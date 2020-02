DHA YURT BÜLTENİ - 2

Suudi Arabistan uçağında 965 bin uyuşturu hap ele geçirildi



ADANA, (DHA) - ADANA Havalimanı\'nda Suudi Arabistan\'a ait kargo uçağında yapılan aramada, 965 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana polisi, Suudi Arabistan\'a ait kargo uçağı ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan ihbarın değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın izni ile \'gecikmesinde sakınca bulunan hal\' kapsamında uçakta arama kararı aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine verilen talimat doğrultusunda, dün Adana Havalimanı kargo bölümünde dedektör köpeği de kullanılarak yapılan aramada, su arıtma aparatları arasına gizlenmiş, değerinin yaklaşık 14 milyon TL olduğu değerlendirilen 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini açıkladı.

Diyarbakır\'daki büyük terör operasyonu tamamlandı

DİYARBAKIR\'ın Lice ile Hani ilçeleri kırsalında 3 Ekim günü başlatılan terör operasyonu tamamlandı. Operasyonda, vatandaşların yardımıyla tespit edilen teröristlerin kullandığı 16 sığınak imha edilirken, polis özel harekat ekiplerinin giydiği kıyafetler ele geçirildi. Operasyon nedeniyle iki ilçeye bağlı 64 köy ve mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağı da operasyonun tamamlanması ile kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 3 Ekim\'de Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Güvenlik Korucuları ve Polis Özel Harekat Timleriyle başlatılan, \"Bayrak-94 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı-1\" Müşterek operasyonun bugün sabah saatlerinde tamamlandığı belirtildi. Diyarbakır Valiliğinin operasyon ile ilgili açıklamasında devam ile şöyle denildi:

\"Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 16 adet sığınak ve 3 adet barınak, vatandaşların da yardımıyla tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiş, Lice ilçesi Birlik köyü mülki sınırları içerisinde beş farklı noktada amonyum nitrat maddesi ile hazırlanmış ve uzaktan komuta sistemiyle patlatmaya hazır hale getirilmiş 5 adet el yapımı patlayıcı madde bulunmaya müteakip, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha timince yerinde imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, ağaçlık, çalılık, kayalık ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde; 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet She marka silah, bin 169 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 121 adet Bixi makinalı tüfek fişeği, 40 adet 17x75 mm fişek, 2 adet roketatar mühimmatı, 4 adet el yapımı el bombası, 3 adet Roketatar sevk fişeği, 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü ve kütüklüğü, 28 adet Alpha Fire uzaktan kumanda, 1 adet parçalanmış roketatar sevk fişeği, 31 adet entegre, 1 adet araç telsizi, 1 adet el telsizi, 2 adet drone, 400 kutu muhtelif ilaç, krem ve iğne,1 adet powerbank, 1 adet kamera ve bataryası, 1 adet akım ölçer, 1 adet adaptör, 1 adet akım yükseltici, 7 adet kondansatör, 8 adet 8’li pil bloğu, 1564 adet duracell pil, 180 metre elektrik kablosu, 4 adet tabanca şarjörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 175 kg amonyum nitrat, 2 adet pürmüz ve aparatı, 960 adet torpil, 7 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 3 adet dipçik, 3 adet el kundağı parçası, 88 adet deri şarjör kılıfı, 9 adet şemsiye, 3 adet akü, 48 adet spiral taşı, 1 adet demir murç, 7 adet termal elbisesi, 1 adet soğuk iklim üst elbisesi, 9 adet terörist kıyafeti, 1 adet pusu pantolonu, 12 adet üst forma, 16 adet kapri şort, 1 adet eşofman takımı, 13 çift spor çorabı, 111 çift mekap ayakkabı, 1 adet kol saati, 100 adet operasyon tişörtü ve çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzemeleri ile örgütsel kitap, 2 adet pantolon terörist kıyafeti, 2 adet üzeri PÖH yazılı tişört, 1 adet PÖH yazılı polar, 27 adet iç çamaşırı, 5 adet haki renkli fanila, 6 parça kıyafet, 8 adet battaniye, 1 adet şal, 3 adet yağmurluk, 1 adet kot pantolon, 1 adet sivil şapka, 1 adet askeri şapka, 2 adet spor ayakkabı ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.\"

SİLVAN\'DA PATLAYICI DÜZENEĞİ İMHA EDİLDİ

Açıklamada, Silvan ilçesinde icra edilen ikinci bir operasyon sırasında Demirkuyu mahallesi Esenyol Mezrası kuzey yamaçlarındaki patika yol içerisinde tespit edilen 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, mayın ve el yapımı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha timince emniyet tedbiri alınarak yerinde imha edildiği ve gerçekleştirilen temas aramasında; çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi de ele geçirildiği bildirildi.

