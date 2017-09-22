DHA YURT BÜLTENİ-2

İkiyaka bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği, Yüksekova İkiyaka Köyü Mezruk bölgesinde tespit edilen 4 teröristin Fırtına obüslerinin yaptığı atış sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklama şöyle; \"22.09.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi İkiyaka Köyü Mezruk bölgesinde tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu Fırtına obüslerinin yaptığı atış sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\"

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-operasyon görüntüleri

Haber: ANKARA - HAKKARİ (DHA)

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Konya\'ya 2\'nci şehit ateşi düştü

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde Esendere Bölgesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen 42 yaşındaki Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal\'ın memleketi Konya\'nın Akşehir İlçesi\'ne şehit ateşi düştü. Konya dün ilk olarak Hakkari\'nin Buzullar Bölgesi\'nde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'in acı haberini almıştı.

Hakkari 3\'üncü Piyade Tümen Komutanlığı Lojistik Destek Komutanlığı\'nda görevli Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal, zırhlı askeri aracı kullandığı sırada Yüksekova- Esendere Bölgesi\'nde terör örgütü PKK\'nın daha önce yola döşediği el yapımı patlayıcı dün infilak ettirildi. Ağır yaralanan ve Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Halim Ünal, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Konya\'nın Tuzlukçu Nüfusuna kayıtla şehit Halim Ünal\'ın, Akşehir\'de oturan annesi Sebahat Ünal\'a, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehit düştüğü haberini aldıktan sonra fenalaşan anne Sebahat Ünal, hazırda bekletilen ambulansta tedavi edildi. Şehit Ünal\'ın, Osman Ünal daha önce vefat ettiği belirtildi.

2 çocuk babası Ünal\'ın, Ankara\'da oturan eşi Esin Ünal\'a da acı haberin eş zamanda verildiği öğrenildi. Şehit Ünal\'ın cenazesinin ailesinin istediği doğrultusunda bugün Akşehir ya da Tuzlukçu da defnedilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Şehit Ünal\'ın fotoğrafları

- Şehit evinin dışından detay

Haber- kamera: Atilla MEMİŞ / AKŞEHİR (KONYA) (DHA)

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Eskişehir\'deki orman yangını kontrol altında

ESKİŞEHİR\'de çıkan orman yangını geceleyin kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı.

Dün öğlen daha önce merkeze bağlı köy olan Yukarı Danişment Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alandaki yangına dün 4 helikopter, 9 arazöz, 6 iş makinası, 200 işçi ile müdahalede bulunuldu. Akşam saatlerinde 20 AKUT gönüllüsü de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın yapılan çalışmalarla geceleyen kontrol altına alındı. Sabaha kadar soğutma çalışması devam eden orman yangının 15 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtildi.

Orman Bölge Müdürü Recep Temel, meşe ağaçlarının olduğu ormanlık alanda çıkan yangının yapılan çalışmalarla çam ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçramasının engellendiğini söyledi. Temel, kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Yangın görüntüleri

ekiplerin müdahalesi

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)-

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Musul savaşına katılan peşmergeler refendum etkinliğine katıldı

IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin merkezi Erbil\'de bugün yapılan referandum etkinliklerine Musul operasyonunda önemli rol üstlenen Zerevani Özel Kuvvet Komutanlığı\'na bağlı peşmergeler de katıldı. Referandum etkinliğinin yapıldığı Şanedar Parkı\'nda toplananların üstüne 3 helikopterden çiçek ve konfetiler atılırken, havai fişekler patlatıldı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin 25 Eylül\'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu için hazırlıklar devam ederken, Erbil\'de referandum etkinlikleri de sürüyor. Bugün akşam saatlerinde Erbil\'in Şanedar Parkı\'nda düzenlenen referandum etkinliğine Musul operasyonunda önemli rol üstlenen Zerevani Özel Kuvvet Komutanlığı\'na bağlı peşmergeler de katıldı. Erbilliler tarafından büyük ilgiyle karşılanan peşemergeler, ellerinde Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin bayrakları ile referanduma destek verdi. Çok sayıda Erbilli\'nin katıldığı etkinliklerde müzik dinletisi yapılırken, havadan da helikopterler tarafından gösteri düzenlendi. Bu sırada Şanedar Parkı\'nın üzerine gelen 3 helikopter, buradaki vatandaşarın üzerine çiçek ve konfeti bıraktı. Gösterilen sırasında sık sık havai fişek patlatan Erbilliler, müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Etkinlik sırasında bir kişinin elindeki İsrail bayrağını açtığı görülürken, çok sayıda kişi de İsrail ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe katılan Zerevani Özel Kuvvetler Komutanlığı peşmergeleri, tüm halkı sandık başına çağırdıklarını belirterek, \"Her Kürt 25 Eylül günü sandık başına gidip, evet oyu kullanmalıdır. Bu savaşta şehit verdiğimiz tüm kardeşlerimize olan vefa borcumuzdur. Hepimiz kendi ülkemizde barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kimseye tehdit değiliz ve olmayacağız. Bizler de tüm insanlar gibi kendi vatanımızda, kendi bayrağımızın altında yaşamak istiyoruz. Bu nedenle referanduma destek veriyoruz.\"dediler.

