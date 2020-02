DHA YURT BÜLTENİ - 3

Bisikleti yemeğe gitmek için çalmış

Adana\'da apartman girişindeki bisikleti çaldığı iddiasıyla yakalanan Halil A.(38), \"Bisikleti yemeğe gitmek için çaldım, işim bittikten sonra aynı yere koymuş olabilirim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum\" dedi.

Olay, Çukurova ilçesi Beyazevler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil A. apartman girişindeki kilitsiz durumdaki Abdullah Çavlak\'a ait bisikleti çaldı. Bu sırada karşı binada akraba ziyaretinde olan Çavlak, zanlıyı görünce kovalamaya başladı. Uzun süre hırsızın peşinden koşan Çavlak, daha sonra polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının kimliğinin tespit etti. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olan Halil A. yakalandı. Sorgusunda, uzun süredir işsiz olduğunu söyleyen Halil A., \"Bisikleti yemeğe gitmek için çaldım, işim bittikten sonra aynı yere koymuş olabilirim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum\" dedi. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Motosikletten kaçarken bahçeye düştü

Karabük\'te, üzerine doğru gelen motosikletten kaçmak isterken 4 metre yüksekten apartmanın bahçesine düşen Cibuti uyruklu üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Bek Osman Hersi\'nin kolu kırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1048 Sokak\'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla rampalı yolda yürüyen Bek Osman Hersi, üzerine doğru gelen motosikletten kaçmak için hamle yaptı. Hersi, 4 metreden bir apartmanın bahçesine düşerken, motosikletli yoluna devam etti. Beton zemine düşen Hersi acı içerisinde kıvrandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, sol kolu kırılan Hersi\'ye ilk müdahalede bulundu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Hersi tedavi altına alındı.

TIR\'da yüklü olan iskele demirlerinin içerisinde eroin ele geçirildi

Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde, durdurulan TIR\'da yüklü olan iskele demirlerinin içerisine gizlenen 930 paket halinde 129 kilo eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Kartepe gişeleri çıkışında iskele demirleri yüklü TIR\'ı durdurdu. Narkotik dedektör köpek ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine iskele demirleri araçtan indirildi. İskele demirlerinin içerisine rulolar halinde sokulan eroin dolu paketleri görüldü. Boruların içerisinden 930 paket eroin çıktı. 129 kilo eroin ele geçirilirken, polis araçta bulunan S.T., M.S.K ve A.B.\'yi gözaltına aldı.

Yağmur oluğuna sıkışan martıyı itfaiye kurtardı

Balıkesir’de bir apartmanın yağmur oluğuna sıkışan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez\'e bağlı Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bugün sabah saatlerinde 5 katlı Kabakçı Apartmanının yağmur oluğuna sıkışan martıyı gören vatandaşlar İtfaiye’yi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanın yağmur oluğuna sıkışan martıyı kurtarmak için harekete geçti. Halatlarla önlemlerini alan ekipler, martıyı sıkıştığı oluktan çıkarttı. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan martı yeniden doğaya salındı.



Çıraktılar fabrika sahibi oldular

Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde uzun yıllar çırak olarak çalıştıktan sonra evlerinin alt katındaki 80 metrekarelik depoda mobilya işine başlayan Mustafa ve Mehmet Ergül kardeşler, 39 yıl sonra 50 işçinin çalıştığı 7 bin 200 metrekarelik fabrikanın sahibi oldu.