928 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun, \'Narko-terörizmle\' mücadele faaliyetleri kapsamında ise, bin 500 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo kubar, 927 kilo toz olmak üzere toplam 928 kg esrar maddesi ele geçirildi. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri sonucu, geçici olarak teşkil edilen 8 adet yol kontrol ve arama noktalarında görevli personel tarafından, 314 şahıs ve 70 aracın sorgulamaları yapıldı. Operasyon bölgesi içerisindeki 52 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 2’si terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan aranmakta olan 6 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

OPERASYON ARDINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI

Valilikten yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 3 Ekim günü Lice ve Hani ilçelerine bağlı 64 köy ve mezrasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı, operasyonun tamamlanması ile yasak ta kaldırıldı.

Cep telefonunu çaldı, \'Telefonu buldum, ben de sahibini arıyordum\' dedi

KONYA\'da Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde 1 adet cep telefonu çaldığı tespit edilen Emine Sevim H. (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken Sevim H. polisteki ifadesinde \"Telefonu buldum. Ben de teslim etmek için sahibini arıyordum.\" dediği öğrenildi.

Olay, dün sabah 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Dr. Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde meydana geldi. Uşak\'ın Banaz ilçesinden, Mersin\'in Silifke ilçesine yolculuk yapan Emine Sevim H., otobüs Konya\'da terminalde mola verince bir bankta oturup otobüs saatini beklemeye başladı. Sevim H., arka bankta oturan ve cep telefonunu banka bırakan Yıldız K.\'nın (26) kalkmasını fırsat bilerek oturduğu yerden uzanıp, telefonu çaldı. Bir süre sonra geri dönen Yıldız K., telefonunun çalındığını fark edip durumu güvenlik görevlisine bildirdi. Terminalde içerisinde etrafta arama yapan Yıldız K., telefonunu Sevim H.\'nin elinde gördü. Sevim H.\'nin elinden telefonunu alan Yıldız K., durumu polise bildirdi.

ÇALMADIM, BULDUM

İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, Emine Sevim H.\'nin, Yıldız K.\'nın telefonunu bankın üzerinden çaldığının tespit etti. Gözaltına alınan Sevim H., polisteki ifadesinde, \"Banaz\'dan Silifke\'ye gitmek için otobüse bindim. Otobüs Konya\'da mola verdi. Otobüsün kalkmasını beklerken bankın üzerinde telefon buldum. Ben de telefonun sahibini ararken, Yıldız K. yanıma gelip elimdeki telefonu kendisinin olduğunu söyleyip aldı. Ben de zaten sahibini arıyordum. Telefonu çalmadım.\" dediği öğrenildi.

\'Hırsızlık ve hakaret\' suçlarından poliste kaydı olan ve güvenlik kamera görüntülerinde telefonu çaldığı net bir şekilde görülen Sevim H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuyan adamın cep telefonunu çaldı

ADANA\'da hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Bayram T. (29) işyeri sahibinin uyuduğunun görünce, masa üzerindeki cep telefonunu çaldı.

Olay, Seyhan İlçesi Çakmak Caddesi üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık suçudan çok sayıda sabıkası bulunan Bayram T. işyerine geldi. İçeriyi kontrol eden şüpheli Mustafa U.\'nun uyuduğunu görünce masanın üzerinde duran cep telefonunu çaldı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Uyandığında cep telefonunun yerinde olmadığını gören Mustafa U. güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, hırsızlık olayını fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden Bayram T.\'nin kimliğini tespit etti. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan şüpheli yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheli sorgusunun ardından çıkarılığı mahkemece tutuklandı.

Evden giden eşini geri getirmek için, kendisi bıçaklayıp gasp edildiğini söyledi

ADANA\'da, evden ayrılan eşini geri döndürmek isteyen Hikmet Özgür (63), kendisini karın ve boğazından bıçaklayarak polisi aradı. Eve gelen ekiplere, \' Tanımadığım kişiler beni bağlayıp, bıçakladı. Ayrıca 300 lira paramı gasp ettiler \' diyen Özgür\'ün yalanını polis ortaya çıkardı.

