekimliği üçüncü sınıf öğrencisi Hamza Gencer Uysal bilmecenin sonucuna yaklaştığını söyleyerek, \"İlk buraya geldiğimizde bilmeceyi söylediler. Araştırmaya başladık. Hatta sonra arkadaşlarıma falan da söyledim. Beraber geldiğimiz insanlar oldu. Ben yaklaştığımı düşünüyorum ama şu anda tam emin değilim. Yedi adımlık bulmacada beşinci adıma kadar geldim. Şu anda arkadaşlarımla araştırıyoruz. İnşallah bulurum\" şeklinde konuştu.

Yedi adımdan oluşan bilmecenin dördüncü adımına geldiğini belirten Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Remzi Akbulut ise bilmeceyi afişlerde gördüğünü ve merak edip işletmeye geldiğini söyledi. Akbulut, \"Hiçbir kafede böyle bir şey yoktu. Açıldığı günden beridir de gidip gelip çözmeye çalışıyoruz. Zaten belli bir kısma kadar da çözdük. Soruyu çözmek için de daha sık gelmeye başladık. Yani hem arkadaşlarla sohbet ediyoruz hem de bu bilmeceyi çözmeye çalışıyoruz. Şu an ilk üç adımı geçtik. Dördüncü adımdayız. Dördüncü adım içinde bazı tahminler var ama kesin emin olamıyoruz\" ifadelerini kullandı.

İLGİ ÇEKEN BİLMECE

Kafe için Muhammet Kuşçu\'nun hazırladığı bilmece ise şöyle:

\"19 ayaklı topal han. Demir kazık önünde. Dik başlı küheylan. Bir yetmez 2 atla. Soldan yürür bu kervan. Çarparsan 90. Bir eksiğiz sen yoksan.\"

Haber-Kamera: Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)

4)BAHARATTA TALAŞ UNUNA DİKKAT

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi baharatçılar, halkı içine talaş unu karıştırılan baharatlara karşı uyardı.Kurban Bayramı\'nda etlerinin bir bölümü sucuk ve pastırma yapmak isteyen kişilerin uğrak yerlerinden birisi baharatçılar oldu. Baharatçı Ali Özselamoğlu, Kayseri’de bazı kişilerin kalitesiz ve insan sağlığını tehdit eden merdivenaltı imal edilmiş, 5\'inci sınıf, içinde birçok katkı maddesi bulunan baharatları cami önleri ve sokak aralarına kurdukları tezgahlarla sattıklarını söyledi. Özselamoğlu, şöyle dedi:

\"İyi bir sucuk, iyi malzeme ile yapılır. İyi baharat ise, rengi ve kokusundan anlaşılır. Kaliteli ve markalı biberlerin tahlilleri yapılır, kokuları nettir. Kurban Bayramı\'nın gelmesiyle birlikte birçok kişi cami önleri ve sokak aralarında kurdukları tezgahlarla ucuz fiyata baharat satıyor. Tezgahlarımızda sattığımız birinci sınıf Nazilli toz biberinin kilosu 35 TL iken mahalle aralarında 15-20 TL’ye satılıyor. Bu fiyata satılan baharatların içinde insan sağlığını tehdit edebilecek pirinç kepeği ve talaş unu yer alıyor. Vatandaşlarımız ucuza kaçarak sağlıklarını riske atmasın.\"

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA

5)ESMA, OBEZİTE CERRAHİSİYLE 110 KİLODAN 65 KİLOYA İNDİ

ANTALYA\'da 30 yaşındaki Esma Solmaz, obezite cerrahisi ile 20 ayda 45 kilo verdi, 110 kilodan 65 kiloya indi. Ameliyat olduğu hastanenin obezite cerrahisi bölümünde koordinatör olarak çalışmaya başlayan Solmaz, \"Önce hastaydım şimdi ise işim oldu\" dedi.

1 Aralık 2015 tarihinde obezite cerrahisi geçiren ve 20 ayda 45 kilo veren Esma Solmaz, ailesini ameliyata ikna etmenin 2 yılını aldığını belirtti. Ailesinin, kendisini hiçbir zaman kilolu kabul etmediğini, el bebek gül bebek büyütülerek \'Tonton kızım\' diye sevildiğini anlatan Solmaz, \"Ailem hiçbir zaman benim kilolarıyla boğuşan bir birey olduğumu düşünmüyordu. Şişmanlığımı hiçbir zaman kabullenmemişlerdi, ta ki dış dünyaya, okul hayatı, iş hayatına atılana kadar\" dedi. Solmaz, dış çevrenin insanın ailesi kadar duyarlı olmadığını, hatta zaman zaman acımasız olabildiğini söyledi.

