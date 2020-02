DHA YURT BÜLTENİ - 4

Dikili açıklarında 49 kaçak yakalandı

İzmir\'in Dikili ilçesi kıyılarından bindikleri lastik botla, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 49 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, dün (salı) saat 05.30\'da, bir grup kaçağın Dikili ilçesi açıklarında olduğunu öğrenince harekete geçti. Yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na lastik botla gitmeye çalışan kaçaklar, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Lastik bottaki 12\'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 10\'u Suriye, 8\'i Angola, 6\'sı Irak, 5\'i Kuveyt, 4\'ü Güney Afrika Cumhuriyeti, 2\'si Senegal, 1\'i Kenya ve 1\'i Mali uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak, sahil güvenlik botuna alındı. Kıyıya getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sahil güvenlik ekiplerinin yakaladığı kaçaklar

- Genel ve detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, (DHA)

Vajinismus hastası, 23 yıl sonra anne olacak

Adana\'da, 23 yıllık evliliğinde vajinusmus hastalığı nedeniyle cinsel ilişkiye giremeyen E.G. (44), gördüğü tedavinin ardından 2 aylık hamile olduğunu öğrendi.

Ev kadını E.G., \'cinsel ilişkiye girememe ve korkma durumu\' olarak tanımlanan vajinismus rahatsızlığı nedeniyle 23 yıldır evli olduğu işçi Ö.G. ile cinsel ilişkiye giremedi. Tedavi için birçok uzmanla görüşen E.G., son olarak Adana\'daki özel merkezde görevli Aile Danışmanı ve Cinsel Terapi Uzmanı Necla Erkoca\'ya başvurdu. Bilişsel, davranışsal ve cinsel terapi gören E.G., tedavinin ardından 2 aylık hamile olduğunu öğrendi. E.G. ile eşi Ö.G.\'ye yönelik tedavi uygulayan Erkoca, şunları söyledi: \"Vajinismus, kadınlarda görülen cinsel işlev bozukluğudur. 10 kadından 1\'inde görülür ve tedavisi mümkündür. Terapi yöntemleri ile 3 gün gibi kısa sürede tedavi edilebiliyor. Vajinismus, bir refleks hastalığıdır. Tıpkı gözler açıkken, yüzümüzü yıkayamadığımız gibi. Suyu yüzümüze attığımızda göz kapaklarınız kapanır. Görevi gözünüzü korumaktır. Vajina da penise karşı kendisini korumak için etten duvar haline gelir. Biz bu refleksi ortadan kaldırıyoruz. O da bir andır. Bu refleks, yanlış bir yazılımdan dolayı ortaya çıkıyor beyinde. Yanlış bir yazılımdan dolayı bir refleks gelişiyor. Biz o yazılımı siliyoruz. Yeni yeni bir yazılım yazıyoruz ve bu refleksi ortadan kaldırıyoruz. 23 yıllık evli olan danışanımız bize geldiğinde kesinlikle mutsuzdu; ama tedavi sonrası şimdi bebek bekliyor.\" Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı sorunları anlatan E.G. ise \"Rahatsızlığımın adını öğrenmem bile yıllarımı aldı. Eşime tedavi için gideceğimi söyledim. Şiddetle karşı çıktı; ama sonra o da tedaviye geldi. Terapi başarılı oldu ve yeni evlenmiş insanlar gibi normal, yeni cinsel hayatımız oldu. O günün sabahına kadar hiç uyuyamadık, sevinçten uyuyamadık. Birisi bizi uyandıracak sandık; ama bizim yaşadığımız gerçekti. Yıllardır üniversite arkadaşlığından öte hiçbir ilişkimiz yoktu. Ama artık karı- koca olduk. Şu an hamileyim. Sevinçler, üzüntüler, karma karışık duygular içerisindeyim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

- Vajinismus hastası E.G \'nin konuşması

- Aile Danışmanı ve Cinsel Terapi Uzmanı Necla Erkoca\'nın konuşması

- Detay görüntüler

SÜRE:03\'07\" BOYUT:190MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

Sulama kanalına düşen Suriyeli öldü

Kahramanmaraş\'ın Türkoğlu ilçesinde, sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Alağ Grunful (30) boğuldu. Grunful\'un cansız bedeni, AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı.

