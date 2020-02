DHA YURT BÜLTENİ - 4

1 - Düzce\'de geçersiz oyların sayımı bugün de sürecek



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, AK Parti\'nin itirazı üzerine yaklaşık 4 bin geçersiz oy yeniden sayılırken, 100\'den fazla sandıkta sayım yapıldı. Gece ara verilen oy sayım işlemine, merkez ve diğer ilçe sandıklarının sayımıyla devam edilecek.

Düzce\'de, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti\'den Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile MHP\'den Ümit Yılmaz milletvekili seçildi. AK Parti İl Başkanlığı\'nca resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 4 bin oyun yeniden sayılması için itirazda bulunuldu. Her seçimde 3 milletvekilliğini de kazanan, bu seçimde ise az farkla 1 vekilliği MHP\'ye kaptıran AK Parti\'nin itirazı üzerine dün geçersiz oyların sayımına başlandı. Turgut Özal Anadolu Lisesi\'nin salonunda gün boyu sürdürülen çalışmalarda açılacak 500 sandıktan 100\'den fazlasında yeniden sayım yapıldı. Oy sayımı AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz gözetiminde yapıldı. Oy sayım işlemine gece ara verilirken, bugün merkez ve diğer ilçe sandıklarının sayımıyla devam edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okulun dışından görüntü

Bahçeden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü ve detaylar var

Numan Çabuk ile röp

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=========

2 - Korgeneral Metin\'in köyünde İnce\'ye çıkan 1 oyun sahibi merak konusu oldu

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'ye, \"Apoletlerini sökeceğim\" dediği 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'in memleketi Bayburt\'un Taht köyünden çıkan 1 oyun sahibi köyde merak konusu oldu. Taht köyü sakinleri oyu kimin kullandığını kendilerinin de merak ettiğini belirterek \"1 oyun ne manaya geldiğini anlarsa ona yeter\" değerlendirmesinde bulundu.

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 31 Mayıs’ta, Malatya\'da, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından organize edilen iftar yemeğinde, kendisini eleştirdiği konuşmasını alkışladığı için 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'e yönelik \"Apoletlerini sökeceğim\" ifadeleri ile tepki göstermişti. Korgeneral Temel\'in baba ocağı Bayburt\'un merkeze bağlı Taht köyündeki vatandaşlar, İnce\'nin sözlerine tepkilerini dile getirmişti.

Tek sandık kurulan Taht köyünde 153 seçmen oy kullandı. Tüm oyların geçerli sayıldığı köyde, Cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan\'a 145, Meral Akşener\'e 4, Temel Karamollaoğlu\'na 3, Muharrem İnce\'ye ise 1 oy çıktı.

Seçim sonuçlarının partilere göre dağılımında ise Ak Parti 124, MHP 21, Saadet Partisi 3, İyi Parti 4 ve CHP 1 oyda kaldı

KÖYDE 1 OYU KİM VERDİ MERAKI

Taht köyü sakinleri, Muharrem İnce\'ye çıkan 1 oyu kimin kullandığını merak ediyor. Oyun sahibi çıkmayan köyde herkes birbirine oyu kimin kullandığını soruyor.

Korgeneral İsmail Metin Temel\'in akrabası Cengiz Gürbüz, paşanın babasının İstiklal Gazisi, dedesinin ise şehit olduğunu belirtti. Muharrem İnce\'nin hemşerileri paşaya \'apoletlerini sökeceğim\' çıkışının kendilerini rahatsız ettiğini anlatan Gürbüz, \"Köyümüzden Muharrem İnce\'ye 1 oy çıktı. Her halde köyümüz ona 1 oyu hibe etmiştir diye düşünüyoruz. Kimin verdiğini bilmiyoruz\" dedi

Alim Kobal da Muharrem İnce\'ye köylerinden 1 oy çıktığını belirterek \"1 oyun ne manaya geldiğini anlarsa ona yeter. Gerisini düşünüp değerlendirsin\" diye konuştu.