Görüntü Dökümü:

- Etkinliğe katılan peşmergeler

- Resim sergisi

- Bayrak sallayanlar

- Helikopterin gösteri yapması

- Havai fişeklerin atılması

- Peşmergelerle röportaj

- İsrail bayrağı

- Helikopterden konfeti ve çiçek atılması

- Halay çekenler

- Genel ve detaylar

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/ERBİL, (DHA)-

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Kafkas arısı gen merkezinde yangın

Ardahan\'ın Posof İlçesi\'ndeki Kafkas Arısı Gen Merkezi İşletmesi\'nde çıkan yangında birçok arılı kovan hasar gördü. İşletme sorumlusu Selçuk Bayraktar, \"Ana Arı Üretim İşletmemizde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kovanları yangın esnasında yerlerinden indirip, uzaklaştırarak kurtardık. Arkadaşlar ve itfaiyenin gelmesiyle yangın söndürüldü, yoksa hepsi yanardı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜNDE

-Arılıktaki yangın

-İtfaiyenin müdahalesi

-Arılıkta yanan kovanlar

-Arılıkta söndürme çalışması

-Selçuk Bayraktarın konuşması

-Yanmış bölge

-Arıcılık işletme tabelası

-Yanan kovandan boşalan arılar

-Detaylar

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)

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Hamal tutup, hırsızlık yaptılar

Güvenlik kamerası görüntüleri



ADANA\'da 30 yaşındaki Ali Y. ve 33 yaşındaki Nizam Y. çilingir yardımıyla kapısını açtırdıkları depodan çaldıkları 152 bin lira değerinde malzemeyi hamallara taşıttı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Yeni Baraj Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Y., ve Nizam Y. kiraladıkları deponun anahtarını kaybettikleri söyleyerek çilingir çağırdı. Deponun kapısını açtıran şüpheliler daha sonra içeride bulunan 152 bin lira değerindeki tekstil ve büro malzemesini taşımak için 3 hamal çağırdı. Olaydan haberdar olmayan hamallar ise malzemeleri kutular içerisinde taşıyarak kamyonete yükledi, o anlar ise binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bir süre sonra deposuna gelen Sevim Cingöz\'ün kapının açık olduğunu ve mallarının olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, görüntülerden kimliklerini tespit edilen hırsızları kısa sürede yakaladı. Çalınan malzemeler ise bulunarak Cingöz\'e teslim edildi. Zanlılardan Ali Y., depo sahibi Cingöz\'den alacaklı olduklarını bunun üzerine malzemeleri aldıklarını ileri sürdü.

Zanlılar hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)-

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Jandarmadan \'drone\'li uyuşturucu operasyonu

BİLECİK\'i Osmaneli İlçesi\'nde jandarmanın drone ile belirlediği araziye düzenlediği operasyonda 3 bin 74 kök hintkeneviri ile 12 kilo 905 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri drone ile yaptıkları araştırmada Osmaneli İlçesi Belenalan Köyü yakınlarındaki bir tarlada hintkeneviri ekili olduğunu belirledi. Tarlaya düzenlediği operasyonda, 5 kilometrelik alanda 4 ayrı yere ekilen, özel sulama sistemi ile sulanan 3 bin 74 kök hintkeneviri ele geçirdi. Tarladaki barakada yapılan arama ise 12 kilo 905 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.K., T.K. ve S.K.\'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/OSMANELİ (Bilecik), (DHA) -

