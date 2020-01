DHA YURT BÜLTENİ - 20

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tek partili dönemin en büyük kötülüğü tarihimizi 1923 olarak başlatmak (EK -3)

ERDOĞAN: SEÇİMİN ZAMANI BELLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Mevlana Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreni ve mitingin ardından Mevlana Müzesi\'ni, Konya Valiliği\'ni ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. Erdoğan, Yıldırım ve Davutoğlu, daha sonra Ak Parti Konya İl Başkanlığı’nın Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya’nın 15 Temmuz’da, darbe girişimine karşı mücadele başlatan ilk illerden birisi olduğunu belirterek, Konya’nın adının başka terör örgütleriyle anılmasına tepki gösterdi.

Başbakan Binali Yıldırım da konuşmasında 15 Temmuz’daki darbe girişimine değindi. Yıldırım, şunları söyledi:

“15 Temmuz gecesi FETÖ denilen küresel terör örgütü, Pensilvanya’dan birinin emriyle ülkemizi işgal etmeye kalktı. Bayrağı indirmek, ezanları dindirmek istedi. O gece Cumhurbaşkanımız, millet için sokağa inin dedi, bayrağı indirtmeyin, ezanları dindirtmeyin dedi ve 80 milyon vatandaşımız, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, o gece meydanlardaydık. Alçaklara gereken dersi verdiniz, bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz\" dedi.

Başbakan Yıldırım’ın ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Erdoğan, kürsüye çıktıktan sonra Ak Partili gençler, ‘Samanyolu’ şarkısını söyledi. Ana muhalefet partisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Türkiye güvenlikten ekonomiye her alanda, tarihinin en önemli imtihanlarından birini veriyor. Bu süreçte en büyük üzüntülerimizden biri, Türkiye\'nin anamuhalefet gibi demokrasilerde çok önemli görev üstlenen bir makamın boş durumda olmasıdır. Türkiye\'de anamuhalefet yok. Halbuki bir anamuhalefet olsa, demokrasi mücadelemiz çok daha güçlü olacaktır. Karşımızda varlık gayesi anamuhalefet olarak kalmak olan bir siyasi parti bulunuyor. Böyle olduğu için anamuhalefet partisi ülkenin hiçbir meselesiyle ilgilenmiyor, hiçbir proje üretmiyor, hiçbir figür ortaya koymuyor. Bu ara hiçbir şey bulamadı, düşündüler düşündüler ne yapsak, tutturdu şimdi \'erken seçim\' diyor. Hey Allah’ım ya. Seçimin zamanı belli zaten. Ak Parti iktidarlarında çıkmaz sokak olursa ki bu 7 Haziran oluşmuştu. Koalisyon görüşmeleri falan hiçbir netice alınmayınca orada ne yaptık, eyvallah erken seçim. Ne oldu. Gittik erken seçime rezili rüsva oldun. Bizim bunlardan korkmak diye derdimiz yok. Şu an da her şey tıkırında giderken, Türkiye büyümede ilk yarıda 5.1\'i yakalamışken, dünyada Çin ve Hindistan\'dan sonra üçüncü sıradayız. İnşallah yıl sonu itibariyle Türkiye yüzde 7\'lik büyümeyi yakalayacak. Sen daha neyin erken seçimi istiyorsun. Daktilolar Başbakanlığın önüne fırlatılmıyor ki, böyle durum yok. Onların geçmişinde vardı. Biliyorsunuz her şey iflastaydı. Daktilolar getirilip Başbakanlığın önüne fırlatılıyordu. Herkes aç, susuz öyle bir duruma gelmişti. O zaman seçim üstüne seçim. Ama hamdolsun bizde böyle bir durum yok. Şu anda azimle kararlılıkla biz geleceği yürüyoruz. Bunlarla sen halkı aldatamazsın. \"

Halı saha maçına giden çocukları taşıyan minibüs kaza yaptı: 23 yaralı



BİNGÖL\'ün Karlıova İlçe merkezine halı saha maçına giden çocukların bulunduğu minibüs, devrildi. Kazada, 21\'i çocuk, 23 kişi yaralandı.

Karlıova İlçesi\'ne bağlı Hacılar Köyü\'nde vekil imamlık yapan Yusuf Ağar, İlçe Müftülüğü\'ne bağlı Kuran kursuna giden 5 çocuk ile köyden 16 çocuğu yanına alarak, sosyal aktivite kapsamında halı sahada futbol maçına götürmek üzere minibüsle yola çıktı. Abdullah Buğday yönetimindeki 12 KM 0187 plakalı minibüs, Cilli Göl Köyü yakınlarında yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda takla atarak devrildi. Kazada, 21\'i çocuk, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Buradaki ilk müdahalenin ardından 9 öğrenci ve vekil imam Yusuf Ağar, Bingöl Devlet Hastanesi\'ne sevkedildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizde çıkan hortum böyle görüntülendi

ADANA\'nın sahil ilçesi Karataş açıklarında oluşan hortum, korkuya yol açtı.

