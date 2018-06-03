DHA YURT BÜLTENİ - 4

1 - Antalya\'da tekne battı: 9 kaçak göçmen öldü

Antalya\'nın Demre ilçesi açıklarında, içinde yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Olayda, 1\'i kadın, 6\'sı çocuk 9 kişinin cansız bedeni sudan çıkarılırken, 1\'i kadın 5 kişi de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 02.22\'de Demre ilçesi Kekova Geyikova Adası\'nın 2,5 deniz mili güneybatısında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Korveti, 4 Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.

9 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

Sahil Güvenlik unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetleri sonucunda, havadan yapılan incelemede tespit edilen 3 erkek ve 1 kadın hemen kurtarıldı. Ayrıca bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesi tarafından da 1 erkek kurtarıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda 1\'i kadın, 6\'sı çocuk 9 kişinin ise sudan cansız bedenleri çıkarıldı. Kaçaklar Kekova\'ya getirilerek 112 ekiplerine teslim edildi.Kurtarılan kaçakların teknede 14- 15 kişi oldukları yönündeki ifadeleri üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Denizde kurtarılmayı bekleyenler

-Kurtarma çalışmaları

-Genel ve detay

Haber:Ahmet ACAR- Levent YENİGÜN/DEMRE (Antalya), (DHA)

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2- Kuzey Irak şehitleri, Hakkari\'den törenle memleketlerine uğurlandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- IRAK\'ın kuzeyindeki Basyan ve Avaşin bölgelerinde oluşturulan üs bölgelerin yol yapım faaliyetleri sırasında PKK\'lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu şehit olan uzman çavuşlar Tayfur Uluçay ve Hakan Ergin\'in cenazeleri, düzenlenen törenin ardından memlemetlerine uğurlandı.

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, sınırın diğer tarafında bulunan Basyan ve Avaşin bölgelerinde oluşturulan askeri üs bölgelerin yol yapım çalışması sırasında bir grup PKK\'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu Adana-Koza nüfusuna kayıtlı İstikam Uzman Çavuşlar Tayfur Uluçay (29) ve Giresun nüfusuna kayıtlı Hakan Ergin şehit oldu. Şehit uzman çavuşlar için bu sabah Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Kahraman, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker, polis ve şehitlerin yakınları katıldı.Törende şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin ardından dualar edildi.

\'ONLAR ÖRGÜTÜN CİĞERİNE HANÇERİ SAPLAMIŞ İKİ KAHRAMANDI\'

Duaların ardından Kuzey Irak operasyonunu bizzat yöneten Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tayanç bir konuşma yaptı. Tuğgeneral Tayanç, şehit olan iki uzman çavuşun terör örgütünün ciğerine hançer saplamış iki kahraman olduğunu belirterek, \"Ben de operasyon bölgesindeydim. Yeni ordan geldim. Hudut kartalları komandolarımız çok ciddi görev icra ediyorlar. Orada yeni üs bölgeleri açıldı. Sınır ötesindeki kontrolsüz alanlarda, kontrolün daha iyi sağlanması ve lojistiğin devamı için yollar çok önemli.İşte bu şehit verdiğimiz iki kardeşimiz, ben bizzat kendim defalarca gördüm. Aynı zamanda duaya vesile olsun bir teğmenimiz de yaralı. Şu an hastanede tedavi görüyor. Ruhları şad olsun. Ben hem kederli ailesine hem de sevenlerine sabırlar diliyorum. Bugün de yine hudut ötesinde sıcak temas vardı. Oradaki tüm arkadaşlarımıza da Allah güç, kuvvet versin\" dedi.

