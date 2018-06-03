DHA YURT BÜLTENİ - 3

1 - Akar: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar harekat sürecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile Hakkari’nin Yüksekova bölgesinde bulunan birlik ve karargahlarda denetlemelerde bulundu.

Akar ve kuvvet komutanları ile 2\'nci ordu komutanı, bölgede görev yapan Mehmetçik, şehit aileleri ve gaziler ile beraber düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Programda konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, \"Asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü ve güvenliği ile egemenliği ve bağımsızlığı için kendisine verilecek her türlü görevi canı pahasına yerine getirme azim ve kararlılığındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gece gündüz, yaz kış demeden aralıksız yürütülen terörle mücadele harekâtının, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir. Hendek operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile Irak kuzeyinde yürütülen operasyonlar neticesinde ülkemize tehdit ve tehlike teşkil eden teröristler etkisiz hale getirildi ve getirilmeye devam edilecek.\" dedi.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendiğini, bunun en güzel kanıtının da darbe girişimi sonrasında icra edilen terörle mücadele harekâtı ve gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları neticesinde elde edilen üstün başarılar olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Programdan görüntü

Akar\'ın konuşması

HAKKARİ (DHA)

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2 - Bolu Dağı\'nın depremde hasar gören tünel tüpleri 19 yıldır atıl

BOLU,(DHA)- BOLU Dağı Geçişi otoyol projesi kapsamında yapımı devam ederken 12 Kasım 1999 depreminde hasar görerek terk edilen, 300 metresi betonlanmış 700 metrelik 2 tünel tüpü, 19 yıldan bu yana atıl duruyor. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz atıl duran tünellerin soğuk hava deposu olabileceğini söyledi.

Bolu Dağı Tüneli\'nde ilk kazma 1993 yılında vuruldu. 12 Kasım 1999\'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki Kaynaşlı depreminde tünelin Elmalık mevkiinde açılan 700 metrelik bölümünde hasar oluştu. 300 metrelik bölümü betonlanan tünelin 400 metresinden itibaren göçükler meydana geldi. Bunun üzerine 700 metrelik 2 tüpte çalışmalar durdu. Terk edilen tünel tüplerinin 2 kilometre doğusunda belirlenen yeni güzergahta tünel açılarak Ocak 2007\'de hizmete girdi.

ATIL TÜNEL, MEVCUT TÜNEL SANILIP SİYASİ SÖYLEM OLDU

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 2002 yılında AK Parti İl Başkanı olduğu dönemde ilk kez atıl haldeki tüplerin patates deposu olarak kullanılabileceğini söylemişti. Bu söylem yanlış anlaşılarak, mevcut olarak kullanılan Bolu Dağı Tüneli için söylendiği sanılmış ve AK Parti öncesi hükümet yetkilileri tarafından dile getirildiği düşünülmüştü. Söylemin yanlış şekilde yayılmasıyla kamuoyunda da, ‘Bitmeyen Bolu Dağı Tüneli’ni patates deposu yapmayı önerdiler’ şeklinde siyasi propaganda argümanı türedi. Özellikle AK Partili siyasetçilerin kullandığı söylem, zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da eski hükümetleri eleştirmek amacıyla söylenmişti. Ancak, öneri atıl halde bırakılan tüpler için Alaaddin Yılmaz tarafından verilmişti.

MEDYATİK OLDUĞU İÇİN YANLIŞ ANLAŞILMALARA YOL AÇAR DİYE ENDİŞE VAR

Birçok tartışmalara ve yanlış anlaşılmalara yol açan Bolu Dağı Tüneli\'nin terk edilen ve ağızları demir kafeslerle kapatılan Elmalık tüpleri, 19 yıldır atıl halde duruyor. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, atıl haldeki tünellerin doğal klima özelliği taşıdığını ve boş kalacağına soğuk hava deposu olarak kullanılması gerektiği önerisini yenileyerek, Bolu Dağı Tüneli’nin çok medyatik olduğu için bazı yanlış anlaşılmalara yol açar diye endişe olduğundan atıl tünellerde çalışma olmamış olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Başkan Yılmaz şöyle devam etti:

“Depremden sonra 700’er metrelik 2 tane tüp şu anda boşta. Bu boşta kalan tüpler şu anda bir işe yaramıyor. Biz Karayolları ile yaptığımız görüşmelerde bunların Bolu Belediyesi’ne verilmesini talep ettik. Buraları değerlendirmek zorundayız. Buralar ne amaçla değerlendirilir diye baktığımızda burası doğal klimalı bir sistem. Bir soğuk hava deposu olarak +4 dereceye indirilmesi kolay. Genişliği itibariyle burası bir soğuk hava deposu olarak kullanılabilecek bir alan. Bu amaçla değerlendirilebilir. Bolu’da örneğin patates üretiliyor, patates deposu olabilir. Üretilen başka ürünler de kullanılabilir. Çok uzun zaman oldu depremden bu yana geçen sürede atıl vaziyette duruyor. Şu anda Karayolları’nın burayı belediyeye vermesi prosedür itibariyle bazı sıkıntılar yaşıyor. Bir de Bolu Dağı Tüneli çok medyatik olduğu için bazı yanlış anlaşılmalara yol açar diye endişe var.ö