Olay, Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız yaşayan Hikmet Özgür, polisi arayıp, tanımadığı kişilerin eve gelerek kendisini bağladığını ve bıçaklayarak 300 lirasını aldıklarını söyledi. Olayın ardından Gasp Büro Amirliği eve gelerek karın ve boğazından hafif şekilde bıçaklandığını gördü. Olay yerine ise 112\'i ekipleri yaralı adamı hastane kaldırdı.

GASP YALANINI POLİS BOZDU

Olayın ardından, ekipler çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 4 boyunca civarda araştırma yapan polis, olay saatinde apartmana giren kimsenin olmadığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, hastanede tedavi gören Özgür\'ü sorguya aldı. Özgür ise, psikolojik sorunlarının olduğunu, eşinin eve dönmesi için böyle bir şey yaptığını söyleyerek \"Bunalımdaydım, kendi kendime zarar verdim. Sonra beni başkasının bıçaklağını söyledim\" dedi. Bunun üzerine ekipler, Özgür\'e \'İntihara teşebbüs etme\' suçundan idare para cezası kesti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Van\'da kamyon zulasında 132 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da şüphe üzerine durdurulan kamyonda arama yapan polis, kasa üst kısmına zulalanmış 132 kilo 215 gram eroin ele geçirdi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar-Başkale karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonda narkotik köpeği \'Alfa\' ile yapılan detaylı aramada, kamyon kasasının ön kısmına zulalanmış 252 paket halinde 132 kilo 215 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroin ile ilgili H.D. ve B.B, gözaltına alındı. H.D. ve B.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YIRCA\'DA YENİDEN OLUŞTURULAN ZEYTİNLİKTE İLK HASAT

MANİSA\'nın Soma ilçesine bağlı Yırca Mahallesi\'nde, 4 yıl önce termik santral yapılması için 6 bin 666 zeytin ağacının köklenmesine isyan eden köylülerin hukuk mücadelesi sonuç verdi, Danıştay, bu alana santral yapılması kararını iptal etti. Aradan geçen sürede Yırcalılar, sökülen zeytin ağaçlarının yerine yenilerini dikip, büyüttü, ilk hasat da yapıldı. Zeytinler için yapılan mücadelenin sembol isimlerinden 76 yaşındaki Emine Sezer, \"Bir çocuğu nasıl büyüttüysek, bu zeytinlerin de kahrını çektik, çocuk gibi büyüttük, bu hale getirdik. Şimdi zeytin elde ettiğimiz için çok mutluyuz, ağaçlarımız için aynı mücadeleyi gerekirse yine veririm\" dedi.

Soma\'nın kırsal Yırca Mahallesi\'nde, 7 Kasım 2014 tarihinde köylülerin direnişine rağmen termik santral yapımı için Türkiye\'deki en büyük zeytin ağacı kesimlerinden birisi gerçekleştirildi. Termik santral yapmak için izin alan firma, 2 otobüs dolusu özel güvenlik görevlisi ve iş makinelerini zeytinliklerin bulunduğu bölgeye gönderdi, ağaç katliamı yaptı. Bölgede zeytinlerin kesilmemesi için nöbet tutan köylülerin direnişine rağmen, arazideki 6 bin 666 zeytin ağacı iş makineleriyle, üzerlerindeki ürünle birlikte köklendi. Binlerce zeytin ağacının kesilmesinin ardından Danıştay 6\'ncı Dairesi, aynı gün \'acele kamulaştırma kararı\' için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

DANIŞTAY TERMİK SANTRAL İZNİNİ İPTAL ETTİ

Bu karar sonrasında köylüler, firmanın araziyi çevrelediği tel örgütleri söktü, arazilerine girdi. Yürütmeyi durdurma kararından yaklaşık 1.5 ay sonra ise Danıştay 6\'ncı Dairesi, termik santral yapılacak alan için Bakanlar Kurulu\'nun verdiği acele kamulaştırma kararını esastan iptal etti.

KÖYLÜLER O ALANA YENİDEN HAYAT VERDİ

Zeytinleri için verdikleri mücadeleden zaferle çıkan Yırca köylüleri, arazilerini geri aldı. İş makinelerinin savaş alanına çevirdiği arazideki 6 bin 666 zeytin ağacı köylüler tarafından toplandı, bölge temizlendi. Arazi, yeniden düzenlendikten sonra binlerce yeni zeytin fidanı dikildi. Aradan geçen 4 yılda bu zeytin fidanlarına, köylülerin ifadesiyle \'çocuk gibi\' bakıldı. Köylüler, zeytinlere bakım yaptı, emek verdi, büyüttü, ürün elde edilecek hale getirdi. Fidanların büyüyüp bu yıl zeytin vermesiyle de Yırcalılar, büyük mutlulukla ilk hasatlarını yaptı. Dallardaki zeytinleri sevinçle topladı.

