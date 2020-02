DHA YURT BÜLTENİ - 21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri\'de Özhaseki ailesinin nikah törenine katıldı



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri\'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin kızı Zeynep\'in nikah ve düğün törenine katıldı.

Kayseri Müftüsü Doç.Dr Şahin Güven\'in kıydığı nikahta şahitlikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Bakanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar yaptı. Yaklaşık 4 bin davetlinin katıldığı nikah ve düğün törenine Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bakanlar İsmet Yılmaz, Ahmet Arslan, Nihat Zeybekçi, Ahmet Demircan, Bülent Tüfenkci, TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Eski Başkanvekilleri Nevzat Pakdil, Sadık Yakut Ak Parti Grup Başkanvekili ve Eski Bakan Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İş dünyası ve spor dünyasından birçok davetli katıldı. Kayseri müftüsü Şahin Güven\'in ilk kez resmi nikah kıydığı düğünde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Sevgili davetliler, bizler resmi, sizler tarihi şahitler olarak Özhaseki ve Yurt ailelerinin bu mutlu gününe katıldınız. Evlilikler iyi ve kötü günler var ama size herkese yaptığım tavsiyede bulunuyorum. 4 çocuk olur, bereket olur, gerisi Allah kerim dedikten sonra nikah cüzdanını Mehmet Özhaseki\'nin kızı Zeynep\'e verdi. Düğün sırasında sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı, davetlilerin özel barkodlu güvenli kartı ile içeri girdiği düğün salonunun üzerinde polis helikopteri havadan denetim yaptı. Düğün salonuna çıkan yollar demir barikatlarla ve kamyonlarla kesildi.

Haber: Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,(DHA)

Eski nişanlısını ve kardeşini av tüfeğiyle yaralayıp kaçtı



GAZİANTEP’te, Yalçın K. (24), konuşma bahanesiyle sokağa çağırdığı kısa süre önce ayrıldığı nişanlısı Suna Zeylan (23) ve beraberinde gelen kardeşi Hakan Zeylan’ı (20) av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Kardeşlerden birinin durumu ağır.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yalçın K., kısa bir süre önce kendisinden ayrılan nişanlısı Suna Zeylan’ı konuşma bahanesiyle evlerinin bulunduğu sokağa çağırdı. Suna Zeylan kardeşi Hakan ile beraber sokağa çıktığı anda Yalçın K. otomobille iki kardeşin yanına yaklaşarak yanındaki av tüfeğiyle ateş etti. Suna ve Hakan Zeylan kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, Yalçın K. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürülen kardeşlerden başından yaralanan Suna Zeylan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu Hakan Zeylan’ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kayıplara karışan Yalçın K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-Mücahit YOLCU / GAZİANTEP,(DHA)

Ankara\'da otomobil hırsızlığı yapanlar yakalandı

ANKARA\'da çaldıkları otomobillerin motor şasi numarasını değiştirerek satan hırsızlık çetesi, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Operasyonda 16 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu, Ankara\'da oto hırsızlığı yapan İstanbul bağlantılı bir şebeke tespit edildi. Şebekenin ayrıca çaldıkları araçların motor şasi numaralarını Ankara\'da İvedik Hurdacılar Sitesi\'ndeki bir işyerinde değiştirdiği ve daha sonra satışa sunduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından teknik ve fikizi takibe alınan şebeke, şafak vakti İstanbul ve Ankara\'da yapılan \'Ampül\' operasyonu ile çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden Ahmet Y. ve Ümit Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber: Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA)

Rojas Y Rodrigez, Mersin\'de İspanyol rüzgarı estirdi

MERSİN\'de, 17\'ncisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan Rojas Y Rodrigez Dans Topluluğu, performansları ile büyüledi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi\'nde hayranları ile buluşan topluluk, flamenko rüzgarı estirdi. Kostümlerinden danslara, ışıktan müziğe kadar kusursuz şekilde ayarlanan gösteri, görsel şölen yarattı. \'Combio De Tercio\' flamenko gösterisini sahneleyen topluluk, sempatik tavırları ile de izleyicilerden tam not aldı. İspanya\'nın son zamanlardaki en başarılı flamenko topluluklarından biri olan Rojas Y Rodriguez, bugüne kadar, İspanya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika\'da çıktığı kapsamlı turnelerle adından söz ettirdi. Son zamanlarda dans dünyasının yıldızı parlayan topluluklarından birisi olan Rojas Y Rodriguez, dansları ile festivale damgasını vurdu. Klasik ve çağdaş flamenko tekniğinin mükemmel bir karışımı olan çeşitli eserlerini sahneye koyan topluluk, sık sık izleyicilerden alkış almayı başardı. Bugüne kadar birbirinden başarılı pek çok uluslararası gösteriye imza atan ve son durağı Mersin olan dansçılar, İspanyol ateşini kente taşıdı. Senkronize dans uyumları ve enerjisi ile izleyiciyi kendine hayran bırakan Rojas Y Rodriguez, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE / MERSİN,(DHA)