MANTAR ÜRETİM ALANI DA OLABİLİR

Başkan Alaaddin Yılmaz, tünellerin rutubetli olması sebebiyle mantar üretim alanı olarak da kullanılabileceğini ifade ederek, “Aynı yerde ne yapılabilir diye baktığımızda burasının rutubetli bir ortam olması nedeniyle mantar üretimi anlamında da önemli bir yer olabilir. Türkiye mantar üretiminde de çok ciddi çalışmalar üretebilen bir yer. Başka şeyler de olabilir. Önemli olan o boş ve atıl olan tüpler boş ve atıl olarak kalmasın.ö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tünel tüplerinin havadan görüntüleri

-Yerden görüntüleri

-Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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3 - Alzheimer babaannesi için 12 lira harcayarak takip cihazı geliştirdi

ZONGULDAK,(DHA) - ZONGULDAK\'ta lise öğrencisi Eda Altunkaya (23), alzheimer hastası babaannesinin sürekli kaybolması nedeniyle 12 lira harcayarak \'babaannem nerede\' adlı proje geliştirdi. Eda Altunkaya, babaannesinin yakasına taktığı cihaz sayesinde evden uzaklaştığı anda cep telefonuna gelen mesaj ile kaybolmadan müdahale etme şansı yakalıyor.

Eda Altunkaya, eğitim gördüğü liseyi bıraktıktan bir süre sonra öğretmenlerinin tavsiyesiyle Zonguldak Meslek Eğitim Merkezi\'nde Elektrik-Elektronik Bölümü\'nde eğitimine evam etti. Proje geliştirme alanında ilgisi bulunan Eda Altunkaya, alzheimer hastası babaannesinin sürekli kaybolmasından yola çıkarak takip cihazı geliştirmeye karar verdi. Bu yıl mezun olacak olan Eda Altunkaya sadece 12 lira harcayarak cep telefonu yazılımı ve mekanik takip cihazı geliştirdi. \'Babaannem nerede\' ismini koyduğu projesini babaannesi üzerinde de deneyen Eda Altunkaya, başarılı oldu. Babaannesinin yakasına çiçekle gizlediği takip cihazını takan Eda Altunkaya, bu sayede evden uzaklaştığı sırada cep telefonuna gelen uyarı mesajıyla babaannesini evin önünde yakalayarak tekrar içeri soktu.

AZ MALİYETLE UZUN SÜRE KULLANIM ELDE ETTİ

Cihazı daha da geliştirmek istediğini ifade eden Eda Altunkaya, yetkililerden destek beklediğini söyledi. GPS\'li cihazların 1 günde sarjı biterken kendi geliştirdiği cihazın 2 yıl pil ömrü olduğunu ifade eden Eda Altunkaya, şöyle dedi:

\"Babaannem kendi alzheimer hastası. GPS ile takip cihazları olduğunu gördüm. Ama bu benim işime yaramadı. Güvenilir değildi. Benim yaptığım cihazın pili 2 yıl gibi uzun süre dayanabiliyor. GPS\'li olan takip cihazlarının ise 1 günde şarjı bitiyor. Maliyet olarak ta çok yüksek. Ben maliyeti en aza indirerek bir proje yapmak istedim. Denemeler yaptım ve çok az enerji ile en çok verimli olanı tercih ettim. Hasta bir kişi ayağa kalkıp uzaklaştığında bana program bilgi veriyor. \'Hasta uzaklaşıyor\' diye program bana titreşimle birlikte uyarı veriyor. Bende müdahale edebiliyorum. Hastaya hemen müdahale ederek uzaklaşmasını engelliyorum. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Güvenilir bir sistem. Kimse için tehdit oluşturmuyor.\"

\'PROJEYİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM\'

Babaannesi üzerinde de cihazı denediğini ve başarılı olduğunu belirten Eda Altunkaya, \"Bir yakınım daha var hasta. Ona da bir tane yapacağım. Bu toplumda bir sorun olduğunu düşünüyorum. Birçok kişi bu sorunları yaşıyor. Geliştirilebilir bir proje.Geliştirmek içinde çalışıyorum. Destek verilirse çok iyi olur. Hane içerisine bir alarm sistemi kuracağım. Yazılım ve kodlama olarak onu da yapacağım. Hasta 100 metre menzilden dışarı çıkınca bu cihaz uyarı veriyor. Bu menzili 200 metreye çıkarmakta mümkün, daha ileriye taşımakta.\" dedi.

