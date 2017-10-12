DHA YURT BÜLTENİ - 21

Sulama kanalında kadın cesedi bulundu



ADANA\'da Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen vatandaşlar, sulama kanalı üzerindeki köprünün ayaklarına takılmış bir kadın cesedi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin halat yardımıyla sudan çıkarttığı kadının cesedi, polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının 30\'lu yaşlarda, cesedin ise 2-3 günlük olduğu belirtildi.

Üzerinde herhangi bir yaraya rastlanmayan kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Suluma kanalı ve köprüden görüntü

- Kanal içeresindeki cesetten görüntü

- İtfaiye aracının gelişinden görüntü

- Polis ve itfaiye erlerinin kadını sudan çıkarmaya çalışması

- İtfaiye erlerinin halat yardımıyla cesedi sudan çıkarması

- Ceset torbası içindeki kadının yok kenarına taşınması

- Polislerin ceset üzerinde inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02\'11\" - Boyut: 134 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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Bolu Dağı\'nda şarampole yuvarlanan kamyondaki tavuklar telef oldu

BOLU Dağı\'nın Düzce geçişinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyondaki tavukların bir kısmı telef oldu.

Kaza, saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Bolu\'ya giden Durmuş Karagöz yönetimindeki 14 BV 655 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu virajda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü yara almazken, kamyonda bulunan 2 bin 700 adet canlı tavuğun bir bölümü muhafaza edildiği kafeslerin kırılması sonucu etrafa dağılarak telef oldu. Bazı tavuklar da kafeslerin içinde sıkışarak telef oldu. Kamyon, yuvarlandığı yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devrilen kamyonun görüntüsü

-Tavukların görüntüsü

-Şoförle röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

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Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi yakalandı (2)

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TACİZ ŞÜPHELİSİNE TEPKİ

İzmir\'in Bayraklı İlçesi\'nde, kendisini spor hocası olarak tanıttığı ve okul çevrelerinde küçük çocuklarla konuşarak onları taciz etmeye çalıştığı iddiasıyla bugün yakalanıp gözaltına alınan 33 yaşındaki Erman A., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'nde yapılan sağlık kohntrollerinin ardından sorgulanmak üzere Bozyaka\'daki Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Öte yandan, sosyal medyada Erman A.\'nın yakalanma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Erman A.\'nın Çiçek Mahallesi\'nde saklandığı evde yakalanırken mahalle sakinleri tarafından darp edilmeye çalışıldığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

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Ege Denizi\'nde 5.0 büyüklüğünde deprem



EGE Denizi\'nde saat 01.49\'da Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi\'nde Yunanistan\'ın Magnesia kenti açıklarında bugün saat 01.49\'da 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7.08 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssüne Türkiye\'den en yakın yerleşim yeri olarak ise Çanakkale\'nin Ayvacık İlçesinin Babakale Köyü olduğu açıkladı.

Haber: İZMİR,(DHA)

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