Konuşmanın ardından askerler ve özel harekat polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere konulan şehit uzman çavuşlar Tayfur Uluçay ve Hakan Ergin\'in Türk bayrağına sarılı tabutları Van\'a, oradan da uçakla toprağa verilmek üzere memleketleri Adana ve Giresun\'a gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehitlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesi

-Cenazelerden detaylar

-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

-Şehit uzman çavuşların özgeçmişinin okunması

-Törene katılan yetkililer

-Duaların okunması

-Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç\'ın konuşması

-Şehit cenazelerin tekbirler eşliğinde helikoptere konulması

-Helikopterin havanlanması

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3 - Baro başkanlarından ortak tepki: İşkence insanlık suçudur

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ, Diyarbakır ve Van barolarına üye avukatlar, Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyü Binahare mezrasında, operasyona çıkan askerler tarafından dövüldükleri iddia edilen çobanlar Nasır Taş ile Ramazan Aktaş\'ı ziyaret etti. Üç baro başkanı, işkencenin bir insanlık suçu olduğunu söyledi.

Şemdinli\'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Binahare mezrasında yaşayan Nasır Taş ile Ramazan Aktaş, koyunları ile birlikte 4 gün önce gittikleri yaylada operasyon yürüten askerler tarafından dövüldüklerini iddia etti. Nasır Taş ve Ramazan Aktaş, kaldırıldıkları Şemdinli Devlet Hastanesi\'deki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hakkari Barosu Başkanı Zeydin Kaya, Van Barosu Başkanı Murat Timur ile Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, bir grup avukatla olayın yaşandığı Binahare mezrasına giderek, Nasır Taş ve Ramazan Aktaş ile görüşüp, bilgi aldı.

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE BİR İNSANLIK SUÇUDUR

Baro başkanları daha sonra Şemdinli ilçesine geçerek konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Hakkari Baro Başkanı Zeydin Kaya,31 Mayıs günü Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde koyunlarının başında olan 4 çobanın, bölgede görevli 5 asker tarafından uzun süre alıkonulup, darp edildiğini ileri sürdü. Avukat Kaya, \"Hakkari, Diyarbakır ve Van baro başkanları olarak avukat arkadaşlarımızla olayın yaşandığı Yufkalı ve Korgan köylerinde mağdurlarla ve tanıklarla birebir görüştük. Buna ilişkin bu beyanları raporlarımıza dökeceğiz. Öncelikle şunun bilinmesini istiyoruz; İşkence ve kötü muamele bir insanlık suçudur. Yetkililerle yapılan görüşmelerde söz konusu askerlerle ilgili soruşturmanın devam ettiği, mağdurların ve tarafların beyanları alındığını öğrendik. Biz bu olayın takipçisi olacağız\" dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen ise darp iddiaları ile ilgili tuttukları raporu yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Ssoruşturmanın henüz jandarmada olduğunu, savcılığa aktarılmadığı, dosyanın savcılığa iletilmediği yönünde mağdurlar tarafından bize bilgi verildi. İşkence bir insanlık suçudur. Biz barolar, hukukçular asla ve asla işkenceyi kabul etmedik, etmeyeceğiz. Nerede olursa olsun, işkenceye ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz sürecektir.\"

\'SUÇA KARIŞAN KİŞİLER CEZASINI ÇEKMELİ\'

Van Baro Başkanı Timur da darp iddialarına yönelik önemli bulgulara rastladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

\"Çok geniş kapsamlı ve hakikaten önemli bulgular bu dosyada söz konusu. Bizler, 3 baro olarak raporumuzu hazırladıktan sonra, birkaç gün içerisinde bu bulgularımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Bu işkencedeki cezasızlık olgusu bu toplumda duygusal bir ayrışma desteklemektedir. Bu açıdan hükümete, siyasi iktidara çok önemli bir görev düşüyor. Birincisi, bu dosyada derhal şeffaf bir soruşturma yapılabilmesi için, mutlaka avukatların dosyaya erişimi sağlanması gerekiyor. Bazı arkadaşlarımızın bu dosyaya erişiminin sağlanamadığını, hukuka aykırı bir şekilde engellendiğini görmekteyiz. İkincisi, soruşturmanın selameti açısında bağımsız, objektif bir soruşturma yürütülmesi için derhal bu suça karışmış olan kişiler ki; bunlar teshişlendi. Net bir şekilde ortaya konulmuş, derhal görevden uzaklaştırılması gerekiyor. Derhal bu şüphelilerin yetkili mahkeme önüne çıkarılıp tutuklanması gerekiyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Baro başkanları ve akuvatlar

