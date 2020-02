DHA YURT BÜLTENİ - 3

Siverek\'te kaza: 2 polis ve 1 uzman çavuş yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 polis memuru ve 1 uzman çavuş yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Siverek- Şanlıurfa çevre yolunda meydana geldi. İlçe merkezine giden polis memuru Hasan Hüseyin E. yönetimindeki 63 A 9257 plakalı polis aracı, kavşakta, uzman çavuş Turan Y.\'nin kullandığı 01 DNA 27 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücüler ile polis memuru Önal Eken yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FETÖ\'den yakalanan 26 asker ankesörlü telefonlarla görüşmüş

Adana merkezli 13 ilde FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 26 kişinin ankesörlü telefon üzerinden haberleştiği belirlendi. Polis, şüphelilerin, görüşme yaptığı 2 bin telefon kaydını incelemeye aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, açığa alınan ve halen görevde bulunan askerlerin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana merkezli 13 ilde şüphelilerin belirlenen adreslerine, sabahın ilk ışıklarıyla baskın yapıldı. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.

ANKESÖRLÜ TELEFONLA GÖRÜŞME

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, birbirleriyle ankesörlü telefonlar ile iletişim kurduğu ortaya çıktı. Adana, Ankara, İstanbul, Siirt, Aydın, Balıkesir, Mersin, Karaman, Isparta, Muş, Erzurum, Diyarbakır ve Kırklareli\'de bulunan 3\'ü yarbay, 3\'ü binbaşı, 1 yüzbaşı, 3\'ü teğmen ve 16\'sı astsubay olan şüphelilerin görüşmelerini ankesörlü telefonlarla yaptığı belirlendi. Polis, 2 bin görüşmeyi incelenmeye aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.Polis ayrıca haklarında yakalama kararı verilen 4 şüpheliyi de arıyor.

Haber:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

Suriyeli\'lerin bayram geçişinde yoğunluk

Suriyeli sığınmacıların Ramazan Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için, Kilis\'ten geçişleri sürerken, Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan yoğunluk yaşanıyor.

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısına geceden gelen Suriyeliler, oluşturulan çadırlarda sabahladı. 7 çadırı tamamen dolduran Suriyeliler, sabah saat 08.00\'den itibaren kontrollü bir şekilde içeriye alınmaya başladı. Kilis Valiliği\'nden randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeli\'den 8 bininin ülkesine giriş yaptığı belirtildi.

Terör nedeniyle yapılamayan at yarışları yeniden başladı

Muş\'un Varto ilçesinde terör olayları nedeniyle 4 yıldır yapılamayan at yarışları, yeniden düzenlenme başladı.

Varto\'da her sene geleneksel olarak yapılana at yarışları terör olayları nedeniyle son 4 yıl yapılamadı. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin tarafından yeniden yarışların yapılması için ilçenin hemen yanında pist oluşturuldu. Varto Belediyesince düzenlenen at yarışlarına ilçe ve köylerde yaşayanlar büyük ilgi gösterdi. At sahiplerinin kendi aralarında belirlediği yarışta daha önce birinci gelen iki at 3 kilometrelik mesafede iki tur attılar. İkinci kez düzenlenen yarışta ise, üç at 3 kilometrelik mesafede iki tur attılar. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışlarda ilçeye bağlı Alagöz köyünde Faysal Güven\'in atı birinci gelerek üç bin liralık ödülün sahibi oldu. Bu tür yarışmaların yaygınlaştırılmasını istediklerini söyleyen Faysal Güven, \"Bu gibi etkinlikler bizleri birbirimizle kanaştırıyor. Yapacak hiçbir şeyin olmadığı Varto gibi ilçelerde bu tür etkinlikler düzenlenmeli. At yarışlarını çok özlemiştik. Yarışmalara büyük bir katılım oldu. Seneye at sayısının çok fazla olacağı inancındayım\" diye konuştu

Bebek arabası çalan hırsızlar yakalandı

Adana\'da girdikleri apartmandan 2 bebek arabası ve spor ayakkabı çalan Hüseyin K. (29) ve Rıza B.(31) tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi\'nde meydana geldi. Yol üzerindeki bir apartmana giren Hüseyin K.. ve Rıza B., buradan 2 bebek arabası ve 1 çift spor ayakkabı çaldı. Vatandaşların şikayetçi olması üzerine, olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kimlikleri belirlenerek kısa sürede yakalanan şüpheliler Hüseyin K. ve Rıza B. suçlarını kabul ederek, bebek arabaları ile ayakkabıları tanımadıkları kişilere 50 liraya sattıkları söyledi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

(Özel)-Suriyelilerin tandır ekmeği iftar sofralarında

Suriyeli sığınmacıların tandırda yaptığı, ülkelerine özgü ekmek, Şanlıurfa\'da beğenilerek tüketiliyor. Tanesi 50 kuruştan satılan ekmek, kentte iftar sofralarının vazgeçilmezi haline geldi.

İç savaştan kaçarak Şanlıurfa\'ya yerleşen Suriyeliler, ülkelerine ait lezzetleri de yanında getirdi. Suriyeliler, Ramazan ayıyla birlikte yörelerine özgü tandır ekmeği yapmaya başladı. Kentte sayıları her geçen gün artan tandır ekmek fırınlarında yapılan ekmekler, 50 kuruştan satılıyor. Suriyeliler arasında dürüm ekmeği olarak bilinen ekmek, iftar sofralarının da vazgeçilmezi oldu. Suriye\'nin Rakka kentinden 4 yıl önce ailesiyle birlikten savaştan kaçarak Şanlıurfa\'ya yerleştiğini anlatan fırıncılardan Rahmin Mustafa, \"Ben Şanlıurfa\'da uzun süre iş aradım, ama bulamadım. Son olarak bu küçük dükkanı kiraladım. Mesleğim olan fırıncılığı burada yapmaya başladım. Normalde tandır ekmeği içerisinde odun ateşinin yandığı kerpiçten örülü ocakta pişer, ama böyle bir imkanımız olmadığı için bu yönteme benzer bidonu ocak haline getirip, ateşi ise tüp kullanarak yaktık. İnce tandır ekmeğini bu yöntemle yapmaya başladık. Ekmeklerimizin, gerçek tandır ekmeği ile arasında hiçbir fark yok. Ramazan ayında bu ekmeklerimiz ilgi görüyor\" dedi.

