DHA YURT BÜLTENİ - 3

1)VAN\'DA ÇATIŞMA: 1 UZMAN ÇAVUŞ YARALI

VAN\'ın Saray ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma ekibine, karşı yönden gelen araçtaki teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Jandarma ekibinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş hafif yaralanırken, 1 PKK\'lı terörist ise yaralı yakalandı. Teröristlerin kullandığı araçta yapılan aramalarda el bombaları, şemsiye ve dijital materyaller ele geçirildi.Van Valiliği\'nca Saray ilçesi Karahisar- Çaybağı yolunda, dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerine karşı yönden gelen araçtan düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Silahlı saldırı üzerine çıkan çatışmada, 1 uzman çavuşun hafif yaralandığı, 1 PKK\'lı teröristin yaralı yakalandığı belirtilen açıklama şöyle: \"İlimiz Saray ilçesi Karahisar- Çaybağı yolunda, 21 Haziran 2018 günü saat 22.39 sıralarında seyir halindeki jandarma devriyemize, karşı yönden gelen bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açılarak saldırıda bulunulmuş, devriye ekibimiz tarafından terörist unsurlarına anında gerekli karşılık verilmiştir. Yaşanan kısa süreli çatışma sonucunda bir uzman jandarma personelimiz hafif şekilde yaralanmış, bir terörist ise yaralı olarak yakalanmıştır. Araçta bulunan ve birinin yaralı olduğu tespit edilen diğer teröristler ise olay yerinden kaçmıştır. Teröristlerin kullandığı araçta yapılan aramada; 2 el bombası, 1 el dürbünü, 2 şemsiye, 1 not defteri, 1 maket bıçağı, 1 met, 1 uyku tulumu, 1 ses kayıt cihazı, 1 akümülatör, 20 pil, 1 şarj cihazı, 1 kütüklük, 1 tablet bilgisayar, 5 paket sigara, 1 poşu, 1 yelek, 1 kan kesici iğne, 2 hafıza kartı, 1 tırnak makası, 1 kutu ilaç ve terörist başına ait 1 fotoğraf ele geçirilmiştir. Çatışmada yaralanan jandarma personelimiz tedavi altına alınırken, kaçan teröristlere yönelik başlatılan geniş çaplı operasyon sürdürülmektedir.\"

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) -

==================================================

2)YAYLACILARA YAĞMUR ENGELİ

MUŞ’ta besiciler yağmurlar nedeniyle yaylalara bir ay gecikmeli çıkmaya başladı.

Yaklaşık 3 ay misafir olacakları yaylada evlerini onaran vatandaşlar, bir taraftan da eksiklerini tamamlıyor. Hasköy ilçesine ait yaylalarda konaklayan Kemal Mete, 2 bin hayvanıyla havalar soğuyuncaya kadar bölgede kalacağını bildirdi. Serin yayla havasının hayvanlarda üretim artışına sebep olacağını ifade eden Kemal Mete, günde iki defa sağım yapılacak hayvanlardan elde edilecek sütlerin bir bölümünden peynir yapacaklarını kalan bölümü ise mandıralara satacaklarını söyledi.

ZOR GÖREV YİNE KADINLARIN

Yağışların ardından başlayan yayla hayatında zor görev yine kadınların olacak. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber yayladan hayvanların toplu olarak bulunduğu sağım alanına giden kadınlar, geri dönüşte kalan işleriyle uğraşıyor. Sağılan sütlerin işlenmesi, peynir yağ yapımının yanısıra çocuklarıyla da uğraşan kadınlar, yayla hayatına alışkın olduklarını belirtti.

Bölgede bulunan ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşların geçim kaynağının hayvancılık olduğunu bildiren Hasköy İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nahit Aykut, yağmurların yayla mevsimini bir ay geciktirdiğini aktardı. Aykut, yağmurlar sebebiyle yaylalarda ot bolluğu yaşandığını da ifade etti.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Yaylacıların yayla evlerini yapmaları, onarmalarından detaylar

-Kdınların hayvan sağımına gitmeleri

-Yayla evlerinden detaylar

-Hayvan sağımından detaylar

-Röportaj

( Haber-Kamera:Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)

===============================================

3)ÖDEMİŞ\'TE YAĞMUR VE DOLU TARIM ARAZİLERİNİ VURDU



İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, dün aniden bastıran ve zaman zaman yerini doluya bırakan yağmur, ekili alanlar ile meyve bahçelerinde su baskınlarına neden oldu.

Ödemiş\'te, dün saat 17.30 sıralarında, aniden bastıran yağmur kırsal Bademli, Ovakent ve Konaklı mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yarım saat süren yağış ve dolu nedeniyle fidanlıklar, silajlık mısır, domates, biber, turşuluk salatalık ve karpuz ekili tarlalar ile meyve bahçelerini su bastı. Dere yatakları suyla dolarken, bahçelere gidilen yollar da sular altında kaldı.

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) -

============================================

4)NASREDDİN HOCA FELSEFESİNİ DÜNYAYA YAYMAYA ÇALIŞIYORLAR

ANADOLU Selçukluları döneminde Konya\'nın Akşehir ilçesinde yaşayan Türk güldürü ve mizah ustası Nasreddin Hoca\'nın torunları olan Akşehirliler, onun felsefesini dünyaya yaymaya çalışıyor. Nasreddin Hoca ile ilgili her yıl şenlikler düzenlenirken belediye ve derneklerde uluslararası programlarda Nasreddin Hoca\'yı tanıtmaya çalışıyor.

