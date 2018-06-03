DHA YURT BÜLTENİ - 2

SMA Tip 2 hastası Çağla için bağış hesabına izin yok

İzmir\'de yaşayan Tunç ailesinin, 18 aylık ikiz bebeklerinden Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Çağla Deniz Tunç\'un Amerika\'da satılan ilaca kavuşması için umutla beklediği bir kapı daha yüzüne kapandı. İzmir Valiliği\'ne bağış hesabı açılması için başvuru yapan aile, aldıkları olumsuz yanıtla yıkıldı. Sağlık Bakanlığı\'nın SMA Tip 1\'lere verdiği ilacı Tip 2 hastası Çağla\'ya vermediğini söyleyen anne Sevtap Tunç, \"Son umudumuz olan para toplayarak ilaç alma hevesimiz kursağımızda kaldı. Biz şimdi ne yapacağız, çocuğumuz sakat mı kalsın\" dedi.

Tüp bebek yöntemiyle ikiz bebek sahibi olan Sevtap Tunç (40) ve Alpaslan Tunç (42) çifti, sekizinci aydan sonra kızlarından Elif Damla Tunç\'un hareketlerinde ileri giderken, Çağla Deniz Tunç\'un gerilemeye başladığını fark etti. Çağla\'ya 13 aylıkken, genetik bir hastalık olan SMA Tip 2 teşhisi konulmasıyla hayatlarının değiştiğini söyleyen anne Sevtap Tunç, Damla\'nın yürümeye başladığını, ancak ikizinin belinden tutup kaldırdıklarında ayaklarının üzerine hiç basamadığını dile getirdi. Tunç, kasları erimeye başlayan kızları için tüm imkanları seferber ederek haftada 3 gün fizik tedavi, haftada 2 gün ise biorezonans tedavisine götürdüklerini anlattı.

6 AY SONRA OLUMSUZ YANIT GELDİ

SMA Tip 1\'lere verilen Spinraza isimli ilacın Tip 2 hastası Çağla\'ya da verilmesi için başvuru yapan Tunç ailesi bir dozunun bedeli yaklaşık 125 bin dolar olan ilaç için ret yanıtı aldı. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç Kurumu\'nun bu karanına karşı 19 Şubat\'ta yürütmenin durdurulması için dava açan aile, bir yandan hukuk mücadelesinin sonuçlanmasını beklerken bir yandan da geçen 26 Aralık\'ta Valilik onaylı bağış hesabı açtırmak için başvuru yaptı. 6 ay sonra, 24 Mayıs 2018\'de aldıkları yanıtla yıkılan aile, şimdi kızlarının sağlığına kavuşması için bir çıkar yol arıyor.

Anne Sevtap Tunç, \"Valiliğe yardım kampanyası için yaptığımız başvurunun sonucunu dört gözle bekliyorduk. Olumsuz yanıt alınca yıkıldık. Bize ulaşan dilekçede; ilacın Türkiye\'de henüz ruhsatlandırılmaması nedeniyle yardım kampanyasına izin verilmediği yazıyor. Son umudumuz olan para toplayarak ilaç alma hevesimiz de kursağımızda kaldı. Maalesef Sağlık Bakanlığı SMA Tip 2 hastaları için ilaç vermiyor. Çağla için yaptığımız başvuru da olumsuz değerlendirildi. Böyle bir durumda para toplayamazsak biz ne yapacağız? Çocuğumuz sakat mı kalsın?\"

ÇAĞLA İLAÇLA YÜRÜYEBİLİR

SMA Tip 2 hastası olup da bağış kampanyasında toplanan parayla ilaç alan hastaların bulunduğunu söyleyen Sevtap Tunç, hastalığın tek çaresi olan bu ilacın Çağla\'ya da verilmesi için çağrı yaptı. Tunç, \"İlk 5 dozu alıp da yürüme aşamasına gelen çocuklar olduğunu biliyoruz. Devletin ilaç verdiği SMA Tip 1 aileler ile de görüştük. Çocukların durumları iyiye gidiyor. Hastalığımızın çaresi olan bu ilacın verilmesini diliyoruz. Neden verilmiyor? Kzım neden özürlü olsun? İlacı alıp yürüyebilir, hayatına devam edebilir\" dedi.

