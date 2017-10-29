DHA YURT BÜLTENİ - 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek partili dönemin en büyük kötülüğü tarihimizi 1923 olarak başlatmak (EK - 6)

ERDOĞAN, DÜĞÜNDE NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısının ardından aynı kongre merkezinde Ak Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan\'ın, oğlunun düğün törenine katıldı.

Feridüddin Emre- Beyza Erdoğan çiftinin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Tahir Akyürek kıyarken, şahitliğine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu yaptı.

Erdoğan ve Yıldırım, nikah törenin ardından havalimanına geçti. Ardından özel uçak \'Ana\' ile saat 21.00 sıralarında Ankara\'ya haraket etti.

Haber: KONYA, (DHA)

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Antalya\'da Cumhuriyet coşkusu

ANTALYA\'da, Muratpaşa Belediyesi\'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği fener alayı yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Antalya\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Muratpaşa Belediyesi\'nce, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) öncülüğünde 70\'i aşkın sivil toplum örgütünden oluşan Cumhuriyet İçin El Ele Platformu\'nun desteklediği fener alayına binlerce Antalyalı katıldı. Antalya\'da geleneksel hale gelen yürüyüş, Konyaaltı Beach Park\'tan başlayıp Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi\'ni takiben Cumhuriyet Meydanı\'na kadar sürdü. Fener alayı saat 18.00 sıralarında başladı. İzmir Marşı ve Sarı Saçlım Mavi Gözlüm şarkısı eşliğinde yürüyüşe katılanlar 400 metrelik Türk bayrağı ile Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün dev posterini taşıdı. Yürüyüş için katılımcılara 5 bine Türk bayrağı ile 3 bine yakın meşale dağıtıldı. Yürüyüşe Antalya\'daki bisiklet, motor ve klasik araç grupları da araçlarıyla katıldı. Yürüyüşçüler, \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Türkiye laiktir laik kalacak\', \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganları attı.

Bu yılda yürüyüş nedeniyle varyantı tepeden gören ve her yıl sosyal medyada da gündem olan yürüyüş fotoğrafını çekebilmek için hem gazeteciler hem de fotoğraf meraklıları bu tepe noktaları doldurdu. Yürüyüş öncesi ise Konyaaltı Beach Park ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki cadde trafiğe kapatıldı, yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alana giren herkesin çanta ve üst araması yapıldı. Yürüyüş güzergahı ve meydan üzerinde de polis helikopteri etkinlik sonuna kadar havadan gözetim yaptı.

Beach Park\'tan başlayan ve binlerce Antalyalının katıldığı yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Antalya\'nın CHP\'li belediye başkanları Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Bakanı Muhittin böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, CHP eski Milletvekili Tuncay Ercenk, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş da katıldı.

BULUTSUZUK ÖZLEMİ KONSERİ

Yürüyüşün devam ettiği sıralarda ise kutlama etkinlikleri kapsamında Bulutsuzluk Özlemi yürüyüşün bitim noktası Cumhuriyet Meydanı\'nda saat 19.00\'da sahneye çıktı. \"Doğum Günün Kutlu Olsun Türkiyem\" yazılı pankartla süslenen sahnede Bulutsuzluk Özlemi, binlerce Antalyalı için sevilen şarkılarını seslendirdi. Bulutsuz Özlemi\'nin konseri ardından ise yürüyüşe katılan protokol üyeleri meydandaki Antalyalıları Türk bayraklarıyla selamladı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TÜREL DE KATILDI

Antalya\'da 2012\'den beri her 19 Mayıs ve her 29 Ekim\'de düzenlenen CHP\'li belediyeler tarafından düzenlenen yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı\'nda devam eden kutlamalarda ilk defa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel de katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal birlikte sahneye çıkarak Türk bayraklarıyla kalabalığı selamladı.

\'CUMHURİYET GİBİ DEĞERLERİMİZDE EL ELE OLACAĞIMIZIN GÖSTERGESİ\'

Menderes Türel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak konuşma yaptığı sırada meydana geldi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 94 yıl önce \"Efendiler yarın sabah Cumhuriyeti kuruyoruz, hepinize hayırlı olsun\" sözlerini hatırlatan Budak, “Cumhuriyet barış, dostluk, özgürlük, geleceğe güvenle bakmak, çocuklarımızın geleceğini ileriye taşımak demek. Antalya\'dan bütün Türkiye\'ye o güzel ifadenizi \'Türkiye laiktir, laik kalacak\' sözlerinizi ifade ediyorsunuz. Ve şunu bilsinler ki sizler olduğunuz sürece bu Cumhuriyeti hiç kimse yıkamayacaktır. Cumhuriyetin sayesinde bugün Ortadoğu\'da biz bataklıkta değiliz. Aramızda Menderes Türel de var. Sevgili başkanımız Ümit Uysal\'ın davetine icabet etti. Bu güzel Antalya\'nın hangi görüşte olursa olsun bizim Cumhuriyet gibi değerlerimizde el ele birlikte olacağımızın bir göstergesidir\" dedi.

\"TÜRKİYE ANTALYA\'NIN SESİNİ DUY\"

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise \"Size 100 bin avukat adına söz veriyorum. Laik Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Sadece Muratpaşa ve Antalya\'nın gururu değil Türkiye\'nin gururu, meslektaşım Ümit Uysal\'a bu muhteşem tablo için teşekkür ediyorum. Antalya teşekkür ediyorum. Türkiye Antalya\'nın sesini duy. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Türkiye Cumhuriyeti\'ni kurmuş kadın-erkek tüm kahramanlara Allah\'tan rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Antalya\'nın evladı sayın Deniz Baykal beyefendiye de acil şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır, söz veriyorum, söz veriyoruz\" dedi.

