DHA YURT BÜLTENİ - 3

1)MALATYA\'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASININ 5’INCI DURUŞMASINA DEVAM EDİLDİ

SANIKLARA İP ATILDI

MALATYA\'da terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz\'daki darbe girişimine ilişkin, 76 sanıklı davada 5\'inci celsesi başladı. Sanıkların salona girişleri sırasında bir vatandaş ip fırlatarak, \"alın bu ipi asın\"dedi.Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yakınca Spor Salonunda görülmeye başlanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 5\'inci duruşma görülmeye başladı. Malatya E Tipi Cezaevinde bulunan 12 tutuklu sanık geniş güvenlik önlemleri altında duruşmanın görüleceği Yakınca Spor Salonuna getirilirken, davanın 1 numaralı sanığı olan dönemin 2.Ordu eski komutanı Adem Huduti ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Tutuklu sanıkların duruşma salonuna götürülmesi esnasında AK Parti heyetiyle gelen bir vatandaş, görevli bir askeri görevliye ip fırlatarak \'Komutanım bunları asın\' diyerek sanıklara tepki gösterdi.Davaya, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, bazı belediye başkan yardımcıları, AK Parti Malatya İl teşkilatı üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Öte yandan, davaya gelen AK Parti heyetiyle sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşmeden olaya polis müdahale etti.

2)KENDİSİNE ŞİDDET UYGULAYAN BABASINI BIÇAKLADI

İZMİT\'te, 16 yaşındaki E.İ. tartıştığı babasını bıçakladı. Yaralanan İrfan İnce tedavi altına alınırken, oğlunun ise elinin kırıldığı belirlendi. Olay, İzmit 28 Haziran Mahallesi Tepeüstü Sokak\'ta meydana geldi. İrfan İnce gece saatlerinde oğlu E.İ. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Alkollü olan baba oğluna şiddet uygulamaya kalkınca baba oğul birbirlerine girdi. E.İ. evden aldığı bıçakla babasını bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan İrfan İnce\'ye ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan İrfan İnce tedavi altına alındı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaydan sonra kaçan E.İ\'yi kısa sürede yakaladı. Sağlık raporu alınan E.İ\'nin el bileğinde kırık olduğu belirlenerek alçıya alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3)BOĞAZINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde yaşayan 35 yaşındaki R.G. (Rıza Gül), çıkan tartışma sonrası 52 yaşındaki Ahmet Girgin\'i boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay, bugün 00.35 sıralarında, 302 Sokak\'taki bir evin önünde meydana geldi. R.G., kendisine saldırdığını öne sürdüğü Ahmet Girgin\'i boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde kalmasına rağmen 3 tekerlekli elektrikli bisikletine binen Girgin, yaralandığı yerden yaklaşık 1300 metre mesafede bulunan Kuvvetli Mahallesi 2. Kır Çiçeği Sokağı\'ndaki evine gitmek üzere yola çıktı. Girgin, evinin yakınlarında elektrikli bisikletten yere düştü. Girgin\'i görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Girgin\'i ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Girgin, yaşamını yitirdi. Katil zanlısı R.G., polis tarafından gözaltına alındı. R.G., Girgin ile birlikte İ.T. (57) ile H.V.\'nin (26) 2 bin 500 lirası parasını gasp ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine İ.T. ve H.V. gözaltına alındı. Girgin\'in cesedi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Ayrıca Girgin\'in evinin yakınında, yol kenarında kendisine ait olduğu belirtilen bir tüfek ile 6 fişek bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

4)ANIZ YANGINI MEYVE AĞAÇLARINI YAKTI

ADANA\'da anız yangını sonucu çok sayıda narenciye ağacı kül oldu. Bahçenin sahibi Seyhan Ziraat Odası 2\'inci Başkanı Cahit İncefikir ise anız yakılmasına karşın caydırıcı önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Akkapı Mahallesi\'nde bulunan bir mısır tarlasında anız yangını başladı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler tarlanın bitişiğindeki portakal bahçesine sıçradı. İşçilerin müdahalesiyle yangın büyümeden önlenirken onlarca ağaç zarar gördü.