EN ÖNDE YİNE EMİNE TEYZE VARDI

Yırca\'da zeytin ağaçlarının iş makineleri tarafından sökülmesinden sonra hem şirket hem de jandarma ekiplerine elindeki bastonuyla direnmeye çalışan, köylü kadınlarla yolu kapatan, direnişin en önünde yer alan 76 yaşındaki Emine Sezer, ilk hasatta da yine en önde yer aldı. Zeytinleri büyük bir keyif ve heyecanla toplayan Emine Sezer, \"Ah oğlum bu tarlalarda çok şey yaşandı o zaman. Kötü günler geçirdik. Zeytinleri yetiştirenler olarak çok üzüldük. Zorlu günler yaşadık. Şirket çalışanları bir gece gelip bütün zeytinleri kırıp geçirdi. Elimizi kolumuzu kırdı geçirdi. Elimizden hepsini aldı. 4 sene oldu hiç \'Sizin haliniz ne oldu\' diyen yok\" dedi. Zeytin ağaçlarını yeniden yetiştirdiklerini anlatan Emine Sezer, \"Tekrardan ağaçları diktik, sürdük, yetiştirdik. Bunları suladık, yeni doğan çocukların nasıl kahrı olur yetiştirirsin, bu zeytinlerin de aynı öyle kahrı var işte. Suladık, çapaladık, sürdük, kaç kez sürdük buraları. Şimdi mahsulleri hasat etmeye başladık. Çok mutluyuz, ama yine de içimizde büyük korku var, yine gelirler keserler diye korkuyoruz. Zeytinler için yine direnirim, ölümüne uğraşırım vazgeçmem. Çoluk çocuk biz buna bakıyoruz. Başka gelirimiz yok, buradan gelir sağlıyoruz\" diye konuştu.

Yırcalı köylülerden 79 yaşındaki Mehmet Sezer de, \"Çok olaylar yaşadık bu topraklarda. Zeytinlerimizi kestirmemek için mücadelemizi gece gündüz verdik ama zeytinleri kırıp geçirdiler. Zeytinleri diktiğimiz zaman çocuktum. O ağaçlarımızı kırdılar, 50 yıllık ağaçlarımız vardı. Şimdi yeni ağaçlarımıza baktık, hasat yaptık. Zeytin topladığımız için, ağaçlarımızı yetiştirdiğimiz için mutluyuz\" dedi.

Gelini Ayten Sezer ise \"Zeytinlerimizi büyüttük, hasada başladık. Tekrar onları yetiştirdik ama şimdi buruk bir mutluluk yaşıyoruz\" dedi.

Köylülerden Ayşe Ürüncü de şunları söyledi:

\"Biz santral kurulmasını istemiyoruz dedik, itiraz edince tarlalarımıza sokmadılar. Bir gece kırdılar, hepsini bitirdiler. Ne meyve bıraktılar ne zeytin. Asırlık ağaçları kırdılar, yaşananlardan dolayı çok üzgünüz. Çok mücadele ettik. Gece nöbetleri tuttuk. Biz zeytinlerimizi vermeyeceğiz bunlara, bizim dede toraklarımız, buradan başka yerimiz yok. Biz buraları dişimizle, tırmağımızla ancak bu kadar yaptık ama mağduruz. Hukuken verdiğimiz mücadelemiz sürüyor.\"