6.5 KİLOLUK OBEZ BİR BEBEK OLARAK DÜNYAYA GELDİM

6.5 kilo doğan obez bir bebek olduğunu vurgulayan Esma Solmaz, hayatı boyunca hep şişman olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"İlkokul dördüncü sınıfta 78 kiloydum. Öğretmenim \'Esmacığım arkadaşların tahtayı görmüyor arka sıraya oturur musun?\' derdi. Hayatım hep bunlarla geçti. Uçağa bindiğim zaman ek kemer, otobüse bindiğim zaman \'Abla sen hamilesin\' diye yer gösteren öğrenciler, butiklerde \'Hamile reyonuna bakmalısınız\' diyen satış elemanları beni obezite cerrahisine itti.\"

SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM

Aslında görselliğin ikinci planda olduğunu, asıl sağlığın önemli olduğunu vurgulayan Solmaz, \"Yaptığım çeşitli diyet ve spora rağmen insülin direncim kırılamıyordu. Ardından akapunktur, yaşam koçları derken hayatım bu evrelerden geçtikten sonra baktım ki ben düzenli kilo veremiyorum. Vücudum çok deforme oldu, kan değerlerimde oynamalar var. Tabi ailemi ikna etmem 2 senemi aldı. Babam \'Kesinlikle şişman değilsin ameliyat olamazsın\' diyordu. \'Hayatında biri mi var? O mu seni beğenmiyor? Onun için mi böyle bir yola giriyorsun?\' gibi sorularla karşılaştım. İki yıl sonunda babamla bir butikten alışveriş yaparken tezgahtar \'Siz yanlış yerdesiniz\' deyince babam \'Sen dış çevrede bunu mu yaşıyorsun? Hemen doktoru arıyorsun, işlemlerini yapıyoruz ve ameliyat oluyorsun\' dedi\" diye konuştu. Ameliyatın ardından 20 ayda 45 kilo verdiğini, uyku apnesinin geçtiğini, insülin direncinin normale döndüğünü söyleyen Solmaz, artık merdiven çıkabildiğini ve rahatça yüzebildiğini de sözlerine ekledi.

52 BEDENDEN 38 BEDENE DÜŞTÜM

Ameliyat olmadan önce 52 beden olduğuna dikkat çeken Solmaz, \"Şimdi 38 bedenim. 110 kilodan 65 kiloya indim. Kız kardeşimin pantolonlarına sığıyorum. \'Fat\'likten \'fit\'liğe geçtim. Çok güzel bir duygu. Çok büyük mutluluk. Mağazalarda gezerken \'Bu benim bedenim\' diyerek giyip çıkmak çok güzel. \'Bir büyük bedeni var mı?\' diye sormuyorum. \'Bundan büyüğü yok\' gibi cümleler duymuyorum. Bunlar büyük kazançlar benim için\" dedi.

HASTAYDIM ARTIK İŞİM OLDU

Operasyon geçirdiği özel hastanenin Obezite Cerrahisi Bölümü\'nde koordinatörlük yapan Esma Solmaz, \"Hastaydım şimdi obezite cerrahisi mesleğim oldu. Hastaların geçirdikleri süreçleri anlayabiliyorum. Onların neler yaşadıklarını, obezlere nasıl bakıldığını çok daha iyi anlayabiliyorum, çünkü ben de bir hastaydım\" dedi.

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, DHA)

6)TIR DORSESİNE ÖZEL KAPI YAPTIRDI, POLİSTEN YİNE DE KAÇAMADI

MARDİN\'in Kızıltepe İlçesi\'nde yol kontrol ve uygulama noktalarında durdurulan 5 TIR\'da yapılan aramalarda gizli bölmede 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık Organize ve Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığı önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirilirken kaçak sigaraları yasadışı yollarla yurda sokan 5 sürücü gözaltına alındı.

Dün akşam Kızıltepe İlçesi\'nde yapılan yol kontrol ve uygulama noktasında 5 TIR durduruldu. Polis ekiplerince durdurulan 5 TIR\'da dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda araçların farklı noktalarına zulalanmış çeşitli markalarda 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yol uygulamasında durdurulan ve arama yapılan başka bir TIR\'da ise yapılan incelemede ise dorse kapılarına yapılan ve halat yardımıyla ortaya çıkan özel düzeneğin ortaya çıkarılmasıyla kaçakçıların yeni bir yöntemi daha deşifre edildi.

Kaçak sigaralarla ilgili olarak 5 TIR sürücüsü gözaltına alınırken, haklarında gerekli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

7)15 GÜNLÜK BUZAĞI DÜŞTÜĞÜ ÇUKURDAN ÇIKARILDI

SİVAS\'ın Şarkışla ilçesinde bir besi çiftliğinde gübre çukuruna düşen 15 günlük buzağıyı elektrik işçileri kurtardı.