Alay Kılbaş ise \"Köyümüzden Muharrem İnce\'ye 1 oy çıktı. Bu oyun ne olduğunu iyi anlasın. Biz Erdoğan\'ın ve komutanımızın sevdalısıyız. Derslerini aldılar mı bilmiyorum ama istedikleri zaman onlara Türkçe, Arapça ve İngilizce ders veririz. Paşamızın bugüne kadar yaptığı icraatları başka yapanı göremedik. Afrin\'den Kandil\'e başarılı harekatları yönetti. PKK\'nın belini tek kıran apoletleri sökülecek denen paşamızdır\" diyerek Korgeneral İsmail Metin Temel\'in yanında olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Taht köyü detayları

Vatandaşalrdan detay

Vatandaşlarla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ BAYBURT DHA

============

3 - Suriyeli çocuk sulama kanalında kayboldu

MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu 12 yaşındaki Abdu Elkalaf\'ın gözden kayboldu. Elkalaf\'ın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Suriye uyruklu Abdu Elkalaf, dün (pazartesi) saat 17.00 sıralarında, serinlemek için, Saruhanlı\'nın kırsal Develi Mahalllesi\'ndeki Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Ancak bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. Elkalaf\'ın gözden kaybolduğunu gören ailesi, durumu Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bildirip, yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Manisa İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü\'nden gelen dalgıçlarla sulama kanalında arama kurtarma çalışması başlattı. Ancak, aramalardan bir sonuç alınamadı.

Bugün, günün ilk ışıkları ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına kaldığı yerden devam edildi. Bazı vatandaşlar da kanal boyunca karadan arama kurtarma çalışmalarına destek verirken, Suriyeli Elkalaf ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sulama kanalındaki arama kurtarma çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Celal KÖKCÜOĞLU / SARUHANLI (Manisa), (DHA)

=================

4 - Sokak köpeğinin sevgisi karşısında durdu

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta sokak köpeği, kendisini besleyen sürücünün bulunduğu otomobili görünce aracın yanına koşup ilerlemesine engel olunca trafik birbirine girdi. Aracını yol kenarına park eden sürücü, üzerine atlayan köpeği sevdi.

Kentin en işlek caddesi Gazipaşa\'da esnafın \'Poyraz\' adını verdiği sokak köpeği, bir süre önce kendisine yiyecek veren Ali Bektaş ve otomobilini tanıyınca yola çıkarak geçişine izin vermedi. Sevgi gösterilerinde bulunan köpek, bir süre aracı takip ederek trafikte ilerledi. Diğer sürücülerde köpeği ezmemek için duraklayınca trafik sıkıştı. Bunun üzerine aracını yol kenarına çeken Ali Bektaş, dışarı çıkınca sokak köpeği üzerine atlayarak sevgisini gösterdi. Çevredekiler, sokak köpeğinin gösterdiği sevgiyi ilgiyle izledi.

Kömür yıkama tesisinde çalışan Ali Bektaş, köpeğe birkaç kez yiyecek verdiğini bu nedenle kendisini ve aracını tanıdığını söyledi. Köpeğin aracını her gördüğünde önüne koşarak geçişine izin vermediğini anlatan Bektaş, \"Her gördüğümde oynuyorum, seviyorum. Arabayı da tanıyor. Her gördüğünde önümü kesiyor. Bende inip seviyorum. Yoksa hayatta bırakmaz. Bu sevgi bambaşka bir şey. Köpekler bence insanlar için en değerli en vefa gösterilmesi gereken hayvanlar arasındadır.\" dedi. Ali Bektaş, köpeği bir süre sevdikten sonra yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü

-Aracın ilerlemesi

-Köpeğin peşinde ilerlemesi

-Yola çıkarak trafiğin gidişine engel olması

-Sürücünün aracını park etmesi

-Köpekle oynaması

-Çevredekilerin toplanması

-Ali Bektaş ile röp.

-Aracın gitmesi

-Köpeğin peşinden gitmesi

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

Süre: (5.54) Boyut: (660 MB)

==============

5 -Kastamonu merkezli 8 il de FETÖ/PDY operasyonu: 21 gözaltı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)- KASTAMONU merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Kastamonu merkezli Manisa, Afyon, Bursa, Samsun, Erzincan, Kayseri ve İstanbul illerinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında aralarında esnaf, doktor ve işadamlarının da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere bulundukları illerin emniyet müdürlüklerine götürüldü.