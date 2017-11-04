DHA YURT  BÜLTENİ - 20

Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 1 ölü, 4 yaralı



KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdığı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.50 sıralarında Ereğli- Karaman karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. Karaman- Ereğli yüksek hızlı tren hattında çalışan işçileri taşıyan 06 AED 988 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Emrah Uluçan, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, işçilerden Deniz Dönmez öldü, sürücü Uluçan ve diğer işçiler Yunus Çakır, Hasan Boz ve Yahya Duru yaralandı, köpek de telef oldu.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavile alındı. Deniz Dönmez\'in cesedi ise otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden detay

- Araçtan ve telef olan köpekten detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Atilla ATMACA /EREĞLİ(Konya),(DHA)

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Başkentte seyir halindeki araca pompalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı



ANKARA\'nın Pursaklar İlçesi\'nde pompalı tüfekle ateş açılan otomobil, kontrolden çıkıp başka bir otomobille çarpıştı. Olayda saçmaların isabet ettiği sürücü öldü, yanındaki 2 kişiyle, takla atan diğer otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Pursaklar İlçesi Karacaören TOKİ kavşağında meydana geldi. Protokol yolundan şehir merkezine doğru giden Kadir K. yönetimindeki 34 PD 9693 plakalı otomobile, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği Kadir K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak Muhammet B. yönetimindeki 26 BN 230 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Muhammet B.\'nin otomobili takla attı.

Kadir K. yaşamını yitirirken, yanındaki eşi Hazal K. ve Ahmet Ç. ile diğer araç sürücüsü Muhammet B., yanında bulunan Burak C. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kadir K.\'nın cesedi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis, otomobile ateş açan otomobildeki kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Saldırıya uğrayan araç

Olay yerinden görüntü

Polisin incelemesi

Yaralıların ambulansa taşınması

Detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA)

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Niğde Açık Cezaevi\'nden 4 kişi firar etti



NİĞDE\'deki Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 4 kişi firar etti. Güvenlik güçleri 4 firariyi yakalamak için çalışma başlattı.

Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan 4 kişinin akşam sayımında olmadığını fark eden görevliler, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, başta cezaevi çevresi olmak üzere kentte arama çalışması başlattı. Kentin giriş çıkışlarında da güvenlik önlemi alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis araçlarından görüntü

- Araçları denetleyen polislerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'17\" BOYUT: 81 MB

Haber-Kamera: Ali KADI /NİĞDE,(DHA)

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Üzerine çaydanlık devrilen 10 aylık bebek, ağır yaralandı



MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde üzerine içi sıcak su dolu çaydanlık devrilen 10 aylık bebek, ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ören Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Faruk Ş. ve eşi Meryem Ş., ismi öğrenilemeyen 10 aylık bebekleriyle bir yakınına ziyarete gitti. Akşam yemeğinin ardından iki aile sohbet edip, çay içmeye başladı. Bu sırada emekleyen minik bebek, kalkmak için üzerinde çaydanlığın bulunduğu masanın örtüsüne asıldı. Örtünün kayması sonucu çaydanlık bebeğin üzerine devrildi. Çağırılan ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan bebeğin vücudunda ağır yanıklar oluştuğu, başına çaydanlığın isabet etmesi nedeniyle de kafatasında çatlak olduğu belirtildi.

Minik bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Mersin Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanenin acil servisine gelen ambulanstan görüntü

- Bebeğin anne ve babası ile yakınlarından görüntü

- Bebeğin sedye ile ambulansa taşınması

- Bebeğin anne ve babası ile yakınlarının hastaneden ayrılması

Süre: 01\'32\" - Boyut: 94 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL /ANAMUR(Mersin),(DHA)

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Bakan Tüfenkci: Irak\'ın toprak bütünlüğünden yanayız



GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, merkezi Irak hükümetinin Habur Sınır Kapısı\'nın karşısı olan Halil İbrahim Sınır Kapısı\'nda kontrolü aldığını, sıkıntısız bir şekilde araçların giriş ve çıkış yaptığını belirterek, \"Biz de oradaki gelişmeleri yakinen izliyoruz. Gelişmelere göre de tavrımızı belirliyoruz. Biz her zaman Irak\'ın toprak bütünlüğünden yanayız\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya\'da, ilk olarak Yeşilyurt Ziraat Odası\'nı ziyaret etti. Burada açıklama yapan Bakan Tüfenkci, kuru kayısıya değinerek şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin üretimde birinci olduğu ve baktığımız zaman da dünya üretimde söz sahibi olduğu birtakım tarım ürünleri var, incir gibi, kuru üzüm gibi, fındık gibi ve bunlardan birisi de Malatya kayısısı. Malatya kayısısının üretimine baktığımızda; yaş kayısı üretiminin yüzde 55\'ini karşıladığını görüyoruz. Dünya yaş kayısı üretiminin yüzde 12\'sini, Türkiye kuru kayısı üretiminin yüzde 90\'ını, yine dünya kuru kayısı üretiminin de yüzde 70\'ini Malatya\'nın sağlandığını biliyoruz. Malatya\'da yaklaşık 40 bin aile geçimini kayısı üretimi yaparak sağlamaktadır. Tabi bu 40 bin rakamına başka işlerde çalışıp da kayısı ile iştigal edenler dahil değil. Dolayısıyla bu kıymetli ürünün ülkemize yıllık ortalama olarak yaklaşık 350 milyon dolar getirisi olmakta. Ve 2016 yılı rakamları ile Malatyamızda toplam 7 milyon 558 bin kayısı ağacı bulunmaktaydı.\"

