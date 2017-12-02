DHA YURT BÜLTENİ - 22

Bursa\'da zincirleme kaza: 4 ölü, 10 yaralı (1)



BURSA\'nın merkez Nilüfer İlçesi\'nde servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sırılarında Bursa-Mudanya Karayolu İhsaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden, işçileri taşıyan servis minibüsü ile iki otomobil, kaza yaptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, servis minibüsü yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, servis minibüsünün altında kalan olup, olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Olay yerinden ilk görüntüler

-Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR /BURSA,(DHA)

======================================

Açlık grevindeki Nuriye Gülmen tahliye edildi



ANKARA\'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği işine geri dönebilmek için 269 gündür açlık grevi yapan ve 193 gündür tutuklu bulunan Nuriye Gülmen\'in örgüt üyeliği suçundan mahkum edilmesine ve tahliyesine karar verildi. Tedavi altında bulunduğu Numune Hastanesi\'nden taburcu edilen Gülmen, ambulansla Altındağ ilçesindeki bir arkadaşının evine getirildi. Gözyaşları ve alkışlar ile karşılanan Gülmen, ambulanstan inerken zafer işareti yaptı.

Eskişehir\'de (KHK) ile kamudaki görevinden ihraç edildikten sonra \'işimi geri istiyorum\' diyerek Ankara\'da açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen, açlık grevinin 269\'uncu gününde, davanın 6\'ıncı duruşmasında tahliye edildi. Nuriye Gülmen\'in tahliye haberini alan yakınları da tedavi altında bulunduğu Numune Hastanesi\'ne akın etti. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, gelen yaklaşık 200 kişiyi olası bir eyleme karşı uzaklaştırdı. Hastanenin önünde etten duvar oluşturan çevik kuvvet ekipleri basın mensuplarının da burada görüntü almasına izin vermedi.

GÖZYAŞLARI İLE KARŞILANDI

Ambulansla hastaneden çıkarılan Nuriye Gülmen, Altındağ ilçesinde bulunan bir arkadaşının evine getirildi. Alkışlar ve gözyaşları içinde ambulanstan inen Gülmen, kendisi ile birlikte açlık grevi yapan ve daha önce tahliye edilen Semih Özakça ile zafer işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi.

\'İŞİNE DÖNENE KADAR AÇLIK GREVİNE DAVEM EDECEK\'

Nuriye Gülmen\'in annesi Cemile Gülmen, tahliye haberini aldıktan sonra büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek \"Kızımıza kavuştuk diye seviniyoruz. İnşallah açlığının bitmesini istiyoruz. Açlık grevi ile ilgili bir şey konuşmadık, ama işine dönmediği sürece bırakmaz. Daha çok yakından göremedik ama şu anda zayıf, yani bitkin durumda\" dedi.

Baba Şaban Gülmen ise, \"Tahliye olduğu için sevinçliyiz. İnşallah bu zor günleri de atlatıp daha iyi günlere kavuşmak istiyoruz. Daha çocuğumuzla konuşmadık, ama zannediyorum ki işine dönene kadar açlık grevine devam edecek. Fiziki olarak bitkin. Vücut yapısı çok zayıf, bitkin durumda. İnşallah düzelir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hastaneden görüntü

-Güvenlik önlemleri görüntü

-Polis ve Nuriye Gülmen yakınlarının konuşmaları

-Polisin Gülmen\'in yakınlarını hastaneden uzaklaştıraması

-Nuriye Gülmen\'in ambulansla hastaneden çıkışı

-Nuriye Gülmen\'in ambulanstan indirilişi

-Nuriye Gülmen\'in yakınları tarafındna karşılanması

-Nuriye Gülmen\'in annesi Cemile ve babası Şaban Gülmen ile röp.

-Evin içinden görüntü

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM /ANKARA,(DHA)

========================================================

İletişim profesörü evinde ölü bulundu

ANADOLU Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Uğur Demiray (60) evinde ölü bulundu.

Ertuğrulgazi Mahallesi Bayındırlık Sokak\'ta meydana gelen olayda, akşam saatlerinde Prof.Dr.Uğur Demiray\'ın oturduğu apartman dairesine giden arkadaşları, Demiray\'ı odada hareketsiz bir halde yatarken görünce 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Prof.Dr.Uğur Demiray\'ın ölmüş olduğunu belirledi. Demiray\'ın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yalnız yaşadığı belirtilen Prof.Dr.Uğur Demiray\'ın ölümü üniversite camiasında ve Eskişehir\'de üzüntü ile karşılandı.

Yetkililer, Demiray\'ın vücudunda herhangi bir darp cebir izinin bulunmadığını, belediye tabibinin yaptığı incelemede ölümü şüpheli görmesi üzerine cenazenin otopsi için hastanede morguna kaldırıldığını belirtti.

Haber: ESKİŞEHİR,(DHA)

===========================

Trabzon’da yangın: 1 ölü



TRABZON\'un Of ilçesinde tek katlı evde, elektrik sobasından çıkan yangında, 52 yaşındaki Hamdi Yıldız hayatını kaybetti.

Of ilçesi Bölümlü Mahallesi\'nde Hamdi Yıldız\'ın yalnız yaşadığı tek katlı evde, bugün saat 11.40 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin büyük bir bölümünü saran alevlere müdahale eden ekipler, yoğun çaba sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında yoğun dumandan etkilenen Hamdi Yıldız yaşamını kaybetti. Yıldız\'ın cesedi, olay yeri incelemenin ardından otopsisi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Elektrikli sobanın neden olduğu tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Fatih TURAN / OF(Trabzon),(DHA)

================================

Gazeteci Cafer Yarkent yaşamını yitirdi



BİR süredir pankreas kanseri tedavisi gören gazeteci yazar Cafer Yarkent, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören, gazeteci yazar 68 yaşındaki Cafer Yarkent, bugün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. 1968 yılında Yeni Asır Gazetesi\'nde mesleğe başlayan Yarkent\'in ölümü, basın camiasında üzüntü yarattı. Yarkent, yarın Alsancak Hocazade Camii\'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Foça Yenibağarası Mezarlığı\'na defnedilecek.

Yarın saat 12.00\'de, İzmir Gazeteciler Cemiyeti önünde Yarkent için bir tören düzenlenmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Davut CAN /İZMİR,(DHA)

=========================