Anız yangınları topraktaki yararlı mikro organizmaları yok ettiğini belirten bahçenin sahibi Seyhan Ziraat Odası 2\'inci Başkanı Cahit İncefikir, \"Yüzlerce yıl geri getiremediğimiz yararlıları yok eden bu anız yangınlarının artık bir çaresine bakmamız gerekiyor\" dedi.

Şu günlerden tüm kentin adeta duman altında olduğuna dikkat çeken İncefikir, şunları söyledi:

\"İnsan yaşamını hiçe sayan, artık çamaşırları balkonlara asamadığımız şu günlerde, artık ağaçlarımızın yanmaya başladığı güne geldik. Ciddi önlemler almak gerekiyor. Ovada bir türlü önüne geçilemeyen bu yangınlara karşı ciddi önlemler alınmalı. Daha önce de 20 yaşında yaklaşık 80 ağacım gitti. Burada maddi zarardan çok bizim baktığımız, 20 yılımızı verdiğimiz bu ağaçları geri getirmek mümkün değil. Ekonomik boyutu bir tarafa, milli servet dediğimiz bu ürünler yok olup gidiyor. Bu anlamda artık çok ciddi kalıcı somut tedbirlerin alınma gerekir.\"

5)DİYARBAKIR\'DA GELİN-DAMAT\'TAN FARKINDALIK YARATMAK İÇİN BİSİKLET TURU

DİYARBAKIR\'da, önceki gün dünya evine giren Makine Mühendisi Süleyman ve Diyetisyen Özge Özgörüş çifti, farkındalık yaratmak ve bisiklet sporuna dikkat çekmek amacıyla gelin ve damatlık kıyafetleri ile birlikte 70 bisiklet eşliğinde 22 kilometrelik şehir turu yaptılar. Aslen Denizlili olan gelin Özge Özgürüş, evlenmesine önce ailesinin karşı çıktığını sonra ailesini ikna ettiklerini belirterek, \"Bisiklet sporuna dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Arkadaşlarımızda bize eşlik ettiler\" dedi. Diyarbakırlı Makine Mühendisi 25 yaşındaki Süleyman Özgörüş, 4 yıl önce Denizliden kente gelen Diyetisyen Özge Tekin ile arkadaşlarına ait bir kafede tanıştı. Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübünde, 1,5 yıldır bisiklet sporu yapan genç çift, daha sonra arkadaşlık kurdu. Arkadaşlıkları ilerleyen genç çift, evlilik için ailelerine danıştı. Ancak, bir süre aileler arası sıkıntılar yaşandı. Yaşanan bazı sıkıntılara rağmen genç çift, dünya evine önceki gün girdi. Süleyman ve Özge çifti, dünya evine girdikten sonra farkındalık yaratmak ve bisiklet sporuna dikkat çekmek amacıyla 70 bisiklet eşliğinde kent turu planı yaptı. Gelin ve damatlık kıyafetleri ile bisiklete binen Özgörüş çifti, yaklaşık 22 kilometre 70 bisikletle pedal çevirdi. Geçtikleri yol güzergahından çevredekiler tarafından yoğun ilgi gören gelin damata bazı sürücülerde korna çalarak destek verdi. Ayrıca cadde üzerinde seyir halinde olan bir gelin damat arabası da uzun süre korna çalarak genç çifte destek olması dikkat çekti. Turda bazı vatandaşlarda gelin damadın bisiklet üzerinde ilerlemesini fotoğraflayarak o anları ölümsüzleştirdi. Makine Mühendisi 25 yaşındaki damat Süleyman Özgörüş, eşinin Denizli\'li olduğunu ve Diyarbakır\'da Diyetisyen olarak çalıştığını arkadaşları sayesinde tanıştıklarını söyledi. Özgörüş,\"O andan itibaren evlilik süreci başladı. Son 1,5 yıldır turlara katılıyoruz. Düğünümüz olunca da beraber bir tur düzenleyelim dedik. Hem farklılık açısından hem de spor açısından gayet güzel bir şey\" dedi.25 yaşındaki Denizlili Diyetisyen Özge Özgörüş ise, Diyarbakır\'da 4 yıldır görev yaptığını belirtti. Gelin Özgörüş,\"Aileler arası biraz problemler oldu. Ben Denizli\'liyim eşim Diyarbakırlı. Şimdi her şey tatlıya bağlandı. Spor olarak da bisikletle uğraşıyoruz. Diyetisyen olduğum için spor benim için önemlidir. Böyle bir şey düşündük. Tur yapalım dedik. Farkındalık açısından ve güzel bir görüntü olsun diye yaptık. Şehir içinde de bu kadar araç yoğunluğunda bisikletin önemini vurgulamak istedik. Böyle bir şey düşündük\" diye konuştu.