Eskişehir\'in Sivrihisar ilçesi Hortu Köyünde 1208 yılında doğan Nasreddin Hoca, burada medrese eğitimi gördükten sonra babasının ölümünün ardından köy imamlığı yaptı. Daha sonra 1236 yılında Konya\'nın Akşehir ilçesine yerleşen Nasreddin Hoca, medresede ders verdiği ve kadılık yaptığı biliniyor. Genellikle hazırcevap ve söylemlerini mizahla birleştirerek aksettirdiği hikayeler ve fıkralarla tanınan Nasreddin Hoca, Akşehir Gölü\'ne maya çalmasıyla da bilinir. \'Ya tutarsa\' diyerek insanlığa umut aşılayan, fıkra ve hikayeleriyle güldürürken düşündüren mizah ustası, 1284 yılında vefat edip, bugün Akşehir\'deki türbesinin bulunduğu mezarlığa defnedildi. Nasreddin Hoca\'nın torunları olan Akşehirliler ise onun felsefesini dünyaya yaymaya çalışıyor. Akşehir\'de her yıl belediye tarafından 5-10 Temmuz arası Nasreddin Hoca Şenlikleri düzenleniyor. Yine gerek Akşehir\'de gerek yurt çapında ve başka ülkelerde düzenlenen programlarla Nasreddin Hoca tanıtılmaya çalışılıyor. İlçede her okulda oluşturulan Nasreddin Hoca Köşesi ile yeni nesile Nasreddin Hoca anlatılıyor. Yine ilçe merkezinde türbesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Ayrıca türbenin önündeki meydanda oluşturulan Gülmece Parkı\'nda ise Nasreddin Hoca\'nın fıkralarından esinlenerek ona ait heykeller bulunuyor.

NASREDDİN HOCA, İNSANLARI ÜMİTSİZLİKTEN UMUDA SEVK EDİYOR

Nasreddin Hoca\'nın, Akşehir Gölü\'ne yoğurt mayalamaya kalktığı \'Ya tutarsa\' fıkrasının önemini anlatan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, \"Akşehir Gölümüz, Akşehir için gerçekten çok önemli. En başta Nasreddin Hocamızın maya çaldığı bir yer. Hocamızın \'Ya tutarsa\' dediği bir yer. İnsanları ümitsizlikten arındırma, umuda sevk etmek için onun esprili fıkralarından birisidir \'Ya tutarsa\'. Her yıl Nasreddin Hocamızı anma etkinlikleri kapsamında göle maya çalma merasimimizi gerçekleştiriyoruz.\" dedi.

BİRÇOK ÜLKE DE BİLİNİYOR

Nasrettin Hoca Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bacılı, dernek olarak 60 yıldır Nasreddin Hoca\'nın felsefesini dünyaya yaymaya çalıştıklarını belirtti. Bacılı, şöyle konuştu:

\"Gayemiz Nasreddin Hoca\'yı tanıtmak olduğu için birçok alanda kültürel faaliyetlere destek oluyoruz. Halkımızı, gençlerimizi bu kültürel faaliyetlerde yer almasını ön planda tutuyoruz. Nasreddin Hoca sadece Türkiye\'de tanınan bir şahsiyet değil. Doğu Türkistan\'dan Fransa\'ya kadar 16 ülkede yazılı kaynaklarda halk arasında isimleri geçiyor. \"

GELECEĞE UMUT VERİYOR

Derneğin bir başka yönetim kurulu üyesi Kadriye Çakır da, Nasreddin Hoca\'nın geleceğe umut verdiğini belirtti. 5-10 Temmuz\'da Akşehir\'de düzenlenecek şenliği hatırlatan Çakır, \"Yine bir festival öncesi çok heyecanlıyız. Uzun yıllardır süregelen bir festivalimiz var. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimizle, yeni arkadaşlıklar kuruyoruz. Çocukluğumuzdan itibaren hep heyecanla bekliyoruz bu festivalleri. Nasreddin Hoca, düşündüren ve bilgi kişiliğiyle göle maya çalmasıyla gençlerimize umut veren bir kişiliktir. Okullarda Nasreddin Hoca köşeleri oluşturuyoruz. Çocuklarımız bu sayede Nasreddin Hocayı daha iyi tanıyorlar.\" diye konuştu.

NASREDDİN HOCA GİBİ HER İŞİMİ TERSTEN YAPIYORUM

Gıda Mühendisi Aylin Satıcı, Nasreddin Hoca\'ya sahip çıkılması gerektiğini belirterek, \" Nasreddin Hoca\'yı sahiplenip, çok iyi tanıtmamız gerekiyor. Bunu şehir dışına çıkınca anladım. İnsanlar, Nasreddin Hoca\'yı da fıkralarında çok seviyorlar. Biraz daha bu şenliklere sahip çıkıp değer vermeliyiz. Şehir dışında tanıştığım kişileri \'Ben Akşehirliyim\' deyince \'Nasreddin Hoca\'nın torunu musun\' diyorlar. Genelde ben bir şey olduğunda her işi tersten yaparım. Arkadaşlarım sorduğunda da genelde Nasreddin Hoca\'nı eşeğe ters binmesini örnek olarak söylerim.\" dedi.

(Görüntü Dökümü

------------------------

- Nasreddin Hoca\'nın türbesinden havadan görüntü

- Nasreddin Hoca\'nın türbesinden ve ziyaretçilerden detay

- Nasreddin Hoca\'nın heykelinin bulunduğu meydandan havadan görüntü

- Heykellerden detay

- Akşehir Gölü\'nden detay

- Röportajlar

(:Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ - Atilla MEMİŞ KONYA DHA))

===================================================