İKİZİNİ TAKİP EDİYOR

Çağla\'nın herşeyin farkında olduğunu ve ikizi Damla\'dan geri kaldığını bildiğini anlatan Sevtap Tunç, kızının herhangi bir zeka geriliği bulunmadığını söyleyerek, \"SMA çocukları çok akıllıdır. Bu yüzden herşeyin farkında. İkizi Damla\'yı sürekli takip ediyor. Yürümek için o da çaba sarf ediyor. Yürümek istiyor ama maalesef yapamıyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çağla Deniz Tunç\'un ikizi Elif Damla Tunç ile birlikte görüntüsü,

-Damla\'nın yürümesinden görüntü,

-Çağla\'nın oturarak bebeğiyle oynamasından görüntü,

-Anne Sevtap Tunç\'un Valilik\'ten gönderilen belgeyi göstermesi,

-Sevtap Tunç ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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Hastane önünde baba ve oğlunu öldürdü, 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bursa\'da, eski eşi Fatma Yılmaz\'ın evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Muammer Kılıç (46) ile oğlu Muhammet Enez Kılıç\'ı (18) öldürmekten ömürboyu hapis ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan İbrahim Güzelgöz (42), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'nin kararı usulden bozması üzerine tekrar hakim karşısına çıktı. Güzelgöz, bu kez işlediği her bir cinayet için 25\'er yıldan toplam 50 yıl hapis hapis cezası aldı..

Merkez Osmangazi ilçesinde 21 Ekim 2015 gecesi, 3 çocuk babası ambulans sürücüsü İbrahim Güzelgöz, Çekirge Devlet Hastanesi\'nde hemşire olarak çalışan eski eşi Fatma Yılmaz\'ın evlilik hazırlığı yaptığı Muammer Kılıç ile oğlu Muhammet Enez Kılıç\'ı konuşmak için çağırdığı hastanenin acil servisi önünde kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Cinayetler sonrası polise teslim olan İbrahim Güzelgöz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan İbrahim Güzelgöz yaptığı savunmasında, \"Vicdan azabı çekiyorum. Ben onları tasarlayarak öldürmedim. O gün muayene olmak için Çekirge Devlet Hastanesi\'ne gittim. Çıkışta Muammer ve oğlu Muhammet Enez ile karşılaşınca olanlar oldu\" dedi. Yapılan yargılama sonrası Güzelgöz, Muammer Kılıç\'ı öldürmekten ömür boyu, oğlu Muhammet Enez Kılıç\'ı öldürmekten ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İbrahim Güzelgöz\'ün avukatının yaptığı itiraz sonrası dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması ve verilen cezanın fazla oluşu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Güzelgöz\'ün, yapılan kontroller sonucu akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi ve yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti sanığın duruşmadaki iyi hali ve hafiletici gerekçeleri dikkate alarak İbahim Güzelgöz\'e her iki cinayetten 25\'er yıl olmak üzere toplam 50 yıl hapis cezası verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmaları

-Hastanenin dışından görüntü

-Hasta ve hasta yakınlarının Acil önünde beklemeleri

-Seken kurşunların görüntüsü

-Görgü tanıklarıyla röportaj

-Ölen Muammer Kılıç’ın resmi

-Gözaltına alınan İbrahim Güzelgöz’ün görüntüsü

SÜRE : 3 dakika 29 saniye BOYUT: 217 MB

Haber:Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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Gün ortasında kargo aracından televizyon çalan hırsızlar aranıyor

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gün ortasında açık bırakılan bir kango aracından 7.5 bin lira değerindeki televizyonu çalan ve güvenlik kameralarına yakalanan 2 hırsız 2,5 aydır aranmasına rağmen bulanamadı.

Merkez Yenişehir ilçesinde 12 Mart 2018 tarihinde gün ortasında kargo vermek için ilçenin işlek bir sokağında duran bir kargo aracının kapısın açık bulunmasından faylanan 2 hırsız, sahibine teslim edilmek üzere araçta bulunan 7.5 bin lira değerindeki dev ekran televizyonu çalarak kayıplara karıştı. Sokakta bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsızlardan birinin kamerayı fark ettiği ve eli ile yüzünü gizlemeye çalmıştığı görülürken, gün ortasında gerçekleşen bu hırsızlık olayının failleri yaktlaşık 2.5 aydır aranmalara rağmen bulunamadı. Çalınan televizyon için kargo firmasının televizyon sahibine tazminat ödedeği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızların televizyonu çalması

-Hırsızlardan birinin yüzünü eli ile gizlemesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:DİYARBAKIR,(DHA)

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Ortadoğu ülkelerine Alaşehir\'den salamura yaprak

Manisa\'nın Alaşehir ilçesindeki 200 bin dekarlık bağlardan elde edilen yıllık 50 bin ton asma yaprağının 22 bin tonu, sofralarda sarma olarak yer almak üzere salamura olarak Ortadoğu ülkeleri ile ABD\'ye ihraç ediliyor. Ortadoğu ülkelerinin Türk damak tadına daha yakın olduğu için salamura yaprağı tercih ettiğini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Tarık Memiş, \"İlçemizde yapraklarımız salamura olarak yapılamaya başlandı. Haziran ayı itibariyle Ortadoğu ülkeleri ile ABD\'ye salamura yaprak ihracatımız başlayacak\" diye konuştu.

