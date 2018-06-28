DHA YURT BÜLTENİ - 4

1 -Yağmurla birlikte yeşile bürünen otlaklar, göçerleri sevindirdi

BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde yağışın olması, hayvan besicilerini sevindirdi. Bol yağmurla birlikte yaylalardaki otlaklar, yaz mevsimine rağmen yeşile büründü. Besici ve göçerler, bu durumun bereket getireceğine, bol yağışın ise bölge hayvancılığına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Yaz ayında başlayan yağmurun bereket olarak gördüklerini anlatan göçerler, yağmurlardan dolayı dağlar ve otlakların yeşile büründüğünü, bunun da bölge hayvancılığı açısında çok önemli bir gelişme olduğunu söylediler. İlk defa hayvanların otlaklarda bol ot yediğini anlatan göçerler, bu nedenle hayvanların aşırı kilo aldığını ve bu durumun et fiyatlarında düşüşe neden olacağına inandıklarını söyledi.

Babadan kalan mesleğini Karlıova dağlarında devam ettiren 60 yaşındaki göçer Latif Morkuzu, Bingöl merkezde besicilik yaptığını ve her yıl Karlıova\'daki dağlara getirdiği büyük baş hayvanlarını otlatttığını söyledi. Morkuzu, dört çocuğuyla birlikte dağlarda göçerlik hayatını sürdürdüğünü belirterek, \"Karlıova dağlarında ilk defa bereketin fışkırdığına tanık oldum. Hiç bir sene bu kadar yağmur olmamıştı. Yani Haziran bitiyor ama hala yağmur yağıyor. Bu iyiye işarettir\" dedi.

Bursa\'dan, hayvancılık yapmak için 2 yıl önce Karlıova\'ya gelerek yerleşen 52 yaşındaki Engin Demir ise, Karlıova\'nın Karadeniz bölgesi gibi her mevsimde yağış almaya başladığını belirterek, \"İki yıl önce besicilik yapmak üzere buraya yerleştim. Çok güzel yaylalar var. Hayvancılık yapmak için çok uygun bir coğrafya. Bu yıl yağışın bol olması, Haziran bitiyor olmasına rağmen devam ediyor. Bu da yeni yeni otlakların oluşmasını sağladı. Böyle bir gelişme bizim ve hayvanlarımızın otlaması için çok güzel. 200 koyunum var. Karlıova dağlarını karış karış geziyorum. Yeşil taze ve vitamini bol otları yiyen hayvanlar kısa sırada bol kilo alacak\" diye konuştu.

Diyarbakır\'ın Çermik ilçesinden Karlıova\'daki dağlara ailesiyle birlikte gelerek çadır açan hayvan besicisi 43 yaşındaki Celal Çiçek de, her yaz mevsiminde Karlıova\'ya geldiğini hatırlatarak, \"Beş çocuğum ben ve eşim buraya geldik. 300 koyunla birlikte dağlardaki yaylalarda kalıyoruz. Çok verimli ve bereketli bir yıl olacağını düşünüyorum. Hayvanlar taze ot yiyerek doğal olarak kilo alıyor. Bölge hayvancılığına da olumlu katkı yapacağına inanıyorum\" şeklinde konuştu.

Karlıova\'ya bağlı Kızılçubuk köyündeki hayvan besicileri ise, kışa saklamak üzere ot biçmeye başladı. Kızılçubuk köylülerinden hayvan besicisi 55 yaşındaki Binali Özer, önceki kış mevsimlerine göre geçen kış mevsiminde daha az saman aldıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

\"Geçen yıl kar ve yağmur çok iyiydi. Bu yüzden kış ayında çok az saman aldık, fazla masrafımız olmadı. Daha önceki kış aylarında Diyarbakır\'dan çok saman almak zorunda kalıyorduk. Bu yüzden et fiyatları da artıyordu. Ama bu yıl yağmurlarla birlikte otlaklar çok iyi. Yağmurlar hala belli aralıklarla devam ediyor. Kış için gereken otları biçmeye başladık. Hem hayvanlarımız taze ot yiyerek kilo alıyor. Besicilikle maliyet düşünce, et fiyatları da haliyle düşüyor. Karlıov ilçesinde geçen yıl kemikli kuzu etinin kilo fiyatı 37 liraydı. Bu yıl ise aynı etin kasaptan satış fiyatı 35 lira. Eğer böyle devam ederse fiyatlar daha da düşecek.\"