\'MALATYA KURAK BİR İKLİME DOĞRU GİDİYOR\'

Kayısı ağaçlarının kesilmesine ilişkin kamuoyunda yanlış bir bilgilendirme ve bilgi kirliliği olduğunu söyleyen Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Kimisi 1 milyon, kimisi 2.5 milyon ağacın 2017 yılı içerisinde kesildiğini ifade ediyorlardı. Ama bugün Tarım İl Müdürlüğümüzün de açıklamalarından anlaşıldığı gibi, Türkiye\'de, Malatya\'da, kendi tespitlerine göre yaklaşık 200 bin ağacın kesildiğini görüyoruz. Bu ağaçların bir kısmı toplulaştırmadan dolayı, ama önemli bir kısmı, ben her zaman söylediğim gibi Malatya kurak bir iklime doğru gidiyor, 2017 yılındaki sulama suyu sıkıntılarından dolayı kuruyan ağaçlarımız bunların içerisinde mevcut ve bir kısmı da hastalıklardan dolayı kesildiği ifade ediliyor. Tabi hastalıklarla mücadele noktasında Tarım İl Müdürlüğümüz inşallah 2017 ve 2018\'de bu konuya daha da ciddi anlamda yaklaşarak çözüm üretecekler. Bu noktada kendilerine bir talimat olarak da ifade etmek istiyorum.ö

\'GELİŞMELERE GÖRE TAVRIMIZI BELİRLİYORUZ\'

Habur Sınır Kapısının karşısındaki Peşmergenin kontrolündeki Halil İbrahim Sınır Kapısı\'nın Irak merkezi yönetimine teslim edilmesi sonrasındaki süreçle ilgili konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,\" Biz, hep şunu ifade etmiştik, biz Irak toprağının bütünlüğünden yanayız ve baktığımız zaman da uluslararası havalimanları, sınır kapılarının merkezi Irak hükümetinin denetiminde ve yetkisinde olması gerektiğini ifade etmiştik. Bunun Irak anayasasına göre de olması gerekenin bu olduğunu söylüyorduk. Netice itibariyle yapılan görüşmelerde, Irak merkezi hükümeti gerek havalimanlarında, gerekse de kapılardaki denetimleri sağladıklarını ifade ettiler. Geçtiğimiz günlerde de bilindiği gibi merkezi Irak hükümeti Habur Sınır Kapısı\'nın karşısı olan Halil İbrahim Sınır Kapısı\'nda devrini gerçekleştirdi. Şu anda sıkıntısız bir şekilde araçlar giriş ve çıkışlarını yapıyor. Biz de oradaki gelişmeleri yakinen izliyoruz. Gelişmelere göre de tavrımızı belirliyoruz\" şeklinde konuştu.

Haber: Taha AYHAN /MALATYA,(DHA)

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Datça\'daki orman yangınında şüpheli tutuklandı (2)

YANGIN BÖLGESİNDE, ARAZÖZDE GÖZALTINA ALINDI

Datça Orman İşletme Şefliği’nde 3 yıldır çalışan Aykut Sönmez’in yangın bölgesinde kullandığı arazözde otururken gözaltına alındığı ortaya çıktı. Olay günü izinli olduğu belirtilen Sönmez\'in ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarından yola çıkılarak yakalandığı bildirildi. Sönmez\'in saat 16.00 sıralarında akaryakıt istasyonunda, delilleri yok etmek için otomobilindeki çamuru temizlediği kaydedildi. Saat 16.25\'te, Orman Müdürlüğü’ne gelen ihbarın ardından tüm çalışanların göreve çağırıldığı, Sönmez\'in de çağrı üzerine arözözün başına geçerek yangın bölgesine gittiği saptandı.

BİR HAFTA ÖNCE DE BÖLGEDE GÖRÜLMÜŞ

Çalışmalar sürerken, bazı vatandaşlar ihbarda bulunup, akaryakıt istasyonunda arabasını yıkayan Sönmez\'i geçen Perşembe günü elinde fener, ormanlık alanda gördüğünü söyledi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, görüntülerden yola çıkarak saat 22.30 sıralarında Sönmez\'i yangın bölgesinde arözözün içinde otururken gözaltına aldı. Yapılan doktor kontrolünde Sönmez\'in alkollü olduğu belirlendi.

Suçlamaları kabul etmeyen Sönmez\'in bir hafta önce bölgeye balık tutmaya gittiğini, elindeki fererle de eski model otomobilinin düşen parçasını aradığını söylediği ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞ

Jandarma, Sönmez’in 2013 yılında Datça’da çıkan bir başka orman yangınıyla ilgili gözaltına alındığını tespit etti. Delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı bildirilen Sönmez’in, daha önce çıkan yangınlarla ilgisinin olup olmadığının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Haber: Mehmet ÇİL /DATÇA(Muğla),(DHA)

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Marmaris\'te 12 kaçak yakalandı



MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan Suriyeli 12 kaçak yakalandı. Organizatör olduğu düşünülen 1\'i Gürcistan uyruklu, 2 kişi gözaltına alındı.

İçmeler Mahallesi Asparan mevkii kavşağında yol denetimi yapan polis ekipleri, durdurdukları 27 V 4215 plakalı minibüste yaptıkları incelemede, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na geçmeye çalışan 12 Suriyeli kaçağı yakaladı. Organizatör olduğu düşünlen minibüs sürücüsü Gürcistan uyruklu N.S. (37) ve Türk vatandaşı A.D.(43) gözaltına alındı.

Yakalanan 12 kaçak emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. N.S.(37) ile A.D.(43) ise adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS(Muğla),(DHA)

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