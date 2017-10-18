DHA YURT BÜLTENİ - 25

Elma dilimi nefes borusunu tıkayan 14 aylık Murat Alparslan, öldü

ZONGULDAK’ın Kilimli İlçesi\'nde, 14 aylık Murat Alparslan Deveci, yediği elmanın nefes borusunu tıkaması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Hisar Arkası Mahallesi\'nde meydana geldi. Halk Eğitim Merkezi\'nde öğretmen Ebru Deveci ile özel bir şirkette maden işçisi Uğur Deveci\'nin çocukları 14 aylık Murat Alparslan, evde dedesinin tabağından aldığı elma dilimini yemek istedi. Murat Alparslan, ısırdığı elma diliminin nefes borusunu tıkaması sonucu nefes alamadı. Evde bulunan anne ve babası tarafından Kilimli Semt Polikliniği\'ne götürülen Murat Alparslan, doktorların yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Murat Alparslan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çocuklarının ölüm haberini alan Ebru ve Uğur Deveci çifti sinir krizleri geçirdi.

Hastane morguna kaldırılan Murat Alparslan Deveci\'nin, yapılan ilk incelemede nefes borusuna elma dilimi kaçması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ailenin yaşadığı evde inceleme yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden detaylar

-Kilimli semt polikliniğinden detaylar

Süre: (2.05) - Boyut: (87 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN /KİLİMLİ(Zonguldak),(DHA)

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Siverek\'te iki grup arasında silahlı çatışma



ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ölen yada yaralanın olmazken, 6 otomobil ve 5 işyeri zarar gördü.

Olay gece saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi Rüştü Küçükömer Caddesi\'nde meydana geldi. Kimlkleri belirlenemeyen iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı çatışma yaşandı. Tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışmada birbirilerine rasgele ateş eden gruplar, olay yerinden uzaklaşırken park halinde bulunan 6 otomobil ve 5 işyeri kurşun ve fişeklerin hedefi oldu. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve zırhlı araç sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş fişek ve kovan fişeklerin yanı sıra 1 adet de şarjör buldu. Polis çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek çatışan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Olay yerinde bulunan kaleşnikof şarjörü

- Yerde bulunan boş fişekler

- Zarar gören otomobiller

- Mermi isabet eden işyerleri

- Olay yerinde polis ve ızrhlı araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN /ŞANLIURFA,(DHA)

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CHP\'li Özel: Baykal\'ın durumu stabil, kötüye herhangi bir gidiş yok



CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal\'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada paylaşılan bilgi kirliliği üzerine, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel doktorlardan aldığı kamuoyu ile paylaştı. Özel, \"Son açıklamadan beri durumunda hiçbir değişiklik yok. Durumu stabil. Kötüye herhangi bir gidiş yok\" dedi. CHP\'li Özel\'in açıklamaları şu şekilde:

\"Önceki dönem genel başkanımız sayın Deniz Baykal\'ın sağlık durumunu hep birlikte yakından takip ediyoruz. Doktorların yaptığı açıklamayı hep birlikte izlemiştik. O açıklamanın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra sosyal medyada bir televizyon kanalının bir muhabiri tarafından paylaşılan bir tweet büyük bir endişe yarattı. Ve bunun üzerine burada bulunan genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimizle birlikte gittik, doktor içeriden çıktı ve kendisi bizzat Deniz beyi takip eden doktor şu açıklamada bulundu; \'Son açıklamadan beri durumunda hiçbir değişiklik yok. Durumu stabil. Kötüye herhangi bir gidiş yok. Yarın sabah saat 8\'de planlanan tomografi çekilecek. Deniz beyin sağlık durumu son yapılan açıklamadan beri değişmedi\' dedi.

Buradan, gerek sosyal medyada, gerekse diğer alternatif iletişim kanallarında yapılan açıklamaların son derece infial yarattığını, aileyi, sevenlerini, Cumhuriyet Halk Partisi ailesini ve tüm Türkiye\'yi tedirgin ettiğini, yüreğini ağzına getirdiğini bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Biz bu geceyi sayın genel başkanın güçlenerek, sağlığına daha yaklaşarak geçireceğini ve yarın iyi haberler almayı umuyoruz. Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır. Bir dakika önce yanından ayrılan doktorun bize kullandığı ifadeyi aynen terkar ediyorum. Önemli olan şu anda bu dezenfarmasyonu temiz ve taze bilgi ile geriye almak, bunu düzeltmek. Diğer konuda gerekli girişimleri yarın gün ağardıktan sonra ve herşey yoluna girdikten sonra nasılsa yaparız. Önemli olan şu anda Deniz beyin sağlık durumunda değişen herhangi birşey yok. Durum ciddi ancak bir kötüye gidiş yok. Umutsuzluğa kapılacak bir durum yok. Tüm sevenlerine tüm Türkiye\'ye sadece şunu söylüyoruz, biz dua ediyoruz, dua edelim.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Özel\'in açıklamaları

(görüntü geçildi)

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA)

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