Türkiye\'nin en büyük eğlence merkezi açıldı

ANTALYA\'da, 1 milyar dolarlık yatırımla Türkiye\'nin en büyük yaşam ve eğlence parkı olarak planlanan The Land Of Legends\'in, hızlı trenler ve eğlence merkezinden oluşan ikinci etabı tamamlandı. Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince, yaklaşık 1.6 kilometrelik hızlı tren Hyper Coaster\'ın da bulunduğu alanla toplam yatırımın 2 milyar TL\'ye ulaştığını açıkladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi\'ndeki The Land Of Legends\'in, hızlı trenler ve eğlence merkezinden oluşan ikinci etabının açılışını Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince, kızı Zeynep Tamince ile yaptı. Açılışa Tamince\'nin oğlu İbrahim Tamince ve kardeşi Akif Tamince de katıldı. Törenin ardından Fettah Tamince ve kızı Zeynep, dünyanın en uzun mesafeli hızlı trenlerinden olan yaklaşık 1.6 kilometrelik ve saatte 115 kilometre hıza ulaşan Hyper Coaster\'a bindi. Adrenalinin en üst seviyeye çıktığı Hyper Coaster\'a çok sayıda yerli ve yabancı turist de bindi.

HER YIL YENİ BİR ETAP

Toplamda 700 bin metrekarelik alanda hızlı trenler ve eğlence merkezinin bulunduğu kısmın ikinci etabının ardından her yıl sürekli yeni etapların olacağını belirten Fettah Tamince, \"Çünkü burası çok dinamik, yaşayan bir park olacak. Her gelen misafirimizin yeni, farklı bir şeyler daha görecek. Biz o heyecanı sürekli dinamik tutmak istiyoruz. Dolayısıyla bu ikinci etap ama inşallah 20\'nci etabını da beraber görürüz\" dedi.

100\'ÜN ÜZERİNDE AKTİVİTE

Eğlence merkezinde 5 büyük tren ve çok farklı su üniteleri olduğunu anlatan Tamince, “Herhalde 100\'ün üzerinde aktivite var. Çok yüksek adrenalin isteyen, her yaş çocuğa ve her yaş ziyaretçiye göre ünitelerimiz var. Dünyada ilk olanlar da birçok parkta görülenler de var. Herkesin kendine bir şeyler bulacağı bir park\" diye konuştu.

İSTANBUL ESİNTİLERİ

Temalı parktaki yapılarda İstanbul\'dan tarihi örneklerin de kullanıldığından bahseden Tamince, “Öyle istedik ki ülkemizden de bazı esintiler olsun. Ziyaretçilerimizin birçoğu farklı ülkelerden geliyor. İstanbul\'un farklı dokularını buraya taşıdık. Bize ait temaları burada gelen misafirlerimizle buluşturalım istedik. Ülkemizin değişik yererini tanıtırken, tarihimizi de öne çıkarmış olduk\" diye konuştu.

YATIRIM TUTARI 2 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Fettah Tamince, toplamda 1 milyar dolar olarak planlanan tema parkın bugüne kadarki yatırım tutarının da 2 milyar TL\'ye ulaştığını açıkladı. İlk kez deneği Hyper Coaster\'ın yaklaşık 1.6 kilometre uzunluğa sahip olduğunu da belirten Tamince, “Oldukça yüksek ve dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. Onda serbest düşüş söz konusu. Ben de ilk bindim ve çok da heyecanlandım, güzel\" dedi.

\'BU YIL HEDEF 1 MİLYON KİŞİ\'

Geçen yıl 500 bin ziyaretçi hedeflerinin 550 bin kişi olarak gerçekleştiğini de belirten Fettah Tamince, şunları kaydetti:

“Zaten geçen yıl ki kapasitemiz o kadardı. Bu sene inşallah 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz ve şu an ki veriler de onu gösteriyor. Gösterileri ücret ödemeksizin izleyebiliyorlar ama parka giriş ücretli. İhtiyaç olan bir şeydi. Antalya\'da kum, güneş, deniz üçgeninden farklı ne sunabiliriz arayışı vardı. Bu arayışı burayla tamamladığımızı düşünüyorum. Bu sadece bize ait bir ünite değil. Bütün Antalya\'ya gelen misafirlerimize açık bir yer. Diğer oteller, seyahat acenteleri faydalanıyor. Hepimiz için çok önemli bir ürün oldu.\"

\'FARKLI ÜLKELERDEN TURİST GELİYOR\'

Ocak ayında Antalya\'ya gelme alışkanlığı olmayan farklı ülkelerden misafirler ağırladıklarını, bunun sevindirici olduğunu dile getiren Tamince, “Şu anda Nisan-Mayıs girişlerine baktığımızda yine daha önce hiç alışık olmadığımız farklı milliyetlerden ve ülkelerden misafirler görüyoruz. Biz bunu istiyorduk. Sadece Antalya turizmine değil Türk turizmine de çok önemli bir katkı, önemli bir ürün\" dedi.