HEP BİRLİKTE KUTLAYALIM

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise şunları söyledi:

\"Bu yaptığımız Cumhuriyeti, Mustafa Kemal\'i, hukukun üstünlüğünü, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini yalnız bırakmamaktır. Bu bizim güvencemizdir. 3- 5 yıldır milli bayramlarımızı hep birlikte kutlayamıyorduk. Yalnız kutlamak zorunda kalıyorduk. Ama Ankara\'dan esen rüzgar ne olursa olsun her zaman bu özel günlerimize sahip çıkmaya devam ettik. Şimdi görüyoruz ki herkes sahip çıkmaya başladı. Bu Cumhuriyet Meydanı milli bayramlarda her zaman bizim yaptığımız kutlamalara sahne oldu, yalnız kutluyorduk. Ancak bu bayram başka kutlamak isteyenlerde oldu, çok memnun çok mutlu olduk. Aramıza Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel de katıldı. Bundan çok mutlu, memnun olduk ve kendilerini de buraya davet ettik. Biz cumhuriyetin bütün insanlarımızın olmasını istiyoruz, cumhuriyet değerlerimizin hiç aşındırılmamasını istiyoruz. O aşınmaların hepsinin geri dönmesini istiyoruz ve bu konuda mücadele edeceğiz. İstiyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti\'nin bütün vatandaşları hep birlikte bütün bayramlarımızı omuz omuza kutlayalım.\"

\"UCUBE YÖNETMELİK\"

Başkan Uysal, konuşmasında, Cumhuriyet Meydanı\'nda çelenk sunumunu engelleyen yönetmeliği de \'ucube\' olarak nitelendirerek, “Bayramlarımızı hep birlikte kutlamamızı engelleyen o ucube çelenk yönetmeliğini bir an önce kaldırsınlar. Madem hep birlikte bayramlarımızı kutluyoruz. O zaman önümüzdeki bütün engelleri kaldırsınlar\" dedi.

\"CUMHURİYET BİRLEŞTİRİCİ ÇİMENTODUR\"

Meydanda Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü\'nün konserini Çetin Osman Budak ve Ümit Uysal ile izleyen Menderes Türel ise, “Cumhuriyet ülkemizin birleştirici çimentosudur. Cumhuriyet birleştirir hiçbir zaman ayrıştırmaz. Cumhuriyet bu ülkenin yol haritasını çizer. Biz de burada değerli belediye bakanımız ve milletvekilimizle fevkalade güzel bir birliktelik içerisinde Cumhuriyeti kutluyor olmak benim için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Cumhuriyetimizin 94\'üncü yılı kutlu olsun\" dedi.

SÜMER EZGÜ MEYDANI COŞTURDU

Türküleriyle Cumhuriyeti Meydanı\'nı dolduran binlerce Antalyalıya unutulmaz bir konser veren Sümer Ezgü de konuşmasında, \"Aslında tüm dünya bayram yeri olsun, savaşlar yok olsun, bölgemiz barış içinde olsun, biz de bunu arzu ediyoruz\" dedi. Ezgü, Menderes Türel\'in de katıldığı kutlamalarla ilgili de “Beni de mutlu eden bir manzara. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel burada, Sayın Ümit Uysal, Sayın Çetin Osman Budak burada. Cumhuriyetimiz kutlu olsun\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik tedbirleri detay

-Meşaleyle yürüyen kalabalık

-Bayraklardan detay

-Meşale ve bayraklı uzun yürüyüşten detay

-Vatandaşlardan ve çocuklardan enstantaneler

-Protokolün yürüyüşünden detay

-Bisikletli gruptan detay

-Cumhuriyet Meydanı\'nda konser veren Bulutsuzluk Özlemi detay

-Kalabalığın İstiklal Marşı\'nı okuması

-Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı İbrahim Daş konuşması

-Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu konuşması

-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in meydana gelmesi

-Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel\'in sahnede birlikte Türk bayrağı açması

-Menderes Türel röp

-Ümit Uysal röp

-Sanatçı Sümer Ezgü sahneden detay

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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İzmir\'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

4 BİN KİŞİ AYNI ANDA ZEYBEK OYNADI

İzmir\'in Bayraklı İlçesinde Cumhuriyet\'in 94. yılı coşkuyla kutlandı.

Tam 4 bin kişi, aynı anda zeybeyk oynadı, ardından da bedenleriyle Mustafa Kemal Atatürk\'ün portresini oluşturdu.

Haluk Levent konseriyle devam eden ve binlerce kişinin katıldığı kutlamada lazer ve havai fişek gösterileri de yapıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: İZMİR, (DHA)

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Muş\'ta yağmur, su baskınlarına neden oldu

MUŞ\'ta etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Kent merkezinde bugün öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Sunay Mahallesi\'nde oturan yeni bir evli çiftin de evine yağmur suları doldu. Çiftin evindeki malzemeler zarar gördü. Belediye ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Su basan evden detaylar

-Su altında kalan halı ve diğer eşyalar

-Ev sahibi komşuların eşyaları toplaması

-Suların temizlenmesinden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)