Görüntü Dökümü

-Dağlardaki göçerlerin yaşantısı

-Besicilerin konuşmaları

-Göçerlerin yaşadığı çadırlar

-Ot biçen besiciler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA) -

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2 - Tünelde zincirleme kaza, TEM ulaşıma kapandı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT\'te, TEM Otoyolu Gültepe tünelinde 1 TIR, 1 otobüs, 1 kamyonet ve 1 tankerin ardı ardına çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Kaza sabah saatlerinde, TEM Otoyolu İzmit Gültepe Tüneli içerisinde meydana geldi. Tünel içerisindeki bakım çalışması nedeniyle tek şeridi ulaşıma açık olan yolda yoğunluktan dolayı yavaşlayan Mehmet Akif Poyraz idaresindeki 34 BCT 548 plakalı yolcu otobüsüne arkadan gelmekte olan Hulusi Güntekin idaresindeki 38 DN 362 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle öne doğru hareket eden otobüs, Engin Ölmez idaresindeki 06 DAS 22 plakalı kamyonete, kamyonet ise Mustafa Uzunoğlu idaresindeki 14 FM 600 plakalı çimento yüklü tankere çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil ve itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü Engin Ölmez\'i kurtarmak için çalışma yaptı. Araçtan çıkarılan Engin Ölmez\'e 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Engin Ölmez tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle, bir şeridi kapalı olan yol tamamen ulaşıma kapanırken, uzun araç konvoyları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yaklaşık 1 saat sonra ulaşıma açıldı. İstanbul\'dan Samsun\'a giden otobüste bulunan 20 yolcu ise başka bir otobüsle yola devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralının araçtan çıkarılması

- itfaiyenin çalışması

- olay yerinden görüntüler

- otobüs yolcuları ile röp.

- detay

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3 - Mersin\'de 110 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

MERSİN\'de polisin düzenlediği operasyonla, durdurulan bir araçta 110 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları uyuşturucu yüklü aracı merkez Yenişehir ilçesi Kocavilayet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı\'nda durdurdu. Araçta narkotik köpeğiyle arama yapan polis, 4 çuval içerisinde 20 ayrı paket halinde, 110 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan, ismi açıklanmayan sürücü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekipler araç içinde diğer aracı takip ederken

-Takip edilen araçla ilgili yapılan anons

-Diğer ekiplerin aracı durdurması

-Sürücünün araçtan indirilmesi

-Sürücünün ekip aracına bindirilmesi

-Narkotik köpeğinin araçta arama yapması

-Aracın kapılarının açılması

-Araçtaki çuvalların görüntüsü

-Ekipler çuvalları açarken

-Çuval içindeki esrarın sarılı olduğu paketler

-Açılan paketeki esrarın görüntüsü

-Genel ve detay

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

156 mb

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4 - Önce denetim, sonra mavi bayrak - HD

TÜRKİYE Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy başkanlığında toplanan \'Mavi Bayrak Denetleme Komisyonu\', denetleme turlarına çıkarak kriterleri yerine getiren otel ve plaj işletmelerine mavi bayraklarını teslim etmeye başladı.

TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen mavi bayrak programında uluslararası jürinin değerlendirmesinin Antalya bölgesinde mavi bayrak almaya hak kazanan oteller, mavi bayrak denetleme komisyonu tarafından önce denetleniyor. Denetlemenin ardından uygunlukları belirlenen otellere 2018 sezonu mavi bayrakları teslim ediliyor.