Olay, dün, ilçeye bağlı Kılılı Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriyeli Alağ Grunful, iddiaya göre, sulama kanalı çevresinde dolaşırken, dengesini kaybedip, suya düştü. Grunful\'un düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanalda yapılan arama çalışmaları sonucu Grunful\'un cansız bedenine ulaşıldı. Alağ Grunful\'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cesedin kanaldan çıkarılması

- Ceset torbasına konulması

- Alağ Grunful\'un sağlık fotosu

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 56 MB

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

Konya\'da başı ve kolu kesik kadın cesedi bulundu

Konya\'nın Ereğli ilçesinde Atatürk Kültür Parkı\'ndaki sulama kanalında başı ve kolları kesilmiş, çürümüş kadın cesedi bulundu.

Ereğli ilçesinde bugün sabah saatlerinde parkta temizlik yapan işçiler, sulama kanalında ceset fark etti. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çürümeye yüz tutan ceset, sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede, kadına ait olduğu saptanan cesedin başı ve kollarının kesildiği belirlendi. Ceset, kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cesetten görüntü

-Genel ve detay



Haber:Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)

27 günlük bebeğe, kulak dokusundan göz kapağı

Gaziantep\'te doğuştan iki göz kapağı olmayan 27 günlük Zümra Ünal\'a, kulak arkasından alınan dokuyla göz kapağı yapıldı.

Göz Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Can Pamukcu\'nun yaptığı operasyonda nadir olarak görülen göz kapağı hastalığı Zümra bebeğin kulak arkasından alınan dokunun göz kapağına naklederek gerçekleştirildi. Ünal çiftinin, kız bebekleri Zümra Ünal\'ın doğuştan göz kapaklarının olmaması nedeniyle Göz Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Can Pamukcu\'ya başvurdu. Opr. Dr. Pamukcu, yaptığı muayeninin ardından kulak arkasındaki dokularla göz kapağı yapılabileceğine karar verdi. Ailenin de onay vermesiyle Zümra bebek ameliyata alınarak, kulak arkasından alınan doku ile iki göz kapağına nakledildi. Başarılı geçen operasyon ile Zümra sağlığına kavuştu. Hastanın anne karnında göz kapaklarının gelişmediğini söyleyen Doktor Pamukcu, “Hastamız göz kapakları olmadığı için yönlendirildi. Anne karnında göz kapakları gelişmemiş. Doğduğunda ise gözlerini kapatamadığı ve gözleri fazla açıkta kaldığı için gözünü kaybetme riski vardı. Biz göz kapağını hızlı ve acil bir şekilde oluşturmak için hastayı ameliyata aldık. Bu hastalık çok az kişide görülüyor. Hastaya iki aşamalı bir ameliyat yaptık, göz kapağını oluşturduk. Bugün de ikinci ameliyatımızı gerçekleştirerek hastamızın göz kapağını yaptık. Şu anda hastamızın gözüyle ilgili bir sıkıntısı yok bununla ilgili patlamalarda, kazalarda, yanmalarda tecrübemiz olduğu için sıkıntı yaşamadık. Bu hastamızda sağlığına kavuştu Hastamızın alt kapağından parça alarak üst kapağına destek olduk. Kulak arkasından parça alarak da cildini oluşturduk. Bu aşamada dokunun beslenmesi için yaklaşık 20 gün gözleri kapalı kaldı. 20 günden sonra göz kapaklarını açtık. Şu an hastamız aslında doğduktan sonra yeni görmeye başlamış oldu. Özel bir durum olmazsa bundan sonra cerrahi işleme gerek kalmadı\" dedi. Bebeğin babası Mahmut Ünal ise, hastane ve doktoru teşekkür ederek, bebeğinin sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Zümra Ünal

- Can Pamukcu\'nun konuşması

- Mahmut Ünal\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 175 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)