\'TURİZM DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SEKTÖRÜ\'

Yeni etabın hizmete girmesinin ardından bir de tanıtım toplantısı düzenleyen Fettah Tamince, turizmin artık dünyanın en önemli sektörü olduğunu dikkat çekerek, “Hem yarattığı gelir hem de istihdam açısından hiçbir ülkenin dışında kalmak istemediği bir sektör. Herkes pastadan payını artırmak istiyor. Servis ve hizmet sektörü artık gelişmiş toplumların en büyük gelirini teşkil ediyor. Dolayısıyla bu kadar önemli bir sektörün ülkemizde en önemli yapı taşlarından bir tanesini gerçekleştirmiş olmaktan mutluyuz\" diye konuştu.

TURİZMİ 12 AYA YAYACAK TESİS

Türkiye\'nin dünyanın çok önemli turizm merkezlerinden biri olduğu ve bu yıl bunun bir kez daha fark edildiğini belirten Tamince, “Bu yıl çok önemli rezervasyonlar alıyoruz. Milyonlarca ziyaretçimiz olacak. Antalya dünyanın fazla yatak kapasitesine sahip bir destinasyon ama bütün turizmi 5 aya sıkıştırmış durumdayız. Bu gibi tesislerle 7-8 ay hatta 12 aya çıkarabilirsiniz\" dedi.

YURTDIŞI YERİNE LEGENDS\'E DAVET

Bu yatırımla Türkiye\'nin döviz çıktısının azalması, girdisinin ise artırılmasını istediklerini dile getiren Tamince, “Bugün buna benzer parklara gitmek için ülkemizden vatandaşlarımız 100 milyonlarca doları yurtdışına bırakıyor. Buranın 4-5 katı belki 10 katı para harcıyorsunuz. Önemli hedeflerimizden bir tanesi 100 milyonlarca dolar harcayıp çocuklarını yurtdışına götüren vatandaşlarımızı bekliyoruz. Yurtdışında bir kere yapabilecekleri tatili bizimle 4-5 kez yapabiliyorlar\" diye konuştu.

LEGENDS MARKASI DÜNYAYA AÇILIYOR

Önemli hedeflerinden birinin de The Land Of Legends markasını da Rixos markasında olduğu gibi dünyanın değişik coğrafyalarına taşımak olduğundan da bahseden Tamince, çeşitli ülkelerden de davetler aldıklarını kaydetti. Bu konuda seçici davrandıklarını belirten Fettah Tamince, Büyük bir talep var. Onu etüd ediyoruz ama gideceğiz\" dedi.

LEGENDS LOGOLU OYUNCAK VE ÜRÜNLER

Tema parka önümüzdeki 2-3 yıl içinde 3-3.5 milyon ziyaretçi almayı hedefledikleri ve logolu oyuncaklar ve ürünlerin satışından da ciddi gelir beklediklerini anlatan Tamince, “Buraya gelen ziyaretçilerin yüzde 80-90\'ı çocuklarıyla geliyor, biz onların çocuklarının çocuklarına talibiz. Film bu işin kaçınılmazı, çizgi film ve internet oyunları. Park yeni bölümle beraber 365 gün, ekstrem hava şartları olmadığı sürece 23.00\'e kadar açık olacak. Hem sezonun uzatılması hem de ülkemize daha çok turist getirmiş olacağız\" diye konuştu.

\'TURİST TÜRKİYE GİBİSİNİ BULAMADI\'

Türkiye\'nin bu yıl turizmdeki rekor beklentilerini de değerlendiren Fettah Tamince, şunları söyledi:

“Son 2-3 yıldır belli sebeplerden ülkemize gelmeyen misafirlerimiz Türkiye\'ye büyük bir istekle geri döndü. Çünkü aldıklarıyla ödedikleri arasında kendi lehlerine bir avantaj söz konusu. Birincisi, Türkiye\'de sınırlı bir bütçeyle dünyanın birçok yerinde 4-5 katına bulamadıkları bir kalite var. İkincisi misafirperverlik özelliğimiz. Üçüncüsü yemek kültürümüz çok büyük bir avantaj ve değer. Dolayısıyla Türkiye dışında bir yere gidenler gittikleri yerde bunları göremediler ve artık \'Bizim siyasiler ne düşünürse düşünsün biz Türkiye\'ye gideceğiz\' dediler. Türkiye dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesidir. Çevre ülke ekonomilerde de düzelme var. Petrol fiyatlarındaki yükselmeler bizim aleyhimize olsa da çevre ülke ekonomilerinde ciddi iyileşme var ve onların da ilk adresi Türkiye. Bunlar çok önemli.\"

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,(DHA)

Niğde\'de kamp yaparken mahsur kalan 7 üniversite öğrencisi kurtarıldı



NİĞDE’de, dağlık arazide kamp yapan 7 üniversite öğrencisi, aniden bastıran yağmur ve çıkan fırtınada mahsur kaldı.

Olay, merkez ilçe Fesleğen köyünün dağlık bölgesinde meydana geldi. Kamp yapmak için araziye giden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi 7 kişi, aniden bastıran yağmur ve fırtına nedeniyle mahsur kaldı. Öğrenciler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede öğrencilere ulaşan ekipler, mahsur kalan öğrencileri bulundukları yerden kurtardı.

Öğrenciler, kontrol amaçlı Bor Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Haber: Ali KADI / NİĞDE,(DHA)

