DHA YURT BÜLTENİ - 21

Bursa\'da Cemevine çirkin saldırı



BURSA\'da Kestel Hacı Bektaşı Veli Kültür Merkezi ve Cemevi\'nin duvarlarına ve çevresine, kimliği belirsiz bir kişi tarafından hakaret ve küfür içeren yazılar yazıldı. Güvenlik kameralarına yasıyan görüntüler, sabaha karşı gelen kişi spey boya yazdığı yazıları cep telefonuna da kaydettiği görüldü.

Bursa\'nın Kestel ilçesinde bulunan Hacı Bektaşı Veli kültür Merkezi ve Cemevi\'ne sabaha karşı 04.00 sıralarında gelen bir kişi sprey boya ile saldırı düzenlendi. Yüzü maskeli bir kişi, çantasından çıkardığı sprey boya ile cemevinin önüne, duvarlarına, merdivenlerine ve çevresinde hakaret ile küfür içeren yazılar yazdı. Sabah saatlerinde cemevine gelen yetkililer durumu polise bildirdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ile Kestel ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

Spreyli saldırı cemevindeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Yüzü maskeli şüphelinin cemevine geldiği ve çantasından çıkardığı sprey ile yazılama yaptığı daha sonra cebinden çıkardığı telefon ile yazdığı yazıların fotoğrafını çektiği görüldü.

\'\'CEZA ALANA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ\'\'

Yaşanan olayın ardından Bursa Alevi Dernekleri platformu üyeleri, cem evi önünde toplandı. Platform adına basın açıklaması yapan Türkan Çiftçi, bu saldırı kınadığını belirterek, \"Şahsıma ve temsil ettiğim kuruma yapılan bu saldırıyı kınıyorum ve lanetliyorum. Kapısında \'Doğruluk Dost Kapısıdir\' yazan bir yere yapılan bu nefret söylemi oldukça kaygı vericidir. Giderek artan toplumsal ayrışmalar dost kapılarına nefret kusmaya kadar varmıştır. izlenilen görüntülerden anlaşılıyor ki bu aniden verilmiş bir karar değil tasarlanarak düşünülerek planlı bir davranıştır. Bu ülkenin tarihinde Maraş, Çorum ve Sivas katliamları halen belleğimizde tazeliğini korumaktadır. Bu acılar hala kapanmamışken Alevi demokrat insanlarmızın iş yerlerine ve cemevimize yöneltilen bu olaylar bir arada yaşama inancimiza yapılan bir saldırıdır. Bizler Hünkarimiz Haci Bektaş- Veli\'nin \'incinsen de incitme\' anlayışını benimsemiş insanlarız. Ama unutulmamalıdır ki bu söz boyun eğeceğimiz anlamına da gelmemektedir. Biz inatla bir arada Türkü, Kürdü, Alevisi ve Sunnisiyle kardeşlik içerisinde yaşayacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu olayın faili ve arkasında yer alan gerici odaklar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu, cezalandırılacağı güne kadar olayın takipçisi olacağimizi ifade ediyoruz. Giderek artan nefret ve öfke söylemlerinin yerini toplumsal birliğin ve beraberliğin, dayanışmanin almasi en büyük temennilerimizdendir.\'\' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay anı / güvenlik kamerası

- Toplanan vatandaşlar

- Basın açıklaması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / Bursa (DHA)

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Çinli sanatçı Ai Weiwei sergisi İstanbul’dan sonra Mardin’de

DÜNYANIN en önemli çağdaş sanatçılarından Ai Weiwei’nin, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde açılan \'Ai Weiwei Porselene Dair\' sergisindeki eserlerden oluşan özel seçkileri, Mardin’de törenle sergilenmeye başladı.

Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Gösteri Merkezinde açılan sergi için düzenlenen törene, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Sabancı Vakfı Mütevelli heyeti üyesi Dilek Sabancı, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ve Mardinli sanatseverler katıldı. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi içinde yer alan Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde kapılarını açan “Ai Weiwei Mardin’deö adlı sergi, Çinli sanatçının hem hayat hikayesinden hem de el sanatları geleneği ve sanat tarihi yaklaşımından izler taşıyor.

Törende bir konuşma yapan Vali Mustafa Yaman, kentte üç yıl içinde yaşanan değişikliklere dikkat çekerek, Mardin\'de artık herkesin yüzünün güldüğünü söyledi. Sabancı Ailesine Mardin\'e yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Vali Yaman, tarihi kentte yapılan sanatsal etkinliklerle Mardin\'in artık sanatın da başkentliğine aday bir şehir haline geldiğini anlattı. Vali Yaman \"Özellikle bir senedir şehirde artık huzur var. Şehirde herkesin yüzü gülüyor. Devletimiz ve hükümetimiz kararlı tutumunu sürdürdü. Hep birlikte bu şehrin bu hale gelmesine gayret ettik. Bu gün hepimizin yüzü gülüyor. Tescilli 6 bin 500 yatağımız var. Misafirhanelerle beraber 10 bin civarında. Son 6 aydır yüzde 300 bir artış var gelen misafirlerde ve bütün yataklarımız dolu.\"dedi.

