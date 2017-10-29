DHA YURT BÜLTENİ - 25

Annesini öldürüp intihar etti

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde şizofren hastası olduğu öne sürülen 24 yaşındaki A.G., annesi Şennur Genişol\'u (45) başına keserle vurup bıçaklayarak öldürdü. Kardeşi Muhammet Genişol\'u (15) da öldürmek isteyip başaramayan A.G., kendisini asarak intihar etti.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Çiğdem Caddesi\'nde meydana geldi. Son bir yıldır şizofren tedavisi gören A.G., annesi Şennur Genişol\'un başına keserle vurdu, ardından bıçaklayarak öldürdü. Olay anında dışarıda arkadaşlarıyla olan kardeşi İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Genişol\'u arayıp acilen eve gelmesini isteyen A.G., kardeşine de keserle saldırdı. Başına aldığı keser darbesiyle yaralanan ve yüzü kan içinde kalan Muhammet Genişol, abisi A.G.\'nin kolunu ısırıp elinden kurtuldu. Muhammet Genişol, balkondan atlayıp komşularından yardım istedi. Bu sırada A.G., evin üst katında kendisini asarak intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından eve giren polis ekipleri, evin alt katındaki odada anne Şennur Genişol\'un, üst katta ise kendisini asarak intihar eden katil zanlısı A.G.\'nin cesedini buldu.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Muhammet Genişol koruma altına alınarak polis merkezine götürüldü. Şennur Genişol ve A.G.\'nin cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evin dışından ve polislerden görüntü

- Cesetlerin çıkarılmasından görüntü

- Kurtulan Muhammet Genişol\'un fotoğrafı

- Genel ve detay görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Yaşı küçük alkollü gençler otomobille alt geçit inşaatına uçtu; 4 yaralı (GÖRÜNTÜLÜ)

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki alkollü sürücü yönetimindeki otomobil alt geçit inşaatına uçtu, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa Ankara Karayolu üzerinde 23.00 saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Sait Y., 3 arkadaşını da araca alarak şehir turu atmaya başladı. Daha sonra alkol alan gençler, İnegöl’den Ankara istikametine 16 PF 784 plakalı otomobili ile karayoluna çıktı. Sait Y. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini tekrar sağlayamadığı otomobil, Mesudiye alt geçidi çalışmalarının olduğu uyarı levhalarını da yerinden sökerek hızla devam etti. Yaklaşık 60 metre inşaat alanında ilerleyen otomobil, 5 metre yükseklikten alt geçit inşaat temeline düştü.

Kaza sonucunda otomobilde bulunan 17 yaşlarındaki Hüseyin A., Serkan B. ve Hüseyin İ. yaralandı. 3 genç kendi imkanları ile araçtan çıkarken, Sait Y. sürücü koltuğuna sıkıştı. Genç, kaza yerine çağrılan İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Çevredeki vatandaşlarında elbirliği ile inşaat alanından yola taşınan sürücü ile arkadaşları, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar. Polis, kazayla ilgisi soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralıların kurtarılma anı görüntüleri

- Genel görüntü

- Kaza yerinden ve araçtan detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

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Polisten kaçan otomobilde uyuşturucu ele geçti: 2 gözaltı

ADIYAMAN\'da sürücüsünün \'dur\' ihtarına uymayıp kaçtığı otomobildeki 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, otomobilde ise bir miktar uyuşturucu çıktı.

Olay, akşam Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Malatya Caddesi üzerinde polisler, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 R 0289 plakalı otomobile \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak sürücü durmadı ve otomobille kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine düştüğü otomobil, önce tarlaya, ardından çıkmaz sokağa girdi. Polisler, sıkıştırıp durdurdukları otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler ve otomobil emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Şüpheliler kelepçelenerek gözaltına alınması

- Polislerin önlem alması

- Polislerin otomobilde arama yapması

- Şüpheliler götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Marmaris\'te 40 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA\'NIN Marmaris İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye hazırlanan 40 kaçak göçmen, kaldıkları apart otelde yakalandı. Organizatör olduğu düşünülen bir Suriye uyruklu şüpheli ile otel işletmecisi gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine hareke geçti. Suriye uyruklu bir kişiyi takibe alan ekipler, saat 20.00 sıralarında Armutalan Mahallesi\'ndeki bir apart otele operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na geçme hazırlığında oldukları tespit edilen Suriye, Lübnan ve Filistin uyruklu toplam 40 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda organizatör olduğu düşünülen bir Suriyeli ile otel işletmecisi gözaltına alındı. Ayrıca, göçmenleri kaçırmada kullanılacağı düşünülen 2 şişme bot ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan göçmenlerin Muğla İl Göç İdaresi\'ne teslim edileceği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis merkezi önünden görüntü

- Sıra bekleyen göçmenlerden görüntü

- Göçmenlerin götürülme görüntüsü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

