DHA YURT BÜLTENİ - 2

Konya\'da 19 Mayıs coşkusu

Konya\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Gençlik Yürüyüşü\'nün ardından Kültür Park’ta devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasından sonra çeşitli gösteriler sunuldu. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından, öğrenciler spor gösterileri sundu. Program uluslararası spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

Görüntü dökümü:

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- Atatürk anıtına çelenk konulması

- Gençlik yürüyüşü

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik güçleri ile birlikte sahur yaptı



Şırnak’ın Silopi ilçesinde yeni yapılan kalekolda güvenlik güçleri ile birlikte sahur yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Ölümü gördüğü halde memleket ve bayrak uğuruna o ölüme koşan aslanlara çok borcumuz var. Elde ettiğimiz bu huzuru bir daha huzursuzluğa terk edemeyiz.\"dedi. Bakan Soylu, Nüfus Müdürlükleri\'nde yoğunluğu azaltmak için takviye olarak bin personel alımı yapacaklarını söyledi.

Şırnak\'ın Cizre ilçesindeki iftar programına katıldıktan sonra Silopi’ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, Kaymakam Sezer Işıktaş ve kurum müdürleri karşıladı. İkinci Cadde\'de yeniden inşa edilen sanat sokağında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu çay içip, Silopililerle sohbet etti. Pasaport işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devredilmesi ile ilgili Silopi Nüfus Müdürü Züheyr Atak ile sohbet gerçekleştiren Bakan Soylu, personel yetersizliğini ortadan kaldırmak için bin personel alımı yapacaklarını söyledi. Soylu, \"Biraz dişinizi sıkın, bin personel alacağım, hepinize yayacağım. Maliye ile konuştuk, bitiriyoruz. 4/B ile alacağız, vereceğiz\"dedi.İkinci Cadde üzerinde sahur vakti esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Soylu yolda karşılaştığı araç sürücüleri ve vatandaşlar sohbet etti. Bir işyerini ziyaret eden Bakan Soylu, çalışanlarla fotoğraf çektirdi. Çıkışta cadde üzerinde görevli trafik polislerinin yanına giden Bakan Soylu bir süre ayak üstü sohbet etti. Esnaf ziyaretini tamamlayan Soylu,Başak Mahallesinde yeni yapılan Kalekol’daki sahur programına geçti. İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi tarafından okunan duanın ardından güvenlik güçleri ile sahur yapan Bakan Soylu, daha sonra Kalekol’un içini gezerek, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan’dan bilgi aldı. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Bakan Soylu\'ya yöresel halı, bal ve el işi resim hediye etti. Burada bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, \"Ben yıllar önce Silopi’ye geldiğimde ikindi namazından sonra insanlar günü bitiriyorlardı. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Eğer bugün sokaklarda insanlar huzurlu bir şekilde gezebiliyorlarsa, terörle mücadeleyi yaparken demokrasinin ve hukukun sınırları içerisinde bunu yapma kabiliyeti ortaya konulabiliyorsa, bizim milletimizin ortaya koymuş olduğu irade galip geldi. Filistin’de yapılanlar ortada. Mazlum insanların çocukların, annelerinin katledilmesi ortada. Acımasızlık bedenlerinde ruhlarında var. Acımasızlık onlara bırakılan mirasta var. Oysa bizim medeniyetimizde böyle bir şey yok. Biz bir insanı bir aile olarak nitelendiririz. Orada mazlum, çocuk, kadın demeden, maalesef zulüm uygulamaktadırlar. Çok operasyon takip ettim. Bilesiniz ki, ölümü gördüğü halde memleket ve bayrak uğuruna o ölüme koşan aslanlara bizim çok borcumuz var. Ne milletimiz, ne sizler, ne de bizler, elimizle elde ettiğimiz bu huzuru bir daha huzursuzluğa terk edemeyiz\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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- Bakan Süleyman Soylu’nun karşılanması

- Bakanın araçtan inmesi

- Protokolü selamlaması

- Sanat sokağında vatandaşlar ile bir araya gelmesi

- İlçe nüfus Müdürü ile diyalogu

- Esnaf ziyareti ve trafik polisleri ile konuşması

- Kalekoldaki sahur programına katılan polisler

- Duanın okunması ve Bakan Soylunun konuşması

- Kalekol’un gezilmesi

- Genel ve getay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ),(DHA)

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Tarihi kilise, kütüphane oluyor