Açılış töreninde bir konuşma yapan ve müzenin kurulmasının Sakıp Sabancı’nın sözü olduğunu hatırlatan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Dilek Sabancı ise, \"Sabancı Vakfı, bu tarihi yapıyı aslına uygun olarak restore etti. 2009 yılının Ekim ayında Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nin açılışını hep birlikte yaptık. Ne mutlu ki, müzemiz açıldığından bu yana 700 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Eğitim programlarıyla on binlerce Mardinli çocuğa ve gence kültür-sanat bilinci kazandırdı. Bugün sizlere Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nin, 49 yıl süreyle Sabancı Vakfı’na tahsis edildiği müjdesini veriyorum. Biz Sabancı Vakfı olarak, müzemize her zamanki gibi en iyi şekilde sahip çıkacağız. Yeniden Mardin’de olmaktan, Mardin’e katkıda bulunmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz. Mardin, Mezopotamya’nın en görkemli şehirlerinden biri. Bu müzeyi açarken hem şehrin kültür yaşamının bir parçası olmayı, hem de şehrin mirasını dünyaya tanıtmayı hedeflemiştik. Bugün sevinçle görüyoruz ki; Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi, Mardin’i kültür ve sanatın önemli bir merkezi haline getirdi\" dedi.

Ai Weiwei’in en büyük kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer özel seçkiden oluşan sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, \"Ai Weiwei tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği en önemli çağdaş sanatçılardan biri. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi olarak böyle bir sanatçının şimdiye kadar yapılmış en büyük sergisine ev sahipliği yapmak bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ise bildiğiniz gibi 2009 yılında Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla açıldı ve önemli sergileri ziyaretçileriyle buluşturdu. Ancak binanın mülkiyetindeki belirsizlikler nedeniyle yeni sergilerin açılması mümkün olmadı. 3 yıl süren bu belirsizliğin ardından Müze binası 49 yıllığına Sabancı Vakfı’na verildi. İstanbul’da açıldığı günden bu yana büyük coşkuyla ziyaret edilen Ai Weiwei sergisini, Mardinlilerle buluşturmayı arzu ettik. Umuyorum, ziyaretçilerimiz Mardin’in bu büyülü atmosferinde sergilenen eserleri izlerken Ai Weiwei gibi bir sanatçıyı tanıma fırsatı bulacaklar.ö dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Açılış töreninden görüntü

- Açılış konuşmaları

- Sergiden görüntü

- Eserlerden görüntü

- Sanatseverlerin açıklamaları

Haber - Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)

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Ata\'nın ziyaretinin 100\'üncü yıldönümünde bir araya geldiler

MARMARİS Fenerbahçeliler Derneği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 3 Mayıs 1918\'de Fenerbahçe Kulübü\'ne gerçekleştirdiği ziyaretin 100\'üncü yıldönümünde bir araya geldi. Grup, saat 19.07\'de Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Marmaris Fenerbahçeliler Derneği üyesi bir grup, bu akşam saat 19.00\'da Kordon Caddesi\'ndeki Atatürk Anıtı önünde, Mustafa Kemal Atatürk\'ün 3 Mayıs 1918\'te Fenerbahçe Kulübü\'ne gerçekleştirdiği ziyaretin 100\'üncü yıldönümü için bir araya geldi. Yaptıkları tezahüratın yanı sıra, 10\'uncu Yıl ve İzmir Marşı\'nı söyleyen grup, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anasına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı\'nı okudu. Saatler 19.07\'yi gösterdiğinde Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakıldı.

Marmaris Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Levent Esin, Fenerbahçe\'nin Türkiye\'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, \"Fenerbahçe öyle bir güçtür ki cemaatin en şaşalı döneminde, FETÖ/PDY örgütüne kafa tutmuş, 3 Temmuz 2011 günü, kumpasın başlatıldığı o uğursuz gün 500 bin taraftarıyla sokağa çıkmıştır. Bugün Ata\'mızın huzurunda tekrar ediyoruz, Fenerbahçe laik Türkiye Cumhuriyeti\'nin ülkedeki en büyük koruyucusu ve ilelebet teminatı olacaktır\" dedi.

Açıklama ardından bir süre tezahürat yapıp marş söyleyen taraftarlar dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Marş söyleyen Fenerbahçelilerden görüntü

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasından görüntü

- Marmaris Fenerbahçe Derneği Başkanı Levent Esin\'in açıklamasından görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Kızılırmak\'ta akıntıya kapılan 1 kişi boğuldu, 1 kişi kayboldu



ÇORUM’un İskilip ilçesinde Kızılırmak nehrinde akıntıya kapılen iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğerinin ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İskilip ilçesi Çukurköy yakınlarda Kızılırmak nehrinde balık avlayan Galip Güler, Tayfun Kaya ve Sadık Kızılkaya isimli üç gençten Galip Güler nehrin akıntısına kapılarak suda sürüklendi. Irmak kenarında tarlada çalışan Ramazan Buğday isimli bir kişi yardıma koşarak Galip Güler’i kurtarmaya çalıştığı esnada ikisi de ırmağın suyunda gözden kayboldu. Çorum AFAD ekibi dalgıçları Galip Güler’e ulaşarak sudan çıkardı. Bölgede bulunan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Galip Güler hayatını kaybetti. Ramazan Buğday’ı arama çalışmalarına devam ediliyor.

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), (DHA)

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