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Köylülerin asfalt eylemi

Erzurum\'un Oltu İlçesi\'nin 13 köyünün ulaşımını sağlayan yola oturan köylüler, asfalt çalışmasının yarım bırakılmasına tepki gösterdi. Daha önce asfalt yapılan bölümün de bozulduğunu dile getiren köylüler, protesto için yol ortasında oturma eylemi yaptı. Köylüler, \"Devletimizin parasına, bizlere yazık. Lütfen yetkililer bu duruma bir el atsın\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köylülerin yolda oturmaları

-Muhtarın röpörtajı

-Vatandaşların röpleri

-Arabalrın yoldan geçmeleri toz oluşu

-Asfaltın bozulması

-Vatandaşın eliyle asfaltı sökmesi

-Asfaltın bozuk yerlerinden detaylar

Haber-Kamera : Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

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Bisiklet hırsızı kamerada

KONYA\'da yüzü maskeli bir şüphelinin bisikletin kilidi kırarak çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Eylül günü saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli bir şüpheli bisiklet parkına gelerek önce etrafı kolaçan etti. Şüpheli daha sonra eğilerek bisikletin ön tekerleğinde kilidi kırdı. Daha sonra bisiklete binen şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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- Hırsızlık anını gösteren kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

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Edirne\'de \'acı\' hasat

EDİRNE\'nin meşhur yaprak tava ciğerinin yanında ana garnitür olarak servis edilen acı biberlerin hasadı sürüyor. Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi\'nde yetiştirilen ve \'dünyanın en tatlı acısı\' olarak nitelendiren biberler toplandıktan sonra kurutulmaya alınıyor. Edirne\'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, \"Karaağaç acı biberinin ünü sınırları aştı.Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen misafirlerimiz acı biberden kilolarca satın alıyor\" dedi.

Edirne\'nin meşhur yaprak tava ciğeri yanında ana garnitür olarak servis edilen ve ustaların tava ciğerin yol arkadaşı olarak adlandığı yöreye özgü acı biber hasadı sürüyor. Yunanistan\'a sınır Karaağaç Mahallesi\'nde Meriç Nehri\'nin suladığı topraklarda yetişen ve ünü dünyaya yayılan acı biberleri toplamak için tarlalara giren üreticiler, gün boyu büyük çalışıyor. Biberleri toplayan üreticiler, daha iplere dizip kurutmaya alıyor.

Edirne\'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, biberin ününün ciğerle yarıştığını söyledi. Edirne yaprak tava ciğerin yanında verilen biberi, herkesin severek tükettiğini söyleyen Dinar, \"Biz bu biberi \'dünyanın en tatlı acısı\' diye nitelendiriyoruz. Karaağaç acı biberinin ünü sınırları aştı.Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen misafirlerimiz acı biberden kilolarca satın alıyor. Öncesinden bahçıvan arkadaşlarımıza siparişlerimizi veriyoruz. Onlar talebe göre ekim yapıyor. Ardından hasat ediliyor ve dizim işlemine geçiliyor. Ev hanımlarımız biberleri titizlikle dizdikten sonra kurumaya bırakıyoruz. Tabi üreticilerimiz talebe yetişemez oldu. Artık sadece ciğercilerde değil, marketlerde hatta hediyelik eşya satan yerlerde dahi acı biber satılıyor. Bu yıl kurumak için dizilen tonlarca biber, kuruduğunda ağırlığının yüzde 90\'ını kaybedecek\" dedi.

YUNANİSTAN SINIRINDAKİ KARAAĞAÇ\'A ÖZGÜ BİBER

Üreticilerden Yılmaz Ule, Yunanistan sınırındaki tarlalarında yetiştirdiği bibere marka tescil ettirip patent aldı. Türkiye\'nin her bölgesine biber sattıklarını belirten Ule, 35 dekar alanda 100 ton ürettiği biberin 70 tonunu Edirne\'deki ciğercilere sattıklarını kaydetti. Üreticilerden Tunahan Ule, biberleri hasat ettiklerini belirterek, \"İpe dizilecek biberler gölgede kurutulup Edirneli ciğercilere satışını yapacağız. Bu yıl hava sıcaklığının geçen yıla göre daha etkili olması hasatta verimi düşürdü. Bu da fiyatlara yansıdı. Maliyetleri artan ve güneşten yandığı için daha az hasat ettiğimiz biberin kurutulmuş şeklinde kilosunu 60 liraya satıyoruz. Kuruttuğumuz biberleri Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz, Çorlu, İstanbul, İzmir, Bodrum, gibi illere satıyoruz\" şeklinde konuştu.