Proje öğretmeni Tolunay Demirci de öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturan projeler geliştirmesini istediklerini, Altunkaya\'nın da çok güzel bir çalışma yaptığını söyledi. Projeyi okullarındaki tubitak bilim fuarında da sergilediklerini ifade eden Demirci, \"Eda bu konu üzerine çalışma yaptı. Kaynakları araştırdı. Kendi ihtiyacını gören projeyi başarıyla gerçekleştirdi. Eda gibi öğrencilerimiz bizim kayıp pırlantalarımız. Bizim görevimiz bu kayıp pırlantaları topraktan çıkarıp topluma kazandırmak. Eda\'yı da topluma kazandırdığımız için çok mutluyuz. Çok daha başarılı olacağına inancımız tamdır.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Eda Altunkaya\'nın cihazı tanıtması

-Cihazın denenmesi

-Kaybolan kadının bulunması

-Eda Altunkaya ile röp.

-Cihazdan detaylar

-Tolunay Demirci ile röp.

-Okuldan detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

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4 - Bursa\'da Doğancı Barajı yüzde 98, Nilüfer Barajı ise tamamen doldu

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA\'nın içme suyunun sağlandığı Nilüfer ve Doğancı barajlarında, son yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde 10 artarak yüzde 100 seviyesine yaklaştı. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, son yağışlarla her iki barajın da tamamen dolduğunu belirterek, \"Bu tarihten itibaren hiç yağış olmasa dahi barajlarda Bursa\'nın 8 aylık ihtiyacını karşılayacak su mevcut\" dedi.

Bursa\'nın içme suyunu karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki doluluk oranı, Uludağ\'daki karların erimesi ve özellikler son yağışlarla birlikte yüzde 10 dolayında artış gösterdi. Doluluk oranı Nilüfer Barajı\'nda yüzde 100, Doğancı Barajı\'nda ise yüzde 98\'e ulaştı.

\"BARAJLARDAKİ SU BURSA\'YA 8 AY YETER\"

Konu ile ilgili DHA muhabirine açıklama yapan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, son yağışlarla birlikte Nilüfer ve Doğancı barajlarının doluluk oranlarının yüzde 10 seviyesinde arttığını belirterek, \"Nilüfer Barajı\'nda yüzde 100 doluluk oranındayız. Doğancı Barajı\'nda ise olası yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel baskınlarını önlemek amacıyla yaklaşık su seviyesini 2 metre kadar düşük tutmaktayız. Olası yağmurlarda suyu baraj gölünde tutarak sel baskınlarnın önüne geçmiş olacağız. Biz kış ayını kritik bir seviyede geçirdik. Acaba yer altı kuyularını devreye alsak mı diye planlar dahi yaptık. Kış aylarında epey tereddütler yaşarken son yağan yağmurlarla Nilüfer Barajımız tam doldu, Doğancı Barajımız da yüzde 98 seviyesindedir. Bugün itibariyle hiç yağmur yağmasa dahi 8 ay yetecek suyumuz bulunmaktadır. Ama biz yine de vatandaşlarımıza suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyarmak isteriz. Su tasarrufu her zaman gerekli\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Doğancı Barajı yüksekten çekim

-Baraj seviseyini gösteren çubuktan görüntü

-Baraj kapaklarından detaylar

-BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç röportaj

-Detaylar

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5 - Bodrum Grup Seksendört ile coştu

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde Ortakent-Yahşi Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen Ortakent-Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) kapsamında Grup Seksendört sahne aldı. Konseri izleyenler, şarkılara eşlik etti.

OYDER tarafından, Bodrum Belediyesi ve çeşitli kurumların destekleriyle düzenlenen OYFEST de Grup Seksendört sahne aldı. Ortakent Mahallesi\'ndeki bir kafeterya önündeki alanda düzenlenen konseri yaklaşık 3 bin kişi izledi. Konsere \"Aklımı Geri Ver\" isimli şarkısı ile başlayan Grup Seksendört\'e sevenleri de eşlik etti. Konserine \"Hayır Olamaz\" şarkısını söyleyerek devam eden grup, \"Yorma\", \"Dokunma\" gibi birçok sevilen şarkısını da seslendirdi.

Grup 2 saat süren konserinde, sahne performansı ile dikkat çekti. Öte yandan, Ortakent Yahşi sahil yolunda 200\'e yakın yemek, tasarım, takı, yöresel ürünler, antikalar ve sanat ürünlerinin yer aldığı alışveriş stantlarının açıldığı festival, ödül töreni ve Can- Aylin konseri ile son bulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Konser alanından görüntü

-Konserden görüntü

-İzleyenlerden görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)