KÖY MUHTARI MÜCADELEMİZ SONUÇ VERDİ

Zeytinle ilgili verilen mücadelin önemli isimlerinden birisi olan Yırca Muhtarı Mustafa Akın yaşadıklarını anlatıp, \"Dört yıl önce bu aylarda burada zeytin kesimi oldu, köylü zeytinlerini kestirmemek için mücadele etti. Köylüler 3.5 ay direndiler zeytinlerini kestirmemek için, Danıştay\'da davamız vardı. Danıştay\'ın yürütmeyi durdurma kararı aldığı 7 Kasım günü şirket iş makineleriyle zeytin ağaçlarını kökünden söktü. Dümdüz etti. Aralık ayında da Danıştay termik santral yapılamayacağı yönünde kesin kararını verdi. Şirket buradan ayrıldı. Hukuki sürecin tamamlanmasını bekledik. Gerekçeli karardan sonra köylüler kesilen zeytinlerinin yerine yenilerini dikti. Yüzde 80\'i tamamlandı, tekrar zeytin dikildi. Direnen köylülerin halen tazminat davaları devam ediyor. Bu davaların sonuçlanmasını bekliyoruz. Köylüler burada 15 yıllık gelirinden mahrum kaldı. Zeytin hemen mahsul vermiyor. Bu sene zeytinlerimiz ilk mahsulünü vermeye başladı. Tam randımanlı zeytin almamız için zamana ihtiyacımız var. Eğer o mücadele verilmeseydi burada termik santral bacaları dikilirdi. O zaman söyledim Zeytincilik Kanunu ortada dururken burada termik santral yapmak mümkün olmazdı, zaten de olmadı\" dedi.

ERKEN HASAT SOĞUK SIKIM SIZMA ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ DENEYLE KANITLANDI

BUTİK Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, deney hayvanlarında yapılan çalışmada, erken hasat soğuk sıkım sızma zeytinyağının erken yaşlarda içilmesinin öğrenme kabiliyetini artırdığı ve belleği güçlendirdiğinin ortaya çıktığını bildirdi.

Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, İzmir\'deki Dokuz Eylül Üniversitesi\'nde deney hayvanlarında yapılan çalışmayla, Anadolu\'da yetişen erken hasat soğuk sıkım sızma zeytinyağının beyin gelişimine etkisinin araştırıldığını söyledi. 3 haftalık 27 deney faresinin gruplandırıldığı deneyde, birinci gruba yüksek fruktozlu erken hasat soğuk sıkım sızma zeytinyağı, ikinci gruba erken hasat soğuk sıkım sızma zeytinyağı, üçüncü gruba riviera zeytinyağı içirildiğini belirten Totoş, 8 haftalık çalışma süresince deneklere günde 1 mililitre yüksek polifenollü erken hasat sızma zeytinyağı verildiğini kaydetti. Totoş, bu çalışmanın ardından deneklerin 5 günlük öğrenme ve belleklerinin test edildiği labirent testlerine tabi tutulduğunu söyledi. Totoş, deney sonucunda, erken hasat soğuk sıkım sızma zeytinyağının öğrenme ve belleği arttırdığı, kaygı bozukluğunu ise azalttığının görüldüğünü belirterek, bu özellikteki bir zeytinyağının fruktozlu gıdanın sebep olduğu öğrenme, bellek ve kaygı bozukluklularını da engellediğinin gözlendiğini ifade etti. Deneyin denekler üzerinde kilo alımına sebep olmadığına işaret eden Totoş, bu sonuçların yüksek polifenollü zeytinyağının çocukların beyin gelişimini olumlu etkileyebileceğini gösterdiğinin altını çizdi.

BİLİM İNSANLARIN DESTEĞİYLE, PAZAR 2 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

Yeni bir imajla dünya piyasasına markalaşarak zeytinyağı satmak zorunda olduklarını kaydeden Totoş, \"Bunu bildiğimiz için Türk bilim insanlarından destek istedik. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya, bahçe bitkileri açısından bize çok büyük destek sağladı. Ama diğer bilim alanlarında çok desteklerimiz yoktu. Şimdi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden Fizyoloji Profesörü Nazan Uysal Harzadın\'ın yaptığı çalışma bitti. Sonuçlar çok çarpıcı. Bizim bunun üzerinden dünyaya açılmamız gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye, ürettiği zeytinyağının yüzde 10\'unu bu kaliteye çekse, oluşacak fiyat 2 milyar doları bulabilecek. Bunu yapabilmemiz için bilim insanlarının çalışmalarına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bunların belgelenmesi lazım\" diye konuştu.