Safranbolu\'da inşaatlarda kalıp işinde daha sonra da bir mobilya ustasının yanında çırak olarak çalışan Mustafa ve Mehmet Ergül kardeşler, 1979 yılında Aşağı Danaköy\'de 2 katlı evlerinin altındaki depoda birkaç makine ile mobilya işine adım attı. 2 kardeş, yıllar geçtikçe işlerini büyüterek ilçedeki sanayi bölgesindeki küçük dükkanlara, 39 yıl sonra da Karabük Organize Sanayi Bölgesi\'nde 7 bin 200 metrekarelik Ergüller Mobilya Fabrikasına taşındı. Evli ve 3 çocuk babası 63 yaşındaki Mehmet Ergül, \"İnşaatlarda kalıpçı, marangoz olarak çalıştık. Hiç beklemediğimiz anda hesabımız kesildi. Tazminatımızı alınca mobilya işine girelim dedik. Köyümüzdeki evimizin altına atölye kurduk. Birkaç makine aldık. 1990 yılında Safranbolu Sanayi Sitesi’ne taşındık. Sonrasında Karıt Sanayisine taşındık. Bizim mesleğimiz ahşap, doğrama yapmak. Çocuklarımızda yetişti. Allah nasip etti ve bugün bu fabrikada çocuklarımız işimizi devam ettiriyoruz. Bilgisayarlı makinelerle son derece modernizasyonu yüksek bu fabrikada üretim yapılıyor. Düzgün iş yaptık. Müşterilerimiz bizleri takdir etti ve bugünlere geldik. Çocuklarımıza bıraktık artık. Onları destekliyoruz. Her zaman arkalarındayız. Onlara güveniyoruz. Bizim zamanımızdaki imkanlar gibi değil şimdiki imkanlar. İnşallah daha büyük işler yapmayı hedefleyeceğiz. Buralara geleceğimiz hiç aklımıza gelmezdi. Allah nasip etti, geldik\" dedi. Evli ve 3 çocuk babası 65 yaşındaki Mustafa Ergül ise, \"Biz 2 kardeş ortaokulu bitirdikten sonra ustaların yanında çırak olarak çalıştık. Askere gidip geldik. İleride inşallah bir yer kurarız bir yer yaparız diye düşünüyorduk. Nasip oldu. Çocukluğumda mobilya ile bir iş yapacağım aklıma gelmezdi. Babam gibi köyümüzdeki insanlarımızın doğrama üzerine bir merakı vardı. Çocuklarım birisi düz liseye gitti ve öğretmen oldu. Diğer oğlum Ersin Safranbolu Meslek Lisesi\'nde Mobilya Dekorasyon Bölümü okudu. Şimdi bu fabrikada bizim bıraktığımız işimizi devam ettiriyor. Çocuklarımız mobilya dekorasyon mobilya bölümünü okurken bizim yanımızda da çalıştılar. Çocuklarımızın böyle bir fabrikanın kurulmasında büyük katkısı oldu. Onlara güveniyoruz. İlerleyen yıllarda daha değişik hedeflerimiz olabilir. Burada mutfak dolapları, vestiyer, yatak odası, gardırop, dolap kapakları, kapı işeri yapıyoruz. Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki illerimize satışlarımız oluyor\" diye konuştu.

AB projesi kapsamında 4 ülkeden öğretmenler Foça\'da

Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Eğitim Projesi kapsamında 4 ülkeden 9 öğretmen İzmir\'in Foça ilçesine geldi. 1 hafta sürecek eğitim boyunca öğretmenler, \'IPAD\'le ve Tabletle Öğrenme ve Öğretme\' konusunda projenin ülkelerindeki uygulamalarını Reha Midilli İlkokulu öğretmen ve öğrencileriyle paylaşacak.

İspanya\'nın Madrid Özerk Bölgesi\'ndeki Torrejon De Ardoz kentinde bulunan Jaby School öğretmenlerinin hazırladığı \'IPAD\'le ve Tabletle Öğrenme ve Öğretme\' projesi kapsamında, İspanya\'yla birlikte Finlandiya, İrlanda ve Polonya\'dan okullar ile Türkiye\'den Foça Reha Midilli İlkokulu stratejik ortaklık yaptı. 2 yıldır sürdürülen projeyle, IPAD\'le derslerin oyunlaştırılarak verilmesi, kavramların somut olarak görselleştirilmesi, daha kısa zamanda ve akılda kalıcı eğitim verilmesi, kazanılan zamanda derslerin zenginleştirilerek pekiştirilmesi hedefleniyor. Hem öğretmenler hem öğrenciler projeye uyum için eğitiliyor. Proje kapsamında 4 ülkeden 9 öğretmen dün (pazartesi), İzmir\'in Foça ilçesine geldi. Yabancı eğitimciler, Reha Midilli İlkokulu sınıflarında öğrencilerin yaptığı el emeği çiçekler ve ülke bayraklarıyla karşılandı. Proje ortağı ülkelerin öğretmenlerine, okulda gerçekleştirilecek workshop\'lar ve diğer çalışmaların dışında Foça ve İzmir in tarihi ve turistik yerlerinin gezdirilerek ülke ve bölge tanıtımına katkı yapılacağı öğrenildi. Proje Koordinatörü öğretmen Amaya Puertas Ipad, \"Ders anlatım şeklini zenginleştirmek, yaygınlaştırmak, öğrenimi kolaylaştırmak ve pekiştirmek için 5 ülke olarak 2 yıldır çalışmalarımızı yürütüyoruz. Diğer ülke okullarını da gördük. Burada umduğumuz gibi İspanya\'da da küçük kentlerde olan ve ev ortamını andıran güzel bir okul bulduk. Gördüklerimiz ve yaşadıklarımızdan mutluyuz\" dedi. Projenin Türkiye ayağını yürüten Öğretmen Ozan Aras ise okullarında bulunan 8 sınıfın 6\'sını uygulamaya kattıklarını ve çok olumlu dönüşler aldıkları söyledi. Projeye diğer sınıfları da en kısa sürede dahil etmeye çalıştıklarını belirtti. Okul Müdürü Ahmet Bakır ise kodlama ve sistem çalışmalarıyla edindikleri tecrübeyi diğer okullarla paylaştıklarını ve halkayı büyütmeye çalıştıklarını söyledi. Bakır, çalışmaların AB uyum süreci dahilinde olduğunu, ziyaretlerle Türkiye hakkında pek çok önyargıyı da kırdıklarını sözlerine ekledi.



