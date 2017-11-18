DHA YURT BÜLTENİ - 20

Gönüllü müezzin, camide ölü bulundu



GAZİANTEP’te 19 yaşındaki İbrahim Halil Korkmaz, gönüllü olarak müezzinlik yaptığı camide ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi’nde bulunan Mahmut Erbalcı Camisi\'nde meydana geldi. Gönüllü olarak müezzinlik yapan İbrahim Halil Korkmaz\'ı caminin alt katındaki mescitte hareketsiz uzamış şekilde görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Korkmaz\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Korkmaz\'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın yaşandığı cami

- Cami içerisindeki ceset

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP (DHA)

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Irak\'ın kuzeyinde, 2 uzman çavuşu şehit eden 3 PKK\'lı öldürüldü



IRAK\'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bögesinde PKK\'lı 3 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliği, öldürülen teröristlerin, iki gün önce aynı bölgede 2 uzman çavuşun şehit olduğu saldırının failleri olduğunu açıkladı.

Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi\'nin karşısında bulunan Irak\'ın Avaşin Basyan bögesinde, arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında 2 uzman çavuşun şehit olduğu yerin 4 kilometre güneyinde, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile 3 terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi. F-16 savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Harekatta teröristler etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, teröristlerin uzman çavuşları şehit edilmesi olayının failleri olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: \"15.11.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Sektörü Kuzey Irak Avaşin Basyan Serabatin Bölgesinde 2 askeri personelin şehit edilmesi olayının failleri olduğu belirlenen 3 bölücü terör örgütü mensubu 17.11.2017 günü Serabatin Bölgesinde İHA ile tespit edilmiş olup; Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

HAKKARİ, (DHA)

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Öldüğü sanılan yaşlı kadının uyuduğu ortaya çıktı



BOLU’da, 4 gündür haber alamadıkları 60 yaşındaki Fatma Güzin Altıntaş\'ın yalnız yaşadığı evinde öldüğünü sanan komşuları, polise haber verdi. Gelen polis eve girmeye çalışırken kapıyı açan Altıntaş, uyuduğunu söyledi. Altıntaş\'ın üst kat komşusunun, \"Ölmemiş mi, keşke geberseydi. Ölseydi parti verirdim gerçekten\" sözleri dikkat çekti.

Tabaklar Mahallesi Özek Sokak’ta bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Fatma Güzin Altıntaş’tan 4 gündür haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip polise haber verdi. Gelen polis ve 112 sağlık ekipleri, zile bastı, ancak kapıyı açan olmadı. Polis, kapıyı kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Bu sırada Altıntaş, kapıyı açarak evde uyuduğunu söyledi.

Apartmandan çıkan bir genç, pencereye çıkan yaşlı kadının üst katındaki komşusuna, Altıntaş\'ın yaşadığı haberini verdi. Penceredeki kadın ise, \"Ölmemiş mi, keşke geberseydi. Ölseydi parti verirdim gerçekten bak. Yakalama kararı var, deli raporu var. Bildiğiniz sorunlu\" dedi.

Fatma Güzin Altıntaş, \"Uyuyakalmışım, derin uyurum. İlaçlarım da biraz kuvvetli, beni ağır uyutuyor. Kapıyı falan hiç duymadım. Sonra kalabalığı görünce korktum\" diye konuştu.

Ölüm şüphesi üzerine eve gelen Cinayet Büro Amirliği polisleri ise kimlik bilgilerini aldığını yaşlı kadını, \"Fatma teyze geçmiş olsun. Kulağın açık olsun. Lambaların da kapalı olunca hepimiz çok korktuk. Senin sağlığın her şeyden önemli. Biraz daha dikkat et. Bir daha kimseyi bu kadar korkutma olur mu?\" diyerek uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evin önündeki polisler

-Komşularla diyaloglar

-Kadının kapıyı açması

-Üst komşunun ‘Keşke ölseydi’ demesi

-Yaşlı kadınla röportaj

-Polisin kadını teselli etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Bülent Ersoy şarkılarıyla Bursa\'yı salladı

TÜRK sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, şarkılarıyla birlikte Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Jolly Joker Bursa\'da sahne aldı. Bursalı hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı, seslendirdiği şarkılarla birlikte sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Eski ve yeni şarkılarını, mekanı dolduran seyircileriyle birlikte söyleyen Bülent Ersoy, dinleyicilerine \"Teşrifleriniz, sevgi dolu yürekleriniz, alkışlarınız, herşey için binlerce teşekkürler\" dedi.

Diva, bir hayranının da sahneye çıkmasına izin verirken, hatıra fotoğrafı çektirdi. Sempatik tavırları ile Bursalı müzikseverlerin bir kez daha gönlünü fetheden Bülent Ersoy\'un şarkılarına izleyiciler de eşlik ederek doyasıya eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bülent Ersoy\'un konserinden şarkılar

- Bir hayranıyla fotoğraf çektirmesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

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Gaziantep\'te 500 polisle huzur operasyonu



GAZİANTEP\'te, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman\'ın koordinesinde, 500 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

Akşam saatlerinde, Asayiş ve Narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat ekiplerinin de katılımıyla çeşitli bölgelerde huzur operasyonu düzenlendi. Operasyonu İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman yönetti. Karaduman, denetim noktalarını dolaşıp, polis memurlarıyla sohbet etti. Vatandaşların kimlik sorgularının yapıldığı denetimde, işyeri ve şüpheli araçlarda durdurularak arama yapıldı. Denetimde Suriyeye uyruklu bir kişinin otomobilinde gümrük kaçağı 40 cep telefonu ele geçirildi. Kaçak telefonlara el konulurken, Suriyeli gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin araç konrolü

- Faruk Karaduman\'ın polislerle konuşması

- Kaçak cep telefonlarının bulunması

- Şüphelinin araca bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP (DHA)

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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlık alana uçtu

BURSA’da otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden 35 yaşındaki Barış Güven\'in kullandığı araç bariyerleri aşıp yol kenarında bulunan ağaçlık alana uçtu. Hurda yığına dönen ve yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil içinde sıkışan Barış Güven, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Merkez Nilüfer İlçesi Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Mudanya istikametinden şehir merkezi yönüne 16 BEN 40 plakalı otomobiliyle giden 35 yaşındaki Barış Güven, Organize Sanayi Bölgesi Mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerleri aşan otomobil, Sanayi Yolu Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alana uçarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Hurda yığını haline dönen otomobilde sıkışan Barış Güven, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve İtfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hayat tehlikesi bulunmayan Barış Güven, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

- Yaralıya ilk müdahale yapılması

- Hurda yığınına dönen araç

- Kurtarma ve polis ekipleri

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR / BURSA (DHA)