-Baro Başkanlarının açıklamaları



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4 - Kaybolan çocuk Kelkit Çayı\'nda aranıyor

TOKAT’ın Reşadiye ilçesinde, parkta oynarken Kelkit Çayı kenarına kaçan topunu almak isterken kaybolan Halil Karaçam’ın(7) bulunması için arama çalışması yeniden başlatıldı. Çoçuğun su içerisinde ayakkabısı bulundu.

Olay dün, saat 16.00 sıralarında Reşadiye ilçesi Kayalık Mahallesi parkında meydana geldi. Hayrettin ve Sevim Karaçam çiftinin 3 çocuğundan 2\'ncisi olan Halil Karaçam, arkadaşları ile birlikte parkta top oynamaya başladı. Bu sırada çocukların oynadığı top, parkın tel örgülerini aşarak yaklaşık 300 metre aşağıdaki bulunan Kelkit Çayı\'nın kenarına düştü. Minik Halil topu almak için Kelkit Çayının kenarına indi. Küçük çocuk aradan bir süre geçmesine rağmen geri dönmedi. Arkadaşları Kelkit Çayının kenarına indiklerinde Halil’i orada göremeyince durumu ailelerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile ilçe sakinleri kayıp çocuğu aramaya başladı. Ancak akşama kadar yapılan aramalar sonuçsuz kaldı. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmaları sona erdirildi. Arama UMKE ve AFAD ekiplerinin katılımıyla bu sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AYAKKABISI BULUNDU

Halil Karaçam’ın Kelkit Çayı\'na düştüğü tahmin edilen yerden yaklaşık 1 kilometre ilerde su içinde ayakkabısının teki bulundu. Arama çalışmalarını Halil Karaçam’ın babası Hayrettin Karaçam ve akrabaları da üzüntü içerisinde takip ediyor. Bölgede arama çalışmalarının akşama kadar süreceği öğrenildi.

2,5 yıl önce yine Reşadiye ilçesinde parkta oyun oynayan Bayram Erol(8) ve Dursun Kağan Taşçı (5) da kaybolmuş, Kelkit Çayı\'nda yapılan arama çalışmalarından aylarca bir sonuç alınamamıştı. Geçtiğimiz ay trafik kazası sonucu otomobiliyle Kelkit Çayı\'na uçup kaybolan muhtar Ayhan Cebe (39) için başlatılan arama çalışmaları sırasında kayıp çocuklardan Bayram Erol\'a ait kemik parçaları bulunmuştu. Ayhan Cebe ve kayıp çocuklardan Dursun Kağan Taşçı için de çay üzerinde arama çalışmaları devam ediyordu.

Görüntü Dökümü:

-Çocugun suyaü düştüğü sanılan bölge

-Ekiplerin su içerisindeki arama çalışmaları

-Yakınlarının görüntüleri

-Çocuğun bulunan ayakkabısı

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/REŞADİYE,(Tokat), (DHA)

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5 - Karadeniz\'de üretiyor dünyaya pazarlıyor

TRABZON’un Köprübaşı ilçesinde marangoz Mustafa Kaya (37), 150 metrekarelik atölyesinde ahşaptan yaptığı sandalye, masa, beşik ve kaşık gibi pek çok otantik eşyayı sosyal medya üzerinden başta Avrupa ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