DENEY, YÜKSEK POLİFENOLLÜ ZEYTİNYAĞININ ŞEKERİN OLUMSUZLUĞUNU ORTADAN KALDIRDIĞINI İSPATLADI

Totoş, Dokuz Eylül Üniversitesi\'ndeki çalışmanın zeytinyağı sektöründe tarihi bir dönüm noktası olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

\"Bu çalışma, sabahları içirilen yüksek polifenollü zeytinyağının, çocuğun şeker zengini besinle beslense bile \'şekerin öğrenme yetisi\' üzerindeki baskısını ortadan kaldırdığını ortaya çıkardı. Yani karbonhidrat zengin beslenen bir çocuğun öğrenmesinin diğerlerinden daha güç olduğunu bilim dünyası biliyor. Bunu ortadan kaldırdığını da fizyoloji profesörü Nazan Uysal Harzadın\'ın çalışması bize gösterdi. Ayrıca tip 2 şeker hastalarında kilo alımı çok dikkat çekicidir. Bu konuda da kilo bu yağların kilo alımını yavaşlattığı yönünde bulgular var. Bu çalışma bu yüzden bizim için çok önemli. Bu çalışmaların gelişmesiyle Türk zeytinyağı, hatta Türk tarımı nitelikli pazara ürün yapabilir ve markalaşabilir. Çünkü Anadolu çok özel değerlere sahip bir coğrafya.\"

FESEM, FETHİYE\'DEKİ ENGELLİLERİ HAYATA BAĞLADI

FETHİYE Engelliler Sanat ve Eğitim Merkezi\'nde (FESEM) açılan kurslara katılan engelli vatandaşlar, hem yeni şeyler öğreniyor hem de kazanç elde ediyor. Fethiye Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği ve Fethiye Belediyesi\'nin işbirliği ile engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılması amacıyla 5 ay önce hizmete açılan FESEM, meyvelerini vermeye başladı. Haftanın her günü açık olan, tüm engelli bireyleri bir araya getiren FESEM, bir sanat atölyesi gibi çalışıyor. Atölyede geri dönüşüm atıklarından ev süsleri, çeşitli maketler, su kabağından lamba, ahşap el sanatları, tespih, bilezik, kolye gibi ürünler yapılıp, sergileniyor. Bu ürünler, uygun fiyata vatandaşlara satılıyor. Elde edilen gelir, engelli vatandaşların ev ekonomisine küçük de olsa katkı sağlıyor.

FESEM\'den elde ettiği kazançla engelli aracına akü alan 54 yaşındaki Caner Can, kimseye muhtaç kalmadan ihtiyacını giderebilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Ürettikleriyle ilk kez para kazandığını söyleyen Can, \"Yaptığım tespihlerin ve bileklerin çok büyük geliri yok. 15-20 liraya satıyorum. Tespihleri yaparken mutlu oluyorum. Bir işe yarıyorum düşüncesi, beni hayata bağlıyor\" diye konuştu.

Kendisi de bedensel engelli olan Dernek Başkanı Mustafa Bozbaş ise, \"Burada sadece bedensel engelliler değil, tüm engelli gruplar kendi yaptıkları ürünleri sergileyip, aynı zamanda satışını gerçekleştiriyor. Ayrıca burada çeşitli kurslar da açılıyor. Boş vakitlerimizi bu kurslara katılarak değerlendiriyoruz\" dedi. FESEM\'de sergilenen birbirinden güzel el işçiliklere dışarıdan gelen vatandaşların hayran kaldığını ifade eden Bozbaş, \"FESEM\'de yaklaşık 20 arkadaşımız üretim yapıyor. Engelli olmayanların ürünlerini kabul etmedik. Çünkü engelliler yapsın ve engelliler bir şey kazansın istedik. Burada arkadaşlarımız hem rahatlıyor hem de birlik beraberliğimiz artıyor\" diye konuştu.

Park halindeki otomobil yandı

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, 5 yıldızlı otelin yakıt deposunun bulunduğu alana sıçradı. Yunus polislerinin yangın tüpleriyle müdahalesi sonrası depo alanındaki yangın büyümeden önlendi. İtfaiyenin müdahale ettiği otomobil ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kemer\'e bağlı Kiriş Mahallesi\'nde gece, park halindeki 68 HT 751 plakalı LPG\'li otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ilk gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı yunus timleri oldu. Yanan aracın hemen önünde bulunan ve 5 yıldızlı bir otele ait yakıt deposuna alevlerin sıçradığını gören yunus polisleri, çevredeki iş yerlerinden yangın tüplerini alarak, yakıt deposundaki yangının büyümesini önledi.

Ardından olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri ise otomobildeki yangına müdahale etti. Yaklaşık olarak yarım saatlik çaba sonucu söndürülen yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

İki gün için 3 yıldızlı bir otele tatile gelen otomobil sürücüsü A.Y. (23) ve arkadaşı, Kemer merkezinde gezdikten sonra otele geldiklerini ve dinlenirken gelen sesler üzerine dışarı çıktıklarında yangını gördüklerini söyledi.

