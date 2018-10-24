DHA YURT BÜLTENİ - 19

İsveç\'ten gelen PKK yöneticisi Diyarbakır\'da MİT operasyonuyla yakalandı



İSVEÇ\'te yaşayan ve PKK/KCK terör örgütü adına oluşumlarda yönetici pozisyonunda olduğu belirtilen H.B., geldiği Diyarbakır\'da MİT ve polisin ortak düzenlediği operasyonla yakalandı. H.B.\'nin PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı bazı gizli görüşmeler yaptığı ve örgütün üst yönetiminden aldığı talimatlarla İsveç\'e dönmeyi planladığı açıklandı.

İsveç\'te PKK/KCK terör örgütünde yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen H.B., geldiği Diyarbakır\'da MİT ve Emniyet Müdürlüğü\'nün ortak operasyonu ile yakalandı. Kayapınar ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan H.B., Türkiye\'de terör örgütü PKK\'nın bazı üst düzey yöneticileri ile gizli görüşmeler yapıp, talimatlar aldığını belirtildi. Konu ile ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek çalışmalar neticesinde İsveç ülkesinde faaliyet gösteren, PKK/KCK terör örgütüne müzahir oluşumlarda yönetici pozisyonda olduğu tespit edilen ve terör örgütünün İsveç ülkesinde olan; H.B.\'nin (Erkek 46 yaşında) Ülkemize, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı bazı gizli görüşmeler yapmak üzere geldiği ve örgütün üst yönetiminden almış olduğu talimatlarla birlikte tekrar İsveç ülkesine gideceği şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine 23/10/2018 günü ilimiz Kayapınar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır.\"

Gözaltına alınan H.B.\'nin terör örgütü adına toplantı ve gösteri düzenleyerek, eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirtilen emniyet açıklamasında, \"Adı geçen şahsın İsveç ülkesinde düzenlenen Terör Örgütüne müzahir toplantı ve gösterileri organize ederek örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili olarak gerekli tahkikatlar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-H.B.\'nin fotoğrafları

Haber: DİYARBAKIR,(DHA)

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Kayıp Japon gazeteci Hatay\'da (yazılı haberler)



KAÇAK yollarla girdiği Suriye\'de, 2015 yılında kaçırılan kayıp Japon gazeteci Hatay\'a getirildi.

Hatay\'a getirilen ve nerede olduğu açıklanmayan gazetecinin kayıp Yasuda Jumpei Yamamato olup olmadığı araştırılıyor. Japon gazeteciyle ilgili Hatay Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"23 Ekim 2018 Salı günü üzerinde tanıtma kartı bulunmayan ve Japon vatandaşı olduğunu belirten bir şahıs, güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinesinde ülkemize getirilmiştir. Şahsın 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye\'de kaçırılan kayıp Japon basın mensubu Yasuda Jumpei Yamamato olup olmadığının tespit için Japon makamlarından teyit beklenmektedir.\"

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU /REYHANLI(Hatay),(DHA)

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Türk Konseyi üyeleri Ankara\'da buluştu



TÜRK Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) tarafından Ankara\'daki bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konseyin kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasındaki birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı.

Türk Konseyi tarafından, \'3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü\' ve Baghdad Amreyev\'in Türk Konseyi Genel Sekreteri olarak göreve başlaması nedeniyle Ankara\'daki bir otelde resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 9 yıl önce Ankara\'da büyükelçi olarak görev yaptığını ve o dönemde Türk Konseyi\'nin kuruluşuna katkıda bulunduğunu belirterek o örgütün dünya sekreteri olarak bu resepsiyonda olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

\'BU COĞRAFYAYI TANIMAK İÇİN TURİZM ŞART\'

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise, Türk Konseyi\'nin önemine değinerek, \"Herhangi bir gencin bu dünyayı, bu coğrafyayı, bu tarihi tanıması için turizm ve yolculuk şart. Turizm faaliyetlerinden zengin olsakta olmasakta burada yatırımlar yapılmalı. Çünkü bu dünyanın herhangi bir yerindeki genç bir öğrenci, istikbalimiz olan nesiller Özbekistan\'ın, Azerbeycan\'ın, Kırgızistan\'ın, Kazakistan\'ın ve Türkiye\'nin zenginliklerini ve coğrafyasını, tarihini gördükçe bu dünyayı sevecek ve benimseyecek. Bu yüzden turizm projelerine desteklerimizi sunmalıyız\" dedi.