Karaağaç Mahallesi\'nde tarladan toplanan yeşil biberler Edirne Yıldırım Mahallesi\'ndeki ev kadınlarına geçici iş imkanı sağlıyor. Ev kadınları tarafından tek tek iğneyle ipe dizilen biberler kilo hesabına göre kadınlara günlük 30 ila 60 lira arasında para kazanmalarını

sağlıyor. Kadınlar biber dizme işinden kazandıkları parayla ev ekonomisine destek olduklarını dile getirdi. Yaklaşık 1 ay gölgede kurutulan biberler, kırmızı ve sarı rengine dönüşmeleriyle birlikte ciğerciler tarafından yağda kızartılıp, Edirne\'nin meşhur yaprak tava ciğerinin yerin yanında servis ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tarlada biberden genel detay

Biberin dizilişi

Kadınların biberi ipe dizilmesi

Biberin saçak altında asılması

Kurutulan biberler

DHA muhabiri Ali Can Zeray anons

Tunahan Ule ile röp

Tarlada biber toplayanlar

Tarlada çalışan kadınlar

Hasattan detaylar

Genel detay görüntüler

Ciğerin pişmesi

Servis edilmesi

Bahri Dinar ile röp

Biberden detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Çocuklarının okul masrafları için kaçak sigara işine başlamış

KONYA\'da polis tarafından durdurulan otomobilde koltuk altları ve kapı içlerine zulalanmış 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Mustafa G.\'nin, \"Ben mevsimlik işçiyim. Çocukların okul masrafları için kaçak sigara işi yapıyorum\" dediği öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesinde şüphe üzerine 42 DOA 87 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada kapı içleri ve koltuk altlarına zulalanmış 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Mustafa G.\'nin ifadesinde, \"Ben mevsimlik işçiyim. Çocuklar okula başlayacağı için onları Şanlıurfa\'ya bıraktım. Bende dönüşte sigaraları alarak arabaya zulaladım. Çocukların okul masrafları için. İş yok, para yok\" dediği öğrenildi. Mustafa G.\'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Sigaraların zulalardan çıkartılması

- Mustafa G.\'nin gözaltına alınması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Dereye düşen silindirin operatörü yaşamını yitirdi

AYDIN\'IN Buharkent İlçesi\'nde meydana gelen iş kazasında, dereye düşen 26 yaşındaki silindir operatörü Ferhat Kılınç yaşamını yitirdi.

Olay, dün kırsal Feslek Mahallesi\'nde, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları sırasında meydana geldi. Ferhat Kılınç\'ın kullandığı silindir aracı, yoldaki sıkıştırma çalışmaları sırasında freninin boşalması nedeniyle 10 metrelik yükseklikten Kabızlık Deresi\'ne düştü. Olayı gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, dereden çıkarılan silindir operatörü Kılınç\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Bahattin ALBAYRAK / BUHARKENT (Aydın), (DHA)-

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Alanya\'da caz rüzgarı

ALANYA Belediyesi tarafından bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri başladı.

Kızılkule Meydanı\'nda gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde, vokalist Selen Beytekin konser verdi. Beytekin\'e trompette Şenova Ülker, tenor saksafonda Engin Recepoğulları, trombonda Bulut Gülen, piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Ozan Musluoğlu ve davulda Ferit Odman eşlik etti. İlçedeki yabancı turistlerin yanı sıra yerleşik yabancılar ve vatandaşların ilgi gösterdiği konseri yaklaşık 1000 kişi izledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu yılki caz günlerinde birçok ülkeden tanınmış sanatçıları ağırladıklarını söyledi. Caz severleri konserlere davet eden Başkan Yücel, \"Caz günleri 4 gün sürecek. Alanya çok renkli izleyiciye sahip. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen bu sanatçılarımızla Alanya\'nın doğal kültürel zenginliğine katkı sağlayan etkinliğimize herkesi bekliyoruz\" dedi.

Caz günleri 24 Eylül\'de sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Konser alanından görüntüler

-Seyircilerden görüntüler

-Konserden genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)

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