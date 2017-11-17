DHA YURT BÜLTENİ - 22

Kazada ölen Uzman Çavuş, Yozgat\'ta toprağa verildi

TUNCELİ\'nin Hozat ilçesinden Elazığ\'a giderken trafik kazasında hayatı kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Nuri Şanlı\'nın cenazesi, Yozgat\'ın Sorgun ilçesine bağlı Yaycılar köyünde toprağa verildi.

Hozat Yenibaş Jandarma Karakolu\'nda görevli Uzman Çavuş Nuri Şanlı\'nın kullandığı otomobil, Elazığ\'a giderken Pertek İlçesi yakınlarında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada, Nuri Şanlı hayatını kaybederken, eşi Ayşe ve 1.5 yaşındaki kızı Eylül yaralandı. Nuri Şanlı\'nın cenazesi, Sorgun\'un Yaycılar köyünde baba evinde helallik alınmasının ardından köy meydanına getirildi. Cenaze törenine Vali Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu katıldı. Baba Cihat Şanlı, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Şanlı\'nın cenazesi, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu\'nun ikindi namazından sonra kıldırdığı cenaze namazı ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, Uzman Çavuş Nuri Şanlı\'nın kazada ağır yaralanan kızı Eylül\'ün yoğun bakımdan çıktığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Uzman Çavuş Nuri Şanlı’ınn baba evinden görüntü

-Detay görüntüler

-Köy meydanından görüntüler

-Cenaze namazından görüntü

-Baba Cihat Şanlı’dan görüntü

Haber-Kamera: Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)

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Parasını alamayınca, çalıştığı inşaatın çatısına çıktı

BOLU’da, parasını alamadığı gerekçesiyle çalıştığı inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkışan 37 yaşındaki Emrah Yiğit, polis tarafından ikna edilerek indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Borazanlar Mahallesi, Hattat Emin Barın Caddesi’nde meydana geldi. İnşaatta işçi Emrah Yiğit, bir süredir parasını alamadığı gerekçesiyle, çalıştığı 3 katlı İzzet Baysal Ortaokulu ve Spor Salonu inşaatına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Yiğit’in mesai arkadaşları, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla Yiğit, parasının verileceği konusunda söz verilerek çatıdan indirildi. Emrah Yiğit, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İşçinin çatıdaki görüntüsü

-Alınan önlemler

-Olayı izleyenler

-İşçinin gazetecilere kiremit fırlatması

-İndirilmesi

-Polis aracına bindirilmesi

-Detaylar

Süre: 01.57 Boyut: 219 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Tek teker Arif\' ile kız arkadaşı kazada öldü (2)

\'TEK Teker Arif\' olarak tanınan motosiklet şovmeni 59 yaşındaki Arif Razgatlıoğlu ile yanındaki kız arkadaşı 20 yaşındaki Ülkü Özcan, Antalya\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde geçirdiği trafik kazasında yaşamlarını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi\'nde meydana geldi. Kent merkezinden sahil yönünü seyreden milli motosiklet sporcusu Toprak Razgartlıoğlu\'nun babası Arif Razgatlıoğlu\'nun kullandığı 33 HE 303 motosiklet, kontrolsüz kavşakta tali yoldan çıkan İsmet Oğuz yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonetin kasasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön tekeri parçalanarak yerinden fırlayan motosiklet, yola savrularak metrelerce sürüklendi. Refüje çarparak duran motosikletten savrulan Razgatlıoğlu ile yolcu koltuğunda oturan kız arkadaşı Ülkü Özcan \'ın kasklarının kollarında takılı olduğu anlaşıldı. Kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. \'Tek teker Arif\' olarak bilinen sürücü Razgatlıoğlu ile yolcu koltuğunda oturan kız arkadaşı Ülkü Özcan\'ın olay yerinde yaşamlarını yitirdiği anlaşıldı.

CESETLER BİRBİRİNE SARILI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolu güvenlik gerekçesiyle çift yönlü trafiğe kapattı. Cumhuriyet savcısı, polis ve sağlık görevlilerinin incelemesinin ardından başlarında kaskları olmadığı anlaşılan Razgartlıoğlu ve Özcan\'ın birbirine sarılı cesetleri Gazipaşa Devlet Hastanesi Morgu\'na gönderildi.

Polis, kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü İsmet Oğuz\'u ise gözaltına aldı.