Yapılan incelemenin ardından otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Şırnaklı kadınlar, pozitif ayırımcılıkla ayakta durmayı öğreniyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından kanun hükmündeki kararname (KHK) ile Şırnak Belediyesi\'ne kayyum atanan Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu\'nun girişimleriyle belediye bünyesinde kadınlara yönelik açılan dikiş, nakış, iğne oyası, kilim dokumacılığı, kuaför ve çeşitli kurslara 123 kadın katılıyor. 10 usta öğretici gözetiminde kursu tamamlayan kadınlar ise işyeri açarak kendi ayakları üzerinde duruyor.

Şırnak Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Merkezi\'nde açılan kurslar sayesinde Şırnaklı kadınlar hem öğreniyor, hem de yaptığı ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sunuyor. Ayrıca burada eğitim görüp kursları bitiren kadınlar, iş yeri açarak ayaklarının üstünde duruyor. Ayrıca eğitimini tamamlayan birçok kursiyer usta öğretici olarak görev yapabiliyor. Şırnak Belediyesi Kadın Merkezinde 10 usta öğretici gözetiminde 123 kursiyer eğitim görüyor.

Belediye bünyesinde açılan kadın merkezinde el sanatları, dikiş, nakış, iğne oyası, kilim dokumacılığı, kuaför ve çeşitli kurslar açıldı. Ayrıca kurslarda eğitim gören kadınların çocukları da aynı çatı altında kreş eğitimi alıyor. Şırnak Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi Müdürü Hüsniye Yüksel Sanır, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaparak Şırnaklı kadının ayakları üzerinde durmasına katkı sunduklarını belirterek, \"Şırnak Belediyesi bünyesinde açılan eğitimlerin yanı sıra psikolojik ve sağlık alanında da destek vermekteyiz. Burda çeşitli kurslarda eğitim gören kadınlarımız şuan köylerde ve beldelerimizde öğretmen olarak görev yapmaktalar. Bize desteklerinden dolayı sayın Şırnak Valimiz Mehmet Aktaş başta olmak üzere Sayın Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu\'na teşekkür ediyoruz\" dedi

Kurs sayesinde aile bütçesine katkı sağladığını ifade eden kursiyerlerden Taybet Aşan, kadınların sosyal alanda varlıklarını göstermenin güzel bir duygu olduğunu belirterek, \"Bayanlarımızın evde boş oturmasına engel olmak için bizlere bu kaynağı sağlayan ve burayı açan belediyemize çok teşekkür ediyorum. Evde boş oturmak yerine buraya gelip hem meslek öğreniyoruz hemde arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz. Bu proje ev kadınları için çok güzel bir proje. Ben burada çalışarak ve bütçeme katkıda bulunuyorum. Burada yaptığım bir eşarpı, iğne oyası örneğini 50-60 TL\'ye satıyorum. Bununla da çocuğumun okul masrafını karşılıyorum. Burada gördüğümüz kurslar sayesinde bildiklerimizi daha da ilerletiyoruz. Burada gördüğüm eğitim sonrasında kendine bir makine alıp evimde de bir şeyler yapabilirim. Evde boş oturan kadınlarımıza buraya gelmelerini öneriyorum. Burada bizlerle beraber çalışan gençlerimizde var. Onlar da ailelerinden para almak yerine burada ürettiklerini satarak kendi harçlıklarını kazanıyorlar. Bizler Şırnak halkı olarak çok büyük acılar çektik. Bizler için daha güzel şeylerinde yapılmasını talep ediyorum. Bizde burada gördüğümüz kurslar sayesinde ölümsüz bir meslek elde etmiş oluyoruz\" şeklinde konuştu.

Düzce kuzu diye biliniyor Türkiye’ye yayılıyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – DÜZCE’de orman köylüleri tarafından toplanarak satışa sunulan ve Düzce Kuzusu olarak anılmaya başlayan kestanenin ünü Türkiye’ye yayıldı. Türkiye’nin dört bir yanından Düzce’ye gelen ve kestane işi yapan esnaflar, sıkı pazarlıklar sonucu kestaneleri alıyorlar.

Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde kurulan kestane pazarının namı tüm Türkiye’ye dağıldı. Orman köylüleri tarafından toplanan ve Düzce Kuzusu olarak anılan Düzce kestanesini almak için Düzce’ye Türkiye’nin bir çok ilinden gelen vatandaşlar, fındığa rakip haline gelen Düzce kestanesinin ince zar özelliğine sahip olmasından dolayı Bursa ve İzmir’de yetişen kestanelerden daha çok tercih edildiğini ifade ettiler. Düzce’den Türkiye’ye Ekim ve Kasım ayları içerisinde ki kestane sezonunda 3 ile 4 bin ton arasında kestane satışı yapılıyor. Kestane pazara gece 00.00’dan itibaren kurulmaya başlıyor ve 10.00’a kadar alıcılar pazardan ürün alıyorlar.

\'SEZONDA 3-4 BİN TON KESTANE SATILIYOR\'

Düzce kestanesinin Türkiye pazarına açılmasını sağlayan Hüseyin Tunçer “Düzce kestanesinin aroması diğer kestanelere göre daha farklı. Daha tatlı, lezzetli, tercih edilen bir kestane. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nin çok tercih ettiği kestane. Şuanda da kestane almak için Düzce’ye gelen çok sayıda esnaf arkadaşımız var. Onlara yardımcı oluyoruz. Kamyonları yüklediler gidiyorlar. İlimiz için ciddi bir gelir. Ormanlarda kestaneler ziyan olup gidiyor. Ancak şimdi toplanıyor ve istihdama, gelire dönüşüyor. Düzce’nin tanıtımı içinde faydalı oldu. Sezonda Düzce’de 3 ile 4 bin ton arasında kestane satılıyor. Rekoltemiz gayet iyi ancak bu doğal bir durum. Bazen olmayabiliyor. Bu yıl geçen yıla göre bir tık daha az. Neredeyse yarısına düştü. Fiyatlar da gayet güzel. Bugün kestane 8 lira ile 17 lira arasında satılıyor. Kabuğuna, kalibresine göre minimum 8 maksimum ise 17 liraya kadar değişiyor.\" dedi.

\'TÜRKİYE\'NİN KESTANE BORSASINA DÖNÜŞTÜ\'

Kestane pazarını gezen ve kestane üreticilerinden de 30 kilogram kestane alan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, “Burada Pazartesi ve Perşembe günleri Pazar kuruluyor. Bizde pazarcı esnafımızın sorunlarını dinlemek için geldik. Burada doğal bir Pazar oluşmuş. Türkiye’de de çok önemli bir noktaya gelmiş. Düzce, Türkiye’nin kestane borsası haline gelmiş. Kestanemizde çok kaliteli. Buraya bakıyoruz, Adıyaman’dan, Samsun’dan, Ordu’dan, Erzurum’dan çeşitli illerden kestane almaya gelenler var. Bizim ilçelerimizden kestane buraya geliyor ve buluşup Pazarlık yapıyorlar. Ortalama her Pazar kurulduğunda 150 ile 200 ton arasında kestane satıldığına göre ciddi bir Pazar. Herkes Düzce’nin kestanesini tercih ediyor. Bizim kestanemizin lezzeti çok güzel. Aynı zamanda kavrulduğunda kabuğundan çok kolay çıktığı için tercih ediliyor. Bursa daha çok şekerleme ile alakalı olduğu için bizimkisinin hemen kavrulup yenmesi daha güzel oluyor.\" dedi

\'BU KESTANENİN ZARI YOK\'

Ankara\'da kestane işi yapan Halit Tüfekçioğlu, \"Batı Karadeniz Bölgesi\'nin en meşhur pazarı burada kuruluyor. Düzce kestanesi kuzu kestane. Bursa kestanesi farklı. Bu ufak kestane ancak lezzetli oluyor. Bu kestanenin zarı yok. Bursa kestanesinde zar olur, bunda olmaz. Ben Ankara\'dan geliyorum. Kestane işi yapıyoruzö dedi.

Fikret Keten ise Ordu\'dan Düzce\'ye geldiğini ifade ederek \"Ordu\'dan geliyoruz. Ordu\'da sebze ve meyve işleri uğraşıyoruz. Buranın kestanesini tercih etmemizin sebebi kuzu kestane olması. Bizim Doğru Karadeniz bölgesinin en tercih ettiği kestane türü budur. Kestane, Bursa, Kütahya ve İzmir tarafında da var ama Doğru Karadeniz halkı bu kestaneyi daha çok sever. Bu kestane şekerli olur. Halk bu kestaneyi daha çok tutar. Burası Doğu Karadeniz\'in en büyük pazarı ve kestane almak için Türkiye\'nin dört bir yanından alıcı gelirö ifadelerini kullandı.