Akşam saatlerinde Akdeniz\'de aniden beliren hortum hızla karaya doğru yaklaştı. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, yaklaşık 2 dakika etkili oldu. Korku ve heyecana yol açan hortum, bir süre sonra ortadan kaybolurken vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Ak Partili Çalık: Sosyal politikaları artırmak için daha güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, \"Türkiye\'de 15 yılda çok ciddi değişimler oldu. Sosyal politikaları artırmak için daha güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor. Güçlü ekonomi güçlü sosyal politikaları beraberinde getirecektir\" dedi.

Partisinin başlattığı \'Gönül Adımları\' projesi kapmasında Tekirdağ\'a gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve ve Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, sivil toplum örgütleriyle buluştu. Öznur Çalık burada yaptığı konuşmada, şöyle dedi:

\"Sosyal politikalarda, \'Gönül Adımları Projesi\' başlattık. Ak Parti iktidarı olarak 15 yılda çok önemli işler yaptık. Her adımı da milletimiz için attık. Eğitimden, sağlığa ve ulaşıma kadar her alanda reform niteliğinde projeler yaptık. Yeni şeyler olsun diyerek sizlere geldik. Vatandaşlar bizlere ne söylüyor, dinlemeye geldik. Sizleri dinleyelim ve sorunları yerinde tespit edelim istiyoruz. Bugün burada milletimizi dinliyoruz. Sosyal politikalarda \'Gönül Adımları Projesi\'ni 81 ilde gerçekleştireceğiz.\"

Güçlü ekonominin beraberinde güçlü sosyal politikalar getireceğini belirten Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Türkiye\'de 15 yılda çok ciddi değişimler oldu. Sosyal politikaları artırmak için daha güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor. Güçlü ekonomi güçlü sosyal politikaları beraberinde getirecektir. 2002 yılında iktidara geldiğimizde Anayasa\'da, \'Türkiye Cumhuriyeti milli demokratik hukuk devletidir\' diyordu. Ama maalesef Ak Parti\'ye kadar sosyal devlet anlayışının olmadığını çok iyi biliyoruz. Hastane kapılarında bekleyenleri, evlere hapsedilen engellileri, sosyal güvenlik kapsamının nasıl daraltıldığını, bütçenin nasıl çökertildiğini hepiniz biliyorsunuz.\"

Öznur Çalık\'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı sürdü.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz Zonguldak\'ta

ÜLKÜ Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, \"Türkiye, türk milleti ateşle imtihan edilmektedir. Bizler uyanık olacağız. Bizler bu günlerde her zamankinden daha fazlasıyla bir olacağız. Beraber ve kardeş olacağız ve bu kara günleri geride bırakacağız.\" dedi.

On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi\'ndeki Ülkü Ocakları İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışına Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP İl Başkanı Hamdi Ayan ve çok sayıda ülkücü katıldı. Açılışta konuşma yapan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Türkiye’nin ve Türk milletinin terör örgütlerinin saldırısı altında olduğunu söyledi. Türkiye\'nin birlik ve beraberlik içinde bunun üstesinden geleceğini ifade eden Kılavuz, şöyle dedi:

\"İçimiz, dışımız her tarafımız hainlerle kuşatılmıştır. Bir FETÖ gerçeği yaşanmıştır. Milletimize bomba ve kurşun yağdırmışlardır. 250 kardeşimiz şehadet şerbetini içmiştir. Alçaklar şimdiye kadar milli ve manevi duygularımızla istismar ettiler. Hizmet dediler, himmet dediler, en büyük kahpeliği ve kalleşliği yaptılar. Türkiye, türk milleti ateşle imtihan edilmektedir. Bizler uyanık olacağız. Bizler bu günlerde her zamankinden daha fazlasıyla bir olacağız. Beraber ve kardeş olacağız ve bu kara günleri geride bırakacağız.\"

Gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması için ülkü ocakları olarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Kılavuz, \"Gençliğimize yönelik alçakça ve sinsice oyunlar kurulmaktadır. Bu oyunları kuranlar hem içerdeki hem de dışardaki hainlerdir. Bu yönüyle gençliğimize tuzaklar kurulmaktadır. Biz buna izin vermemekteyiz. Kardeşlerimizi takip ediyoruz. Gençlerimizi bilinçlendiriyoruz ve bu bataklıktan uzak tutmaya çalışıyoruz. Bu işi, eylemi yapan satıcılar da PKK terör örgütü mensuplarıdır.\" dedi.