2018 yılı mavi bayrak denetimini başarıyla geçen Kundu Bölgesi\'ndeki Baia Lara Hotel, iskeledeki direğe mavi bayrağını çekti. Otel yöneticisi Engin Zeybekoğlu ve ekibi tarafından karşılanan Mavi Bayrak Denetleme Komisyonu, cankurtaran kulesi, cankurtaran ve yardımcı malzemeleri, engelli yolları, engelli şezlongları, ve tuvaletlerinin yanı sıra mavi bayrak panosu ile uyarı bayraklarını kontrol etti. Komisyon üyeleri, hazırladıkları tutanağın ardından mavi bayrağı otel yönetimine teslim etti.

TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy, Antalya\'da 200 plaj, 5 marina, 5 yatın mavi bayrak almaya hak kazandığını söyledi. Mavi Bayrak projesinde işletmelere büyük görev düştüğünü belirten Lokman Atasoy, \"Mavi bayrağı göndere çeken tesisin işi bitmiyor. Kriter denetlemeleri sezon süresince sık sık devam ediyor\" dedi.

Asıl sorumluluğun mavi bayrağı almak değil kriterleri muhafaza etmek olduğunu söyleyen Atasoy, “Sezon içinde haberli, habersiz denetimler olacak. Önemli olan bayrağı göndere çekmek değil, onu orada tutabilmek. Bizim her plajda gözümüz kulağımız var. En önemli gözlerimiz ise bu plajı kullanan turistler. Bu yıl Antalya\'da 384\'üncü denetimi yapıyoruz. 3 ekiple çalışıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görevlilerin bilgilendirme panosunu incelerken

Panodan görüntü

Turistlerin denizde yüzerken görüntüsü

Sahilde güneşlenen turistlerden görüntü

Görevlilerin sahilde inceleme yaparken görüntüsü

RÖP 1: Lokman Atasoy

RÖP 2: Engin Zeybekoğlu

Drone mavi bayrak ve sahil görüntüsü

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA)

565 MB -- 05.05 /// HD

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5 - Bayram ziyaretine giden Suriyelilerin dönüşü sürüyor

RAMAZAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Türkiye\'ye dönüşü devam ediyor.

Kilis Valiliği\'nin izniyle bayramı yakınlarının yanında geçirmek üzere Suriye\'ye giden sığınmacıların dönüşleri sürüyor. Suriye\'de yakınlarıyla vedalaşan sığınmacılar, Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'na geldi. Beraberinde getirdiği eşyaları aranan Suriyeliler, dönüş işlemleri yapıldıktan sonra Türkiye\'ye giriş yaptı. Bayram ziyareti için ülkesine giden 52 bin 114 Suriyelinin 31 Temmuz\'a kadar Türkiye\'ye dönüşü devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öncüpınar Sınır Kapısı

- Suriyelilerin gelişi

- Suriyeliler ile yapılan röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-(DHA)

388 MB

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6 - 8 kadının telefonunu çalan motosikletli kapkaççı yakalandı

GAZİANTEP\'te, motosikletli A.Y.\'nin yolda yürüyen kadının arka cebindeki cep telefonunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı yöntemle 8 kadının daha cep telefonunu çaldığı belirlenen A.Y., yakalanıp, tutuklandı.

Sarıgüllük Mahallesi\'nde yolda yürüyen bir kadının pantolonunun arka cebinde bulunan telefonu, motosikletle yanından geçen bir kişi tarafından çalındı. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, bir süre plakasız motosikletteki şüphelinin peşine düşen kadın ve arkadaşı, başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, mağdur kadının ifadesine başvurdu ve ardından bölgedeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonunda polis, kapkaç şüphelisinin A.Y. olduğunu belirledi, evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgusunda suçunu itiraf eden A.Y., farklı tarihlerde kent merkezinde aynı yöntemle 8 kadının daha cep telefonlarını çaldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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////Kapkaça ait güvenlik kamerası

- Motosikletli şüphelinin kadının telefonunu çalması

- Kadının şüphelinin peşinden koşturması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP -(DHA)