\"BİSİKLETİ GÜNLÜK YAŞAMDA AKTİF BİR ŞEKİLDE İŞE GİDERKEN VE SAĞLIK İÇİN KULLANIYORUZ\"

Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alioğlu, bisikletli gelin ve damat etkinliği ile faaliyetlerini sürdüklerini ifade ederek, \"Amacımız, şehir içinde gelin ve damat konvoylarında gürültü ve araçların yoğun şekilde rahatsızlığı ile bisikleti günlük yaşamın her alanına sokmak. Bisikleti günlük yaşamda aktif bir şekilde işe giderken ve sağlık için kullanıyoruz. Bugün farklı bir tema ile çıktık. Genç arkadaşlarımız aynı zamanda aktif olarak bizimle birlikte bisiklet sürmektedir. Bu güzel günlerinde onları yalnız bırakmayarak böyle bir etkinlik yaptık. Bisiklete özendirmek ve günlük yaşantımızdan vazgeçilmemesi gereken bisikleti şehir içinde bir uçtan diğer uca gezmeyi planlıyoruz\"diye konuştu.

6)MİNİBÜSTE 29 KAÇAK VE 2 ORGANİZATÖR YAKALANDI

İZMİR\'in Foça İlçesi\'nde kontrol edilen bir minibüste, 29 kaçak ile 2 organizatör jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.

Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenifoça Cumhuriyet Mahallesi\'nde şüpheli bir minibüsü dün (pazar) saat 04.00\'te durdurdu. Minibüste 9\'u Suriyeli, 20\'si Afrika\'nın değişik ülkelerinden toplam 29 kaçak olduğu tespit edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakları Yunanistan\'a geçirme vaadiyle minibüsle Foça\'ya getiren A.R. (Ahmet Rende) ile Suriyeli A.I.H. (Ahmet Imed Hatip) gözaltına alındı. Aracın daha önce, 3 Eylül\'de, ilçeye bağlı Ilıpınar Mahallesi\'nde göçmen kaçakçılığı olayında kullanıldığı belirlendi. Yakalanan kaçaklar, sağlık muayenelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. İki organizatör ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

7)KÖYDEKİ EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ

BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesine bağlı 20 haneli Çiftlik köyünde yaşayan 81 yaşındaki Mehmet Hayrettin Balkaya, 1975 yılından beri topladığı eski eser ve paraları müzeye dönüştürdüğü evinde sergiliyor. Kış aylarında İstanbul\'da yaz aylarında ise Çiftlik Köyü\'ndeki evinde yaşayan Balkaya, köyde bulunan evini tarihi eserlerle donatarak, müze görünümü verdi. Çevre köylerden de çok sayıda kişinin ziyaret ettiği evde, çok sayıda ülkenin parası, tariihi tüfek ve tabancalar ile birçok tarihi eser sergileniyor. Atatürk\'ü çok sevdiğini ve onun döneminde yaşamayı çok istediğini belirten Balkaya, \"Keşke Atatürk\'ü bir kez olsun görseydim. Hayattaki tek pişmanlığı okul okumamaktır.\"dedi.

