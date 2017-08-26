DHA YURT BÜLTENİ - 20

Otomobilinde silahlı saldırıda yaşamını yitirdi



OSMANİYE’nin Kadirli İlçesi\'nde 34 yaşındaki Hacı Başsarı, otomobilinde, husumetli olduğu 28 yaşındaki Mustafa Akgöllü\'nün silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Cığcık Köyü\'nde meydana geldi. Yönetimindeki 80 KR 166 plakalı otomobilliyle köye giden Hacı Başsarı, aralarında husumet bulunan Mustafa Akgöllü\'nün tabancalı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Başsarı, ağır yaralandı. Aynı otomobille köylüler tarafından Kadirli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Başsarı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alıp hastaneye akın eden Hacı Başsarı\'nın yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.

Jandarma, olayın ardından kaçan Mustafa Akgöllü\'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Hastaneden görüntü

- Kurşunlanan otomobilden görüntü

- Hastane önünde gözyaşı döken Hacı Başsarı\'nın yakınlarından görüntü

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)

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Uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç, otomobilde ölü bulundu (2)

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞ

İzmir\'in Karabağlar İlçesi\'nde, otomobilinde ölü bulunan ve uyuşturucu kullandığı öne sürülen Alican Bektaş\'ın, yapılan ilk incelemesinde kalp kriziden yaşamını yitirdiği belirtildi. Sağlık personeli olduğu belirtilen Bektaş\'ın daha önce de daha önce de 2 kez kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Kamyon ile Fransa plakalı otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

NİĞDE’de saman yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde sıkışan Ali Osman Yıldız, Mustafa Kösek ve İsmail Yıldız öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çiftlik-Yeşil Gölcük Yolu Bağlama Kasabası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; Ali Osman Yıldız\'ın kullandığı DG 352 WL Fransa plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 Y 8039 plakalı saman yüklü kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, kamyonun altına giren otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekibi ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kamyonda yaralanan Saip Avcu, Ahmet Sarp ile Suriye uyruklu Ahid Şeyven, Ümram Hüseyin ve Rahmi Habib, ambulanslar ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kamyonun altına giren otomobilin içinde sıkışan Ali Osman Yıldız, Mustafa Kösek ve İsmail Yıldız\'ın araçtan çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince araçtan çıkartılıp, sağlık ekiplerine teslim edilen 3 kişinin öldüğü belirlendi.

Kamyon sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Jandarma ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Süre: 01\'23\" Boyut: 89 MB

Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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Erol Evgin 33 yıl sonra yine Bodrum Kalesi\'nde sahne aldı

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde konser veren Türk Pop müziğinin ünlü ismi Erol Evgin sevilen şarkılarıyla tatilcilere keyifli bir gece yaşattı.

Bodrum Antik Tiyatro\'da düzenlenen \'Altın Şarkılar\' konserleri kapsamında, 33 yıl aradan sonra dün akşam Türk Pop müziğinin ünlü ismi Erol Evgin tekrar sahne aldı. Konsere \'Bir Tanem Söyle Canım\' isimli şarkısıyla başlayan Evgin, şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Konseri yaklaşık iki bin kişi izledi. Şarkının nakarat bölümünü kadın hayranlarına söyleten Evgin, kadınların performansından memnun kalarak, \"Hanımlarımız müthiş bir sorumluluk duygusu ile şarkı söylüyorlar. Aslında her işi böyle yapıyor hanımlar. Yaşasın hanımlar. Türkiye\'nin aydınlık yüzü hanımefendiler. Cehalet kadından korkar, çünkü kadın öğrenirse, çocuğu da öğrenir. Yaşasın kadınlarımız\" dedi.

Erkeklere de aynı şarkının nakarat bölümünü söyleten Evgin, erkeklerin performansını taraftar marşına benzetti. Başından geçen bir anısını da anlatan Evgin, \"Ben birkaç yıl önce Fenerbahçe 1907 Derneği\'nin gecesinde sahne aldım. Bizim takım hazır mı aslanlar dedim. Salon bir anda buz gibi oldu. Neyse sonradan gönüllerini almıştım\" dedi. Evgin paylaştığı anının ardından, Fenerbahçe marşını okudu. Galatasaraylı olduğunu açıklayan Evgin, yükseleninin de Beşiktaş olduğunu söylemesi üzerine bol bol alkış aldı. Konserine \'Rüya\', \'Ateşle oynama\', \'Ben imkansız aşklar için yaratılmışım\', \'Ah bu hayat çekilmez\' şarkılarıyla devam etti. Evgin konserin yanı sıra, hayranlarını zaman zaman yaptığı esprilerle de kahkahaya boğarak konserinde stand-up havası estirdi.

\"DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYLERİNDEN BİRİ PAYLAŞMAKTIR HAYATI\"

Genç kızların anneleri için kendisinden imza istediğini de anlatan Evgin, \"Dünyanın en güzel şeylerinden biri paylaşmaktır hayatı paylaşmak şarkıları paylaşmaktan geçer birlikte şarkı söylemekten geçer kadınlı erkekli birlikte gülüp eğlenmekten geçer. Bu şarkıları ilk söylediğim günlerdeki 6 yaş grubu kız çocukları genç birer hanımefendi olarak geliyorlar konserlerime. Bazen çocuklarını getiriyorlar, bazen eşlerini getiriyorlar, bazen de yalnız geliyorlar. Çok mutluluk benim için. Bu arada günümüz genç kızları da imza istiyor. İnsanın hoşuna gidiyor. Bu yaşlı bir adamın genç bir kıza imza vermesi güzel bir duygu. İmza alan genç kız \'ama annem için\' diye ekliyor. Benden anneannesi için imza alan var. Geçenlerde bir genç kız geldi \'Annem size hayran, ama anneannem size aşık\' dedi. Bu tür olaylarla karşılaşıyorum\" dedi.

Konserine devam eden Evgin, \"Bu akşam çok güzel bir konser olacak. Nereden biliyorsun derseniz ben korodan anlıyorum. Koro güzel olunca konser çok güzel oluyor\" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Erol Evgin, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konserden görüntü

- Hayranlarının koro halinde şarkılara eşlik etmesinden görüntü

- Erol Evgin\'in esprilerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)