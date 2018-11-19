DHA YURT BÜLTENİ - 2

EGE\'DE GÖÇMEN KURTARMA OPERASYONU

EGE Denizi\'ndeki Yumurta Ada\'da mahsur kalan 40 kaçak göçmenin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, havadan ve denizden kurtarma operasyonu başlattı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Balıkesir\'in Ayvalık ilçesi açıklarında, bir grup kaçak göçmenin Yumurta Ada\'da mahsur kaldıkları yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, adada mahsur kalan 40 kaçak göçmenin kurtarılması için 2 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik botuyla operasyon başlattı.Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, \"19 Kasım 2018 tarihinde saat 03.52\'de Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen tarafından, ada üzerinde yaklaşık 40 kişilik bir grup halinde mahsur kaldıkları ve yardım taleplerinin olduğu bildirilmiştir. Yapılan konum sorgulaması neticesinde, ihbar mevkiinin Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Yumurta Ada civarı olduğu tespit edilmiş ve görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik botu tarafından arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır\" denildi.

ARŞİV VE GÜNCEL GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

İZMİR, (DHA) -

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8 KATLI BİNADA YANGIN; 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

BURSA\'da 8 katlı apartmanın 4\'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken, bina tahliye edildi.

Yangın, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. 8 katlı binada oturan Ayşegül K. ve oğlu Bartu H.\'nın ikamet ettiği 4\'üncü kattaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Uyanan anne-oğul sokağa çıkarak durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede binayı saran dumanlar nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan çevre halkı sokağa döküldü. Yangın çıkan dairenin üst katında dumandan etkilenen 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Evden ve itfaiye ekiplerinden görüntüler

-Dumandan etkilenen vatandaşlardan görüntüler

- Ambulansa tedavi edilmeleri

-Sokağa dökülen vatandaşlar

SÜRE: 4 dakika 26 saniye BOYUT: 298 MB

(Haber- Kamera: Berktuğ ÖNCÜ,BURSA,DHA)

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BURSA\'DA DOĞALGAZDAN ZEHİRLENEN 5 KİŞİLİK AİLE HASTANELİK OLDU

BURSA\'da uyudukları sırada doğal gaz sızıntısından etkilenen 5 kişilik aile hastanede tedavi altına alındı.

Bursa\'nın merkez Osmangazi ileçsi Bağlarbaşı Mahallesi 2. Deveci Sokak\'ta bulunan Erol Yetiş\'e ait evdeki doğal gaz kombisinde sızıntı meydana geldi. Bu sırada uykuda olan 5 kişilik aileden, anne Şenay Yetiş uyanarak durumu fark etti. Ailenin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi. Baba Erol, anne Şenay, çocukları Mustafa, Yiğit ve Şevkat Yetiş, Çekirge Devlet Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ekipleri de sevk edildi. Bursagaz ekiplerince yapılan incelemede doğalgaz tesisatında bağlantı hatası tespit edilerek gaz sızıntısı kesildi. Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Evden ve doğalgaz tesisatdan görüntüler

-Bursagaz ve polis ekiplerinden görüntüler

- Ambulanstan görüntüler

SÜRE: 1 dakika 26 saniye BOYUT: 96 MB

HABER-KAMERA: Berktuğ ÖNCÜ

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OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

MANİSA\'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı şeride geçerek bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Ankara yönüne seyir halinde olan Oktay Sezen (49) idaresindeki 45 K 9188 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaçları yerinden sökerek karşı şeritte bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Sezen ile birlikte yolcu konumundaki Yunus Güler (32) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Sezen\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sezen\'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan Güler ise, aynı hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle aksayan karayolu trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Araçtan görüntü

- Sürücü Oktay Sezen\'in cansız bedeni

- Oktay Sezen\'in fotoğrafları

- Genel ve detay görüntü

( Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)

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YAVRU KÖPEĞİ AYAKLARINDAN TABANCAYLA VURDULAR

İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, sokak ortasında silahla ayaklarından vurulan 7 aylık yavru köpek, hayvanseverlerin yardımıyla götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. \'Kasım\' ismindeki yavru köpeği silahla vuran kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Dere Caddesi\'nde cumartesi günü gece saatlerinde iddiaya göre bir taksideki müşteri tabancayla yol kenarındaki Mix cinsi köpeğe tabancayla ateş etti. İki ayağına da kurşun isabet eden köpek, kanlar içerisinde yerde kaldı. Köpeğe ateş eden kimliği belirsiz saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı köpek ise hayvan sever Sezgi Sarı tarafından bir veterinere götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralı köpeğin çekilen röntgeninde ayaklarında kurşuna rastlanmazken, silahla vurulduğu belirlendi. Veteriner kliniğinde tedavisi süren yavru köpeğin sahibi Nalan Bakır\'a ulaşan Sarı, emniyete giderek şikayetçi oldu. Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri de olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

\'BU OLAY CEZASIZ KALMASIN\'

Yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirten hayvan sever Sezgi Sarı, \"Cuma günü silahla bir köpeğin vurulduğu bize söylenince hemen olay yerine gittik. Köpeğimiz bacaklarından yaralıydı ve görgü tanıkları silahla vurulduğunu söyledi. Veterinere götürüp tedavisini yaptırdık. Daha sonra sahibine ulaşıp emniyete giderek şikayetçi olduk. Emniyet yetkilileri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip saldırganı bulacaklarını söyledi. Saldırgan bir taksiden ateş etmiş ve olay yerinden kaçmış. Köpeğimizin ismi \'Kasım\' ve şuanda tedavisi devam ediyor. Çok güzel bir köpek. İnşallah bundan sonra hayatı daha güzel olacak. Biz saldırganın bulunmasını ve bu olayın cezasız kalmamasını istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yavru köpekten görüntü

- Köpeğin tedavi edilmesi

- Sezgi Sarı ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)