Kış aylarında İstanbul\'da, yaz aylarında ise memleketi olan Bingöl\'ün Karlıova İlçesi\'nde bulunan Çiftlik Köyü\'nde yaşayan 9 çocuk babası, 81 yaşındaki Mehmet Bayrettin Balkaya,

köyde bulunan evini tarihi eşyalarla donatarak, müzeye çevirdi. Oturduğu evinde tarihi eşyalar, çok sayıda ülkeye ait paralar, eski tüfek ve tabancaları sergileyen Balkaya, bir çok tarihi eşyayı özel bölümlerde sergiliyor. Tarihi eşyaları sergilemek için evinde özel camekanlı bölmeler yaptıran Balkaya, tarihi değerdeki bir çok eşyasına yapılan şikayetler üzerine devletin el koyduğunu söyledi. Bütün eşyaları eskicilerden para ile satın alan Mehmet Hayrettin Balkaya, bazı tarihi eşyaları ise atalarından kaldığını söyledi. Köyde bulunan evinde eşiyle beraber zaman geçiren Balkaya, zamanının çoğunu evinde bulunan tarihi eşyaların bakımını yapmakla geçiriyor. Her gün defalarca tarihi eşyalara bakıp bakıp geçmişi gözlerinin önünde canlandırdığını belirten Balkaya, insanların geçmişlerine merak sarması gerektiğini söyledi.

\"KEŞKE BİR KEZ OLSA BİLE ATATÜRK\'Ü GÖRSEYDİM\"

Çocuk yaşlarda tarihi eşyalara merak saydığını ifade eden Balkaya, \"Çocuk iken kendi yaşıtlarımın yanına gidip oyun oynamazdım. Nerede bir ihtiyar bulsam, yanına gider bana tarihten bahsetmelerini isterdim. O zamanlarda bile tarihe önem verir, hep o çağlarda yaşamak isterdim. 1975 yılından beri nerede eski bir eşya bulsam, satın alırdım. Bazen cebimdeki son paramla, bazen çocuklarımın rızkını bile tarihi eşyalara verirdim. O derece tarihe merakım var. Ama Allah eşimden ve çocuklarımdan razı olsun. Hiçbir zaman bu düşkünlüğümden dolayı bana gönül koymadılar. Tam tersine hep beni desteklediler. Sigara içmedim tarihi eşya satın aldım. Yemek yemedim, yemek parasıyla tarihi eşya satın aldım. Tarihe ve tarihte yaşayan insanlara merakım hiç bitmedi. Atatürk\'ü çok severim. Keşke o dönemde yaşayıp onu bir kere bile görebilseydim. Hayatımdaki tek pişmanlığım, okul okumamam oldu. Keşke okuyup, biraz daha tarih ile ilgili bilgi sahibi olsaydım. Ama okumanın yaşı yoktur diyerek, bu yaşımda Osmanlıcayı, Farsçayı öğrenmeye çalışıyorum Şu an bu konularla ilgili çok eski kitaplarım var. İşin özü okumanın bile tarihçesini seviyorum\"dedi.

9)BİNGÖL\'DEKİ \"YAPAMAZSIN\" DEDİKLERİ GİRİŞİMCİ MODÜLER SU DEPOSU TALEPLERİNİ YETİŞTİREMİYOR

BİNGÖL\'de, bir girişimci 2 milyona kurduğu fabrikada ürettiği modüler su depolarını Türkiye\'nin dört bir tarafında satıyor. Fabrika sahibi Nihat Elaltıntaş, resmi kurumlar başta olmak üzere, ürettikleri depoları ülkenin dört bir tarafına sattıklarını belirterek, \"Fabrikamızda 20\'ye yakın insan çalışıyor. Çalışma kapasitemiz eleman sayısından dolayı düşük ama en az 50\'ye çıkarmaya çalışıyoruz. Allah\'a şükürler olsun, şu an taleplere yetişemiyoruz\"dedi.