Manisa\'nın Sultaniye üzüm üretiminde önemli bir yere sahip ilçesi Alaşehir\'deki bağlarda yeni filizlenen asma yapraklar, taze olarak hem iç hem de dış piyasa için toplanmaya başladı. Üzüm üreticileri, aşırı sıcaklara yakalanmamak için sabah saatlerinde bağlarda yaprak toplayarak salamura yapılması için işletmelere gönderiyor. Kasalar halinde üreticiden alınan asma yaprakları ise, işletmelerde hem iç piyasa hem de dış piyasa için salamura hale getirilip, büyük bidonlarda işleniyor.

\"GEÇEN YILA NAZARAN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YOK\"

15 yıldır bağcılıkla uğraşan Ali Yağız, fiyatların geçen yılla aynı olduğunu belirterek, \"Sezonda eğer üzüm az olursa, yaprak çok olur. Bu sene üzüm az, yaprak çok. Ancak fiyatlarda geçen yıla nazaran bir değişiklik yok. Maliyetimiz her geçen yıl artarken, yaprak fiyatlarında bir artış olmuyor. Geçen yıl taze yaprağı kilogramı 3 lira ile 4 lira arasındaydı. Fiyatlar daha sonra 2 lira 50 kuruşa kadar geriledi. Bizim beklentimiz taze yaprağın 5 lira olması\" diye konuştu.

50 BİN TON YAPRAK TOPLANIYOR

Alaşehir ilçesinde yaklaşık 200 bin dekar bağ alanın bulunduğunu ve yüzde 45 oranında sofralık, yüzde 55 ise kurutmalık üzüm üretiminin yapıldığını dile getiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Tarık Memiş, yıllık asma yaprağı üretimlerinin de 50 bin ton olduğunu dile getirdi. Memiş, \"Yaprak üzüm üreticiliğinde özellikle kadın iş gücü bakımından hem ev ekonomisine hem de ikinci ürün gibi değerlendirilerek ilçe ekonomisine önemli bir katma değer oluşturmaktadır. Nisan sonu temmuz ortasına kadar bağlarımızdan özellikle kadınlarımız yaprak toplayarak ekonomilerini belli bir miktarda iyileştirmeye çalışmaktadır. Fiyatlarımız ise kilogramda 2 lira ile 4 lira arasında değişmektedir. Yarım saplı veya sapsız yaprak şeklide toplanıp salamura olarak değerlendirilmektedir. Tahminimize göre ilçemizde 200 bin dekarlık bağdan yıllık 50 bin tona yakın yaprak toplanmaktadır\" diye konuştu.

ORTADOĞU ÜLKELERİNİN GÖZDESİ

İlçede toplanan yaprağın 22 bin tonunun özellikle Ortadoğu ülkelerine ihraç edildiğini dile getiren Memiş, \"İlçemizden Irak, ABD, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Filistin başta olmak üzere ihracat yapıyoruz. Turgutlu, Salihli ve merkezden de yaprak ihracatı oluyor. Salamura olarak ihraç ediliyor. İhracatımız mayıs ayı sonu ile haziran ayı içerisinde gerçekleştiriliyor. Taze olarak toplanıp salamura olarak hazırlanıp ihraç ediliyor\" diye konuştu. Memiş, Ortadoğu ülkelerinin asma yaprağını en çok tercih etmesindeki sebebinin, damak tadının benzer olmasından dolayı olduğunun altını çizdi.

İÇ PİYASADA 5 LİRA İLE 8 LİRA ARASINDA SATILIYOR

Yaprak alımı yapanlardan Beyazıt Şahbaz, önümüzdeki sezon iç ve dış piyasa için hazırlıkların başladığını belirterek, \"Genelde Irak taraflarına ihracat yapıyoruz. Kimi zaman da Almanya\'ya yaprak gönderiyoruz. Üretimimizin yüzde 30\'u ihracat yapılıyor, yüzde 70\'ini ise iç piyasaya gönderiyoruz. İç piyasada marketlerde salamura olarak satılıyor\" dedi. Fiyatların geçen yılla aynı olduğunun altını çizen Şahbaz, \"Yaprak fiyatlarında geçen sene ile bu sene arasında çok bir fark yok. Bu sene üzüm az olduğu için yaprak biraz fazla. Kalitesine göre 2.5 lira ile 6.5 lira arasında alım yapıyoruz. Piyasada ise 5 lira ile 8 lira arasında satılıyor\" diye konuştu. Şahbaz son olarak yaprakta yaşadıkları en önemli sorunun kalıntı olduğuna dikkat çekerek, \"Bu konuda yurt dışına ihracatta sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu nedenle yaprak alımında titiz davranıyoruz. Üreticilerimizin organik yaprak üretimini geliştirmeyi gerektiğini düşünüyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bağlarda yaprak toplanırken görüntü

