DHA YURT BÜLTENİ - 21

Malatya\'da Ermeni Cemaati\'ne ait derneğe taş atıp, kaçtı



MALATYA\'da, Kurtuluş Kiliseleri Derneği Temsilciliği\'nin bulunduğu ofisin camı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından taşla kırıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeşilyurt Caddesi\'nde bugün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, bir binanın zemin katında bulunan Ermeni Cemaati\'ne ait Kurtuluş Kiliseleri Derneği Temsilciliği\'nin bulunduğu ofisin camını taşla kırdı. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Elinde poşet bulunan şüphelinin, diğer elindeki taşı ofise atıp kaçtığı, yoldan geçen bir kişinin de olayı şaşkınlıkla izlediği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Kırılan cam

- Kitaplardan detaylar

- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Şahsın cama taş atıp ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN /MALATYA,(DHA)

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Öğretmen çift, \'Öğretmenler Günü\'nde hayatlarını birleştirdi



BURSA\'da öğretmenler Mücahit Kenan Bozkurt ile Emel Bozkurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde hayatlarını birleştirdi. Mutlulukları gözlerinden okunan çift, çifte kutlama yaptı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi\'nde öğrenim görürken tanışan Mücahit Kenan Bozkurt ve Emel Bozkurt, 6 yıl süren arkadaşlıklarının ardından evlenme kararı aldı. Geçen Şubat ayında evlenme teklifinde bulunan Mücahit Kenan Bozkurt, düğün tarihini de 24 Kasım olarak belirleyerek Emel Bozkurt\'a sürpriz yaptı. Çift, bugün yapılan düğünle dünya evine girdi.

Özel bir kolejde bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmenliği yapan Mücahit Kenan Bozkurt, \"Eşim de öğretmen, ben de öğretmenim, ailemiz ve çevremiz de öğretmen. Böyle bir günde, böyle bir organizasyon yaptığımız için mutluyuz. Bilerek bu tarihi aldık. Çok mutluyuz\" dedi.

Zonguldak\'ın Çaycuma İlçesi\'nde bir okulda psikolojik danışman olarak görev yapan Emel Bozkurt ise, düğün tarihinin kendisine eşinin bir armağanı olduğunu ifade etti. Bozkurt, \"Şubat\'ta evlilik kararı aldık, Temmuz\'da nişan yaptık. Şimdi de evleniyoruz. Herkes okulda bugünü kutlarken, biz düğünle bunu daha anlamlı hale getirdik\" diye konuştu.

Emel Bozkurt, Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım\'ın evlilik yıldönümü de olacağı için daha fazla anlam ifade edeceği belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çiftin salona girişi

-Çiftin dansı

-Çiftle ropörtaj

-Detaylar

Süre: 3 dakika - Boyut: 221 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

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Öğrenci servisi şarampole devrildi: 14\'ü öğrenci, 15 yaralı



KAHRAMANMARAŞ\'ın Türkoğlu ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrilen öğrenci sevrisinin sürücüsü ile 14 öğrenci yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Yeşilyöre Mahallesi\'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen, ilkokul öğrencilerini taşıyan minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü ile 14 öğrenci yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ömer KOÇ /TÜRKOĞLU(Kahramanmaraş),(DHA)

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Öğrenci velisi ve yakınlarının dövdüğü öğretmenin boyun kemiği kırıldı (2)

ÖĞRENCİ VELİSİ TUTUKLANDI

Gaziantep\'te sınıf öğretmeni Hasan Koç\'u döven öğrenci velisi Ö.R.B., polis tarafından ikinci kez gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.R.B., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini açıkladı.

Haber: GAZİANTEP,(DHA)

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Gökmen Ulu\'ya \'Basın özgürlüğü ödülü\' verildi



SÖZCÜ Gazetesi\'ne yönelik davada tahliye olan Gazeteci Bekir Gökmen Ulu, Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından \'Basın Özgürlüğü Ödülü\'ne layık görüldü.

Sözcü Gazetesi\'ne yönelik davada 174 gün tutuklu kaldıktan sonra geçen 8 Kasım\'da görülen 2\'nci duruşmasında tahliye edilen gazetenin İzmir muhabiri Bekir Gökmen Ulu, Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen \'Basın Özgürlüğü Ödülü\'nün sahibi oldu. Ulu ödülünü, konuk olarak katıldığı ve Gazeteci Yazar Uğur Dündar\'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası pragramında, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen\'in elinden aldı. CHP\'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan\'ın da konuk olarak katıldığı programda konuşan Ulu, \"Beni, gazeteciliğim nedeniyle bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum ama, aynı gazetecilik sebebiyle beni zindana kapatanlara ise teessüf ediyorum. Bu zorlu süreçte dostluğun, dayanışmanın en güzel örneğini sergileyerek, beni keşfettiği Marmaris\'te tuttuğu elimi hiç bırakmadan hep yanımda olan değerli ustam Uğur Dündar\'a teşekkür ediyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Davut CAN /İZMİR,(DHA)

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