Bu arada Arif Razgatlıoğlu geçtiğimiz 27 Temmuz\'da motosiklet kazası geçirerek yaralanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan araçlar

- Cesetlerden görüntü

- Yoldan görüntü

- Polisten

- Sağlık ekipleri

- Motsikletten görüntü

- Tekerden görüntü

- Cesetlerin götürülmesi

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)

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Karşı şeride geçen kamyonet dehşet saçtı

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek önce TIR\'a ardından da otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Denizli- Ankara Karayolu Pınarkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara\'dan Denizli yönüne seyir halinde olan Ramazan Kuşçu idaresindeki 20 N 0185 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Orta refüjü aşan kamyonet karşı şeride geçerek Şenol Bora\'nın kullandığı 20 ADS 59 plakalı TIR\'a daha sonra da Sinan Çoban yönetimindeki 48 F 7137 plakalı otomobile çarparak durabildi. kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede otomobildeki yolcular Ömer Çoban ve Fazilet Çoban olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Kuşçu, TIR sürücüsü Bora ve otomobil sürücüsü Sinan Çoban ile yolcu Ayşe Çoban, yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle uzun süre yol trafiğe kapanırken, yolda uzun kuyruklar oluştu. savaş alanına dönen kazada başka kazanın yaşanmaması için ekipler güvenlik önlemleri aldı. Trafik akış tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada yaşamanı yitirenlerin cansız bedenleri savcının incelmesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Kaza yerinde hurdaya dönen araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazanın ardından yaralıların ambulansla hastaneye kaldırılmasının cep telefonu görüntüsü

- Olay yerinden detaylar

- Jandarma ekiplerinden

- Trafikte oluşan araç kuyruğundan

- Cesetlerin otomobilden çıkarılması

- Hurdaya dönen araçların kaldırılması

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Huzurevi sakinleri konserlerle moral depoluyor

BURSA\'da, huzurevi sakinleri ve personelinden oluşan gönüllü koro yaşlılarla bir araya gelerek müzik ziyafeti sundu. Ali Osman Sönmez Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde verilen konserde, Türk Sanat ve Türk Halk müziğinin en sevilen eserleri seslendirilirken yaşlılara moral buldu.

Yıldırım Belediyesi tarafından, huzurevi sakinleri ve personelinin oluşturduğu koro Ali Osman Sönmez Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde konser verdi. Şefliğini Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) Eğitmeni Sadullah Öztürk’ün üstlendiği, gönüllü koro yaşlılarla bir araya gelerek Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğinin en sevilen eserlerini seslendirirken yaşlılar keyifli bir gün geçirdi. Seslendirilen parçalara zaman zaman eşlik eden huzurevi sakinleri, çok mutlu olduklarını belirterek, bu etkinliği düzenleyen Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Koro türkü söylerken

-Huzurevi sakinleri eşlik ederken

-Detaylar

Haber: Yıldırım Mehmet İNAN / BURSA, (DHA)

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Otomobil traktör bayiine girdi: 1 yaralı

KARABÜK\'ün Eskipazar İlçesi\'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki traktör satış bayiine giren otomobilde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mermer Mahallesi\'nde meydana geldi. Zeynep Akın yönetimindeki 78 DE 224 plakalı otomobil, Mermer Kavşağı\'nda dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan traktör bayiinin bahçesine girdi. Park halindeki traktörlerden birisine çarparak durabilen otomobilde bulunan Zehra Lüleci yaralandı. Yaralı, ambulansla Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza anı

Süre:(00.20) Boyutu:(11 MB)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)

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Fabrikanın işçileri çıkarmasına tepki

İZMİT\'te, çelik üretimi yapan bir fabrika 40 işçiyi işten çıkardı. Fabrikanın önünde toplanan işçiler, mesai arkadaşlarının işten çıkarılmasına tepki gösterdi.

İzmit Alikahya Mahallesi\'ndeki Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi\'nde çelik üretimin yapan bir fabrika, geçen günlerde sendikalı olan 40 işçiyi işten çıkardı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Birleşik Metal-İş Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik, sendika yöneticileri ve sendika üyeleri, işten çıkarılan işçilere destek vererek fabrikanın önünde eylem yaptı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, \"Birkaç ay önce bu ülke hak etmediği bir saldırıyı, hak etmediği bir olumsuzluğu daha yaşadı. Neydi biliyor musunuz? Uluslararası çalışma örgütü Türkiye\'de bölge toplantısını yapmak istedi. Türkiye, her dönem Cenevre\'de ILO toplantısında kara listeye alınıyor, aplikasyon komitesine alınıyor, sorgu odasına çekiliyor. Deniliyor ki, \'Sen bize taahhüt ettiğin şu şu maddeleri niye uygulamıyorsun? Söz verdiğin bu maddeleri uluslararası hukukta kabul ettiğin şu maddeleri neden Türkiye\'de uygulamıyorsun?\' diye varolan hükümetlerin çalışma bakanlıklarını sorguya çekiyor. Bu dönemde Türkiye\'de yapma ihtiyacı hissetti ama dünyadaki ve Avrupa\'daki bütün sendikalar Türkiye\'deki bu hukuksuz işlemlerin, işverenlerin yasa tanımaz, anayasa tanımaz, insan hakkı tanımaz ve vicdan tanımaz davranışlarını protesto için Türkiye\'deki o toplantıya katılmadılar. Türkiye\'den birkaç tane yandaş sendika katıldı. Bu yaşananları görmek istemeyen yandaş sendikalar katıldı. Orada Sayın Başbakan çıktı, \'İşçiler için örgütlenin\' dedi. Sonuna kadar yanlarında olduğunu belirten beyanlarda bulundu. Örgütlenmeye teşvik etti. Biz buradan Sayın Başbakana çağrı yapıyoruz. 40 tane metal işçisi burada örgütlendi, yasal hakkını kullandı. İşten çıkardılar. Bir noktada bunun sorumlusu sizsiniz. İşçilere çağrı yaptınız, \'Anayasal hakkınızı kullanın\' diye. Buyurun, buradaki yaşananlara müdahale edin. Bu hukuksuzluğa müdahale edin ve sözünüzü yerine getirin. Biz sizden bunları bekliyoruz. Buradaki insanlara bir ülke yöneticisi sahip çıkmak zorundadır\" dedi.