İlçeye bağlı Kızılcakışla Köyü\'nde bir şirkete ait hayvan çiftliğindeki 15 günlük \'Yaramaz\' adlı yavru buzağı gübre çukuruna düştü. Çiftlik çalışanlarının fark etmediği hayvanı düştüğü o sırada köye elektrik çalışması için giden işçiler gördü. İşçilerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu buzağı düştüğü çukurdan çıkarılarak çiftliğe teslim edildi.

Haber:Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)

8)HALUK LEVENT, AYVALIK\'TA YANAN ORMANLARIN ACISINA ORTAK OLDU

BALIKESİR\'in Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl 13\'üncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri\'nin son gününde rock müziğinin sevilen sesi Haluk Levent sahne aldı. Çevreci kimliğiyle tanınan Levent, Ayvalık\'ta geçtiğimiz hafta yaşanan orman yangınıyla ilgili üzüntüsünü dile getirerek Kasım ayında fidan dikim etkinliğine katılacağını kaydetti.

Ayvalık Belediyesi\'ne ait Açık Hava Tiyatrosu\'nda gerçekleşen konserde yaklaşık 10 bin hayranı, Haluk Levent\'i yalnız bırakmadı. Açık Hava Tiyatrosu\'nu tıklım tıklım dolduran Ayvalıklıların coşkuyla izlediği konserinin bir bölümünde, sahneye yerleştirilen çam fidelerini okşayan Haluk Levent, \"İlk kez bir konserimde sahnemiz çam fideleriyle süslendi. Geçtiğimiz günlerde Şeytan Sofrası\'nda yaşanan yangını biliyorsunuz. Tabi Ayvalık halkı bu yangına duyarsız kalmadı. Sosyal paylaşım sitelerinde her gün paylaşımlarda bulundu. Ben çok orman yangını gördüm. Ama şimdiye kadar böylesini hiç görmemiştim. Ayvalık\'ın en güzel köşelerinden Şeytan Sofrası eteklerindeki ormanın bilinçli olarak yakıldığını zaten biliyoruz. Bunda hiç kimsenin şüphesi yok. Fakat sevgili dostlar, 3-5 saat öncesine kadar oradaydım. Öyle bir yakmışlar ki, hani bir soykırım vardır ya adeta canlı nefes almayacakmış gibi yakmışlar. Orman yangınları sonrasında birazcık toprak bölümü kalırdı. Birkaç ot kalırdı. Ot kalmamasını bir yana bırakın, o güzelim alanlar bilim kurgu filmlerindeki arazilere dönmüş. Sanki yüzyıllardır su yada toprağın olmadığı ve yüzyıllarca su yada toprağın olamayacağı bir görüntü ile karşılaştım. Adeta her yer kül olmuş\" dedi.

Kasım ayında Ayvalık\'ta fidan dikimine başlayacaklarını açıklayan Levent, \"Ayvalık bitecek, yangınlarla yok edilen her orman alanında fidan dikmeye gideceğiz. Başka çaremiz yok. Başka kurtuluşumuz yok\" diye konuştu.

Binlerce kişinin konuşmasının ardından ayakta alkışladığı Haluk Levent, birbirinden güzel şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Şarkı aralarında seyircilerle esprili sohbetler yapmayı da ihmal etmeyen Haluk Levent konserin ardından Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer tarafından teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.

Haber - Kamera: Tuncel YILMAZ / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

9)ONUR AKIN\'DAN DALAMAN\'DA ANLAMLI KONSER

MUĞLA\'nın Dalaman İlçesi\'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Onur Akın, tüm şarkılarını başta Ulu Önder Mustafa Kemal ve özgürlüğü elinden alınmış olanlar için söyledi.

Dalamanlı sevenleriyle buluşan Onur Akın, izleyicilere keyifli saatler yaşattı. Cumhuriyet Meydanı\'nda gerçekleşen konsere; CHP\'li Dalaman Belediye Başkanı Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, CHP İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner, belediye meclis üyeleri ve yaklaşık 13 bin vatandaş katıldı. Meydana toplanan vatandaşlar, şarkılara eşlik etti. Yakutistan ve uluslararası halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Ata Folklor grubunun oyunları ile başlayan gecede Onur Akın, 3 saat süresince müzikseverlere seslendi. Onur Akın, \"Bugün söyleyeceğim şarkıların tamamı başta Ulu Önder Mustafa Kemal olmak üzere ülkemiz için canını vermiş tüm şehitlerimize ve kanun hükmünde kararnamelerle özgürlükleri elinden almış başta basın mensupları olmak üzere düşüncelerinden dolayı kader mahkumu olanlar için gelsin\" dedi. Akın, \'Seviyorum seni\', \'Denizin dibinde hatcem demirden evler\' ,\'Asi ve mavi\', \'Bana bir gül ver\' ve \'Gaybana geceler\' gibi dillerden düşmeyen pek çok şarkısını seslendirdi. Konser sonunda Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, sanatçıya kıl dokuma heybe ve çiçek verdi.

Haber - Kamera: Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)