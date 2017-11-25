DHA YURT BÜLTENİ - 22

Düzce\'de otomobil işyerine girdi



DÜZCE\'de, başka bir otomobil ile çarpışıp, kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındak işyerine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Küçüksu mevkisindeki kavşakta meydana geldi. 35 yaşındaki Tülay Şimşir yönetimindeki 34 DS 0159 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan 46 yaşındaki Nazlı Durna yönetimindeki 81 BZ 232 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan Durna\'nın otomobili, yol kenarında İbrahim Ayyıldız\'a ait işyerine girdi.

Nazlı Durna\'nın yara almadan kurtulduğu kaza anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nazlı Durna ile yanındaki erkeğin panik içerisinde araçtan inip, işyerini terk ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin çalışması

-Otomobilin iş yerine girme anı

-Kaza yapan sürücü ile röp.

-İş yeri sahibi ile röp.

-Olay yeri

Dosya adı: Dzcişyerinegirdi

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

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Batum\'da otelde yangın: 12 ölü



GÜRCİSTAN\'ın Acara Özerk Cumhuriyeti\'nin Batum kentinde, Türk işadamı Erol Avgören\'e ait otelde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre, aralarında Türklerin de bulunduğu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Türkiye sınırına 17 kilometre uzaklıktaki Batum kentinde Türk işadamı Erol Avgören\'e ait Leogrand Otel\'de bugün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kazan dairesinde meydana gelen patlama nedeniyle çıktığı belirtilen yangında, alevler kısa sürede üst katlara yayıldı. Altta iki katlı kumarhanenin bulunduğu otelde, yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, görevlilerin de yardımıyla müşteriler tahliye edildi.

Yangında, ilk belirlemelere göre aralarında Türklerin de bulunduğu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

2015 yılının Temmuz ayında açılan otelin, Türk işadamına ait olduğu için, özellikle Türkler tarafından tercih edildiği belirtildi.

Haber: Muhammet KAÇAR /BATUM(Gürcistan),(DHA)

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Bursa\'da şüpheli ölüm

BURSA\'nın İznik İlçesi\'nde hayvan otlatmaya giden 48 yaşındaki Ali Karakulak\'ın, arazide av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulundu.

İznik\'te çiftçilik yapan evli ve 1 çocuk babası 48 yaşındaki Ali Karakulak, sabah saatlerinde hayvan otlatmak için evden çıktı. Geri dönmeyen Karakulak, cep telefonuna da cevap vermeyince yakınları aramaya çıktı. Ancak sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Köylülerin de katıldığı çalışmalar sonunda, saat 21.00 sıralarında Kaynarca Köyü mevkiinde Karakulak\'ın, av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede ise Karakulak\'ın cesedinin 5 metre ilerisinde, kendisine ait silah bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Ali Karakulak’ın cesedi, morga kaldırıldı. Karakulak\'ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği, yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinde yapılan incelemeler

Ölen kişinin resmi

SÜRE: 3 dakika - BOYUT: 51 MB

Haber-Kamera: BURSA,(DHA)

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Şanlıurfa’da otomobil, kamyona çarptı: 2 ölü



ŞANLIURFA’da yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı otoyolda kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 33’üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep’ten Şanlıurfa’ya yönüne giden henüz sürücüsü öğrenilmeyen 51 BJ 250 plakalı otomobil, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeritten sağlanan yolda Hacı Çakmak yönetimindeki 21 EN 852 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ön bölümü hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki yaşlı kadın öldü.

Cesetler, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Ölenlerin kimliğinin tespiti için çalışma başlatılırken, kamyon şoförü Hacı Çakmak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazaya karışan otomobil ile kamyon

- Kazada otomobilde ölenlerin cesetleri

- Kaza yerinde inceleme yapan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,(DHA)

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Bayramiç\'te okulda pompalı tüfek paniği (2)

YAKALANDI

Çanakkale\'nin Bayramiç ilçesinde, velayeti annelerinde olan 2 çocuğuyla görüşmesine izin verilmeyince, çocukların okudukları Mustafa Kemal İlkokulu\'nun bahçesinde pompalı tüfekle rastgele 2 el ateş edip kaçan A.K., polisin çalışması sonucu yakalandı. A.K.\'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Haber: Fatih DALDAL /BAYRAMİÇ(ÇANAKKALE),(DHA)

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Kamyonun çarptığı yaya, öldü



İZMİR\'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı 27 yaşındaki Hakan Akkaya, yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Caddesi Demirköprü kavşağında meydana geldi. 26 yaşındaki M.C.T. yönetimindeki 35 TUJ 27 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Akkaya\'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akkaya\'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akkaya\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Gözaltına alınan kamyon şoförü M.C.T. emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber: Davut CAN /İZMİR,(DHA)

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