Slogan atan işçiler, daha sonra halay çekerek eylemi sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Eylemden görüntü

- Konuşmalar

Haber: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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\'Minik Havacılar Uçmayı Öğreniyor\'

ESKİŞEHİR\'de, eski savaş ve askeri kargo uçaklarının sergilendiği Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı\'nda hazırlanan \'Minik Havacılar Uçmayı Öğreniyor\' projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Projeyle ilkokul öğrencilerine havacılık eğitimi verilirken, çocukların bu alanda bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Havacılık Parkı Müdürü Doç.Dr. Ender Gerede\'nin öncülüğünde hazırlanan projede, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Eğitim Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi\'nden eğitmenler görev aldı. Proje kapsamında, Eskişehir\'de 10 ilkokulun 4\'üncü sınıflarında okuyan toplam 450 öğrenciye eğitim verilecek.

Havacılık Parkı\'ndaki uçak hangarında gerçekleştirilen eğitimlere katılan öğrenciler, basit ev aletlerini ve geri dönüşüm malzemelerini kullanarak, 13 farklı deney etkinliğiyle uçaklara etki eden kuvvetleri ve uçağın nasıl uçtuğunu öğrenecek.

\"ÇOCUKLAR, NİNİDEN SONRA UÇAK SESİNİ DUYUYOR

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan Havacılık Parkı\'nda eğitim gören ilkokul öğrencilerini ziyaret etti. Bir süre öğrencilerin çalışmasını izleyen Gündoğan, projeyle ilgili şunları söyledi:

\"Üniversitemize bağlı Havacılık Parkı, son 2-3 yıldan bu yana sadece eski uçakların sergilendiği sıradan bir mekan olmaktan çıktı. 3 yıldır burada çok ciddi altyapı yatırımları yapıldı. Bu parkı, bir eğitim parkı haline getirdik. Özellikle havacılık sevgisinin, havacılığa ilişkin temel bilgilerin öğretildiği önemli bir eğitim alanı olarak tahsis ettik. Bu kapsamda da bir takım projeler geliştirdik. Bu içinde bulunduğumuz hangarda gerçekleştirdiğimiz proje de bunlardan bir tanesi. Çocuklarla üniversiteyi buluşturmak amacıyla böyle bir projeye imza attık. Eskişehir, havacılığın önemli bir merkezi. Eskişehir\'de doğan bütün çocuklar aslında havacılığı biliyorlar, seviyorlar. Ninni seslerinden sonra uçak sesleri duyuyorlar. Uçak sesleri ile büyüyorlar; ama biz istiyoruz ki burada geleceğin Vecihi Hürkuş\'larını, uçak mühendislerini, geleceğin pilotlarını yetiştirelim. Onlara bir havacılık sevgisi bilinci aşılayalım. Bizim en önemli amacımız, bu.\"

\'UÇAK, NASIL UÇAR?\'

Havacılık Parkı Müdürü Doç. Dr. Ender Gerede ise deneyerek, öğrenmenin önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

\"Biz, burada çocukları eğlendirerek, düşündürerek, meraklandırarak onlara bilime karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini, havacılığa karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Deneyerek, öğrendikleri için de öğrenmenin kalıcı olduğunu düşünüyoruz. Proje kapsamında çocuklarımız, uçağa etki eden 4 kuvvetin ne olduğunu bizzat basit ev aletleriyle, geri dönüşüm malzemeleriyle deneyimleyerek öğreniyorlar. Buradan giderken de bir uçak nasıl uçar? temelde motor sistemleri olmak üzere alt sistemleri nasıl çalışır? Bunları öğrenmiş oluyorlar.\"

Görüntü dökümü:

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-Rektör Prof.Dr.Naci Gündoğan\'ın öğrencilerin çalışmalarını izlemesi,

-Ögrencilerin yaptıkları bolonlu çalışmaya havaya atmaları,

-Rektör Naci Gündoğan\'ın konuşması,

-Havacılık Parkı Müdürü Doç.Dr.Ender Gerede\'nin konuşması,

-Havacılık Parkı\'ndan çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)-