Kayseri\'de yüz yıllar öncesinden kalma Meryem Ana Ermeni Kilisesi, belediye tarafından kütüphaneye dönüştürülüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Osmanlı döneminden kalma, yıllarca zabıta karakolu ve spor salonu olarak kullanılan Melikgazi ilçesi Kiçikapı semtindeki kilisede restorasyon çalışması başlatıldı. Kilisede, sıva altında kalan süslemeler, freskler ve yazılar, titiz bir çalışmayla ortaya çıkarıldı. Kilisenin, Kent Kütüphanesi adı altında kütüphane olarak hizmet vermesi kararlaştırıldı. Yıl sonunda tamamlanması planlanan 24 saat açık kalacak kütüphane, klasik ve dijital anlamda çeşitli dillerde hizmet verecek.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, \"Eski bir dini yapının Türkiye\'de kütüphane olarak kullanıldığı bir örnek yok. Biz burada öncelikli olarak aslına uygun restorasyon yapıyoruz. Hemen arkasından projesi hazırlandı, kütüphane olarak teşhir ve tanzim işi var. İçinde kültür kafe, elektronik kitaplar, görme engelliler için kitaplar olacak. Teknolojiyi de sonuna kadar kullanacağız. Bu anlamda çok modern olacak. Şu anki hesaplamalarımıza göre harcama 6 milyon lirayı geçiyor. Zannediyorum içindeki kitapları ve donanımları ile bu rakam 8 milyonu bulacak\" dedi.

BENZERİ OLMAYAN BİR KÜTÜPHANE

Kiliseyle ilgili bilgi veren Başkan Çelik, \"Meryem Ana Kilisesi 1\'inci Dünya Savaşı\'na kadar ibadethane fonksiyonunu yürütmüş. Daha sonra birkaç el değiştirmiş ve farklı fonksiyonlara sahip olmuş. En son Gençlik Spor Bakanlığı\'nca kullanılan bir yerdi. Biz, 25 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı\'ndan aldık. Burayı devraldık ve yaşatmamız gerekir. Vatandaşlarımızın burayı görmesi gerekir dedik. Karakteristik yapısını bozmadan nasıl bir şey yapabiliriz dedik. Sonuçta geldiğimiz Türkiye\'nin en gelişmiş araştırma kütüphanesi yapalım dedik\" diye konuştu. Güzel, estetik ve fonksiyonel bir kütüphane olacağını belirten Çelik, \"1400 metrekare fiziki olarak kullanılabilinecek kütüphane alanı var. Klasik kütüphane, e- kitaplar, internet, dışarıda bahçesinde kafeteryası olacak. Uluslararası bir kütüphane yapacağız. Herkesin parmakla göstereceği bir kütüphane olacak\" şeklinde konuştu.

MERYEM ANA KİLİSESİ 24 SAAT AÇIK KENT KÜTÜPHANESİ

Meryem Ana (Surp Asdvadzadzin) Kilisesi\'nin bulunduğu alan 20\'nci yüzyıl başlarına kadar Emir Sultan Mahallesi, sur içi olarak anılmaktaydı. Bugün ise Kiçikapı olarak anılan bölgede Cumhuriyet Mahallesi, Yoğunburç Sokak\'ta yer alan kilise, oldukça merkezi bir konumdadır. Kaynaklarda ilk inşa tarihi bulunmamakta olup, şehrin ileri gelenlerinden Hacı Garabed Zartaryan’ın katkılarıyla kilisenin 1800\'lü yıllarda yeniden inşa edildiği belirtilmektedir. Kilise, I. Dünya Savaşı’na kadar işlevini sürdürmüştür. Sonra depo, sergi salonu, belediye, zabıta karakolu olarak kullanılan yapı, 28.06.1961 gün ve 515/481 sayılı kararla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Spor salonu olarak kullanılan ve son zamanlarında oldukça yıpranmış ve bakımsız durumda olan kilise 2012 yılında yapılan protokolle 25 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Kilise; 915 metrekare oturuma sahip olup, 3 nefli, bazilikal planlı. Kilisenin kuzeydoğusunda, bemadan girilen vaftizhane yer alıyor. Meryem Ana Kilisesi\'nin 24 saat açık kent kütüphanesine dönüştürülmesi projesi kapsamında; kullanım amacına yönelik, yapının genel dokusu ve karakteristik özelliklerine müdahale etmeden birtakım modüler eleman sistemleri çözülerek, yapının yaşayarak korunması amaçlandı. Bu amaçla orijinal olmayan ve sonradan eklenen tüm yapı elemanları ve malzemelerinin kazı ve raspa ile yapıdan uzaklaştırılması, yapının ortaya çıkarılan tüm orijinal dokusunun ise dondurularak korunması felsefesiyle hareket edildi.



