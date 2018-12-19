DHA YURT BÜLTENİ - 24

OTOMOBİLİ KADININ ÜZERİNE SÜRDÜ, BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

ANKARA\'da kimliği belirsiz bir sürücünün kendisini durdurmak isteyen bir kadını, metrelerce otomobilinin üzerinde taşıdığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ankara\'nın Yenimahalle ilçesine bağlı İnönü Mahallesi\'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir sürücü, kendisini durdurmak isteyen kadını metrelerce arabanın üzerinde götürdü. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, büyük tepki çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sosyal medya görüntüleri

Haber: ANKARA,(DHA)

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ERDEK\'TE AŞIRI YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR



BALIKESİR\'in Bandırma İlçesinde iki gündür aralıklarla yağan yağmur nedeniyle yollar kapandı.

Balıkesir\'in Bandırma ilçesinde iki gündür aralıklarla yağan yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Erdek-Bandırma Karayolu, Kamplar Bölgesi\'nde derenin taşması sonucu trafiğe kapandı. Bandırmaya ulaşımın üst yoldan kontrollü şekilde sağlandığı öğrenilirken, Erdek İtfaiye Grup Amirliği\'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Erdek\'e bağlı kırsal Turan Mahallesi\'ne giden yolda aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Mahallenin ilçeye bağlantısını sağlayan yol ulaşıma kapandı. Ekipler her iki yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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FOTOĞRAFLAR

Haber: Tuncay ERTAN / ERDEK(Balıkesir),(DHA)

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