İlçede marangozluk yaparak geçimini sağlayan Mustafa Kaya (37), çocuk yaşta başladığı ahşap ve marangoz sanatıyla yarattığı eserler ilgi odağı oldu. Marangozculuk mesleğinde 20 yıllık bir geçmişe sahip olan Kaya, 150 metrekarelik atölyesinde ahşaba yön vererek yaptığı sandalye, masa, beşik ve kaşık gibi pek çok otantik eşya üretiyor. İlçe sakinlerince daha önce Karadeniz’in kıvrak zekasını gösterip, uzun soluklu çalışmalarının ardından ahşaptan otomobil yapmasıyla dikkatleri üzerine çeken marangoz ustası, atölyesinde el emeği ile yaptığı ürünleri de sosyal medya üzerinden pazarlamaya başladı. Artan talepleri yetiştirmekte zorlanan Kaya ahşap ürünleri yurt içininin yanı sıra başta Avrupa ve Körfez ülkeleri üzere dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

‘AHŞAPTAN YOK YOK’

Ahşabı sanat eserine dönüştürdüklerini belirten Kaya, “Burada uzun yıllardır süregelen ahşap geleneği daha yenilikçi yöntemlerle, ürünlerle geleceğe taşımanın gayretindeyiz. Geçmişten günümüze aktarılan ahşap işçiliğini devam ettiriyoruz. Ahşap iskemle, sandalye, masa, beşik, kaşık gibi birçok otantik eşya da üretiyoruz. Biz bunları daha yenilikçi yöntemlerle, özelliğini kaybettirmeden daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim atölyemizde ahşaptan yok yok. Aklımıza ne gelirse onu yapıyoruz. Ahşabı burada sanat eserine dönüştürüyoruz. Değerini bilen usta ellerde işlenirse, ahşap sanat eserine dönüşür. Burada değerini bilerek, hakkını vererek işliyoruz ve sanat eserine dönüştürmeye çalışıyoruzö dedi.

‘TALEPLERE CEVAP VEREMİYORUZ’

İnternet ve özellikle sosyal medya üzerinden ürünlerin yoğun talep gördüğünü anlatan Kaya, “Sosyal medya aracılığıyla bugün dünyanın 4 bir yanına eserlerimizi ulaştırabiliyoruz. Şuan da taleplere cevap veremiyoruz. Üretim kapasitemiz sınırlı. Özellikle şimşir kaşığa Avrupa\'dan çok yoğun bir ilgi oluyor. Araplarında ahşap ürünlerimize talebi yoğun oluyor. Hatta biz bu talebe cevap verebilmek adına turistleri Uzungöl\'de gezdirebilmek için ahşaptan araba tasarlayıp onların beğenisine sunduk. Şuan da bu araç Uzungöl\'de hizmet vererek turistleri gezdiriyor. Ürünlerimiz Körfez ülkeleri, Yunanistan ve Almanya başta olmak üzere Arap ülkelerinin tamamına gidiyor. Bu ihracat bazında olmasa bile gelen turistlerin satın alıp ülkelerine getirdiğini görüyoruz. Dünyanın 4 bir yanına ürünlerimiz ulaşıyorö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Atölyeden görüntüler

Mustafa Kaya çalışma

Kaya konuşma

Ürün ve detaylar

Haber - Kamera: Osman ŞİŞKO, TRABZON (DHA)

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6 - Otoparkta ölü bulunan yaşlı adamın son anları kamerada

KONYA\'nın Karatay ilçesindeki açık otoparkta ölü bulunan Nuri Akgül\'ün (63), geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Akgül\'ün hayatını kaybetmeden hemen önce yolda yürümesi ve yere düşme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün sabah saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Terminal Sokak’ta meydana geldi. Açık otoparkta, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuri Akgül olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Akgül\'ün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Akgül\'ün yapılan otopsisinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON ANLARI KAMERA

Nuri Akgül\'ün ölümünden hemen önce ve kalp krizi sonucu yere düşmesi güvenlik kameralarında kaydedildi. İlk görüntüde Akgül\'ün kaldırımda koştuğu görülürken diğer görüntüde ise yürüdüğü sırada aniden yere düştüğü görülüyor.

(Görüntü Dökümü

- Güvenlik kamera görüntüsü

(KJ:Haber: Tolga YANIK KONYA DHA))