Engelli çocuğunu her gün kucağında okula götürüyor

Niğde\'de yaşayan 26 yaşındaki Zehra Eryaşar, doğuştan engelli kızı 7 yaşındaki Yezda\'yı her gün kucağında 150 metre taşıyarak okula getirip götürüyor.

Merkeze bağlı Ağcaşar köyünde yaşayan Zehra Eryaşar, doğuştan engelli kızı Yezda\'yı, tekerlekli sandalye alamadığı için kendisi taşıyor. Kas hastası ilkokul 1. sınıf öğrencisi Yezda Eryaşar, annesinin yardımı ile okuluna gidebiliyor. Annesi teneffüs saatlerinde okula gelerek kızını bahçeye çıkarıyor. Kızını okul başladıktan sonra her gün okula taşıdığını ve ilgilendiğini belirten Zehra Eryaşar, \"Kızımı ilkokula getirdiğimde çok heyecanlandı. Okumayı çok istiyordu bende onun bu isteğini karşılıksız bırakmadım ve her gün kucağımda okula getirip götürerek kızım okuma isteğini karşılamaya çalışıyorum. Kızımın okumasını çok istiyorum. Kızımla beraber gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ancak ona bir elektrikli sandalye veya akülü araba alacak paramız yok. İlgililerden destek bekliyoruz\" dedi.

KARDEŞİ DE AYNI HASTALIĞI ÇEKİYOR

3 çocuk annesi Zehra Eryaşar kas hastası kızı Yezda ile aynı hastalığı çeken 4 yaşındaki kızı Azra ile de evde ilgilendiğini belirterek, \"Kızım akülü araba ile okula gidip gelebilir, teneffüslere kendiliğinden bana ihtiyacı olmadan çıkabilir. Ben evimdeki diğer engelli kızımla da ilgilenmek zorunda kaldığımdan dolayı her teneffüs gelemiyorum. Kızımın bir akülü arabası olursa Yezda rahatça teneffüslere çıkar ve arkadaşlarıyla vakit geçirebilir. Bende evimdeki diğer engelli kızımla ilgilenebilirim. Yezda\'nın küçük kardeşi de aynı Yezda gibi kas hastası. Oda aynı Yezda gibi yürüyemiyor. Yezda hiçbir ilaç kullanmıyor sadece fizik tedavisi uygulanıyor. Yezda\'yı devamlı fizik tedaviye götürüyoruz. Yezda\'yı okutmak için elimden ne geliyorsa yapacağım ve pes etmeyeceğiz.\"

Antika malzemelere yoğun ilgi

Niğde\'de 20 yıldır antikacılık yapan 53 yaşındaki Bayram Ali Aytekin, son yıllarda antika malzemelere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Antikalar nedeniyle hem para kazandıklarını hem de gelecek nesillere aktarımını sağladıklarını belirten Aytekin, özellikle köylerde antika değerinde eski eşya bulduklarını kaydetti. Çocuk yaşta antika merakının başladığını ifade eden Aytekin, \"Bu bir merak. Hastalık. Önceleri ufak ufak topluyorduk. Şimdi 20 sene oldu. 20 senedir ben bu işi yaparım. Merakımız çoğaldıkça almaya satmaya başladık. Çok çeşit malzemeler var. Bunu internet üzerinden alıyoruz satıyoruz\" dedi.

ANTİKALAR KISA SÜREDE SATILIYOR

Türkiye\'nin her yerinden yoğun ilgi olduğunu kaydeden Aytekin, \"Türkiye\'nin her tarafından yoğun ilgi var. Sosyal medyada iletişime geçiyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Bizdeki malzemeleri çoğu yerde bulamıyorlar. Ev hanımından, memurundan, doktorundan her meslekte insanlar geliyor. Aşırı derecede bir talep var. Bugün gördüğünüz malzemeyi 1 hafta sonra burada göremiyorsunuz. Biz bunların tamirini de yapıyoruz. Malzemeleri çalışır kullanılır vaziyete getiriyoruz. Malzemeleri genellikle köylerden temin ediyorum. Bazen de vatandaşlar bizlere getiriyor. Bu malzemeleri bizler yeni nesille ulaştırıyoruz.\"