- Bağ alanından görüntü

- Üzüm üreticisi Ali Yağız\'ın açıklaması

- Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Memiş\'in açıklaması

- Asma yapraklarının salamura yapılarak bidonlarına konulması işleminden görüntü

- Yaprak alımı yapan Beyazıt Şahbaz\'ın kısa açıklaması

- Bidonlarda salamura yapılmış asma yapraklardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)

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Herkes pamuk o patates ekiyor



Aydın\'ın Koçarlı ilçesindeki pamuk üreticilerinden 40 yaşındaki Süreyya Çıplak, 5 yıldan beri patates ekiyor. Bölgenin ilk ve tek patates üreticisi olduğunu söyleyen Çıplak, fiyatlardan memnun olduğunu söyledi.

Büyük Menderes Nehri kıyısındaki toprakların büyük bölümünde pamuk ekimi yapılıyor. Koçarlı\'da ilk ve tek patates üreticisi Süreyya Çıplak, bölge çiftçisinin aksine üretim yapmayı sürdürüyor. Çıplak, 5 yıl önce ekmeye başladığı patatesin hasadını yaptıktan sonra ikinci ürün olarak bir kısmına silajlık mısır, bir kısmına ise yine pamuk ekiyor.

SEZONA PATATES EKEREK BAŞLIYOR

Her yıl herkesin sezona pamuk ekerek başlamasına rağmen kendisinin patatesi tercih ettiğini söyleyen Süreyya Çıplak, \"Bölgemizde pamuk işi yapıyoruz ama ek olarak da patates üretimi yapmaktayım. Önce sezona patates ekerek başlıyorum. Hasadını yaptıktan sonra da yerine pamuk ekimi yapıyorum. Ürettiğimiz patatesleri İzmir\'in Torbalı İlçesinde bir fabrikaya gönderiyoruz. Daha önceki yıllarda makine yoktu, işçilik tamamen elle oluyordu. Şimdi makine var işimiz daha da kolaylaştı ve çok iyi oldu. Üretimini yaptığımız patateste verimden de memnunuz. 5 yıldan beri Koçarlı ilçesinde patates üretimi yapan tek çiftçiyim. Patates malum her toprakta yetişmiyor. Ama bu arazide çok güzel oluyor. 40 dönüm araziye ektiğimiz patatesten yaklaşık 120 ton patates elde ediyoruz. Fiyatlarda çok iyi gidiyor. Şu anda toptan kilosu 57 kuruştan alıcı buluyor, memnunuz. Patates ekerek geçimizin bir kısmını sağlıyoruz\" dedi.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Patates ekilen ve hasadı yapılan tarladan görüntü

- Makinenin patates toplama anı

- Kamyonlara yüklenmesi

- Üretici Süreyya Çıplak\'la röp:



3 dakika

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Bodrum koylarına turist akını

Muğla\'nın Bodrum ilçesine gelen Rus ve Ukraynalı turistler, kentteki koylara akın etti, cennet adalarda tatilin tadını çıkardı.

Rusya, Ukrayna, İsveç ve Norveç gibi ülkelerden perşembe gününden itibaren Bodrum\'a gelen yaklaşık 4 bin turist, cennet koylara akın etti. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Bodrum\'da; turistler teknelerle günübirlik mavi yolculuğa çıktı. Bodrum\'un dünyaca ünlü Tavşanburnu, Akyarlar, Meteor, Bitez Adaboğazı koylarını gezen turistler, Orak ve Karaada\'da ılıcaya girip tatilin tadını çıkardı. Bol bol güneşlenen turistler, denize girip yüzdü. Bazıları ise kendisini kumlara gömdü. Bazı turistler de cennet koylarda deniz yataklarının üzerinde uyudu.

Teknelerle koylara ve adalara 35 yıldır turist taşıdığını belirten, evli ve iki çocuk babası 55 yaşındaki Veli Deliorman, \"Bodrum\'un cennet koyları her zaman özelliğini ve cazibesini korudu. Son 1-2 haftadır mavi yolculuğa büyük bir ilgi var. Limandan teknelerine turistleri alan kaptanlar, karadan ulaşımın olmadığı koyları ve adaları gezdiriyor. Sezon gittikçe hareketlenecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cennet koylara teknelerle gidenler, yüzenler, güneşlenenler

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)