Bingöl Organize Sanayi Bölgesinde 2016 yılında Fırat Kalkınma Ajansı destekli kurulan modüller su depo fabrikasında imal edilen depolar, ülkenin dört bir yanına satılıyor. 4 Bin 500 metrekarelik arsa üzerinde bin 500 metrekare kapalı alanda kurulan fabrikada, boyutlarına göre günde 10 adet su deposu imal edilebiliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde tek, ülke genelinde ise toplam 14 modüller su depo fabrikasının bulunduğunu belirten fabrika sahibi Nihat Elaltıntaş, resmi kurumlar başta olmak üzere, ürettikleri depoları ülkenin dört bir tarafına sattıklarını belirtti. Elaltıntaş, Türkiye\'nin bir çok kentinden sipariş aldıklarını belirterek, taleplere yetişemediğini, fabrikanın Doğu ve Güneydoğu\'daki tek tesis olduğunu söyledi. Yurtdışında da görüşmelerin sürdüğünü ve sözleşmelerde anlaşılması halinde sevkiyatların başlayacağını ifade eden Elaltıntaş, şöyle konuştu:

“Modüler su deposu imalatını yapıyoruz. 3 yıl önce düşündüm, ancak bazı engellerden dolayı yapamadım. İş için şevkimi kırmaya çalıştılar, yapamazsın dediler. Hayal dediler, inanmadılar. Yılmadım, projeyi geliştirdim ve gerçekleştirdim. 7-8 aydır üretim yapıyoruz. Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ağırlıklı olmak üzere Türkiye\'nin her tarafına depo sevkiyatımız var. Fabrikamızda 20\'ye yakın insan çalışıyor. Çalışma kapasitemiz eleman sayısından dolayı düşük ama en az 50\'ye çıkarmaya çalışıyoruz. Allah\'a şükürler olsun, şu an taleplere yetişemiyoruz. Seneye tam kapasiteyle, istihdam sayısıyla yetişeceğiz. Amacımız yurtdışına da ürünlerimizi göndermek. Şu an Kuzey Irak, İran ve Gürcistan ile görüşme halindeyiz. Sözleşme aşamasındayız. Sözleşmede anlaşabilirsek yurtdışına da sevkiyatımız başlayacak. Fabrikamız şu an küçük geliyor. Önceden büyük olduğunu düşündük, şimdi işler yolunda gidiyor ve üretim arttıkça alan az geliyor. Bana \'sen yapamazsın\' diyenler, şimdi takdir ediyor.\"

10)ADANA\'DA EV KADINLARININ GEÇİM KAYNAĞI SALÇA

ADANA\'da ev kadınları aile bütçesine destek olmak için biber salçası yaparak satıyor.

Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Namık Kemal Mahallesi\'nde oturan 10 ev kadını imece usulü satın aldıkları kırmızı biberleri temizleyip kıydırıyor. Daha sonra tuzlanan çekilmiş biber, damlarda güneş altında kıvamına gelinceye kadar kurutuluyor. Bu özel lezzet, kış boyunca yemeklerde kullanılıyor. Daha sonra cam kavanozlara doldurdukları biber salçalarını satan kadınlar, ev bütçesine de katkı yapıyor. Aile bütçesine destek olmak için salça yapıp sattığını belirten ev kadını Eylem Kibritoğlu, \"Ev bütçesine katkı için emek verdiğimiz salçaları kurutmaya devam ediyoruz. Evde yaptığımız salça büyük rağbet görüyor\" dedi.

Kilosu ortalama 1.5 liradan satılan 100 kilo kırmızı biberden 25 kilo biber salçası elde ediliyor, salçanın kilosu da 20 liradan alıcı buluyor.

11)OTOMOBİL ÇARPAN TİLKİYE TEDAVİ

ADANA\'da bir veteriner kliniği önüne yaralı halde bırakılan tilki tedaviye alındı.

Veteriner kliniğinde çalışan tekniker Mustafa Güngör öğle saatlerinde iş yerine geldiği sırada kapının önünde kanlar içinde bir tilki buldu. Otomobil çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen tilkiye ilk müdahale yapılırken, hayvanın kafa travması geçirdiği belirlendi. İlk izlemeye göre otomobil çarpması olduğunu belirten Güngör, \"İlk müdahaleyi yaptık. Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü\'ne sevk ettik. Müdürlük tilkiyi alarak tedavisinin devamını yapacak\" dedi.