\'BU BİRLİKTELİĞİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KANITLADIK\'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da, \"Türk dünyası çerçevesinde paylaştığımız bu dayanışmaya daha fazla ülkenin eşlik etmesini ve Türk konseyinin her geçen gün daha da genişlemesini önemsiyoruz. Bu birlikteliğin ekonomik anlamda da ne kadar büyük bir kazanıma dönüştüğünü son yıllarda orta koridor başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz önemli ulaşım ağlarıyla kanıtlamış olduk. Marmaray ile Avrasya Tüneli ile 3\'üncü havaalanı ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi ile bütün bu koridorun merkezinde yer alan bir ülke olarak bu coğrafyayı paylaşan daha çok ülke ile iş birliği yapmayı önemsiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev konuşma

-Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşma

-Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran

-Katılımcılardan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM /ANKARA,(DHA)

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İngiltere Büyükelçisi antik tiyatroda \'İzmir Marşı\' okudu



DENİZLİ\'ye gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki büyükelçilerden oluşan heyet, Hierapolis Antik Kenti\'ni ve Pamukkale\'yi gezdi. Antik tiyatroya hayran kalan İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, tiyatronun akustiğini İzmir Marşı okuyarak test etti.

Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri Denizli programı kapsamında son olarak UNESCO Dünya Mirası listesindeki beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti\'ni gezdi. İlk olarak Cehennem Kapısı olarak bilinen Mitolojik Dönemin yer altı tanrısı Hades\'in tapınağını inceleyen büyükelçilere arkeologlar tarafından kentin tarihi hakkında bilgi verildi. Bol bol hatıra fotoğrafı çeken büyükelçiler daha sonra antik tiyatroya geçti.

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİSİ\'NDEN İZMİR MARŞI

Tiyatroya hayran kalan İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, tiyatronun akustiğini Türkçe İzmir Marşı okuyarak test etti. Türkçesiyle İzmir Marşı\'nı güzel okuyan Chilcott\'ı meslektaşları alkışlayarak tebrik etti. Gazetecilerin marşın ne anlama geldiğini sorması üzerine Büyükelçi Chilcott, \"Marşı Türkiye\'de bulunduğum zamanda öğrendim. Marşı çok seviyorum, İzmir\'e saldırıyı ve Atatürk\'ün İzmir\'i kurtarma operasyonudur\" dedi.

ANTİK TİYATRODAN KANSER TEDAVİSİ GÖREN FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİSİNE SELAM GÖNDERİLER

Antik tiyatroda hatıra fotoğrafları çektiren büyükelçiler, ülkesinde meme kanseri tedavisi gören Finlandiya Büyükelçisi Päivi Kairamo\'ya el sallayıp İngilizce \'Seni özledik\' diyerek video gönderdi. Büyükelçiler, antik tiyatronun ardından beyaz travertenlere girdi. İngiltere Büyükelçisi Chilcott ile bazı büyükelçiler ayakkabıları çıkarıp, travertenlere indi sıcak suyun tadını çıkardı. Denizli gezi programı sona eren büyükelçiler, daha sonra uçakla Denizli\'de ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Büyükelçilerin cehennem kapısını gezmesinden görüntü

- Antik tiyatrodan görüntü

- İngiltere Büyükelçisi Dominick Chiycott\'un İzmir marşını okuması

- Travertenlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

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Çatıda mahsur kalan manda vinçle kurtarıldı

BOLU\'da bir evin bahçe kısmındaki deponun çatısına çıkan manda vinç yardımıyla halatla bağlanarak indirildi.

Bolu\'nun Karacasu beldesine bağlı Hıdırşeyhler köyünde oturan Enver Demiroğlu\'na ait manda, evin bahçesinde bulunan deponun çatısına çıktı. Bir tarafı yere yakın diğer tarafı yerden 3 metre yükseklikte bulunan üçgen şeklindeki çatıya çıkan manda, çatının yerden yüksek kısmına gitti ve inemedi. Bunu gören Enver Demiroğlu diğer köylülerden yardım istedi. Köylüler mandayı bulunduğu yerden indiremeyince itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye ekipleri de mandayı indiremeyince vinç çağrıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca çatıda duran mandayı sakinleştirmek için Demiroğlu\'nun kızı ve torunu da çatıya çıktı. Mandanın ışıktan rahatsız olmaması için gözleri kapatıldı. Huysuzlanarak hareket etmeye çalışan mandayı Enver Demiroğlu\'nun kızı eliyle okşayarak \'Sakin ol yavrum\' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Manda, gelen vincin ucuna bağlanan halatlarla kurtarılmaya çalıştığı sırada ilk denemede halatlardan kurtularak yeniden çatıya düştü. Daha sonra tekrar halatlarla bağlanan manda vinç yardımıyla kaldırılarak çatıdan yere indirildi. Köylüler çatıdan manda kurtarma çalışmalarını şaşkınlıkla izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çalışmalardan görüntüler

-Mandayı sakinleştirmeye çalışmaları

-Enver Demiroğlu ile röportaj

-Mandanın ilk denemede vinçten çatıya düşmesi

-Bu sırada yaşanan panik

-Kurtarılması

-Detaylar

SÜRE: 04.05 - BOYUT: 480 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

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