Görüntü Dökümü

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- Restore edilen Meryem Ana kilisesinin dış görüntüsü

- Meryem Ana kilisesi iç ve görüntüleri

- Kilise içindeki yazı ve resimlerden görüntü

- Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı projede fotoğraflarından görüntü

- Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik\'in açıklaması

- Restore işlemi yapan kadınlarda görüntü

- Diğer detay görüntüler

5 dakika 10 saniye / 578 MB

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ(DHA)

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Suriyeli ailenin dramı



Hatay’ın İskenderun ilçesinde Suriyeli aile, kentteki çöp konteynerlerini dolaşarak ekmeğini çöpten çıkarıyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak İskenderun’a gelen Suriyelilerin bir kısmı çöpten topladıkları atıkları satarak geçinmeye çalışıyor. Üç çocuğu ve eşiyle kent merkezindeki konteynerleri gezen Suriyeli bir babanın ekmek mücadelesi de kameraya yansıdı. Suriyeli baba, çöpü karıştırıp plastik ve kağıt atık ararken, çocukların her şeyden habersiz oynaması dikkat çekti.



Görüntü Dökümü:

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- Çöp konteynrının etrafındaki Suriyeli aile

- Çocuk arabasını bırakıp kaldırımda oturan anne ve yanındaki çocukları

- Küçük çocuğun yemek yemesi ve kalkıp çöp konteynrında oynaması

- Aileden görüntü

- Kaldırımda yürüyen vatandaşın aileye para vermesi

- Ailenin gidişi

SÜRE: 04\'36\" BOYUT:209 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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\'Gece kartalları\', 24 yıl sonra yine Erzurum sokaklarında

Erzurum\'da, 24 yıl aradan sonra mahalle bekçileri, yeniden göreve başladı. \'Gece kartalları\' adı verilen bekçiler, olaylara anında müdahale edecek.

Erzurum\'da, Ramazanın ilk günü düzenlenen törende yemin eden bekçiler, 45 günlük eğitimin ardından göreve başladı. Bekçiler, sokakta devriye gezecek, olası bir olumsuz durumunda ilk müdahaleyi yaptıktan sonra bağlı oldukları polis merkezine gerekli bilgileri aktaracak. Birçoğu üniversite mezunu olan bekçiler, silah kullanabilecek, gözaltı ve yakalama yapabilecek. Erzurumlular uyurken sokakların huzurunu sağlayacak olan bekçiler, uzun bir aradan sonra kendilerini görenlere nostalji yaşattı. Vatandaşlar, bekçilerden Kemal Sunal\'ın \'Bekçiler Kralı\' filmindeki performansını beklediklerini söyledi. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Yakup Özmen, polisliği düşünürken bekçi olduğunu söyledi. Göreve başladıktan sonra eski bekçilerle tanışma fırsatı bulduğunu ifade eden Özmen, \"Başvurularımızı yaptık, sınava girdik ve kazandık. Halkın ve esnafın bize bakış açısı çok iyi. Gördükleri yerde halimizi hatırımızı soruyor ve gülümsüyorlar. Biz de memnun oluyoruz\" diye konuştu. Eğitimi birincilikle bitiren Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü\'nden 2013 yılında mezun olan Süleyman İpek ise şunları söyledi: \"Emniyet ailesinin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Görevlerimize başladık. Sürekli vatandaşlarla iletişim halindeyiz. Vatandaşlarla birebir sohbetlerde bulunuyoruz. Birbirimizi daha iyi tanımak açısından esnaf ve mahalle halkı ile sürekli diyalog halindeyiz. Geceleri yaşanabilecek herhangi bir asayiş olayına engel olmak açısından da sürekli uyarı anlamında düdüklerimizi kullanıyoruz. Çaldığımız düdüklerimizle \'biz varız\' diyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bekçlerin karakoldan çıkış

-Sokakta top oynayan çocuklarla konuşmaları

-Bekçilern karanlık sokakta gezmeleri

-Düdük çalmaları

-Bekçilerle röp



(Süre: 3.32 Dk / 393 MB)

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)



